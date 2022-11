Ünlü sunucu kendini tutamadı: Kocam, kocam, kocam... Anladık, adam senin kocan!

Haberin Devamı

SEVGİ DE NEFRET DE SINIR TANIMAZ HALE GELDİ

2018 yılındaki düğünden sonra da görünüşte her şey yolunda gidiyordu. Ama sonra işler değişmeye başladı. Önce iki kardeş prens, William ile Harry'nin eşleri 'taraftarlarını' ikiye böldü. Sonra da zaten kardeşler tamamen ayrıldı. Harry ile Meghan, ABD'ye taşındı. Her ne kadar kendileri "Basının ilgisinden uzakta sakin bir hayat" istediklerini söylemiş olsalar da gelişmeler farklı bir yönde ilerledi. Harry ile Meghan, kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Artık İngiltere'de değil ABD, California'da yaşayan çiftin topladığı sevgi de nefret de sınır tanımaz oldu. Özellikle Meghan Markle, hayranları tarafından çok sevilse de ondan hoşlanmayanlar da artık iyice sözlerini sakınmaz hale geldi. İşte bunun son örneklerinden birini Amerikalı sunucu Megyn Kelly sergiledi.

Sunucu Kelly, bir dijital platformda dinleyiciyle buluşan podcast yayınında Meghan Markle'ın; her fırsatta İngiliz kraliyet ailesinden biriyle evlendiğinin altını çizmesini eleştirdi. Markle'ın kendi podcast yayınlarında durmadan Harry'den söz edip "kocam, kocam" lafını ağzından düşürmemesini abartılı bulduğunu ve bu yüzden sinirlendiğini saklamadı. Üstelik Megyn Kelly, Harry ile Meghan hakkında başka ağır sözler de sarf etti.

'AİLEYİ SOYMA İŞTAHLARININ SINIRI YOK'

Megyn Kelly, podcast yayınında İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles hakkında The King: The Life of King Charles 3 (Kral: Kral 3. Charles'ın Yaşamı) adlı kitabının tanıtımını yapan Christopher Anderson'ı konuk olarak ağırladı. İşte o sohbet sırasında Meghan Markle'a ağır eleştiriler yöneltti.Kelly, Oprah Winfrey röportajı başta olmak üzere yaptıkları açıklamalarla İngiliz kraliyet ailesine zor dönemler yaşatan Harry ve Meghan hakkında "Tüm şöhretlerini ve servetlerini borçlu oldukları kraliyet ailesini soyma iştahlarının sınırı yok gibi görünüyor" dedi.

YALAN SÖYLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Kelly'nin Meghan Markle'a yönelik eleştirileri bununla da bitmedi. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni de Markle hakkında "yalancı" demesi oldu. Kelly, bu nitelendirmeyi,Meghan Markle'ın "Harry ile evlenmeden önce İngiliz kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğine ve internette araştırma yapmadığına dair" iddialarına yönelik olarak kullandı.

'TAMAM ANLADIK, ADAMI PAKETLEDİN'

Sonra sıra Meghan Markle'ın Archetypes adlı podcast'ini masaya yatırmaya geldi. Kelly, o yayında da Markle'ın sık sık Harry'den söz ettiğini ve durmadan "kocam, kocam" dediğini ileri sürdü. Sonra da eleştirisini şöyle sürdürdü: " Tamam, anladık. Adamı 'paketledin'. Tebrikler! Bizim bunu bilmemizi istiyorsun."

HER FIRSATTA MEGHAN'I ELEŞTİRİYOR

Bu arada Megyn Kelly'nin,eline geçen her fırsatta Meghan Markle hakkında ağır sözler sarf ettiğini hatırlatalım. Bir süre önce Kelly, Meghan Markle hakkında "çok ünlü olmayan ikinci sınıf bir oyuncu" nitelendirmesini kullanmıştı. Kelly, Markle'ın iki hafta önce gündemin ilk sıralarına yerleşen ve geçmişte çalıştığı bir TV yarışmasını eleştiren sözlerini de sert tepki göstermişti.Markle, ülkemizde Var mısın Yok musun adıyla yayınlanan Deal or No Deal adlı yarışmada hostes olarak çalışırken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini açıklamıştı.

Megyn Kelly'nin ağır şekilde eleştirdiği söylemlerin biri Markle'ın geçen haftaki podcast yayınında gündeme geldi. Meghan Markle, Archetypes adlı podcast yayınında yine aile hayatından söz etmiş ve eşi Harry'nin evde kendisine ne kadar yardımcı olduğunu anlatmıştı. Markle "Ah, benim kocam! O harika" sözleriyle Harry'yi tanımlamıştı. Ardından "kaotik" diye tanımladığı sabah saatlerinde, kendisi, ailesi için kahvaltı hazırlarken Harry'nin oğulları Archie'yi merdivenlerden indirip mutfağa getirdiğini söylemişti. Markle sonra da Harry'nin yardımı hakkında "Bu benim için çok önemli. Bunu seviyorum" diye konuşmuştu.

Yeri gelmişken Meghan Markle hakkında bu ağır eleştirileri yapan Megyn Kelly ile ilgili bazı çarpıcı ayrıntıları da hatırlayalım. Çünkü bir süre önce Fox News'ta çalışan Kelly, bazı başka kadın meslektaşlarıyla birlikte bir taciz skandalının kurbanı olarak gündeme gelmişti. Hatta bu gelişme, başrollerini Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'nin üstlendiği Skandal (Bombshell) adlı filme de esin kaynağı olmuştu.

CHARLIZE THERON CANLANDIRDI

Bu olay, 2016 yılında meydana geldi. Megyn Kelly, ondan önce Gretchen Carlson çalıştıkları Fox News'un kurucusu ve CEO'su Roger Alies'ın tacizine uğradıklarını itiraf etti. Üstelik kurbanlar sadece bu iki kişiyle sınırlı değildi. Bu olay o dönemde büyük gürültü koparmış ardında yönetmenliğini Jay Roach'ın üstlendiği filme esin kaynağı olmuştu. Skandal adlı filmde Megyn Kelly'yi Charlize Theron canlandırmıştı.

KRALİYETE MENSUP OLMAK SEVİLMENİN GARANTİSİ DEĞİL: Her ne kadar ilk bakışta artık geçmişe ait gibi görünse de kraliyet aileleri, dünya üzerindeki varlıklarını sürdürüyor. Aslına bakılırsa birçok kişinin gözünde bu ailelerin üyelerinin Hollywood'un ünlülerinden farkı yok. Giyim kuşamları, özel hayatlarıyla ilgili ayrıntılar her zaman çok dikkat çekiyor. Dünya üzerindeki kraliyet ailelerinin bazı üyeleri, milyonlar tarafından çok seviliyor. 25 yıl önce hayata veda eden Prenses Diana bunun en çarpıcı örneği. Fakat bazı kraliyet ailesi üyeleri de ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü kimsenin kalbini kazanamıyor. Gelin şimdi İngiliz kraliyet ailesi başta olmak üzere dünyanın az sevilen, çok eleştirilen kraliyet ailesi üyelerine bir bakalım.

YILIN EN RAHATSIZ EDİCİ ÜNLÜLERİ LİSTESİNE GİRDİLER

Önce haberimize konu olan Prens Harry ve Meghan Markle ile başlayalım. Öncelikle şunu belirtelim ki bu çiftin seveni tam seviyor, sevmeyeni de hiç sevmiyor. Başlarda yani evleninceye kadar Harry, adının karıştığı bütün olaylara ve hatta skandallara rağmen büyük bir ilgi ve sevgiyi üzerinde topluyordu. Fakat Markle ile evlenip bir de ABD'ye taşındıktan sonra ülkede yapılan anketlerde hep sevilmeyen kraliyet ailesi üyeleri arasında yerini aldı. Bu arada yeri gelmişken Meghan ve Harry'nin, bir internet sitesi tarafından yapılan ankette "2022 yılının en rahatsız edici ünlüleri" listesine girdiğini de hatırlatalım. Bu listede Lady Gaga, Will Smith, Dwayne Johnson, Beyonce ve Jay Z de yer alıyor. Gelelim diğer popüler olmayan kraliyet ailesi üyelerine.

Geçen ay hayata veda eden Kraliçe 2. Elizabeth'in en gözde çocuğu olsa da Prens Andrew, halk tarafından çok sevilmiyor. Özellikle son dönemde! Bunun en önemli nedeni de seks ticareti suçluları Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile dostluğu ve adının karıştığı cinsel taciz skandalı.

