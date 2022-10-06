'Odasına giren kadınları sayamıyorduk'

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SEKS TİCARETİ SUÇLULARIYLA YAKIN DOSTLUĞU VARDI

Bunlar bir yana cezaevinde ölen seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein ve onunla aynı suçtan mahkumiyet alan Ghislaine Maxwell ile yakın arkadaşlığı bilinen Prens Andrew, yine bir belgesel nedeniyle gündeme geldi. Üstelik bu belgeselde onunla ilgili daha önce bilinmeyen bazı gerçekler de gün yüzüne çıkıyor.

BELGESELDE ÇARPICI İDDİALAR YER ALIYOR

Andrew'nun, Epstein ve Maxwell ile ilişkisini inceleyen Prince Andrew: Banished (Prens Andrew: Sürgün Edilmiş) adlı belgesele konuşan eski koruma görevlisi Paul Page onunla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. 1998 ile 2004 arasında görevini sürdüren Page, Prens Andrew'nun odasına giren kadınların sayısını hesap etmenin zor olduğunu söyledi. Belgeselde Paul Page'in yanı sıra saray çalışanları, gazeteciler, sarayın basın sorumlusu, Andrew'nun sosyal çevresinden kişilerin tanıklıklarına da yer veriliyor. Hatta, Andrew'nun hukuk ekibinin bazı eski çalışanları da tanıklıklarıyla belgesele katkıda bulundu.

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'HER GÜN FARKLI BİRİ GELİRDİ'

Eski koruma görevlisi Paul Page'in ifadesine göre Prens Andrew'nun yatak odasının da bulunduğu özel odalarına onu ziyaret bahanesiyle giren kadınların haddi hesabı yoktu. Page "Aramızda, Andrew'nun yatak odasına döner bir kapı yaptırması gerektiği konusunda şakalaşırdık. Her gün farklı biri onu görmek için gelirdi. Her seferinde başka bir kadın gelirdi" dedi.

ÇALIŞANINA HAKARET YAĞDIRDI

Page'in anlattığına göre bir keresinde bir kadın geldi ve görevlilere Prens Andrew'yu görmek için orada olduğunu söyledi. Fakat görevli bu konuda onay almadan onun içeri girmesine izin vermeyeceğini belirtti. Memur; Andrew'nun ekibinden birisi kendisini arayıp durumu doğrulamadıkça kadını içeri almayacağını söyledi. Belgeselde Paul Page olayın geri kalanını da anlattı. Sonuç olarak Andrew memuru aradı ve telefonda onunla nasıl yüksek sesle konuştuğunu herkes duydu. İddiasına göre Andrew, telefondaki görevliye "Seni şişman domuz, eğer misafirimin içeri gelmesine izin vermezsen ben oraya geleceğim" diye bağırdı. Bunun üzerine bu gizemli kadının, Andrew'nun odasına gitmesine izin verildi.

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'BİR ZORBAYDI: Page, bir kraliyet ailesi üyesinin, maaş ödedikleri, kendilerini korumakla görevli kişilere daha nazik, terbiyeli ve saygılı davrandığının düşünüleceğini belirtip "Ama Andrew'da bunların hiçbiri yoktu. O korkunç bir insandı. Tam bir zorbaydı" diye sözlerini sürdürdü.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMASI NEDENİYLE HAKLARINI KAYBETTİ

Kendisine yönelik cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Prens Andrew birçok hakkını kaybetti. Buna askeri üniforma giymek de dahil. Fakat Kraliçe'nin cenaze töreni sırasında çocuklarını tuttuğu 15 dakikalık nöbette Andrew özel izinle üniforma giyebildi. Törenin geri kalanında ise takım elbise giymek zorunda kaldı.

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'BANA SARILMAYA ÇALIŞIYORDU'

Prens Andrew, Amerikalı Virginia Giuffre tarafından cinsel taciz davası açıldığından bu yana bu tür iddiaların odağında yer alıyor. Eski çalışanları ya da onunla bir şekilde iletişime geçmiş olanlar ardı ardına bu tür iddialar ortaya atıyor. Bunlardan biri de bir süre Andrew'nun masaj terapisti olarak çalışan Emma Gruenbaum oldu. Bu yılın şubat ayında konuşan Gruenbaum, Windsor'da bulunan Royal Lodge'daki masajlar sırasında Prens Andrew'nun bir havlu dışında çıplak kalmakta ısrar ettiğini belirtip "Masaj seanslarının bitmesinden sonra da bana sarılmaya çalışıyordu" diye konuştu.

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ESKİ KARISI ÖNERMİŞ

2005 yılının ilk yarısında Surrey'deki Wentworth Kulübü'nde spor masajcısı olarak görev yapan Gruenbaum, önceleri Prens Andrew'nun eski eşi Sarah Ferguson ile çalışıyordu. Anlattığına göre masajlarından memnun kalan Ferguson da onu eski eşi Andrew'ya tavsiye etti. Prens ile Emma Gruenbaum'un tanışması da bu şekilde gerçekleşti. Saray personeli arasında yer almayan Gruenbaum, o yıl içinde Andrew'ya altı kez masaj yaptığını söyledi. Mesleğinde en iyilerden biri olarak bilinen Emma Gruenbaum, çok sayıda ünlü müşterisi olduğunu ve onlara, evlerine giderek masaj yaptığını anlattı. Masaj uzmanı "Ama Andrew farklıydı" dedi ve Prens'i beri sürekli sekse odaklı bir baş belası olarak tanımladı.

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OYUNCAK AYI TUTKUSU

Yine bu yılın başlarında başka bir eski çalışan Andrew ile ilgili dudak uçuklatan iddialarda bulunmuştu. Eski bir Buckingham Sarayı çalışanı olan 47 yaşındaki Charlotte Briggs, Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew hakkında "korkunç bir adam" dedi. Briggs, 1996 yılında Buckingham'da çalışmaya başladıktan altı ay sonra "kimsenin istemediği bir işi" yani Andrew'ya hizmet işini üstlenmeyi kabul ettiğini anlattı.Eşiyle birlikte yaşadığı Halifax'ta İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Charlotte Briggs "Prens Andrew'nun ne hissettiği umurumda bile değil. O korkunç, iğrenç bir adam" sözleriyle eski iş verenini tanımladı. Briggs, The Sun gazetesine verdiği demeçte de Andrew'nun yanında çalıştığı sırada kendisine çok tuhaf bir görev verildiğini anlattı.

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OYUNCAK AYI DÜZENLEMEK İÇİN ÖZEL EĞİTİM: Eski çalışan Briggs, Andrew'ya ait 72 tane tüylü oyuncak ayıdan oluşan koleksiyonun yatağın etrafına nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda bir gün özel eğitim aldığını söyledi. Briggs, Andrew'nun dünyanın dört bir yanından çoğu denizci kıyafetleri giymiş 72 oyuncak ayısı olduğunu söyledi.





GÜNDÜZ AYRI, GECE AYRI DÜZENLEME

Briggs'in anlattığına göre bu oyuncak ayı koleksiyonunda yer alan parçaların boylarına göre yerleştirilmesi gerekiyordu. Büyük boy oyuncak ayılar arkada küçük boy olanlar ise ön tarafta duruyordu. Fakat düzenleme bu kadarla sınırlı kalmıyordu. Akşam olduğunda da yeni bir düzenleme gerekiyordu. Bu kez ayılar, odada belirli olan yerlerine konuluyordu. Prens Andrew'nun en sevdiği iki oyuncak ayı da yatağının yanındaki tahtlarına yerleşiyordu. Eski çalışanı Charlotte Biggs bu konuda şunları söyledi: "Çok tuhaftı. Sonuçta o Falkland savaşında görev yapmış yetişkin bir adamdı. Ama oyuncaklarını seviyordu ve nasıl düzenlenmeleri gerektiğinde gayet netti."

DÜNYANIN HER YERİNDEN OYUNCAK AYI ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ: Prens Andrew da bu konuda 2010 yılında The Sun'a verdiği bir röportajda konuşmuştu. Prens "Her zaman oyuncak ayılar biriktirdim. Deniz kuvvetlerinde görevliyken gittiğim her yerden küçük oyuncak ayılar alırdım. Yani dünyanın her yanından alınmış oyuncak ayı koleksiyonum vardı" demişti.

İngiliz kraliyet ailesi , Prens Andrew'nun adının karıştığı cinsel taciz skandalını, deyim yerindeyse "parayla" kapattı. Kamuoyunda, Prens'i cinsel tacizle suçlayan Amerikalı Virginia Roberts Giuffre'ye, halkın vergilerinden toplanan parayla mı ödeme yapıldığı merak konusuydu. Sonunda bu konudaki merakı da Hazine giderdi.... Prens Andrew'nun, Virginia Roberts Giuffre'ye ödediği paranın tek bir kuruşunun bile halktan toplanan vergilerden çıkmadığını açıklaNdı. Hazine'nin belirttiğine göre bu paranın bir bölümünü Prens Charles kardeşine borç olarak verdi. Daha önce bu paranın, Kraliçe 2. Elizabeth'in fonundan karşılanacağı iddiaları basına yansımıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı yani Platin Jübile kutlamalarına gölge düşmemesi için Mountbatten Windsor ailesinin olayı bir an önce kapatmak istediği de iddialar arasındaydı.

EVLİLİK ÇOK UZUN SÜRMEDİ

Şu anda 62 yaşında olan Prens Andrew 1986 yılında Sarah Ferguson ile evlendi. Çiftin Beatrice ve Eugenie adında iki kızı dünyaya geldi. 1992 yılında ayrılan çift, dört yıl sonra resmi olarak boşandı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS AGENCY