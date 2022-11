'Meleklere fısıldayan prenses' aşkı uğruna tacını bıraktı: Nişanlısına 'şarlatan' diyorlardı

Haberin Devamı

'AŞK ETKİSİYLE'

Bir de bunun tam tersi var. Yani sarayda, kral ve kraliçenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan ama sonra genellikle "aşk etkisiyle"o dünyaya veda edenler. Bu konudaki en çarpıcı örneklerden biri Japon Prensesi Mako. Sıradan biriyle evlenmesine saray kuralları izin vermeyince Mako, prenses unvanını da tacını da elinin tersiyle bir kenara itti. Eşinin de etkisiyle kıdemli kraliyet ailesi üyeliğini bir kenara bırakan, İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry de bunun diğer bir örneği.

'BENİM VE NİŞANLIMIN ROLÜYLE İLGİLİ SORULAR NEDENİYLE...'

Şimdi bunlara bir kişi daha eklendi. Bir süredir nişanlısı ile birlikte kraliyetin kurallarından ve olanaklarından uzakta bir yaşam sürdüren Norveç Prensesi Martha Louise, aileden resmen ayrıldı. 51 yaşındaki Prenses Martha Louise, bundan böyle Norveç kraliyet ailesini temsil etmeyeceğini resmen duyurdu. Bu kararı almasına gerekçe olarak da üzerinde tartışılan şu cümleyi kurdu: " Benimle ve nişanlımla ilgili birçok soru nedeniyle artık aileyi temsil etmeyeceğim."

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Prenses Martha Louise, Norveç sarayı tarafından yapılan açıklamada "Kraliyet ailesi için resmi görevlerde bulunmamaya karar verdiğini" belirtti. Bu kararı da babası Kral Harald ve annesi Kraliçe Sonja ile birlikte aldıklarını ekledi. Bu ayrılığa rağmen Martha Louise, babası Kral Harald'ın isteğiyle "prenses" unvanını koruyacak. Ancak bu unvan nedeniyle koruyucusu ya da yöneticisi olarak görev yaptığı kurumlarla olan bütün ilişiği kesilecek. 82 yaşındaki Kral Harald, kızının artık kraliyete hizmet etmeyecek olmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Kraliçe Sonja da bu konuyu her açıdan ele aldıklarını ve oy birliğiyle bu karara vardıklarını açıkladı.

KRALİYET BAĞLANTISINI KENDİ FAALİYETLERİNDE KULLANAMAYACAKLAR

Norveç tahtı için dördüncü sırada bulanan Prenses Martha Louise, bir süredir kendini şaman ve iyileştirici olarak nitelendiren Durek Verrett ile nişanlı. Norveç sarayının açıklamasına göre Martha Louise ile Durek Verrett, evlenebilecekler. Bunun sonucu olarak Verret da kraliyet ailesinin bir üyesi haline gelebilecek. Fakat Martha Louise ve Verrett, hiçbir şekilde kraliyet ailesini temsil etmeyecek, bu aileyle olan bağlantılarını kendi sosyal medya faaliyetlerinde ya da reklamlarında kullanamayacaklar.

'KAHİN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜNCE 'MAJESTELERİ' UNVANINI KAYBETTİ: Aslında Martha Louise'in resmi olarak açıklanan bu ayrılığı, zaman içinde adım adım gelmişti. Martha Louise, 2002 yılında, geleceği sezebilen bir kahin olarak tanınmaya başladığında, üyesi olduğu aileden kaynaklanan "majesteleri" unvanını kaybetmişti. 2019 yılında da kendi işlerinde "prenses" unvanını kullanmamayı kabul etmişti.

ŞAMAN VE ALTERNATİF TIP UZMANI OLARAK TANINIYOR

Martha Louise'in nişanlısı Durek Verrett kendini şaman ve alternatif tıp uzmanı olarak tanıtıyor. Martha Louise de bir süredir alternatif tıp konusuna eğiliyor. Sezgisel güçleri olduğunu ileri süren Martha Louise aynı zamanda "meleklerle konuşabildiğini" iddia ediyor. Kendisi her ne kadar alternatif tıp ile ilgileniyor olsa da Martha Louise, kraliyet görevlerini bıraktığını belirten açıklamasında, Norveç'teki tıbbi hizmetlere ve bu alanda görev yapanlara büyük bir güven duygusu hissettiğini" ve bilimsel araştırmalara inandığını" ekledi.

BİZİ ETKİLEMEDEN İSTEDİĞİNİ YAPABİLECEĞİNİ SANIYORDU: Norveç medyası Martha Louise ile Durek Verrett'ı, alternatif sağlık hizmetleriyle ilgili tanıtım faaliyetleri yaparken "prenses "unvanını ve kraliyet ailesiyle bağlantısını kullanmakla eleştiriyordu. Kral Harald da bu konuda "Verrett, muhtemelen bizi etkilemeden istediği her şeyi yapabileceğini sanıyordu" sözleriyle fikrini belirtti.

ESKİ EŞİ CANINA KIYDI

Norveç Kralı'nın iki çocuğundan biri olan Prenses Martha Louise ilk evliliğini 2002 yılında yazar ve görsel sanatçı Ari Behn ile yaptı. Üç tane kız çocukları dünyaya gelen çift, 2017 yılında resmen boşandı. Ari Behn, 2019 yılında kendi canına kıydı. Martha Louise'in kızlarını da yanına alıp California'ya yerleşmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Resmi görevlerini bıraktığını açıklayan Martha Louise, yazdığ ıiki kitapla da biliniyor. İlk kitabı Why Kings and Queens Don't Wear Crowns (Krallar ve Kraliçeler Neden Taç Giymez) 2004 yılında yayınlandı. 2012 yılında da The Spiritual Password (Ruhsal Şifre) adında başka bir kitap yayınladı.

