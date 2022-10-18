Eski gÃ¼nlerini anlattÄ±: SÄ±raya girip takma kirpiklerimizi takÄ±yorduk, sÃ¼tyenimize dolgu koyuyorduk

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KIZINA DAÄ°R EN BÃœYÃœK HAYALÄ°NÄ° DE ANLATTI

Bir dijital platform iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Archetypes adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda bu kez, dÃ¼nyanÄ±n en zengin varisi olarak bilinen Paris Hilton'u konuk etti. Markle ve Hilton, programda, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kadÄ±nlara yÃ¶nelik bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±. Markle, Paris Hilton ile sohbeti sÄ±rasÄ±nda kÄ±zÄ± Lilibet'in gelecekte nasÄ±l bir kadÄ±n olmasÄ±nÄ± hayal ettiÄŸini de anlattÄ±.

YARIÅžMA HOSTESÄ° OLARAK GÃ–REV ALMIÅžTI

Meghan Markle, programda, kendisini ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ran Suits dizisinden Ã¶nce gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼lkemizde bir dÃ¶nem yayÄ±nlanan Var mÄ±sÄ±n Yok musun programÄ±nÄ±n esin kaynaÄŸÄ± olan Deal or No Deal adlÄ± yarÄ±ÅŸmadaki gÃ¼nlerini anlattÄ±. Prens Harry ile evliliÄŸinden Archie adÄ±nda bir oÄŸlu ve Lilibet adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunan Markle, bu programda bir sÃ¼re kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikten sonra ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bu erken ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n nedenini de "kendimi akÄ±llÄ± hissetmiyordum" diye anlattÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda.

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'SADECE GÃœZELLÄ°KLE Ä°LGÄ°LÄ°YDÄ°, BEYNÄ°NÄ°ZLE DEÄžÄ°L'

Meghan Markle, sÃ¶z konusu yarÄ±ÅŸmada Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, yayÄ±ndan Ã¶nce kendisi gibi hosteslik yapan kÄ±zlarÄ±n, bazÄ± gÃ¼zelleÅŸme uygulamalarÄ± iÃ§in sÄ±raya dizilmek zorunda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. O sÄ±rada da takma kirpiklerini ve saÃ§ uzantÄ±larÄ±nÄ± taktÄ±klarÄ±nÄ±, sÃ¼tyenlerine dolgu maddesi koyduklarÄ±nÄ± ekledi. Markle'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶reher hafta, program hosteslerine, ciltlerini bronz gÃ¶stermek amacÄ±yla kullanÄ±lan spreyleri almalarÄ± iÃ§in kuponlar bile verilirdi. BunlarÄ± anlattÄ±ktan sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Markle: "Bu durum sadece gÃ¼zellikle ilgiliydi beyninizle ilgili deÄŸildi.

'SOYADIMI BÄ°LE DOÄžRU TELAFFUZ EDEMEZDÄ°': Sonra Meghan Markle, o programla ilgili hiç unutmadÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± da anlattÄ±. "Programda görevli, gösteriyi yöneten bir kadÄ±n vardÄ±. O hep sahne arkasÄ±nda olurdu ve onun sözlerini hala duyabiliyorum. SoyadÄ±mÄ± bile doÄŸru telaffuz edemezdi" dedi.

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'PROGRAM Ä°Ã‡Ä°N MÃœTEÅžEKKÄ°RÄ°M, AMA HÄ°SSETTÄ°RDÄ°KLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N DEÄžÄ°L'

Bu programda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸunu ama yine de sonuÃ§ olarak yarÄ±ÅŸmadaki gÃ¶revini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Markle "Program iÃ§in mÃ¼teÅŸekkirim ama bana hissettirdikleri iÃ§in deÄŸil" diyeekledi.

'ONDAN DAHA FAZLASI OLDUÄžUMU BÄ°LÄ°YORDUM'

Meghan Markle, o programda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada,sahnede gÃ¼zelliklerini Ã¶ne Ã§Ä±karmak zorunda olan baÅŸka akÄ±llÄ± kadÄ±nlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Ama "Bundan daha fazlasÄ± olduÄŸunu " bilerek programdan ayrÄ±lmaya karar verdiÄŸini anlattÄ±. Meghan Markle, o programda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken "bir nesne gibi olmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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'KIZIMIN EÄžÄ°TÄ°MLÄ° VE KENDÄ°SÄ°YLE GURUR DUYAN BÄ°RÄ° OLMASINI Ä°STÄ°YORUM'

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± alan Markle, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce bir yaÅŸÄ±na giren kÄ±zÄ± Lilibet'in kendisinin yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸamasÄ±nÄ± istemediÄŸini, onun iÃ§in baÅŸka hayalleri olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.Â Lilibet'in daha yÃ¼ksek arzularÄ± olmasÄ±nÄ± istediÄŸini sÃ¶yledi. Markle "Benim Lili'min eÄŸitimli ve kendisiyle gurur duyan biri olmasÄ±nÄ± istiyorum." diye konuÅŸtu.

O PROGRAMDA DA GEÇMÄ°ÅžÄ°NÄ° ANLATMIÅžTI: Meghan Markle, geçen yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda da Ellen DeGeneres'in sohbet programÄ±na konuk olmuÅŸ ve gösteri dünyasÄ±ndaki geçmiÅŸiyle ilgili çok konuÅŸulan açÄ±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. Markle o programda Suits dizisiyle tanÄ±nmadan önce, "ikinci el arabasÄ±yla oyuncu seçmelerine giden, canÄ±nÄ± diÅŸine takÄ±p ünlü olmaya çalÄ±ÅŸan bir yÄ±ldÄ±z adayÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± kendini.

