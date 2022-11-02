Ünlü oyuncu hastalığını anlattı… Artık bastonsuz yürüyemiyorum… ‘Beni olduğum gibi göreceksiniz’

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Christina Applegate, 1987-1997 yılları arasında yayınlanan sitcom Married with Children'da (Çocuklarla Evlilik) Kelly Bundy rolüyle karşımıza çıktığında daha 15 yaşında bir çocuk oyuncuydu. Uzun sarı saçları, iri mavi gözleri ve canlandırdığı ‘evin haşarı kızı’ rolüyle daha o yıllarda herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Uzun kariyeri boyunca birçok film ve dizide oynayan Applegate, Primetime Emmy Ödülü kazandı ve dört kez Altın Küre’ye bir kez de Tony Ödülü’ne aday gösterildi. Applegate ve kızı Sadie

YILLARDIR HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR

50 yaşındaki oyuncu, bir süredir dijital platformlar için çekilen dizilerde rol alıyordu ve kariyerinin olgunluk döneminin tadını çıkarıyordu. Ancak yıllar önce onu pençesine alan hastalıklar bir kez daha yoluna çıktı ve Christina Applegate için yine zorlu bir mücadele süreci başladı.

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2008 yılında meme kanseri teşhisi alan yetenekli oyuncu çift mastektomi operasyonu geçirdi; yani her iki memesi de kanser nedeniyle alındı. Bu zor süreç mücadeleci ruhunu durdurmaya yetmemişti. Applegate hem kariyerini sürdürdü hem de kendisi gibi bu tür hastalıklarla yaşayanlara umut veren bir duruş gösterdi, paylaşımlarıyla zor durumdaki herkesle dayanışmaya çalıştı.

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KANSERİ 2 KEZ YENDİ

Kanser Applegate’in kapısını 2017 yılında bir kez daha çalacaktı. Yapılan bir testte kendisini kanser geliştirmeye yatkın hale getiren BRCA1 gen mutasyonuna sahip olduğunu keşfetti. Kanseri bir kez yenen oyuncu bu kez de “yenilmeyeceğim” dedi ve hastalığın ona gelmesini hiç beklemeden yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırmayı tercih etti.

Sağlığıyla ilgili bu kadar çok soruna ve ölümden dönmesine rağmen Christina Applegate hayatının aşkını bulmuş, Hollandalı basçı kocası Martyn LeNoble'la 2013 yılında evlenmişti. Çift, bu sevgi dolu yuvada 2011'de dünyaya gelen Sadie adındaki kızlarıyla birlikte yaşıyor.

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Her şey yolunda giderken ve Christina Applegate, dijital platform dizisi ‘Dead to Me’de oldukça başarılı bir performans gösterirken hayat onu bir kez daha, oldukça zorlayıcı ve ıstırap verici bir hastalıkla tanıştırdı.

GEÇEN YIL MS TEŞHİSİ ALDI

Güzel yıldıza 2021 yılının ağustos ayında MS (Multiple sclerosis) teşhisi kondu. Multiple Skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığına verilen isim. Merkezi sinir sistemi ile organların bilgi iletişimini sağlayan omuriliğin miyelin tabakası üzerindeki fiziksel tahribatın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor ve hastaların hayatını çok zorlaştıran etkileri var.

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Şu anda tedavisi olmayan ve ömür boyu süren bu hastalık halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük ve hatta idrar kaçırmaya varan yıkıcı etkileriyle hastaların hayatını adeta bir kâbusa çeviriyor.

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"ÇOK KIZGINIM"

“Bundan kötüsü yok. Çok kızgınım. Ve bunu asla kabul etmeyeceğim” diyor Applegate hastalığı hakkında konuşurken. Anchorman yıldızı geçen sezon çekim yapmakla ilgili şunları söyledi: 'Bir yükümlülüğüm vardı. Ona duralım demişlerdi. Önceden kaydettiğimiz görüntülerinle birkaç bölümü bir araya getirelim ve sonra duralım, bitirmemize gerek yok.

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Ama o durmak istemedi. Bir yükümlülüğü olduğunu biliyordu. Bundan vazgeçmek istemedi. “Yapacağız ama benim yöntemimle” dedi. Yarım kalan bölümler tamamlandı, sonra diyor Applegate de kabul etti: Beklemek ve daha iyi olmak gerekiyordu. Dizeye ara verildi.

Cesur savaşçı şimdi, teşhisini almasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmişken, yine büyük ve onun için çok önemli bir hazırlığı içerisinde. Sosyal medya hesabından duvara dayanmış birkaç bastonun fotoğrafını paylaştı. “Hangisini seçsem acaba?” diye sordu. Gösterişli gözüken, süslü, özel yapım bastonlardı bunlar. Hazırlık yapıyordu. Büyük bir geceye hazırlık… "İNSANLAR BENİ İLK KEZ OLDUĞUM GİBİ GÖRECEK"

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“İnsanlar ilk kez beni olduğum gibi görecek. Neredeyse 20 kilo aldım. Bastonsuz yürüyemiyorum. İnsanların tüm bunların çok farkında olduğumu bilmesini istiyorum”

Christina Applegate, dizisinin yeni sezon tanıtımına işte böyle hazırlanıyor. Kameraların karşısına geçip gülümseyerek kameralara poz verirken ayakta durabilmek için acı çekeceğini gönül rahatlığıyla paylaşıyor dünyayla. Yaşadıklarını yine saklamıyor. Daha önce yaptığı gibi, kanseri yenerken durduğu gibi sağlam duruyor. Bu hem dünyaya hem de onu yenmeye çalışacak hastalığına bir mesaj gibi sanki.

Sonunda bir mola vermek, diziye 5 ay ara vermek ona iyi gelmişti. “Yine bir parçamı kaybettim ve bunu hazmetmek için zamana ihtiyacım vardı.” diyor. Aslında dizinin ilk sezonunun çekimlerinde bir dans sahnesini çekmeye çalışırken dengesini kaybetmiş, epey zorlanmıştı.

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hastalık EMARELERİ BİRKAÇ YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ...

“Keşke dikkat etseydim” diyor o günleri hatırlayınca. “Ama ben nereden bileyim ki!” diye de ekliyor. İnsan bunca savaştan sonra düşman kapısına bir daha gelecek diye beklemiyor zaten. Ama Christina Applegate’in kapısına bir daha geliyor işte düşman.

Hareket kabiliyeti azaldığı için bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var artık ve ses teknisyeninin belirli çekimleri yapabilmesi için bacaklarını kaldırması gerekiyor örneğin. “Çok acı verici verecek biliyorum o yüzden dizimin son sezonunu izleyip izlemeyeceğimi bilmiyorum. Ancak yine de rol arkadaşlarım için dizinin çekimlerini bitirmek istiyorum.” Christina Applegate, neşesini hiç kaybetmiyor... Son Cadılar Bayramı paylaşımı da ona yakışan cinstendi

ROL ARKADAŞI ANLATTI

Ayakta dururken artık kapılara yaslanmak zorunda kalıyor ama bakın rol arkadaşı James Marsden ne diyor Applegate için:

“Hiçbir şey onu aşağıya çekemez, her şey için savaşacak ve kazanacak. Ona bir insan olarak hayranım. Hayat ona ne yaparsa yapsın, onu sevenleri hayal kırıklığına uğratmamak için bir yol bulacaktır. Bunu görmek gerçekten ilham verici.”

Applegate yeni bastonlarını Twitter'da sergiliyor ve “Yeni normalim bu.” diyor adeta hastalığına nanik yaparak. “Hangisini seçsem acaba, en güzeli hangisi?”