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Ä°KÄ° FARKLI KUÅžAK

Biri gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n en Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan, diÄŸeri de 1962 yÄ±lÄ±nda genÃ§ yaÅŸta hayata veda eden efsane yÄ±ldÄ±zÄ± bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n odak noktasÄ±nda buluÅŸturan ayrÄ±ntÄ±ya gelirsek...Â

MARILYN MONROE'NUN ELBÄ°SESÄ°NÄ° MÃœZEDEN Ã–DÃœNÃ‡ ALIP GÄ°YDÄ°

New York'taki Metropolitan Museum'un (Metropolitan MÃ¼zesi) geleneksel gala gecesi 2 MayÄ±s'ta yapÄ±ldÄ±. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyi amaÃ§layan gecenin en Ã§ok konuÅŸulan Ã¼nlÃ¼lerinden biri de Kim Kardashian oldu. Bunun nedeni de 41 yaÅŸÄ±ndaki Kardashian'Ä±n, Kanye West ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra birlikte olduÄŸu Pete Davidson ile birlikte ilk kez kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda boy gÃ¶stermesi deÄŸildi. AsÄ±l neden Kardashian'Ä±n o gece iÃ§in Marilyn Monroe'nun yÄ±llar Ã¶nce giydiÄŸi ve bir "ulusal hazine" olarak nitelendirilen efsane elbiseyi giymesiydi.

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O GÃ–RÃœNTÃœ TARÄ°HE GEÃ‡TÄ°

SÃ¶z konusu elbiseyi Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yani 1962 yÄ±lÄ±nda dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin 10 gÃ¼n erken kutlanan doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde giymiÅŸti Monroe. O elbise Ã¼zerindeyken de sahneye Ã§Ä±kÄ±p Kennedy'nin ÅŸerefine "Mutlu YÄ±llar Bay BaÅŸkan" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. SinemanÄ±n efsane sarÄ±ÅŸÄ±nÄ± Marilyn Monroe'nun o elbise iÃ§indeki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de aradan geÃ§en 60 yÄ±la raÄŸmen hala "yeri doldurulamayan ikonik bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼" olarak nitelendiriliyor.

MÃœZE 5 MÄ°LYON DOLARA SATIN ALMIÅžTI

Kim Kardashian, MET Gala gecesi iÃ§in Marilyn Monroe'nun tam 60 yÄ±l Ã¶nce giydiÄŸi o elbiseyi sergilendiÄŸi mÃ¼zeden Ã¶dÃ¼nÃ§ aldÄ± ve giydi. Hatta o Ã¼nlÃ¼ elbisenin iÃ§ine girebilmek iÃ§in kilo verdiÄŸini de aÃ§Ä±kladÄ±. Kardashian daha Ã¶nce de elbisenin sergilendiÄŸi Orlando'daki Ripleyâ€™s Believe It or Not! MÃ¼zesi'ni ziyaret ederken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Bu arada elbisenin 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen bir mÃ¼zayedede yaklaÅŸÄ±k 5 milyon dolara satÄ±n alÄ±nÄ±p sÃ¶z konusu mÃ¼zeye konulduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ä°ÅŸte Kim Kardashian'Ä±n bu müzede özel camlÄ± bir bölmede saklanan elbiseyi ödünç alÄ±p MET Gala'da giymesi birçok kiÅŸinin özellikle de sinema tarihçilerinin ve Monroe hayranlarÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Hepsinin ortak eleÅŸtirisi de 60 yÄ±llÄ±k ikonik elbisenin zarar görmüÅŸ olma ihtimali.

'TER, PARFÃœM VE MAKYAJ YÃœZÃœNDEN ZARAR GÃ–RMÃœÅž OLABÄ°LÄ°R'

Marilyn Monroe'nun 1962'de giydiÄŸi bu elbiseyi Kim Kardashian'Ä±n MET Gala gecesinde giyip kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± eleÅŸtirenlerden biriÂ â€œThe Girl: Marilyn Monroe, the Seven Year Itch, and the Birth of an Unlikely Feminist" adlÄ± kitabÄ±yla tanÄ±nan Michelle Morgan. Ona gÃ¶re 60 yÄ±llÄ±k bu elbisenin toplum iÃ§inde giyilmesi "bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±." Michelle Morgan, bu elbisenin son derece 'kÄ±rÄ±lgan' olduÄŸunu ve mÃ¼zede Ä±sÄ± derecesi kontrol edilen ÅŸartlarda muhafaza edildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Fakat Kim Kardashian'Ä±n elbiseyi giyip kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n riskli bir durum olduÄŸunu, kÄ±yafetin zarar gÃ¶rebileceÄŸini vurguladÄ±. Morgan, Ã¼zeri el dikimi kristallerle sÃ¼slÃ¼ olan bu pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elbisenin "ter, parfÃ¼m ve makyaj" nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ±dan Ã§Ä±plak gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lemeyen bazÄ± hasarlara uÄŸramÄ±ÅŸ olabileceÄŸini savundu.

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'BU ELBÄ°SEYÄ° BÄ°R TEK KÄ°ÅžÄ° GÄ°YMELÄ°YDÄ°: MARILYN MONROE'

"Marilyn: Behind the Icon" adlÄ± TV belgeselinin yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Nina Boski de Michelle Morgan'a benzer bir gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savundu. Onun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Kardashian'Ä±n kÄ±sa bir kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± pozu iÃ§in bu elbiseyi giymesi "hafÄ±zalara Marilyn Monroe ile ilgili olumlu bir anÄ± olarak" kazÄ±nmadÄ±. Boski sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Kim'in neden bu elbiseyi giymek istemiÅŸ olabileceÄŸini anlÄ±yorum. Ama o elbise sadece bir tek kiÅŸi tarafÄ±ndan giyilmeli. O da efsane Marilyn Monroe." Boski, Kim Kardashian'Ä±n bu elbiseyi giyip MET Gala kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 60'Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nda "Marilyn Monroe'nun mirasÄ±na katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu.

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'MONROE HAYRANLARINI Ã–FKELENDÄ°RDÄ°'

Marilyn Monroe uzmanÄ± ve koleksiyoner Scott Fortner'a gÃ¶re "Kim Kardashian, bu tercihiyle internette bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Bu hem onun iÃ§in hem de elbisenin sergilendiÄŸi Ripley MÃ¼zesi iÃ§in bir fÄ±rsattÄ±. Fakat Fortner da bu durumun, Marilyn Monroe'nun hayranlarÄ±nÄ± Ã¶fkelendirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu elbise de onlarÄ±n "dokunulmaz" saydÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyin parÃ§asÄ±.

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Öte yandan Fortner'Ä±n düÅŸüncesine göre Kim Kardashian'Ä±n bu efsane elbiseyi giymesi bir yandan da genç kuÅŸaklarda Marilyn Monroe ile ilgili bir farkÄ±ndalÄ±k yarattÄ±.

Fortner, bu elbisenin "bir ulusal hazine" olduÄŸunu savundu. Ve sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bu elbise baÅŸka hiÃ§ kimse tarafÄ±ndan giyilmemeli. EÄŸer bana baÄŸlÄ± olsaydÄ±, bu elbisenin giyilmesine izin vermezdim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu elbise Amerikan kÃ¼ltÃ¼rel tarihinin bir parÃ§asÄ±."Â

'DÄ°KKAT Ã‡EKMEYE Ã‡ALIÅžAN UTANMAZ Ã–DÃœLÃœ KARDASHIAN'IN'

Kim Kardashian'Ä±n Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giymesine bir eleÅŸtiri de Ä°ngiliz Daily Mail gazetesinin yazarÄ± Sarah Vine'den geldi. Vine da yazÄ±sÄ±nda " Dikkat Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan utanmaz Ã¶dÃ¼lÃ¼ her zamanki gibi Kim Kardashian'Ä±n oldu" diyerek durumu yorumladÄ±. Kardashian'Ä± "ucuz bir Marilyn Monroe' olarak deÄŸerlendirdi.