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Meghan Markle, program sÄ±rasÄ±nda, konuÄŸu Paris Hilton'u geÃ§miÅŸte yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf etti. Markle, dinleyicilerine "Bunu sÃ¶ylemekten utanÄ±yorum ama Paris ile ilgili yargÄ±larÄ±m vardÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben bÃ¼yÃ¼rken Paris Hilton, gÃ¼zel, zengin ve Ã¼nlÃ¼ydÃ¼. Onun hayatÄ±nda bir sorun olmasÄ± nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n olabilirdi ki?" dedi. Bunun Ã¼zerine Paris Hilton da Meghan Markle ile konuÅŸmak konusunda tereddÃ¼tleri olduÄŸunu saklamadÄ±. Hilton "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben utangaÃ§ bir insanÄ±m ve daha Ã¶nce tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±k" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.Â

AÄ°LEYE ADIM ATTIÄžINDAN BERÄ° OLAYLAR BÄ°TMÄ°YOR

Meghan Markle, Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±lan en "olaylÄ±" gelinlerden biri. TÄ±pkÄ± eltisi Kate Middleton gibi halktan biri olmasÄ±, soylu bir aileden gelmemesi bir yana daha Ã¶nce evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± halde aileye kabul edilmesiyle de Ã§ok konuÅŸuldu. AmerikalÄ± olmasÄ±, babasÄ±yla olumsuz iliÅŸkileri, aile baÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok sÄ±kÄ± olmamasÄ± da Londra'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§inde hep gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ±.

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Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°KÄ° YIL SÜRDÜ: Kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki kariyerine yarÄ±ÅŸma hostesi olarak baÅŸlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya baÅŸladÄ±. Fakat tam istediÄŸi gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± ki Prens Harry ile tanÄ±ÅŸtÄ± ve 2018'de evlenmeden önce kariyerine son verdi. Ä°lk evliliÄŸini 2011 yÄ±lÄ±nda Trevor Engelson ile yaptÄ± Markle. Fakat bu evlilik 2013 yÄ±lÄ±nda bitti.

TV dizisi Suits'te canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Rachel Zane karakteri ile tanÄ±na Meghan Markle, 4 AÄŸustos 1981'de Los Angeles'ta dÃ¼nyaya geldi. 2003 yÄ±lÄ±nda Chicago yakÄ±nlarÄ±ndaki Northwestern Ãœniversitesi'nden tiyatro ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda diploma alarak mezun oldu.

KIZI ABD'DE DÃœNYAYA GELDÄ°

2016'da Prens Harry ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ± ve iki yÄ±l sonra da evlendi. Ã–nceki yÄ±l da Archie adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yÄ±lÄ±nda, Ã§ift kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yeleri olarak geri adÄ±m atmayÄ± ve zamanlarÄ±nÄ± Ä°ngiltere ve Kuzey Amerika arasÄ±nda bÃ¶lmek istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡ift ayrÄ±ca hayÄ±r kurumlarÄ±nÄ± ve KraliÃ§eyi desteklemeye devam ederken finansal olarak baÄŸÄ±msÄ±z olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡iftin ikinci bebeÄŸi olan Lilibet Diana ise ABD'de dÃ¼nyaya geldi.

Meghan Markle, Ã¶nce KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen bazÄ± etkinliklere katÄ±lmak iÃ§in kocasÄ± Harry ile birlikte Londra'ya gitti. Ã‡ift, kÄ±zlarÄ± Lilibet'in ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de orada kutladÄ±. Harry ve Meghan son olarak KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nde sonra dÃ¼zenlenen tÃ¶renler iÃ§in Londra'daydÄ±.

SÃ–ZLERÄ° BÃœYÃœK GÃœRÃœLTÃœ KOPARDI

KÄ±demli kraliyet ailesi Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± 2020 yÄ±lÄ±ndan bu yana ailenin geri kalanÄ±yla yaÅŸadÄ±klarÄ± gerilim ise artÄ±k bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya iÃ§in bilinen bir gerÃ§ek. Ã–zellikle Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajda kraliyet ailesini Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan Ã§ift, olay yaratan sÃ¶zler sarf etti. Markle oÄŸlu Archie'ye hamileyken intihar edecek dÃ¼zeye geldiÄŸini ve aileden kimsenin kendisine yardÄ±mcÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Prens William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate'in dÃ¼ÄŸÃ¼n provalarÄ± sÄ±rasÄ±nda nedimelerin giyeceÄŸi elbiseler yÃ¼zÃ¼nden kendisini aÄŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia etti. Bu olayÄ±n basÄ±nda "Meghan, Kate'i aÄŸlattÄ± diye yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gerÃ§eÄŸin bunun tam tersi olduÄŸunu savundu.Â

ÃœRKEK HALLERÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

O rÃ¶portajdan sonra Harry ile Meghan'Ä±n, aileyle arasÄ± iyice aÃ§Ä±ldÄ±. Ã‡ift, son olarak KraliÃ§e Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde Londra'ya gitti. TÃ¶renlerden biri sÄ±rasÄ±nda da William ve Kate ile birlikte KraliÃ§e anÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan Ã§iÃ§ekleri ziyaret edip halkla buluÅŸtular.Ama o gÃ¼n de Meghan Markle'Ä±n, ailedeki ilk dÃ¶nemlerinden Ã§ok farklÄ±, Ã¼rkek halleri dikkat Ã§ekti.Â

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS