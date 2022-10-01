Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

Güncelleme Tarihi:

#İspanya Kraliyet Ailesi#Prenses Leonor#Prenses Sofia
Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 16:49

Bir ülkenin başındaki kral ile kraliçenin,  kız ya da erkek çocuklarının okudukları okulda arkadaşlarının zorbalığına uğrayabileceği aklınıza gelir mi hiç?

Haberin Devamı

KRALIN KIZI OLMASI DA DURUMU DEĞİŞTİRMEDİ
İlk anda özellikle "tahtıyla, tacıyla" koca bir ülkenin başındaki hükümdarın çocuğunun böyle bir şeyi hiç yaşamayacağı düşünülebilir. Fakat durum pek de öyle değil.

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

İSPANYOL SİTESİNİN İDDİASI
İspanya'da yayın yapan El Confidencial Digital adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı Sofia, tam da böyle bir durumla karşı karşıya...

Gözden Kaçmasın

Zamanı geldiğinde onlarla evlenenin hayatı değişecekZamanı geldiğinde onlarla evlenenin hayatı değişecekHaberi görüntüle

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

FUTBOL TUTKUSU
Santa Maria de los Rosales adlı okula devam eden 15 yaşındaki Prenses Sofia, arkadaşlarının zorbalığına uğruyor. Bunun nedeni ise kral ile kraliçenin küçük kızının, yani Prenses Sofia'nın futbola olan tutkusu. Sitenin iddiasına göre genç prenses, ders aralarında kız arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine okuldaki erkek öğrencilerle futbol oynamayı tercih ediyor. Bazı sınıf arkadaşları da bu yüzden onunla alay ediyor ve hakkında bazı söylentiler çıkarıyor.

Haberin Devamı

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş


FUTBOLU ERKEK OYUNU OLARAK GÖRÜYORLAR
Bütün bu zorbalığın ve söylentilerin nedeni ise futbolun ağırlıklı olarak bir erkek oyunu olarak görülmesi. Prenses Sofia da futbol tutkusu nedeniyle arkadaşlarının kendisine yönelik aşağılama içeren sözlerine maruz kalıyor. Hatta bazı öğrenciler onun cinsel yönelimlerine de atıfta bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Hayatının şokunu yaşadı ama çabuk atlattı: Kraliçe pişti olduHayatının şokunu yaşadı ama çabuk atlattı: Kraliçe 'pişti' olduHaberi görüntüle

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

SÖYLENENLERE HİÇ ALDIRMIYOR
Fakat yine aynı sitenin ileri sürdüğüne göre Prenses Sofia, kendisine yönelik bütün bu zorbalığa varan alaylara hiç aldırmıyor. Çünkü futbol gerçekten onun için büyük bir tutku. İspanyol basınına göre Prenses Sofia, futbol maçlarını izlemeyi seviyor. Aynı zamanda Madrid'deki bir takımda da orta saha oyuncusu olarak yer alıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle giydirdilerBella Hadid podyuma yarı çıplak çıktı, seyircilerin gözü önünde böyle 'giydirdiler'Haberi görüntüle

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

ÇOCUKLUKTAN BU YANA
Prenses Sofia ve 16 yaşındaki ablası Veliaht Prenses Leonor (solda) küçük yaşlarında beri hem ebeveynleri hem de büyükanne ve büyükbabaları ile futbol maçlarını hiç kaçırmıyorlar. Her iki prensesin de İspanya'da çok sevilen bir spor olan futbolla ilgisi çocukluklarına dayanıyor başka bir deyişle.

Gözden Kaçmasın

Ünlü yazarın yasak aşkından itiraflar: İlişkimizin temeli cinsellikti ve o bir efsaneydiÜnlü yazarın yasak aşkından itiraflar: İlişkimizin temeli cinsellikti ve o bir efsaneydiHaberi görüntüle

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

YALNIZ ÇIKTIKLARI İLK YURT DIŞI GEZİSİNDE DE FUTBOL MAÇINA GİTTİLER
İspanya'nın iki genç prensesi, veliaht Leonor ile kardeşi Sofia, yanlarında anne ve babaları olmadan çıktıkları ilk uluslararası gezide de kadınlar arası futbol turnuvasına gitmişlerdi. Yüksek öğrenimini Galler'de sürdüren Leonor ile kardeşi Sofia, 16 Temmuz'da Londra'da oynanan Danimarka- İspanya kadın milli futbol takımlarının maçını tribünden izlemişti.

Haberin Devamı

Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

BABAANNESİYLE AYNI İSMİ TAŞIYOR
Tam adı Sofía de Todos Los Santos de Borbón y Ortiz olan genç prenses, İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı. Sofia, taht sıralamasında kendisinden bir yaş büyük veliaht prenses olan ablası Leonor'un (en solda) hemen ardından geliyor. Genç kız, İspanya'nın eski kraliçesi olan babaannesi Sofia'nın (sağdan ikinci) adını taşıyor. 

FOTOĞRAFLAR: AP, MEGA NEWS AGENCY 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya Kraliyet Ailesi#Prenses Leonor#Prenses Sofia

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota