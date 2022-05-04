Diana ile Meghan hakkında çarpıcı değerlendirme: Diana bu aile için köpek gibi çalışmak zorundaydı

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'DIANA GİBİ İKON HALİNE GELMEK İSTEDİ'

Bu ilginç değerlendirme bir süre önce okurla buluşan The Palace Papers adlı kitabıyla gündeme oturan yazar ve Vanity Fair dergisinin eski editörü Tina Brown'a ait. ITV kanalında bir programa konuk olan Brown, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın tıpkı kayınvalidesi gibi bir ikon haline gelmek istediğini ama Prenses Diana'nın neler yaşadığını tam olarak anlamadığını belirtti.

'KÖPEK GİBİ ÇALIŞMAK ZORUNDAYDI'

Tina Brown, 1997 yılında Paris'te geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda eden Diana Spencer'ın, küresel bir iyilikseverlik ikonu haline gelmeden önce yıllarca İngiliz kraliyet ailesi için çalışıp didindiğini söyledi. Diana'nın bugün bile bir ikon olarak anılmasına kadar geçen süre içinde, İngiliz kraliyet ailesi adına 'çok sıkıcı görevler' üstlendiğini belirtip onun hakkında "aile adına köpek gibi çalışmak zorundaydı" nitelemesinde bulundu.

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'ROLÜNÜN NE OLDUĞUNU ANLAMADI'

Brown'ın değerlendirmesine göre Meghan Markle, eşi Harry'nin annesi Prens Diana örneğine baktı ve onunla aynı yoldan gidebileceğini düşündü. Fakat Meghan, İngiliz kraliyet ailesine katıldığında rolünün ne olduğunu anlamamıştı. Tina Brown "Sanırım Meghan Markle'ın, kraliyet ailesine katıldığında olacaklar konusundaki temel yanlış anlaması buydu. Diana'yı küresel anlamda bir "insani yıldız" olarak gördü. Ama Diana, 16- 17 yıl boyunca İngiliz kraliyet ailesi için çalışmak zorunda kaldı. Diana'yı sıra dışı bir şekilde özel yapan ayrıntı ise yaptığı işlere kattığı karizmasıydı" diye konuştu.

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'KOCASI ONU SEVMEDİĞİ İÇİN AYRILDI, BU ONUN İÇİN IZDIRAPTI'

Prenses Diana'nın kraliyet ailesinden kocasıyla evliliği iyi gitmediği için ayrıldığının da altını çizdi Tina Brown. Sonra da şunları söyledi: "Diana, kraliyet ailesinden ayrıldı. Çünkü kocası onu sevmiyordu. Bu onun için bir ızdıraptı." Tina Brown bu sözleriyle Prenses Diana ile Meghan Markle ve eşi Harry'nin kraliyet ailesinden ayrılmasının da aynı koşullarda gerçekleşmediğini belirtti.

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'KRALİYET MAKİNESİNİN BİR PARÇASI OLDUĞU İÇİN'

Yaşadığı sırada Diana'nın yakın arkadaşı da olan Tina Brown, onun çektiği büyük acıyı alıp olağanüstü bazı çalışmalara dönüştürdüğünü söyledi. Diana'nın, Charles'tan boşanıp kraliyet ailesinden ayrılmasından sonra küresel anlamda daha çok ilgi çekmeye başladığını da vurguladı Brown. Bu konuda şunları söyledi: "Sadece kendisi öyle olmasını istediği için değil aynı zamanda kraliyet makinesinin bir parçası olduğu için."

'WILLIAM İLE HARRY AYRILIĞINDA MEGHAN'I SUÇLAMAK HAKSIZLIK'

Tina Brown, Diana'ya benzeme konusunda Meghan Markle'ı eleştirse de kocası Harry ile büyük kardeşi William arasındaki ayrılığın sorumlusu olarak onu göstermenin "haksızlık" olduğunu belirtti. Brown'a göre, Harry'nin ordudan ayrılmasından sonra iki kardeş prens arasında çatlaklar oluşmaya başladı. Harry giderek marjinal bir hale gelirken William da gelecekteki krallık görevine uygun davranışlar geliştirdi.