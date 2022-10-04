Torunlarının unvanlarını ellerinden almıştı: Kraliçe 'herkesin gözü önünde' özür diledi

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ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTTİ AMA GERİ ADIM ATMADI

Geçen ay tahttaki 50'nci yılını kutlayan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, küçük oğlunun eski ve şu anki evliliklerinden dünyaya gelen dört torununun "prens" ve "prenses" unvanlarını ellerinden aldığını açıklamıştı. Küçük oğlundan ve ailesinden gelen tepkiler üzerine Kraliçe Margrethe, ailesinden özür diledi. 82 yaşındaki Kraliçe, bu zor kararının yaratacağı etkiyi küçümsediğini belirtti. Ancak yine de kararından geri adım atmadı.

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Kraliçe 2. Margrethe, dün yayınladığı ve resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasına "Son günlerde Prens Joachim 'in dört çocuğunun gelecekteki unvan kullanımıyla ilgili olarak verdiğim karara yoğun tepkiler geldi. Bu elbette beni de etkiledi" diye başladı.

Dört torununun "prens" ve "prenses" unvanlarını uzun bir düşünme sürecinin ardından aldığını belirten Kraliçe 2. Margrethe,50 yıllık hükümdarlığı sırasında hem geçmişe hem de geleceğe bakmasının normal olduğunu ifade etti. Monarşinin zamana uygun biçimlenmesini sağlamanın bir kraliçe olarak kendi görevi olduğunu vurgulayan 2. Margrethe "Bu bazen, zor kararların verilmesi gerektiği anlamına gelir. Doğru anı bulmak da her zaman zor olacaktır" diye sürdürdü satırlarını. Sonra da bu düzenlemeyi, monarşinin geleceği açısından gerekli gördüğünü ve bu yüzden de kendisi tahttayken almak istediğini belirtti.

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"Kararımı bir kraliçe, bir anne ve bir babaanne olarak aldım. Fakat bir anne ve babaanne olarak bu kararın, küçük oğlum ve onun ailesi üzerinde yaratacağı etkiyi küçümsedim. Bu büyük bir etki yaptı ve bunun için özür dilerim" satırları da Kraliçe'nin açıklamasında yer aldı.

'BU ZORLUĞU AŞACAĞIZ'

Kraliçe 2. Margrethe, hiç kimsenin çocukları, gelinleri ve torunlarının hayatının en büyük neşesi ve gurur kaynağı olduğundan şüphe duymaması gerektiğini de vurguladı. Kraliçe mesajını, "Bir aile olarak yeniden huzuru bulacağımıza ve bu zorluğu aşacağımıza dair umudum var" diyerek bitirdi.

1 OCAK 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ: Danimarka Kraliçesi, birkaç gün önce aldığı ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek olan kararla küçük oğlu Joachim'in çocukları olan 23 yaşındaki Nikolai, 20 yaşındaki Felix, 13 yaşındaki Henrik ve 10 yaşındaki Athena'nın "prens" ve "prenses" unvanlarının ellerinden alınacağını açıklamıştı. Bu tarihten sonra çocuklar "kont" ve "kontes" unvanlarını taşıyacak. Buna ek olarak çocuklar "ekselansları" olarak da anılacak. Fakat kraliyet ailelerinde yüksek rütbeli kişilere yönelik olarak kullanılan "majesteleri" olarak hitap edilmeyecek.

ONLARIN UNVANLARINA DOKUNMADI

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin büyük oğlu ve veliahtı Prens Frederik ile eşi Mary'nin evliliğinden dört torunu daha bulunuyor. Babasından sonra taht için ikinci sırada bulunan en büyük oğulları Christian 16 yaşında. Ardından 15 yaşındaki Prenses Isabella geliyor. Sonra da 11 yaşındaki ikizleri Prenses Josephine ve Prens Vincent var. Kraliçe 2. Margrethe, kendisinin veliahtı olan büyük oğlu Frederik'in çocuklarının unvanlarını ise iptal etmedi.

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İLK TEPKİ ESKİ EŞTEN GELDİ

Kraliçe 2. Margrethe'nin, küçük oğlu Joachim'in dört çocuğunun unvanını almasına ilk tepki Prens'in eski eşi Alexandra'dan geldi. Joachim'in eski eşi ve büyük çocukları Nikolai ile Felix'in annesi Frederiksborg Kontesi Alexandra, Kraliçe 2. Margarethe'nin bu kararından dolayı şoke olduğunu ve üzüldüğünü açıkladı. Eski eşinden dünyaya gelen iki oğlunun "prens" unvanlarının ellerinden alındığı aynı gün Alexandra da bir açıklama yaptı. Karardan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradığı belli olan Alexandra açıklamasında "Hepimizin kafası bu karardan dolayı karıştı. Üzgünüz ve şaşkınlık içindeyiz. Çocuklarım kendilerini dışlanmış hissediyor. Kimliklerinin neden ellerinden alındığını anlayamıyorlar" dedi.

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ANNESİNE KIRGIN

Ardından Prens Joachim, ailesiyle birlikte yaşadığı Paris'te Danimarka basınına bir açıklama yaptı. Joachim, annesinin kararını eleştirdi ve Geçen mayıs ayında kendisine annesi tarafından bazı bilgilendirmeler yapıldığını ancak bu olup bitenin konuşulandan çok farklı olduğunu söyledi. Joachim "Bana belirtilen yeni durum, çocuklar 25 yaşına geldiği zaman uygulanacak bir durumdu. Unvanları ellerinden alınan çocularıma durumu anlatmak için bana sadece beş gün süre verildi." diye konuştu. Joachim, küçük çocukları 13 yaşındaki Henrik ile 13 yaşındaki Athena'ya durumu açıklamanın, eski evliliğinden dünyaya gelen 23 yaşındaki Nikolai ile 20 yaşındaki Felix'e açıklamaktan daha zor olduğunu da belirtti.

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'ÇOCUKLARIMIZ TEŞHİR EDİLDİ'

Joachim'in Fransız eşi Marie de bu kararla çocuklarının teşhir edildiğini ileri sürdü. Önceki gün eşiyle birlikte Danimarka'da yayınlanan BT adlı internet sitesine konuşan Marie özellikle 10 yaşındaki kızı Athena'nın bu karardan çok etkilendiğini ve arkadaşları arasında alay konusu olduğunu belirtti.

TIPKI PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE GİBİ

Danimarka'nın küçük prensi Joachim, bazı açılardan İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Harry ile benzerlikler taşıyor. aileleriyle geçinemeyen Harry ile eşi Meghan Markle, çocuklarıyla birlikte ABD'ye taşındı. Tüm ayrıntıları tam olarak bilinmese de ağabeyi Frederik ve eşi Mary ile anlaşamayan Joachim de ailesiyle birlikte Fransa'da yaşama kararı aldı. Tıpkı Harry gibi sadece gerekli durumlarda ülkesi Danimarka'ya gidiyor. Harry'nin Amerikalı eşiyle birlikte bu ülkeye yerleşmesi gibi Joachim de Fransız eşiyle birlikte Paris'te yeni bir hayata başladı. Joachim ve eşi Marie bu durumla ilgili olarak "Bazen hayatınızla ilgili kararları kendiniz vermezsiniz" demişti.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS