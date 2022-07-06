Zamanı geldiğinde onlarla evlenenin hayatı değişecek

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TIPKI İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELIZABETH GİBİ

Elbette pek çok kişinin aklına monarşi ve veliaht denilince hemen prensler geliyor. Ama bazı ülkeler için durum pek öyle değil. Çünkü Avrupa'nın bazı ülkelerinde babalarından sonra tahtı devralmaya hazırlananlar, kral ile kraliçenin erkek çocukları değil kızları. Bazılarında hiç erkek çocuk olmadığı için bazılarında da tahta geçiş, dünyaya geliş sırasıyla olduğu için prensesler, babalarının tahttaki yerini almaya hazırlanıyor. Gelin Avrupa'nın geleceğinde söz sahibi olacak o prensesleri bir başka deyişle "geleceğin Kraliçe Elizabeth'lerine" bir göz atalım.

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EN KIDEMLİ VELİAHT

Gelecekte Avrupa monarşisinde söz sahibi olacak prenseslerin "en kıdemlisi" 44 yaşındaki İsveç Prensesi Victoria. İsveç Kralı ile Kraliçesi'nin en büyük çocuğu olan Victoria, erkek kardeşi olmasına rağmen, ailenin ilk doğan çocuğu olduğu için ülkesindeki yasalar gereği babasından sonra tahta geçecek. Bu durum gerçekleştiğinde başka bir şekilde de adını tarihe yazdıracak Victoria. İsveç'in dördüncü "egemen" kraliçesi olacak. Ayrıca 1720'den bu yana tahta geçen ilk kadın veliaht olarak da hatırlanacak.

SONRA DA SIRADA KIZI VAR

İsveç için Victoria'dan sonra da yine bir kadın daha doğrusu şu anki konumuyla bir küçük kız velihat olarak sırada. O da Victoria'nın, Prens Daniel ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Prenses Estelle. Onun da Oscar adında bir erkek kardeşi var aslında ama İsveç'teki kurallara göre erkek olmak tahta geçmek için öncelik değil. Bu yüzden annesinden sonra ülkesinin tahtına oturacak kişi şu anda 10 yaşında olan Estelle.

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'KATE MIDDLETON'IN ERKEK VERSİYONU'

Bu arada hatırlatmak gerekirse... Estelle'in babası yani Victoria'nın eşi Daniel her ne kadar "Prens" unvanı taşıyorsa da bu ona evlilik yoluyla geçti. Çünkü Prens Daniel "mavi kanlı" değil, yani herhangi bir soylu aileden gelmiyor. Eski adıyla Daniel Wrestling, 48 yaşında ve Avrupa magazin basınında "erkek Kate Middleton" olarak anılıyor. Bunun nedeni ise çok farklı bir geçmişten gelmesine rağmen ailenin yaşamına ve kurallarına kısa sürede uyum sağlaması. Üstelik halkın sevgisini de üzerinde toplaması. Bugüne kadar eleştirilecek tek bir hareketi bulunmayan Prens Daniel, işte bu yüzden İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın erkek versiyonu olarak anılıyor.

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VICTORIA'NIN SPOR EĞİTMENİYDİ

Yeri gelmişken Prens Daniel'ın, bir zamanlar Prenses Victoria'nın spor eğitmeni olduğunu hatırlatalım. İki genç arasında başlayan arkadaşlık önce flörte sonra da aşka dönüştü. Başlangıçta ailesi tereddüt etse de sonunda Victoria ile Daniel evlendi. Westling, bu evliliğin ardından Prens unvanının yanı sıra Västergötland Dükü unvanını da aldı. Çift, şimdi iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyor.

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BASIN, ŞİMDİDEN PEŞİNDEN AYRILMIYOR

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a. Asturias Prensesi unvanını taşıyan 16 yaşındaki Leonor, babasından sonra İspanya tahtının sahibi olacak. Şu anda Birleşik Krallık'ta eğitim gören genç prenses, daha küçücük yaşlarından itibaren ailesiyle birlikte resmi görevlerde bulunuyor. Leonor'un bir kız kardeşi daha olduğunu fakat daha önce dünyaya geldiği için tahtın varisi olduğunu da hatırlatalım.

