Tüyler ürperten cinsel şiddet iddiası: Beni yatağa fırlattı ve üzerimdeki gece elbisesini yırttı

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AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA UZMAN KLİNİK VE ADLİ PSİKOLOG DOKTOR KONUŞTU

Virginia'da görülen davanın dünkü duruşmasında Amber Heard'ün tanıkları konuştu. Bunlardan biri de aile içi şiddet konusunda uzman olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes oldu. Onun tanıklığı sırasında Amber Heard'ün zaman zaman gözlerini kapadığı, zaman zaman da gözyaşlarına boğulmanın eşiğine geldiği görüldü.

CİNSEL ŞİDDET İDDİASI

Aile içi şiddet konusunda uzman olan Dr. Dawn Hughes, kadınların şiddet içeren bir ilişkiye aslında doğru nedenlerle başladığını ama zaman içinde partnerlerinin değişip dönüştüğünü savundu. New York'ta yaşayan ve çalışan Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün, eski eşi Depp tarafından kendisine uygulandığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı.

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YATAĞA FIRLATIP GİYSİLERİNİ YIRTTI

Dr. Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattıklarından yola çıkarak çift arasında yaşananları ifade etti. İleri sürdüğüne göre Johnny Depp alkol ya da uyuşturucu etkisi altındayken Heard ile zorla birlikte olmak istiyordu. Buna göre bir keresinde aşırı alkollü olan Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp onu ilişkiye zorladı. Hughes'un iddiasına göre bu tür cinsel şiddet örnekleri birkaç kez yaşandı. Uzman doktor, bunların "sevgi dolu" değil, bunlar "Depp'in baskın olduğu anlar" olduğunu söyledi.

Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün kendisine anlattığı bir başka olayı da duruşmada dile getirdi. Buna göre Depp, yine sarhoş olduğu bir anda parmaklarını kullanarak Heard'ün bedeninde uyuşturucu aradı. Ve yine iddiaya göre Depp bunda bir sorun olmadığını düşünüyordu.

'SENDEN NEFRET EDİYORUM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYORDU

Depp ile Amber Heard'ün duruşmasında defalarca ayrıntıları gündeme gelen ve çiftin ilişkisinin en kötü anları olduğu belirtilen Avustralya'daki kavga da bir kez daha masaya yatırıldı. Dr. Dawn Hughes, tanıklığı sırasında o olaya da değindi. Amber Heard'ün anlattıklarından yola çıkan Hughes şunları söyledi: "Depp, Heard'e şiddet uygulayıp boğazını sıkarken bir yandan da "Senden nefret ediyorum, seni öldüreceğim" diyordu. Bayan Heard de o dönemde sanki beden ve ruh birliğini yitirmiş gibiydi."

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Dr Hughes'un tanıklığına göre, Depp, Amber Heard ile kendi rızası dışında birlikte olmak isteyip bundan başarılı olamayınca bu kez daha çok öfkelenip onu suçlamaya başlıyordu.

FİLMLERDE SOYUNMASINI İSTEMİYORDU

Bu arada Dawn Hughes'un tanıklığı sırasında Depp ile ilgili olarak bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Johnny Depp takıntılı bir şekilde kıskançtı. İddialara göre Depp, Amber Heard'ün rol aldığı filmlerde çıplak olarak kamera karşısına geçmesini istemiyordu. Depp'in kıskançlığı bununla da sınırlı değildi. Heard'ün özellikle bazı oyuncularla rol arkadaşı olmasını da istemiyordu. Dr Dawn Hughes bu konudaki iddiasını "Neredeyse bütün erkek oyuncular" diyerek sürdürdü.

'GİYDİKLERİNE DE KARIŞIYORDU'

Hughes'un iddiasına göre Johnny Depp, Amber Heard'ün giydiklerine de karışıyordu. Uzman psikolog bu konuda "Onun her giydiğini kontrol etmeye çalışıyordu. Ona sık sık kendi hayatındaki hiçbir kadının kendisini "hayat kadını gibi" gösterecek şekilde giyinemeyeceğini söylüyordu" diye konuştu.

