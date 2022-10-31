SÄ±rt kaslarÄ±nÄ± bir gÃ¶ren bir daha unutamadÄ±

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GEÃ‡EN HAFTADAN BERÄ° GÃœNDEMDE

YarÄ±m asrÄ± geride bÄ±rakmasÄ±na ve iki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen, genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in elinden geleni fazlasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha gÃ¶sterdi Letizia. Bu yÃ¼zden geÃ§en haftadan bu yana Ã¶zellikle sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndeminden hiÃ§ dÃ¼ÅŸmedi. Bunun nedeni ise iddialÄ± elbisesinin sÄ±rt dekoltesinden gÃ¶rÃ¼nen kaslarÄ±.

Ä°LK ANDA SADE BÄ°R GÃ–RÃœNTÃœ SERGÄ°LEDÄ°

Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia, geÃ§en hafta eÅŸi Felipe ile birlikte Madrid'de yeni tiyatro sezonunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. O gece iÃ§in de Miphai tasarÄ±mÄ±, koyu mavi renkte bir elbise tercih etti. Letizia, eteklerinin Ã¶n tarafÄ± arkasÄ±ndan biraz daha kÄ±sa, kollarÄ± dirseklerinin hemen altÄ±nda biten ve ilk anda sade gÃ¶rÃ¼nen bir elbise tercih etti. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de parlak renkli arkasÄ± aÃ§Ä±k ayakkabÄ±lar ve aynÄ± renk Ã§anta ile tamamladÄ±.

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SIRT KASLARI BÃœTÃœN BAKIÅžLARI ÃœZERÄ°NDE TOPLADI

SaÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k topuz yapan KraliÃ§e Letizia'nÄ±n kÄ±yafeti ilk anda fazla iddialÄ± da gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Ama o Ã¶n kÄ±smÄ± gayet sade gÃ¶rÃ¼nen elbisenin sÄ±rt dekoltesi bÃ¼tÃ¼n bu "sÃ¼kuneti", kelimenin tam anlamÄ±yla yerle bir etti. Letizia'nÄ±n elbisesinin sÄ±rt dekoltesinden gÃ¶rÃ¼nen, Ã¼zerinde Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belli olan kaslarÄ± ise bÃ¼tÃ¼n dikkati topladÄ±. O aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±n Ã¼zerinden gÃ¼nler geÃ§miÅŸ olsa da Letizia, kaslarÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±ndaki yerini koruyor.

KOL KASLARINA SIRT KASLARI DA EKLENDÄ°

Kral Felipe ile olan evliliÄŸinden biri 15, diÄŸeri 16 yaÅŸÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi olan KraliÃ§e Letizia, aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa yÄ±llardÄ±r koruduÄŸu fiziÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor. 50 yaÅŸÄ±ndaki Letizia, iki kez doÄŸum yapmasÄ±na raÄŸmen inceliÄŸi, 'zayÄ±flÄ±k' sÄ±nÄ±rÄ±nda. Buna ek olarak da Ã¶zellikle kol kaslarÄ±yla konuÅŸuluyor yÄ±llardÄ±r. Sonunda buna sÄ±rt kaslarÄ±nÄ± da ekledi.

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SADECE KOL KASLARI DEÄžÄ°L: SergilediÄŸi görüntüye bakÄ±lÄ±rsa bir yandan iyi beslenirken diÄŸer yandan da kaslarÄ±nÄ± güçlendirmeyi yani spor yapmayÄ± hiç bÄ±rakmÄ±yor Letizia. Zaten kÄ±sa kollu kÄ±yafet giydiÄŸinde ortaya çÄ±kan kol kaslarÄ± da bunun bir kanÄ±tÄ±. Madrid'deki tiyatro açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda tercih ettiÄŸi sÄ±rt dekoltesi onun aynÄ± özeni; sÄ±rt kaslarÄ±na gösterdiÄŸini de gözler önüne serdi.

Resmi gÃ¶revlerinden arta kalan zamanlarÄ±nda egzersizi aksatmayan Letizia, formda kalmasÄ±nÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel diyete borÃ§lu. GÃ¼Ã§lÃ¼ sÄ±rt ve kol kaslarÄ±yla dikkat Ã§eken Letizia'nÄ±n incecik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n sÄ±rrÄ± ise uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel beslenme programÄ±. Doktor Nicholas Perricone'nin diyetini uygulayan Letizia, bol bol taze balÄ±k, demir aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin sebzeler, yumurta ve somon balÄ±ÄŸÄ± tÃ¼ketiyor. Ã–zellikle de somon balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ciltteki yaÅŸlanma etkilerini azalttÄ±ÄŸÄ± bilinen bir gerÃ§ek. Elbette Letizia, estetik mÃ¼dahaleleri de eksik etmiyor. Bir yandan da bol bol su ve yeÅŸil Ã§ay iÃ§iyor.

SONRADAN KRALÄ°YET AÄ°LESÄ° ÜYESÄ° OLDU: Letizia, aileye sonradan katÄ±lan ve mavi kanlÄ± olmayan bir kraliçe. GeçmiÅŸte TV muhabiri ve haber spikerliÄŸi yapan Letizia, ÅŸimdi Avrupa'nÄ±n göz önünde kraliyet ailelerinden birinin temsilcisi. YÄ±llar önce kamera karÅŸÄ±sÄ±nda haber sunarken ileride böyle bir hayatÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± hayal bile edemezdi... Ama o ÅŸimdi Avrupa'nÄ±n en genç kraliçesi. Ä°ÅŸte orta sÄ±nÄ±f bir aileden gelen eski spiker Letizia Ortiz'in masallarÄ± kÄ±skandÄ±ran öyküsü.

KraliÃ§e Letizia'nÄ±n gÃ¼nlerdir konuÅŸulan sÄ±rt dekoltesi, o aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±ÄŸÄ± gibi sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu da oldu. BirÃ§ok kiÅŸi Letizia'nÄ±n dÃ¼nyadaki en bakÄ±mlÄ± ve Ã§ekici kraliyet ailesi Ã¼yesi olduÄŸunu savundu. Ama onun sÄ±rt kaslarÄ±nÄ± bu kadar gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermesinin ona Ã§ok yakÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar da oldu. Letizia'nÄ±n yaÅŸÄ±na gÃ¶re gayet formda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama bu tÃ¼r sÄ±rt dekoltesinin 20'li yaÅŸlarÄ±ndaki genÃ§lere daha uygun olduÄŸunu belirtti bu gÃ¶rÃ¼ÅŸtekiler.

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GAZETECÄ°LÄ°K EÄžÄ°TÄ°MÄ° ALDI

Ä°spanya KralÄ± Juan Carlos'un tahtÄ± oÄŸlu Prens Felipe'ye bÄ±rakma kararÄ± tÃ¼m dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ilgi uyandÄ±rdÄ±. Ama bu ilginin sebebi Kral'Ä±n kendini "tahttan emekli" etmesinden Ã§ok yerine geÃ§en oÄŸlunun karÄ±sÄ± Letizia Ortiz Rocasolano idi. Ä°spanya'nÄ±n Oviedo kentinde dÃ¼nyaya gelen Letizia Ortiz, tÄ±pkÄ± anne ve babasÄ± gibi gazetecilik eÄŸitimi aldÄ±.

PRENS'Ä°N AÅžKI HAYAL KIRIKLIÄžI YARATTI

Ã–nce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya baÅŸladÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda ise hayatÄ±nÄ±n akÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti. Avrupa'daki birÃ§ok soylu ailenin "ideal damat adayÄ±" Asturias Prensi Felipe ile tanÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk doÄŸdu. Avrupa'da bÃ¼tÃ¼n genÃ§ kÄ±zlarÄ±n gÃ¶zdesi olan Ä°spanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aÅŸÄ±k olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±.

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2004 YILINDA EVLENDÄ°LER

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Ãœstelik de daha Ã¶nce bir kez evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Yani bir kraliyet ailesi iÃ§in hiÃ§ de uygun bir gelin adayÄ± deÄŸildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlÄ±ydÄ±, aÅŸklarÄ± engel tanÄ±mayacak kadar bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Ã‡ift 22 MayÄ±s 2004'te gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlendi. Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece gÃ¼zelliÄŸiyle deÄŸil aynÄ± zamanda zarafetiyle de dikkat Ã§eken gelinlerini Ã§ok sevdi. Felipe'nin babasÄ± bir sÃ¼re sonra tahtÄ± oÄŸluna bÄ±raktÄ± ve bÃ¶ylece eski haber spikeri Letizia, KraliÃ§e unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

KraliÃ§e Letizia , en Ã§ok giyimi kuÅŸamÄ± ve yÄ±llara meydan okuyan fiziÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor. Ä°ki Ã§ocuk annesi olmasÄ±na raÄŸmen incecik, hatta kimi zaman aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ dikkat Ã§ekiyor Letizia'nÄ±n. Onunla ilgili en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri de yÃ¼zÃ¼nÃ¼n yÄ±llar geÃ§tikÃ§e yaÅŸlanmak yerine daha genÃ§ gÃ¶rÃ¼nmesi. Bu konuda da Ã§ok sayÄ±da iddia var. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Letizia'nÄ±n Ã§ok iyi bir estetik doktoru var ve doÄŸal gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ uygulamalarla yÃ¼zÃ¼nÃ¼n genÃ§liÄŸini korumasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.

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GÃ–RÃœNÃœMÃœNÃœ EMANET ETTÄ°ÄžÄ° CERRAH MERAK KONUSU

Bunun yanÄ± sÄ±ra onunla ilgili en Ã§ok ortaya atÄ±lan iddialardan biri de burnuna estetik yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±. Burnunun geÃ§miÅŸ yÄ±llardaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle ÅŸimdiki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ arasÄ±nda bariz farklar var. Ama birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n sonradan dÃ¼zeltilen burnu gibi yapay bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m de sergilemiyor. Ä°ÅŸte tÃ¼m bunlar yÃ¼zÃ¼nden Letizia'nÄ±n estetik cerrahÄ± kraliyet dedikodularÄ±nÄ± sevenlerin en bÃ¼yÃ¼k merak konusu.

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