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Veliaht Prenses Leonor'un annesi yani İspanya'nın şu anki kraliçesi Letizia da tıpkı Prens Daniel gibi halktan biri. Eski bir TV muhabiri ve haber spikeri olan Letizia, Prens Felipe ile evlendikten sonra "prenses" unvanını aldı. Eşi tahta geçince de "kraliçe oldu." Yani bir başka deyişle Letizia da aslında bir modern peri masalının kahramanı. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, böylece Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını da elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde.

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN

İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakma kararı tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Ama bu ilginin sebebi Kral'ın kendini "tahttan emekli" etmesinden çok yerine geçen oğlunun karısı Letizia Ortiz Rocasolano idi. İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia Ortiz, tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı. Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu. Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı.

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EVLENİP BOŞANMIŞ OLMASI TARTIŞMA YARATTI

Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi. Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi.Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.

18 YAŞINA GİRMESİ ULUSLARARASI ARENADA KUTLANDI

Gelelim şimdi de bir başka "Külkedisi"nin" kızına yanı Norveç'in veliaht prensesi Ingrid Alexandra'ya. Veliaht Prens Haakon ile eşi Mette Marit'in en büyük çocuğu olan Ingrid Alexandra, geçen ay diğer kraliyet ailesi üyelerinni de katılımıyla ve gösterişli törenlerle 18 yaşına girdi. Önce babası Haakon sonra da Ingrid Alexandra, Norveç tahtına oturacak bir başka deyişle.

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ANNESİ SOYLU BİR AİLEYE MENSUP DEĞİL

İşin ilginç yanına gelirsek... Ingrid Alexandra'nın annesi Mette Marit de halktan bir aileden geliyor. Üstelik onun gelin gittiği Norveç kraliyet ailesi tarafından da halk tarafından da benimsenmesi epey zaman aldı. Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bu aile, bundan 20 yıl önce tarihlerinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşadı. Bunun nedeni de tahtı devralacak olan Prens Haakon'un eş olarak seçtiği kişiydi. Artık prensler, kendileri gibi "mavi kanlı" olmasa da yani başka bir kraliyet ailesinden gelmese de halktan kadınlarla hayatlarını birleştirebiliyor. Bunun birçok örneği de var, İsveç'te, İspanya'da ve İngiltere'de. Üstelik Prens Charles ve Prens Harry örneğinde olduğu gibi bir prens, daha önce evlenip boşanmış bir kadınla da hayatını evlenebiliyorlar artık.

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ÜLKEYİ SALLAYAN AŞK

2000'lerin başında tahtın ilk sıradaki veliahtı Prens Haakon, Mette Marit Tjensen'e gönlünü kaptırıp evlenmek isteyince ailesi şoke oldu. Çünkü Mette Marit Tjensen onların anlayışına tamamen ters bir gelin adayıydı. Üstelik bunun tek nedeni de Haakon'la tanışmadan önce nikahsız bir beraberlik yaşayıp bir de çocuk dünyaya getirmiş halktan biri olması değildi. Bunlara ek olarak uyuşturucu, kavgaya karışmak gibi nedenlerle başı polisle derde girmişti.

Oğlunun babası, kokain yüzünden hapse girince bir kafede garsonluk yapmaya başlayan Mette Marit ile Prens Haakon, bir rock konserinde tanıştı. Marit, o sırada bu tür konserleri hiç kaçırmıyordu. Onun güzelliğinden etkilenen Haakon, kim olduğunu söylemeden Marit ile yakınlaştı. Çift, konserin ardından da görüşmeyi sürdürdü. İlişki ortaya çıkınca, üstelik Prens Haakon Mette Marit ile evlenmek isteyince halk da Norveç kraliyet ailesi de Marit'i gelin olarak istemedi. Öte yandan basın da Mette Marit'e az çektirmedi. Sürekli onunla ilgili skandallar gazete manşetlerinde yer aldı. Hatta bir büyücü olduğu ve Prens Haakon'un aklını da bu şekilde çaldığı bile ileri sürüldü.

Prens Haakon, aşkını savunup onunla aynı evde yaşamaya başlayınca ailesi de çifte "zeytin dalı" uzattı. Mette ile Haakon'un aşkına katı kraliyet kuralları bile karşı duramadı. Çift, 25 Ağustos 2001'de evlendi. Şimdi kocası tahta çıktığında kral eşi olacak Mette Marit, o dönemde küçük olan ve eski birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu da yanına alıp yeni hayatına başladı.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Ama evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Mette Marit'in yeni hayatındaki ilk günleri de çok rahat geçmedi. Evlendikten iki yıl sonra oğlunun babasıyla gizli bir ilişki sürdürdüğü iddiaları basına yansıdı. Hatta ondan bir kez daha hamile kaldığı haberleri de eklendi buna. Fakat zaman geçtikçe onun için kötü zamanlar da geride kaldı. 48 yaşındaki Mette Marit, bir kızı, bir oğlu ve kocasıyla mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyor.

GELECEKTEKİ KONUMUNA ALIŞIYOR

Şimdi de gelelim Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Elisabeth'e. Onun biraz önce anlattığımız veliahtlardan farkı, annesinin de soylu bir aileden gelmesi. Elisabeth, Belçika Kralı 2. Albert ile Kraliçe Mathilde'nin en büyük çocuğu. 20 yaşındaki Elisabeth babasından sonra ülkesinin tahtında oturmaya hak kazanacak.

Elisabeth son dönemde askerlik hizmeti yapmasıyla da gündeme gelmişti. Onun öyküsü klasik "saray masalları" gibi yani. Bu işin tek önemli ayrıntısı annesi Mathilde'nin, Belçika'nın ilk Belçika doğumlu kraliçesi olması.

HOLLANDA TAHTI ONU BEKLİYOR

Sıra Hollanda'ya geldi. Ülkenin kralı Williem Alexander ile Kraliçe Maxima'nın en büyük kızı Catharina Amalia da ülkesinin gelecekteki monarkı. 18 yaşındaki Amalia'nın iki kız kardeşi daha var. Ama kendisi en büyük olduğu için babasının tahtına geçme hakkı da onun.

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ANNE VE BABASININ EVLİLİĞİ OLAYLI OLDU

Catharina Amalia, bir yandan gençliğinin tadını çıkarırken bir yandan da gelecekteki görevine hazırlanıyor. Şu an için ailenin en dikkat çeken kişisinin Amalia'nın annesi Kraliçe Maxima olduğunu hatırlatalım. Arjantin doğumlu Maxima da soylu bir aileden gelmiyor. Üstelik onun Hollanda Kralı Willem Alexander ile evlenmesi de olaylı olmuştu.

BABASININ DÜĞÜNE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Evlilik öncesi adıyla Maxima Zorreguiettan'nın babası Jorge 1976 ile 1983 yılları arasında Arjantin'i yöneten darbeci Videla hükümetinin bakanlarından biri olarak görev yaptı. 2002 yılındaki düğün öncesi Maxima'nın babasının, kanlı darbe rejiminde yer alması nedeniyle kızının düğününe katılmasına izin verilmedi. Bu arada ülkenin kanlı ve acılı tarihine imzasını atan Videla hükümetinin birçok muhalifi öldürdüğünü, bunun için en çok tercih ettiği yöntemin de kurbanları uçaktan okyanusa atmak olduğunu hatırlatalım. Maxima'nın evlendiği Willem Alexander, şu anki eşiyle İspanya'da tanıştı. Üç yıl birlikte yaşayan çift sonunda evlendi. Willem Alexander, o dönemde eşi Maxima'nın babasının da görev aldığı hükümetin yaptıklarını desteklemediğini açıklamıştı.

KRALİÇE 2. ELIZABETH GİBİ

Avrupa'nın gelecekteki kraliçelerinin önündeki en önemli örnek tam 70 yıldır tahtta oturan 2 Elizabeth. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, babası Kral VI. George'un iki kızından büyük olanıydı. Bu yüzden onun ölümünden sonra genç yaşında tahta çıktı. 1952 yılında babasının yerini alan Elizabeth'in taç giyme töreni ise bir yıl sonra yani 1953 yılında yapıldı.

