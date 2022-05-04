Hayatının şokunu yaşadı ama çabuk atlattı: Kraliçe 'pişti' oldu

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HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK ŞIK

İspanya Kralı Felipe ile evli olan eski TV haber spikeri yeni kraliçe Letizia, bugün Merida kentinde 30. Kraliyet Engelliler Kurulu Konseyi'ne konuk oldu. Kendi adını taşıyan ödüllerin dağıtılacağı törene katılan iki çocuk annesi Letizia, yine her zamanki gibi kendi çizgisini bozmadı ve şık bir kıyafet giydi.

MONOKROM ELBİSE GİYDİ

Letizia'nın bugünkü tercihi; sağ yanı siyah, sol yanı beyaz, kolsuz monokrom bir elbise oldu. Dış görünüşünü siyah kemer, siyah ayakkabı ve siyah bir çantayla tamamlayan Letizia, uzun saçlarını da açık bıraktı.

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İKİZ GİBİ

Merida kentindeki toplantı salonuna girişte de yetkililer tarafından nazik bir şekilde karşılandı. Fakat salona girdiğinde kraliçelik hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Törende mansiyona hak kazanan Sevilla Üniversitesi'nden Profesör Inmaculada Vivas Teson da tıpkı Kraliçe Letizia gibi aynı markanın, aynı elbisesini giymişti. Üstelik Proföser Teson da tıpkı Kraliçe gibi siyah ayakkabı, siyah kemer kullanmıştı.

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Inmaculada Vivas Teson'a mansiyon verirken de iki kadın yan yana geldi. O anlarda uzun uzun şakalaşıp gülmekten de kendilerini alamadılar. Teson'a mansiyonunu veren Kraliçe Letizia, sonra da sarılarak onu tebrik etti.

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ESKİ BİR MUHABİR VE HABER SPİKERİ

Yıllar önce kamera karşısında haber sunarken ileride böyle bir hayatı olacağını hayal bile edemezdi... Ama o şimdi Avrupa'nın en genç kraliçesi. İşte orta sınıf bir aileden gelen eski spiker Letizia Ortiz'in masalları kıskandıran öyküsü. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, böylece Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını da elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde.

KRALDAN ÇOK O DİKKAT ÇEKTİ

İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakma kararı tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Ama bu ilginin sebebi Kral'ın kendini "tahttan emekli" etmesinden çok yerine geçen oğlunun karısı Letizia Ortiz Rocasolano idi. İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia Ortiz, tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı.

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ÖNCE TEPKİ GÖRDÜ

Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu. Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı.

EVLENİP BOŞANMIŞ OLMASI TARTIŞMA YARATTI

Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi. Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi. Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.

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ESTETİK MÜDAHALELERİ GÜNDEMDE

Kraliçe Letizia, en çok giyimi kuşamı ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olmasına rağmen incecik, hatta kimi zaman aşırı zayıf görüntüsü dikkat çekiyor Letizia'nın. Onunla ilgili en çok konuşulan konulardan biri de yüzünün yıllar geçtikçe yaşlanmak yerine daha genç görünmesi. Bu konuda da çok sayıda iddia var. Birçok kişiye göre Letizia'nın çok iyi bir estetik doktoru var ve doğal görünümlü uygulamalarla yüzünün gençliğini korumasına yardımcı oluyor.

ESTETİK CERRAHI DA MERAK KONUSU

Bunun yanı sıra onunla ilgili en çok ortaya atılan iddialardan biri de burnuna estetik yaptırdığı. Burnunun geçmiş yıllardaki görüntüsüyle şimdiki görüntüsü arasında bariz farklar var. Ama birçok ünlünün sonradan düzeltilen burnu gibi yapay bir görünüm de sergilemiyor. İşte tüm bunlar yüzünden Letizia'nın estetik cerrahı kraliyet dedikodularını sevenlerin en büyük merak konusu.

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