HEP, DIANA'NIN MUTSUZLUĞUNUN KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLDÜ

Her ne kadar artık konsort kraliçe olsa da Camilla, ailenin en sevilmeyen üyeleri listesinde ilk sıra için Andrew ile kapışıyor yıllardan beri. Üzerine toplanan bu antipatinin en önemli nedeni, Prenses Diana'nın mutsuzluğunun kaynağı olarak görülmesi. Ama eşi Charles'ın kral olmasıyla birlikte bazı kesimlerde Camilla'ya karşı bir sempati oluşmaya da başladı. Yine de yıllardır süregelen o nefret bir anda bitecek gibi değil.

DURUM BİRAZ DEĞİŞTİ

Belki biraz da babasının etkisiyle Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Prenses Beatrice'in halk tarafından çok sevildiğini söylemek zor. Fakat onun hayatında son dönemde bir değişiklik oldu. Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenip bir kız çocuk annesi olan Beatrice'in popülaritesi son dönemde artıyor. Birçok kişiye göre bunun nedeni, sakin ve sevimli bir portre çizen kocası Edoardo Mapelli Mozzi.

ONA YÖNELEN SEVGİ HEP 'SALLANTIDA'

Beatrice'in kardeşi Eugenie, çok fazla sempati toplayan bir aile üyesi değil. Özellikle eşi Jack Brooksbank çok fazla sevilen biri sayılmaz. Aslında iki kız kardeş çok fazla göz önünde olmasalar da onların bu durumunda babaları Andrew'nun yanı sıra geçmişte bazı skandallar yaratan anneleri Sarah Ferguson'ı da katkısı var.

KARISININ YÜZÜ BİR TÜRLÜ GÜLMEDİ

Şöyle Londra'dan uzaklara, Monako'yagidelim... Bu küçük ülkenin hükümdarı Prens 2. Albert'in çok fazla sevildiğini söylemek zor. Bunun birçok nedeni var kuşkusuz. Her ne kadar hiç kimse evlerinin dört duvarı arasında neler yaşandığını tam olarak bilmese konuyla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Albert'in eşi Prenses Charlene'nin hiç gülmeyen yüzünden, ona yakıştırılan "hüzünlü prenses" sıfatından eşi sorumlu tutuluyor. Geçmişteki gönül ilişkileri ve bunlardan dünyaya gelen gayri meşru çocukları da dikkate alındığında, Monako Prensi Albert de çok fazla sevilen kraliyet ailesi üyeleri arasında değil.

ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEDİ

İspanya Kraliçesi Letizia (solda) söz konusu olduğunda kraliyet takipçilerinin duyguları karışık... 2004 yılında, o dönemde veliaht prens olan Felipe ile evlenip aileye giren Letizia, birçok kişi tarafından seviliyor aslında. Özelikle de ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fiziği ve giyim tarzıyla bir ikon. Fakat kayınvalidesi Sofia'ya karşı toplum önünde sergilediği kaba davranışları hiç unutulmadı. Her adımı kontrollü olan Letizia, birkaç kez kameralar karşısında kayınvalidesini, kızları Leonor ile Sofia'nın yanından uzaklaştırmaya çalışmıştı. Onun toplum önünde bile denetim altına alamadığı bu ters davranışlarını görenler "kim bilir kapalı kapılar ardında kayınvalidesine nasıl davranıyor" yorumlarını yapmıştı.

ONUN HAKKINDA DA DUYGULAR KARIŞIK

Son dönemde kraliyet sarayında yaşanan çalkantılarla gündeme gelen Danimarka'ya gidersek... Veliaht Prens Frederik'in karısı Mary, sadece ülkenin değil dünyanın en göz önünde kraliyet ailesi üyelerinden biri. Soylu olmayan bir aileden gelen Mary'nin kısa sürede halkın sevgisini kazanması zor olmadı. Fakat görünüşe göre Mary bu durumu "kesintisiz" olarak sürdürmekte zorlanıyor zaman zaman.O da son dönemde tıpkı İspanya Kraliçesi Letizia gibi karmaşık duygular uyandırıyor. Bunun nedenine gelirsek... Yine Letizia gibi onun da kameralar karşısında kayınvalidesi olan Danimarka Kraliçesi Margrethe'ye karşı olan ters davranışları. Bir fotoğraf çekimi sırasında Margrethe'ye karşı tavır almış bu durum uzun süre dünya gündeminde kalmıştı.