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'DEPP, AMBER'A YAPTIKLARINI MESAJ YAZIP ARKADAŞLARINA ANLATIYORDU'

Doktor Hughes, Depp'in Amber Heard'e uyguladığı şiddetle ilgili olarak arkadaşlarına cep telefonu mesajları gönderdiğini de ileri sürdü. Bu şekilde de birçok istismar vakasının doğrulanmış olduğunu savundu. Johnny Depp ise eski eşi Amber Heard'e şiddet uygulamadığını, ilişkileri boyunca ona fiziksel şiddet uygulayan tarafın Heard olduğunu iddia etmişti.

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ONUN İDDİALARI DAHA FARKLIYDI: Uzman klinik psikolog Dawn Hughes'un anlattıkları Depp'in tanığı olarak dinlenen meslektaşı Dr. Shannon Curry'un anlattıklarıyla çelişkili. Curry, kendisine yöneltilen "Amber Heard, Johny Depp ile ilişkisi nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadı mı?" sorusuna "Hayır" diyerek yanıt vermişti. Fakat Heard'ün tanığı olarak dinlenen klinik ve adli psikolog, Amber Heard'ün, Johnny Depp'ten gördüğü şiddet nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını ileri sürdü. Curry aynı zamanda Heard'ün borderline ve histrionik kişilik bozukluğu sergilediğini de iddia etmişti tanıklığı sırasında.

Doktor Hughes, ifadesinde, Heard'ın zaman zaman Depp'i ittiğini, ona isim taktığını ve ebeveynliğine yönelik hakaretlerde bulunduğunu kabul ettiğini söyledi. Fakat başka bir ayrıntıya daha değindi. Bedensel olarak daha güçlü olan tarafın uyguladığı şiddetle bedensel olarak güçsüz olan kişi tarafından uygulanan şiddetin sonuçları arasında fark olduğunu da savundu. Hughes'un iddiasına göre Johnny Depp'in uyguladığı şiddet, Amber Heard'e yönelik göz korkutucu olma özelliği taşıyordu ve onun güvenliğini tehdit ediyordu. Fakat Amber Heard'ün eski eşine uyguladığı şiddet Depp üzerinde aynı etkiyi yaratmıyordu.

DEPP'İN TANIĞI OLAN KLİNİK VE ADLI PSİKOLOĞUN DEĞERLENDİRMELERİ FARKLIYDI

Geçen hafta da bir başka klinik ve adli psikolog Dr Shannon Curry, Johnny Depp'in tanığı olarak dinlenmişti. Curry, mahkeme heyetine, 35 yaşındaki Amber Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.

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CURRY'NİN İDDİALARI

Dr Shannon Curry, geçen yılın başlarında Johnny Depp'in avukatları tarafından kendisine danışıldığını ve yasal süreçteki dosyaları incelemesinin istendiğini anlattı. Curry, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Heard'de iki tür kişilik bozukluğu bulunduğuna dair bir kanıya vardığını anlattı. Klinik ve adli psikolog Shannon Curry'nin ifadesine göre Heard hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histroinik Kişilik Bozukluğu'na sahip. Curry'nin değerlendirmesine göre Amber Heard'ün, Borderline Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor.

'KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR'

Amber Heard'ün durumunu değerlendiren Shannon Curry, Borderline Kişilik Bozukluğu bulunan kişilerin, ilişkinin başlangıcında son derece çekici görünebildiğini söyledi. Sonra da şunları ekledi: "İlişkinin çok yoğun bir şekilde başladığını ve hızla bir yakınlık oluştuğunu göreceksiniz." Bu şekilde başlayan bir ilişkinin ilk bakışta "gerçek ruh eşini bulmak gibi" göründüğünü belirti. Fakat Curry'nin anlattığına göre bu durum zaman içinde değişir ve kişinin "karanlık yüzü de" ortaya çıkar.