Gece hayatÄ±nda da baÅŸrolde: Esmer gÃ¼zeli, kendi korumasÄ±yla gÃ¶nderdi

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BRANGELINA EFSANESÄ° YIKILDI
Fakat gÃ¼nÃ¼n birinde boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Aradan geÃ§en yÄ±llar iÃ§inde Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin hayatlarÄ±nÄ±n Ã¶yle dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadar mÃ¼kemmel olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–yle ki aile kavgalarÄ± ve bununla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar, basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminden inmez oldu. KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse "Brangelina efsanesi yÄ±kÄ±ldÄ±."
SON OLARAK ADI EMRATA Ä°LE ANILDI
Brad Pitt de aynÄ± ÅŸekilde Ã¶zel hayatÄ±yla merak konusu oldu. Sonradan yakÄ±n arkadaÅŸ olduklarÄ± ortaya Ã§Ä±kan Alia Shawkat dahil aralarÄ±nda Polonya asÄ±llÄ± Alman model Nicole Poturalski'nin de bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ ya da Ã¼nsÃ¼z birÃ§ok kadÄ±nla aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Son olarak da Emily Ratajkowski ile aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸtÄ±. Nihayetinde olarak bunlar da sadece birer sÃ¶ylenti olarak kaldÄ±. Pitt bu konuda "ser verip sÄ±r vermedi".
YÄ°NE BÄ°R SÖYLENTÄ°NÄ°N BAÅžROLÜNDE: Son dönemde eski eÅŸi Angelina Jolie'nin aleyhinde ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarla gündeme gelen Brad Pitt, yine bir aÅŸk söylentisinin odaÄŸÄ±nda. Bunun nedeni de Bono konserine birlikte gittiÄŸi ve samimi tavÄ±rlar sergilediÄŸi genç bir kadÄ±n.
GENÃ‡ AKTÃ–RÃœN ESKÄ° EÅžÄ°
AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Pitt'in birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi 29 yaÅŸÄ±ndaki Ines De Ramon gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na yabancÄ± bir isim deÄŸil. GenÃ§ kadÄ±n The Vampire Diaries adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan oyunc Paul Wesley ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikle gÃ¼ndemdeydi bir sÃ¼re. Fakat sonra Ã§ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ä°ÅŸte Brad Pitt'in, Bono konserine gittiÄŸi ve samimi davranÄ±ÅŸlar sergilediÄŸi o kadÄ±n Ines De Ramon'un ta kendisiydi. Konser Ã¶ncesi zaman zaman birbirlerine sarÄ±lan Pitt ve De Ramon'un bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ikili arasÄ±nda yeni bir aÅŸk baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentilerine neden oldu.
BAÅžKA ÜNLÜLER DE KONSERDEYDÄ°: Brad Pitt ile Ines De Ramon'un bu samimi görüntüleri sergilediÄŸi konsere Cindy Crawford eÅŸi Rande Gerber ve Sean Penn gibi ünlüler de izleyiciler arasÄ±nda yer aldÄ±.
BRAD PITT'IN KORUMASI EÅžLÄ°K ETTÄ°
Brad Pitt ile Ines De Ramon'u takip eden paparazziler, onlarÄ±n konser Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± merakla bekledi. Fakat ikili konser alanÄ±nÄ± ayrÄ± ayrÄ± terk etti. Brad Pitt, kendi otomobiliyle konser mekanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. Ines De Ramon ise aynÄ± mekandan Ã§Ä±karken yanÄ±nda Brad Pitt'in korumasÄ± vardÄ±. Ä°ÅŸte bu durum da Pitt ile De Ramon'un "gizli kalmak" istedikleri yorumlarÄ±na neden oldu. Bu da aÅŸk sÃ¶ylentilerini alevlendirdi.
EYLÃœL AYINDA EÅžÄ°NDEN AYRILDI
Ines De Ramon, oyuncu Paul Wesley ile Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Ã‡ift, ortak aÃ§Ä±klamalarÄ±nda "AyrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± bundan beÅŸ ay Ã¶nce birlikte aldÄ±klarÄ±nÄ±" belirtmiÅŸti. De Ramon ile Wesley, o aÃ§Ä±klamada, evlerini ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± da ifade etmiÅŸti. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 40 yaÅŸÄ±ndaki Wesley, 22 yaÅŸÄ±ndaki model Natalie Kuckenburg iye yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ines De Ramon ise bugÃ¼ne kadar kimseyle romantik bir iliÅŸkiye girmedi.
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BRAD TERK EDÄ°LDÄ°
Brad Pitt, bu kÄ±sa iliÅŸkinin ardÄ±ndan 1987 ile 1988 arasÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± Sinitta ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Fakat Pitt, Thelma ve Louise adlÄ± filmle ÅŸÃ¶hreti yakalamadan Ã¶nce Sinitta onu terk etti.
BOKSÃ–R KOCASI ONU YATAKTA YAKALADI
1989 yÄ±lÄ±nda Pitt, Robin Givens'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Head of the Class adlÄ± komedi dizisine konuk oyuncu oldu. AralarÄ±nda bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Fakat bu iliÅŸki, Givens'Ä±n o dÃ¶nem evli olduÄŸu Mike Tyson'Ä±n onlarÄ± yatakla yakalamasÄ±ndan sonra bitti.
O DA BRAD'Ä° BAÅžKASI Ä°Ã‡Ä°N TERK ETTÄ°Â
AynÄ± yÄ±l Cutting Class adlÄ± yapÄ±mda birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± Jill Schoelen ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± Pitt. ÃœÃ§ ay sonra niÅŸanlandÄ±lar. Ama Schoelen bir yÃ¶netmen iÃ§in Brad Pitt'i terk etti. Pitt bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra ÅŸarkÄ±cÄ± E.G Daily ile birlikte oldu.
ONU SEVGÄ°YLE ANIYOR
Pitt, Hollywood'daki ilk "yÃ¼ksek profilli" iliÅŸkisini Too Young To Die filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Juliette Lewis ile yaÅŸadÄ±. Ã‡ift, 1989'dan 1993'e kadar flÃ¶rt etti. Ama Lewis Ã¼zerinde Ã¶yle derin izler bÄ±raktÄ± ki Pitt gÃ¼zel oyuncu hala bu iliÅŸkiden sevgi dolu bir ÅŸekilde sÃ¶z ediyor.
'ONDAN AYRILDIÄžIMA BABAM BÄ°LE ÃœZÃœLDÃœ'
Brad Pitt ile Gwyneth Paltrow, 1994 ile 1997 arasÄ±nda Ã§ok konuÅŸulan bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Paltrow'a "meleÄŸim", " hayatÄ±mÄ±n aÅŸkÄ±" diye hitap eden Pitt ona evlenme teklifinde de bulundu. Ã‡ift, niÅŸanlandÄ± ama evlenmeden yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu iliÅŸki Paltrow'da da derin izler bÄ±raktÄ±. Bir sÃ¶yleÅŸide bu konuda ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu Paltrow: "Ona kesinlikle aÅŸÄ±k olmuÅŸtum. HarikaydÄ±, Ã§ok tatlÄ±ydÄ±. AyrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda babam da Ã§ok Ã¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼." Paltrow, Brad Pitt ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 22 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve aslÄ±nda bunun evlilik kararÄ± verilebilecek bir yaÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sonradan fark ettiÄŸini anlattÄ±.
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ANISTON Ä°LE EVLENDÄ°
Brad Pitt 1998 yÄ±lÄ±nda menajeri tarafÄ±ndan Jennifer Aniston ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ã‡ift, 2000 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat 2004 yÄ±lÄ±nda Pitt, Angelina Jolie ile birlikte Mr and Mrs Smith filmini Ã§ekmeye baÅŸlayÄ±nca evlilikleri de bozuldu. Bunda Aniston'Ä±n Ã§ocuk sahibi olmak istememesinin de etkili olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla asÄ±l faktÃ¶r Brad Pitt ile Angelina Jolie arasÄ±nda doÄŸan aÅŸktÄ±.
BRANGELINA DA TARÄ°HE GÃ–MÃœLDÃœ
Pitt ile Jolie uzun bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda, altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¶renle evlendi. Ancak bu evlilik, flÃ¶rtleri kadar bile sÃ¼rmedi. Ã‡ift, 2019 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS