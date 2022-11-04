Öyle kıvrımlıydım ki deneme çekiminde bana hamile iç çamaşırı verdiler

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'KOLAY KABUL GÖRMEDİM'

Bu sözler, moda dünyasında son yıllarda bütün kalıpları yıkan kıvrımlı modellerden biri olan Kelly Brook'a ait. Ashley Graham başta olmak üzere son yıllarda moda dünyasında 'sıfır beden' egemenliğine son verenlerden biri olan Brook, fiziksel özellikleri nedeniyle öyle kolay kabul görmediğini söyledi.

'ÇOK KAPI YÜZÜME KAPANDI'

Fabulous Magazine'e konuşan 42 yaşındaki Kelly Brook, neredeyse 30 yıldır moda sektörünün içinde olduğunu, bu süre içinde kıvrımlı bedeni yüzünden birçok kapının kendisine kapandığını ve iş bulamadığını söyledi. Fakat yine de son dönemde kendisi gibi kıvrımlı modellerin daha kolay kabul gördüğünü sözlerine ekledi.

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'BENİM İÇİN HER ZAMAN ZEVKTİ'

Kısa bir süre önce uzatmalı sevgilisi Jeremy Parisi ile evlenen Kelly Brook, moda markaları için çalışmanın her zaman sevdiği bir şey olduğunu belirtti. Ardından da şunları söyledi: " Ama onların hepsi, fiziksel görüntüm nedeniyle bana kapılarını açmadı. Çok kıvrımlıydım ve 'moda' olarak kabul edilen bir görüntüm yoktu."

MODA DÜNYASI DA DEĞİŞİM GEÇİRDİ: Kelly Brook, moda endüstrisinin son zamanlarda bir değişim geçirdiğini belirtip daha büyük beden ve kıvrımlı kadınlar için de gösterişli iç çamaşırları ve plaj giyimi üretmeye başladığını sözlerine ekledi.

DENEME ÇEKİMİNDE HAMİLE SÜTYENİ VERMİŞLER

Brook, röportajda kariyerinin ilk dönemleriyle ilgili bir deneyimini de anlattı. Kıvrımlı bedeni ve moda dünyasının kabul ettiğinden daha iri göğüsleri nedeniyle ilk deneme çekiminde kendisine hamile kadınların kullandığı bir sütyen verildiğini hatırlattı. Yıldız, o sırada henüz 14 yaşında olduğunu da hatırlattı.

KENDİNİ HEP YABANCI GİBİ HİSSETMİŞ: Fiziksel özellikleri nedeniyle moda dünyasında kendini hep "yabancı" gibi hissettiğini gizlemedi Kelly Brook. Üstelik sadece kendisinin değil, başka bazı kadınların da böyle hissettiğini sözlerine ekledi.

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SOSYAL MEDYA POZLARINDA KENDİNİ 'İNCELTTİ'

Kelly Brook, kimi zaman aldığı kimi zaman verdiği kilolar nedeniyle magazin basınında eleştiri konusu oldu hep. Bir dönem bu baskı nedeniyle diyet uygulayıp kilo veren ama sonra tekrar alan Brook, sonunda kendini olduğu gibi kabul ettiğini gizlemedi. Brook, geçen yıl verdiği bir röportajda bir ara 44 bedene kadar çıktığını o sırada eleştiri almamak için sosyal medya pozlarını filtre ve uygulamalarla incelttiğini itiraf etti.

'20 YAŞINDA GİBİ HİSSETMEK İSTEDİM'

Kilo verdiği sırada kendini 20 yaşındaki gibi hissetmek istediğini gizlemeyen Kelly Brook, sonra bu konudaki fikrinin değiştiğini anlattı. Brook o röportajda "Şimdi Instagram sayfamda gördükleriniz benim" diye konuştu. Fakat hala fotoğraflarını bazı filtreler yardımıyla ya da fotoğrafın ışığıyla oynayarak kendini daha iyi gösterdiğini de belirten Brook "Bu da bir tür kandırmaca" dedi.

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YEMEK YAPMAYI DA YEMEYİ DE SEVİYOR

Brook, Covid 19 kapanmaları sırasında, verdiği kiloların bir kısmını geri aldığını da itiraf etti. Onun sık sık sosyal medyadan paylaştığı bir başka özelliği de yemek pişirmeyi de yemeyi de sevmesi. Modelliğin yanı sıra bir radyo kanalında sunuculuk da yapan Kelly Brook, New! dergisine verdiği röportajda artık kilo almaya aldırmadığını söyledi. Sonra da sözlerini şöyle tamamladı: "Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım."

'TABAĞINI SALATAYLA DOLDURAN KIZLARDAN DEĞİLİM'

Brook; bir kır düğünüyle evlendiği Jeremy Parisi'nin de onun fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu söyledi o röportajda. "Jeremy, onunla oturup onunla birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim" diyerek yemek yemeye bakışını da anlattı.

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GEÇEN YAZ EVLENDİLER

Kelly Brook ile 37 yaşındaki Jeremy Parisi, geçen temmuz ayında İtalya'da birkaç gün süren bir törenle evlendi. Mutluluğu her halinden belli olan Brook, evlilik yemini ederken iki farklı kıyafet giydi.

SONUNDA ARADIĞI AŞKI BULDU: Kelly Brook, bugüne kadar kariyerinin yanı sıra gönül ilişkileriyle de sık sık gündeme geldi. Jason Statham, Billy Zane, Thom Evans ve David McIntosh ile nişanlanan Brook, bütün bu ilişkilerini kırık bir kalp ile bitirdi. Sonunda Jeremy Parisi ile tanıştı ve kendi deyimiyle "ruh eşini buldu.

EŞİ İTALYAN ASILLI

Çiftin evlenmek için İtalya'yı seçmesinin de özel bir nedeni var. Jeremy Parisi her ne kadar Fransa'da doğup büyüse de bu ülkenin vatandaşı olsa da İtalyan kökenli. Bu yüzden de düğünün İtalya'da olmasının çift için ayrı bir önemi var. Kelly Brook, yedi yıldır birlikte olduğu Jeremy Parisi'nin 'ruh eşi' olduğunu geçen ay İngiliz Mirror gazetesine verdiği röportajda ifade etmişti. Brook, nişanlısı için "en iyi arkadaşım ve ruh eşim" nitelemesinde bulunmuştu.

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ÖNCE ONLINE OLARAK YAKINLAŞTILAR

Kelly Brook ile "en iyi arkadaşım" ve "ruh eşim" dediği Jeremy Parisi ile sosyal medyada tanıştığını daha önce anlatmıştı. Brook, Parisi'yi internetteki bir videoda gördüğünü ve uzun süre internet üzerinden görüştüklerini söyledi. Brook sevgilisiyle altı aylık online görüşmelerin ardından gerçek hayatta da tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki doğduğunu söyledi. Brook ile Parisi, bazen İngiltere'de bazen de Fransa'da yaşıyorlar.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, INSTAGRAM