NORVEÇ BASINI 'ŞARLATAN' OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORDU

Şaman olarak bilinen Durek Verrett ya da tam adıyla as Derek David Verrett alternatif tıp konusuna yoğunlaştı uzun süredir. Bir dönem bazı televizyon programlarında da görünen Verrett, 2019 yılından bu yana Martha Louise ile birlikte. Verrett, Norveç basını tarafından "şarlatan" olarak nitelendirilip kraliyet ailesine komplo kurmakla da suçlanıyordu.

VELİAHT PRENS HAAKON'UN SEÇİMİ OLAY OLMUŞTU

Kral Harald ile Kraliçe Sonja'nın iki çocuğu bulunuyor. Kurallar gereği büyük çocukları 51 yaşındaki Martha Louise, tahtın ilk sıradaki varisi değil. Babasından sonra tahta çıkacak olan kişi 49 yaşındaki Prens Haakon. Bu arada Norveç kralı ve kraliçesinin çocuklarının özel hayatı nedeniyle çok da sakin güler geçirmediğini hatırlatalım. Veliaht Prens Haakon, şu anda evli olduğu Matte Marit, ilk dönemde saray tarafından sıcak bir biçimde karşılanmadı. Marit'in halktan bir aileden gelmesi, geçmişte kötü alışkanlıkların pençesinde olması ve evlilik dışı bir çocuğu bulunması başlarda sorun oldu. Hatta Mette Marit'in bir büyücü olduğu bile ileri sürüldü. Fakat sonunda Haakon ile Mette Marit 2001 yılında evlendi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Haakon'dan sonra taht için sırada kızı Prenses Ingrid Alexandra geliyor.

Kral Harald ve Prens Haakon'dan sonra tahtın ikinci sıradaki veliahtı Prenses Ingrid Alexandra.

AŞKI, KRALİYET OLANAKLARINA TERCİH ETTİLER: Kral Harald'ın açıklamasının satır aralarından ve Norveç basınının tepkisinden yola çıkacak olursak Martha Louise'in ayrılığı biraz da bu sorunları ortadan kaldırmak için gerçekleşti. Ama yine de Martha Louise, sevgilisi Durek Verret'i, ailesinin bütün olanaklarına tercih ettiğine göre bir duygu ve fikir birliği de söz konusu. Buradan yola çıkarak "aşkı için sarayını, tacını bırakan" kraliyet ailesi üyelerini de bir hatırlayalım.

JAPON PRENSES AŞKI SEÇTİ

Japon İmparatoru Akihito'nun torunu Mako, aşık olduğu Kei Kamuro uğruna hem prenses unvanını hem de aileden ayrılan kadınlara verilen 1.3 milyon dolar ödeneği geri çevirdi. Evlendikten sonra New York'a taşındı ve sıradan bir evde sıradan bir hayat sürmeye başladı. Onun bu tercihi uzun süre dünya basınının gündemine yerleşmişti.

Mako ile kocası üniversite yıllarında tanıştı. Saraya veda kararı aldığında düzenlenen basın toplantısında da şimdi evli olduğu Kei Komuro'ya nasıl aşık olduğunu anlatmıştı Mako. Komuro'nun kendisini ilk anda etkileyen özelliğinin gülüşü olduğunu söyledi Mako. Komuro'nun gülüşünü bir güneşe benzeten Mako, onu tanıdıkça kişiliğinden de etkilendiğini açıkladı. Veliaht Prens Akishito'nun en büyük kızı olan Mako, şu anda New York'ta bir hukuk firmasında hukuk danışmanı olan Komuro ile 2013 yılında nişanlandı. Geçen yıl da evlenip New York'a taşındılar.

Dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyeleri arasında aşk için tahtından ve tacından vazgeçenler denilince ilk akla gelen, bugünkü İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in amcası Kral Edward VIII oluyor. Ailesinin katı kurallarına göre Edward'ın, aşık olduğu Wallis Simpson ile evlenmesinin tek yolu sahip olduklarından vazgeçmesiydi. Çünkü Simpson hem Amerikalıydı, hem halktan biriydi ve üstelik evlenip boşanmıştı. Kral George VIII aşkı için tahtını kardeşi 6. George'a yani Kraliçe 2. Elizabeth'in babasına bıraktı.

ONUN DA AİLEDEN GELEN UNVANLARI VARDI

İlk anda tuhaf gelebilir ama İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip de onunla evlenebilmek uğruna kendi ailesinden gelen kraliyet unvanlarını bırakmıştı. Prens Philip, o dönemde prenses olan Elizabeth ile bir hayat kurmak uğruna Danimarka ve Yunanistan kraliyet unvanlarını da bir kenara bıraktı. Evlilik sonrası Edinburgh Dükü unvanını aldı. Prens Philip, evlenirken askeri unvanlarına da veda etti.

ONLARIN AYRILIĞI BİRAZ FARKLI

Kraliyet ailelerinden ayrılanların en çarpıcı örneklerinden biri de Prens Harry ile Meghan Markle. Fakat onların ayrılığı diğerlerinden epey farklı. Harry ile Meghan, görevlerini bırakmış olsalar da mensubu oldukları ailenin bütün olanaklarını kullanıyorlar. Bunlara evlilik sonrası Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanları da dahil. Özellikle de Meghan Markle, karşıtları tarafından, her fırsatta Sussex Düşesi unvanını kullanmakla eleştiriliyor.