MÃœZE: ELBÄ°SEYE ZARAR GELMEDÄ°, HER TÃœR Ã–NLEM ALINDI

Bu arada Kim Kardashian'a elbiseyi Ã¶dÃ¼nÃ§ veren Ripley Museum yetkilileri ise zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in gerekli tÃ¼m Ã¶nlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Kardashian'Ä±n, vÃ¼cut makyajÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sonra yapÄ±lan incelemede ikonik elbisenin hiÃ§bir zarar gÃ¶rmediÄŸinin belirlendiÄŸini de ekledi.Â

'EFSANELERÄ° RAHAT BIRAK'

Bu arada Kardashian'Ä±n bu elbiseyle MET Gala kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±na Ã¶fkeli Marilyn Monroe hayranlarÄ± da sosyal medya Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi. Bir kullanÄ±cÄ± Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda Kim Kardashian'Ä± kast ederek "O bÃ¶yle ikonik bir elbiseyi giymeyi hak etmiyor. O "plastik" bir kadÄ±n, Marilyn Monroe ise saf bir gÃ¼zellikti" diye yazdÄ±. Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da "Marilyn daha iyisini yaptÄ± tatlÄ±m. Efsaneleri rahat bÄ±rakabilirsin, deÄŸil mi?" diye yazdÄ±.Â

KÄ°LO VERDÄ° AMA YÄ°NE DE ELBÄ°SENÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE SIÄžMADI

Marilyn Monroe'nun efsane elbisesini giyen Kim Kardashian ise bunun iÃ§in 3 hafta iÃ§inde 7 kilo verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada Kardashian, bÃ¼tÃ¼n bu Ã§abasÄ±na raÄŸmen elbisenin iÃ§ine sÄ±ÄŸamadÄ± ve arka kÄ±smÄ±ndaki fermuarÄ± tam olarak kapatamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

ELBÄ°SE HAFIZALARA KAZINDI

Marilyn Monroe bu elbiseyi 19 MayÄ±s 1962'de Demokrat Parti'nin baÄŸÄ±ÅŸ toplama galasÄ±nda giydi. O gece aynÄ± zamanda Kennedy'nin 29 MayÄ±s'taki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in de bir erken kutlama yapÄ±ldÄ±. Monroe, 15 bin kiÅŸinin hazÄ±r bulunduÄŸu sÃ¶ylenen o gecede sahneye Ã¼zerinde bu elbise ve onun da Ã¼zerine giydiÄŸi beyaz bir kÃ¼rkle Ã§Ä±ktÄ±. Sonra o kÃ¼rkÃ¼ Ã§Ä±kardÄ± ve geride bu, derin sÄ±rt dekoltesiyle dikkat Ã§eken dar elbise kaldÄ±. Monroe sahnede Happ Birthday Mr President (Mutlu YÄ±llar Bay BaÅŸkan) adlÄ± ÅŸarkÄ±yÄ± seslendirdi. Ä°ÅŸte o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle birlikte bu elbise de hafÄ±zalara kazandÄ±.

ÃœZERÄ°NDEKÄ° 6 BÄ°N KRÄ°STAL ELLE DÄ°KÄ°LDÄ°

Son iki gÃ¼ndÃ¼r tartÄ±ÅŸma konusu olan bu elbise bugÃ¼ne kadar bir aÃ§Ä±k artÄ±rmada satÄ±lan en pahalÄ± elbise unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor. Ã‡izimi Bob Mackie tarfÄ±ndan yapÄ±lan elbisenin Ã¼zerindeki 6 bin kristal, Hollywood'un kostÃ¼m tasarÄ±mcÄ±sÄ± Jean Louis tarafÄ±ndan elle dikildi. O dÃ¶nemde Monroe'nun kendisi iÃ§in hazÄ±rlanan bu elbiseye bin 440 dolar Ã¶dediÄŸi konuÅŸulmuÅŸtu. Elbise, 1999'da bir mÃ¼zayedede bir milyon dolarÄ±n Ã¼zerinde bir fiyatla satÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan bir baÅŸka mÃ¼zayedede 4. 8 milyon dolara alÄ±cÄ± buldu. Bu son alÄ±cÄ±, elbiseyi ÅŸu anda muhafaza eden Ripleyâ€™s Believe It Or Not Museum. (Ripley Ä°ster Ä°nan Ä°ster Ä°nanma MÃ¼zesi) oldu.

Kim Kardashian, bu kadar çok konuÅŸulan ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±n odaÄŸÄ±na yerleÅŸen bu elbiseyi MET Gala gecesinde sadece birkaç dakika giydi. Daha sonra parti için elbisesini deÄŸiÅŸtirdi. Kardashian elbiseyi giymesi konusunda ise ÅŸunlarÄ± söyledi: " Bu elbiseye saygÄ±m sonsuz ve ABD tarihi için ne anlama geldiÄŸini biliyorum. O üzerimdeyken asla oturmak ya da bir ÅŸeyler yemek istemem. Elbiseye bir zarar verme riskini almak istemem." Kardashian bu elbiseyi giydiÄŸinde her zaman yaptÄ±ÄŸÄ± gibi vücut makyajÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

HAYATA Ã‡OK ERKEN VEDA ETTÄ°

Gelelim bu ikonik elbiseyi giyip tarihe damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu 19 MayÄ±s 1962'den kÄ±sa bir sÃ¼re sonra 4 AÄŸustos 1962'de hayata veda eden Marilyn Monroe'yu hatÄ±rlamaya... GerÃ§ek adÄ± Norma Jeane Mortenson olan Monroe; 1 Haziran 1926'da Los Angeles'ta dÃ¼nyaya geldi. Komedi filmlerindeki "aptal sarÄ±ÅŸÄ±n" karakterlerini oynamasÄ±yla tanÄ±nan sanatÃ§Ä±, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en Ã¼nlÃ¼ sinema yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan ve cinsellik sembollerinden biriydi. Sadece on yÄ±l baÅŸrol oyuncusu olarak yer almasÄ±na raÄŸmen 1962'de beklenmedik bir ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, filmleri 200 milyon dolar (2020'deki rakamla 2 milyar dolara eÅŸdeÄŸer) hasÄ±lat elde etmiÅŸti.

Ã‡OCUKLUÄžU YETÄ°MHANELERDE GEÃ‡TÄ°

Los Angeles'ta doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen Monroe, Ã§ocukluÄŸunun Ã§oÄŸunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geÃ§irdi ve on altÄ± yaÅŸÄ±nda evlendi. SavaÅŸÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak 1944'te bir fabrikada Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken First Motion Picture Unit'ten bir fotoÄŸrafÃ§Ä±ya tanÄ±tÄ±ldÄ± ve mankenlik kariyerine baÅŸladÄ±. Bu Ã§alÄ±ÅŸma, Twentieth Century-Fox ve Columbia Pictures ile kÄ±sa sÃ¼reli film sÃ¶zleÅŸmelerine yol aÃ§tÄ±. Bir dizi kÃ¼Ã§Ã¼k film rollerinden sonra Fox ile 1951'de yeni bir sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Sonraki iki yÄ±l boyunca, GenÃ§ Hissetmek ve Tehlikeli Oyun gibi Ã§eÅŸitli komedi filmlerinde ve Ä°ki Sevgi ArasÄ±nda ve Tehlikeli BakÄ±cÄ± gibi dram filmlerinde rol alan popÃ¼ler bir oyuncu haline geldi. Monroe, bir yÄ±ldÄ±z olmadan Ã¶nce Ã§Ä±plak fotoÄŸraflar Ã§ektirdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde bir skandalla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± ancak kariyerine zarar vermek yerine, hikÃ¢yesi filmlerinde artan ilgiyle sonuÃ§landÄ±.

'APTAL SARIÅžIN' OLARAK TANINDI AMA...

1953 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde, Monroe Ã¼Ã§ filmde baÅŸrolde yer alarak en popÃ¼ler Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri oldu: cinsel Ã§ekiciliÄŸine odaklanan kara film Niagara ile "aptal sarÄ±ÅŸÄ±n" imajÄ±nÄ± oluÅŸturan komedi filmleri Erkekler SarÄ±ÅŸÄ±nlarÄ± Sever ve Milyoner AvcÄ±larÄ±. Kamusal imajÄ±nÄ±n kariyeri boyunca oluÅŸturulmasÄ±nda ve yÃ¶netiminde Ã¶nemli bir rol oynamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, stÃ¼dyo tarafÄ±ndan hep aynÄ± tÃ¼r rollerin verilmesi ve dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸ almasÄ± nedeniyle hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. 1954 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bir film projesini reddettiÄŸi iÃ§in kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine filmlerde gÃ¶zÃ¼kmesine izin verilmedi ancak sonrasÄ±nda kariyerinin en bÃ¼yÃ¼k giÅŸe baÅŸarÄ±sÄ± olan Yaz BekarÄ±'nda yer aldÄ±.

SON FÄ°LMÄ° "UYGUNSUZLAR" OLDU

StÃ¼dyo sÃ¶zleÅŸmesini deÄŸiÅŸtirmeye isteksizken, Monroe 1954'Ã¼n sonunda bir film yapÄ±m ÅŸirketi kurdu ve ÅŸirkete Marilyn Monroe Productions (MMP) adÄ±nÄ± verdi. 1955'te kendisini ÅŸirketi geliÅŸtirmeye adadÄ± ve Actors Studio'da oyunculuk metodu Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±. OtobÃ¼s DuraÄŸÄ±'nda (1956) eleÅŸtirmenlerce Ã¶vÃ¼len performansÄ±ndan ve MMP'nin Prens ve ÅžovkÄ±zÄ± (1957) adÄ±ndaki ilk baÄŸÄ±msÄ±z prodÃ¼ksiyonunda yer almasÄ±ndan sonra, BazÄ±larÄ± SÄ±cak Sever'deki (1959) oyunculuÄŸuyla En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu dalÄ±nda AltÄ±n KÃ¼re'yi kazandÄ±. Son tamamladÄ±ÄŸÄ± film dram tÃ¼rÃ¼ndeki Uygunsuzlar'dÄ±r (1961).

60 YIL Ã–NCE HAYATA VEDA ETTÄ° AMA YÄ°NE DE EFSANE OLARAK ANILIYOR

Monroe'nun sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± Ã¶zel hayatÄ± Ã§ok dikkat Ã§ekti. Madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, depresyon ve anksiyete ile mÃ¼cadele etti. Eski beyzbol yÄ±ldÄ±zÄ± Joe DiMaggio ve oyun yazarÄ± Arthur Miller ile evlendi, iki evliliÄŸi de boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±. 5 AÄŸustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaÅŸÄ±ndayken aÅŸÄ±rÄ± dozda barbitÃ¼rat kullanÄ±mÄ±ndan Ã¶ldÃ¼. Ã–lÃ¼mÃ¼ resmi olarak aÅŸÄ±rÄ± dozda barbitÃ¼rattan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geÃ§se de Ã¶lÃ¼m sebebi Ã¼zerine pek Ã§ok spekÃ¼lasyon yapÄ±ldÄ±, komplo teorisi oluÅŸturuldu.