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Gece hayatÄ±nda da 'baÅŸrolde': Esmer güzeli, kendi korumasÄ±yla gönderdi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Brad Pitt#Ä°nes De Ramon#Angelina Jolie
Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 16, 2022 12:01

O bir zamanlar dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Angelina Jolie ile olan beraberliÄŸiyle konuÅŸuluyordu. AltÄ± Ã§ocuklarÄ±yla birlikte aileleri giderek geniÅŸledi. BasÄ±nÄ±n Brangelina adÄ±nÄ± taktÄ±ÄŸÄ± Ã§ift; "aÅŸkÄ±n yeryÃ¼zÃ¼nde vÃ¼cut bulmuÅŸ hali" olarak nitelendiriliyordu. DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hayatlarÄ± da kariyerleri de kusursuz gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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BRANGELINA EFSANESÄ° YIKILDI
Fakat gÃ¼nÃ¼n birinde boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin hayatlarÄ±nÄ±n Ã¶yle dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar mÃ¼kemmel olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–yle ki aile kavgalarÄ± ve bununla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar, basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden inmez oldu. KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse "Brangelina efsanesi yÄ±kÄ±ldÄ±."

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi


AYRILIKTAN SONRA KÄ°MLERLE BÄ°RLÄ°KTE OLACAKLARI MERAK EDÄ°LDÄ°
AralarÄ±ndaki bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmeyen kavgalar bir yana, dÃ¼nya bir dÃ¶nemin Brangelina'sÄ±nÄ±n yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra kimlerle birlikte olacaÄŸÄ±nÄ± merak etmeye baÅŸladÄ±. Her ne kadar ikisi de Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamayÄ± tercih etseler de adlarÄ± farklÄ± kiÅŸilerle aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±. Angelina Jolie'nin genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± The Weeknd ile birkaÃ§ kez yemeÄŸe Ã§Ä±kmasÄ± olay oldu. ArdÄ±ndan defalarca ve yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ±ndan biriyle eski kocasÄ± Jonny Lee Miller'Ä±n evine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretler sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Fakat ne yaptÄ±ysa yaptÄ± Angelina Jolie, Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gizlemeyi baÅŸardÄ±.

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SON OLARAK ADI EMRATA Ä°LE ANILDI
Brad Pitt de aynÄ± ÅŸekilde Ã¶zel hayatÄ±yla merak konusu oldu. Sonradan yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ± ortaya Ã§Ä±kan Alia Shawkat dahil aralarÄ±nda Polonya asÄ±llÄ± Alman model Nicole Poturalski'nin de bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ ya da Ã¼nsÃ¼z birÃ§ok kadÄ±nla aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Son olarak da Emily Ratajkowski ile aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸtÄ±. Nihayetinde olarak bunlar da sadece birer sÃ¶ylenti olarak kaldÄ±. Pitt bu konuda "ser verip sÄ±r vermedi".

YÄ°NE BÄ°R SÖYLENTÄ°NÄ°N BAÅžROLÜNDE: Son dönemde eski eÅŸi Angelina Jolie'nin aleyhinde ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarla gündeme gelen Brad Pitt, yine bir aÅŸk söylentisinin odaÄŸÄ±nda. Bunun nedeni de Bono konserine birlikte gittiÄŸi ve samimi tavÄ±rlar sergilediÄŸi genç bir kadÄ±n.

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi

GENÃ‡ AKTÃ–RÃœN ESKÄ° EÅžÄ°
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Pitt'in birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi 29 yaÅŸÄ±ndaki Ines De Ramon gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na yabancÄ± bir isim deÄŸil. GenÃ§ kadÄ±n The Vampire Diaries adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan oyunc Paul Wesley ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle gÃ¼ndemdeydi bir sÃ¼re. Fakat sonra Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Brad Pitt'in, Bono konserine gittiÄŸi ve samimi davranÄ±ÅŸlar sergilediÄŸi o kadÄ±n Ines De Ramon'un ta kendisiydi. Konser Ã¶ncesi zaman zaman birbirlerine sarÄ±lan Pitt ve De Ramon'un bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ikili arasÄ±nda yeni bir aÅŸk baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine neden oldu.

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BAÅžKA ÜNLÜLER DE KONSERDEYDÄ°: Brad Pitt ile Ines De Ramon'un bu samimi görüntüleri sergilediÄŸi konsere Cindy Crawford eÅŸi Rande Gerber ve Sean Penn gibi ünlüler de izleyiciler arasÄ±nda yer aldÄ±.

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi

BRAD PITT'IN KORUMASI EÅžLÄ°K ETTÄ°
Brad Pitt ile Ines De Ramon'u takip eden paparazziler, onlarÄ±n konser Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± merakla bekledi. Fakat ikili konser alanÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ± terk etti. Brad Pitt, kendi otomobiliyle konser mekanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Ines De Ramon ise aynÄ± mekandan Ã§Ä±karken yanÄ±nda Brad Pitt'in korumasÄ± vardÄ±. Ä°ÅŸte bu durum da Pitt ile De Ramon'un "gizli kalmak" istedikleri yorumlarÄ±na neden oldu. Bu da aÅŸk sÃ¶ylentilerini alevlendirdi.

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EYLÃœL AYINDA EÅžÄ°NDEN AYRILDI
Ines De Ramon, oyuncu Paul Wesley ile Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Ã‡ift, ortak aÃ§Ä±klamalarÄ±nda "AyrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± bundan beÅŸ ay Ã¶nce birlikte aldÄ±klarÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti. De Ramon ile Wesley, o aÃ§Ä±klamada, evlerini ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± da ifade etmiÅŸti. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 40 yaÅŸÄ±ndaki Wesley, 22 yaÅŸÄ±ndaki model Natalie Kuckenburg iye yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ines De Ramon ise bugÃ¼ne kadar kimseyle romantik bir iliÅŸkiye girmedi.

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Ã–ZEL BÄ°RÄ°YLE TANIÅžMAK Ä°STÄ°YOR AMA TEREDDÃœTLERÄ° VAR
Brad Pitt ise Angelina Jolie ile ayrÄ±ldÄ±ktan sonra adÄ± sayÄ±sÄ±z kiÅŸiyle anÄ±ldÄ±. Hepsi hakkÄ±nda sessiz kaldÄ±. Ã–te yandan Ã¶zel hayatÄ±nÄ± da gÃ¶zlerden uzakta yaÅŸamaya devam etti. Pitt'in Ã¶zel hayatÄ± ve Angelina Jolie'den bir sonraki sevgilisinin kim olacaÄŸÄ± merak edilirken US Weekly'ye konuÅŸan bir arkadaÅŸÄ± Pitt'in "Ã¶zel biriyle" tanÄ±ÅŸmayÄ± beklediÄŸini ama yeniden flÃ¶rt konusunda bazÄ± tereddÃ¼tleri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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DEDÄ°KODU OLMADAN BÄ°RÄ°YLE KAHVE BÄ°LE Ä°Ã‡EMEZ
Dergiye konuÅŸan bu kaynak Brad Pitt'in, uzun sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸayacaÄŸÄ± birini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ama ÅŸunlarÄ± da ekledi: " Sorun ÅŸu ki Brad bu sÃ¼reÃ§ten nefret ediyor ve haklarÄ±nda dedikodu yapÄ±lmadan biriyle nasÄ±l kahve iÃ§meye gideceÄŸini bile bilmiyor." Pitt'e yakÄ±n bu kaynak Brad Pitt'in aÅŸk hayatÄ±nÄ±n kamu tarafÄ±ndan sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya incelendiÄŸinin farkÄ±nda olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden ÅŸu sÄ±ralar altÄ± Ã§ocuÄŸuna, yardÄ±m faaliyetlerine ve iÅŸine odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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TÃœM SORUNLARINI GERÄ°DE BIRAKMAK Ä°STÄ°YOR
Bu arada bazÄ± iddialara gÃ¶re Brad Pitt bir sÃ¼redir Angelina Jolie ile altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti konusunda yasal bir mÃ¼cadele iÃ§inde. AÅŸk hayatÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§madan Ã¶nce de bÃ¼tÃ¼n bu sorunlarÄ± geride bÄ±rakmak istiyor. Ã–te yandan Angelina Jolie ile birliktelikleri dÃ¶neminde satÄ±n aldÄ±klarÄ± Fransa'daki Miraval Åžatosu ile ilgili bir dava da Ã§iftin arasÄ±nda devam ediyor.

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Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi


Ã–ZEL HAYATI HEP HAREKETLÄ°YDÄ°
Brad Pitt, ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana aÅŸk hayatÄ± hep meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde topladÄ±. Bu da sebepsiz deÄŸildi tabii. HayatÄ±na hep gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ve gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ± girdi. Onun Sinema dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atÄ±p dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ±ktan sonra hayatÄ±na giren ilk tanÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸi Shalane McCall oldu. 1987 yÄ±lÄ±nda Dallas dizisinde dÃ¶rt bÃ¶lÃ¼m yer alan Pitt'in bu iliÅŸkisi o dÃ¶nemde eleÅŸtiri konusu da olmuÅŸtu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ McCall henÃ¼z 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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BRAD TERK EDÄ°LDÄ°
Brad Pitt, bu kÄ±sa iliÅŸkinin ardÄ±ndan 1987 ile 1988 arasÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Sinitta ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Fakat Pitt, Thelma ve Louise adlÄ± filmle ÅŸÃ¶hreti yakalamadan Ã¶nce Sinitta onu terk etti.

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BOKSÃ–R KOCASI ONU YATAKTA YAKALADI
1989 yÄ±lÄ±nda Pitt, Robin Givens'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Head of the Class adlÄ± komedi dizisine konuk oyuncu oldu. AralarÄ±nda bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Fakat bu iliÅŸki, Givens'Ä±n o dÃ¶nem evli olduÄŸu Mike Tyson'Ä±n onlarÄ± yatakla yakalamasÄ±ndan sonra bitti.

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ADI ONUNLA DA ANILDI:Â Brad Pitt'in adÄ± 1989 yÄ±lÄ±nda Married With Children adlÄ± diziyle o dÃ¶nemde Ã§ok tanÄ±nan Christina Applegate ile anÄ±ldÄ± bir sÃ¼re.

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O DA BRAD'Ä° BAÅžKASI Ä°Ã‡Ä°N TERK ETTÄ°Â 
AynÄ± yÄ±l Cutting Class adlÄ± yapÄ±mda birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Jill Schoelen ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± Pitt. ÃœÃ§ ay sonra niÅŸanlandÄ±lar. Ama Schoelen bir yÃ¶netmen iÃ§in Brad Pitt'i terk etti. Pitt bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ÅŸarkÄ±cÄ± E.G Daily ile birlikte oldu.

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ONU SEVGÄ°YLE ANIYOR
Pitt, Hollywood'daki ilk "yÃ¼ksek profilli" iliÅŸkisini Too Young To Die filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Juliette Lewis ile yaÅŸadÄ±. Ã‡ift, 1989'dan 1993'e kadar flÃ¶rt etti. Ama Lewis Ã¼zerinde Ã¶yle derin izler bÄ±raktÄ± ki Pitt gÃ¼zel oyuncu hala bu iliÅŸkiden sevgi dolu bir ÅŸekilde sÃ¶z ediyor.

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi
ROL ARKADAÅžI:Â Brad Pitt, kendisine ÅŸÃ¶hret kapÄ±larÄ±nÄ± aralayan Thelma ve Louise filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Geena Davis ile kÄ±sa sÃ¼reli bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Pitt'den yaÅŸ olarak bÃ¼yÃ¼k olan Davis, bu iliÅŸkiyi tamamen gizlemek istese de yine de bÃ¼tÃ¼n Ã¶nlemlere raÄŸmen sÄ±r olarak kalmadÄ±.

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi


ADLARI BÄ°RLÄ°KTE ANILDI
Brad Pitt'in adÄ±nÄ±n aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ ise Legends of the Fall filminde birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Julia Ormond. Ä°kili, bu iddialar hakkÄ±nda hiÃ§ konuÅŸmadÄ±, kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na da asla el ele Ã§Ä±kmadÄ±.

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi
ARKADAÅž KALMAYA KARAR VERDÄ°LER:Â Pitt ile Interview with the Vampire filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Thandiwe Newton kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ä°kili daha sonra arkadaÅŸ kalmaya karar verdi.

Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi

'ONDAN AYRILDIÄžIMA BABAM BÄ°LE ÃœZÃœLDÃœ'
Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow, 1994 ile 1997 arasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Paltrow'a "meleÄŸim", " hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±" diye hitap eden Pitt ona evlenme teklifinde de bulundu. Ã‡ift, niÅŸanlandÄ± ama evlenmeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu iliÅŸki Paltrow'da da derin izler bÄ±raktÄ±. Bir sÃ¶yleÅŸide bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu Paltrow: "Ona kesinlikle aÅŸÄ±k olmuÅŸtum. HarikaydÄ±, Ã§ok tatlÄ±ydÄ±. AyrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda babam da Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼." Paltrow, Brad Pitt ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 22 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve aslÄ±nda bunun evlilik kararÄ± verilebilecek bir yaÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sonradan fark ettiÄŸini anlattÄ±.

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ANISTON Ä°LE EVLENDÄ°
Brad Pitt 1998 yÄ±lÄ±nda menajeri tarafÄ±ndan Jennifer Aniston ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡ift, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat 2004 yÄ±lÄ±nda Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Mr and Mrs Smith filmini Ã§ekmeye baÅŸlayÄ±nca evlilikleri de bozuldu. Bunda Aniston'Ä±n Ã§ocuk sahibi olmak istememesinin de etkili olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla asÄ±l faktÃ¶r Brad Pitt ile Angelina Jolie arasÄ±nda doÄŸan aÅŸktÄ±.

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BRANGELINA DA TARÄ°HE GÃ–MÃœLDÃœ
Pitt ile Jolie uzun bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda, altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle evlendi. Ancak bu evlilik, flÃ¶rtleri kadar bile sÃ¼rmedi. Ã‡ift, 2019 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

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2020 YAZ AYLARINA DAMGA VURDU: Brad Pitt'in adÄ± 2020 yazÄ±nda Polonya asÄ±llÄ± Alman model Nicole Poturalski ile aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±. Modelin, Alman eÅŸiyle aÃ§Ä±k evlilik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu. Fakat Pitt ile Poturalski konusu kÄ±sa sÃ¼rede kapandÄ±.Â 

FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS

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