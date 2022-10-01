Genç prensesin futbol tutkusu, okulda alay konusu olmuş

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KRALIN KIZI OLMASI DA DURUMU DEĞİŞTİRMEDİ

İlk anda özellikle "tahtıyla, tacıyla" koca bir ülkenin başındaki hükümdarın çocuğunun böyle bir şeyi hiç yaşamayacağı düşünülebilir. Fakat durum pek de öyle değil.

İSPANYOL SİTESİNİN İDDİASI

İspanya'da yayın yapan El Confidencial Digital adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı Sofia, tam da böyle bir durumla karşı karşıya...

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FUTBOL TUTKUSU

Santa Maria de los Rosales adlı okula devam eden 15 yaşındaki Prenses Sofia, arkadaşlarının zorbalığına uğruyor. Bunun nedeni ise kral ile kraliçenin küçük kızının, yani Prenses Sofia'nın futbola olan tutkusu. Sitenin iddiasına göre genç prenses, ders aralarında kız arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine okuldaki erkek öğrencilerle futbol oynamayı tercih ediyor. Bazı sınıf arkadaşları da bu yüzden onunla alay ediyor ve hakkında bazı söylentiler çıkarıyor.

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Bütün bu zorbalığın ve söylentilerin nedeni ise futbolun ağırlıklı olarak bir erkek oyunu olarak görülmesi. Prenses Sofia da futbol tutkusu nedeniyle arkadaşlarının kendisine yönelik aşağılama içeren sözlerine maruz kalıyor. Hatta bazı öğrenciler onun cinsel yönelimlerine de atıfta bulunuyor.

SÖYLENENLERE HİÇ ALDIRMIYOR

Fakat yine aynı sitenin ileri sürdüğüne göre Prenses Sofia, kendisine yönelik bütün bu zorbalığa varan alaylara hiç aldırmıyor. Çünkü futbol gerçekten onun için büyük bir tutku. İspanyol basınına göre Prenses Sofia, futbol maçlarını izlemeyi seviyor. Aynı zamanda Madrid'deki bir takımda da orta saha oyuncusu olarak yer alıyor.

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ÇOCUKLUKTAN BU YANA

Prenses Sofia ve 16 yaşındaki ablası Veliaht Prenses Leonor (solda) küçük yaşlarında beri hem ebeveynleri hem de büyükanne ve büyükbabaları ile futbol maçlarını hiç kaçırmıyorlar. Her iki prensesin de İspanya'da çok sevilen bir spor olan futbolla ilgisi çocukluklarına dayanıyor başka bir deyişle.

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YALNIZ ÇIKTIKLARI İLK YURT DIŞI GEZİSİNDE DE FUTBOL MAÇINA GİTTİLER

İspanya'nın iki genç prensesi, veliaht Leonor ile kardeşi Sofia, yanlarında anne ve babaları olmadan çıktıkları ilk uluslararası gezide de kadınlar arası futbol turnuvasına gitmişlerdi. Yüksek öğrenimini Galler'de sürdüren Leonor ile kardeşi Sofia, 16 Temmuz'da Londra'da oynanan Danimarka- İspanya kadın milli futbol takımlarının maçını tribünden izlemişti.

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BABAANNESİYLE AYNI İSMİ TAŞIYOR

Tam adı Sofía de Todos Los Santos de Borbón y Ortiz olan genç prenses, İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın küçük kızı. Sofia, taht sıralamasında kendisinden bir yaş büyük veliaht prenses olan ablası Leonor'un (en solda) hemen ardından geliyor. Genç kız, İspanya'nın eski kraliçesi olan babaannesi Sofia'nın (sağdan ikinci) adını taşıyor.

FOTOĞRAFLAR: AP, MEGA NEWS AGENCY