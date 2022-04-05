Öyle günler oldu ki yataktan çıkmak istemiyordum

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HEM FİZİKSEL HEM DE RUHSAL SAĞLIK SORUNLARI

Bu ünlü yıldız, çocuk oyuncu olarak ünlendikten sonra kariyerini hem müzik hem sinema dünyasında sürdüren Selena Gomez'den başkası değil. 29 yaşındaki yıldız, bir süre önce lupus hastalığına yakalandığını, ardından böbrek nakli geçirdiğini açıklamıştı. Sonra da bazı sağlık sorunlarıyla uğraşmak için kameraların karşısından biraz da olsa uzaklaşacağını duyurmuştu. Bu arada psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyona girdiğini de gizlemedi.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR? Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.

HAYATIYLA İLGİLİ FARKLI ADIMLAR ATTI

Henüz 30 yaşına gelmeden neredeyse birkaç ömürlük tecrübe yaşayan Selena Gomez, 2020 yılında da bazı ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıkladı. Sorunları koronavirüs pandemisi döneminde yaşanan sosyal izolasyon sürecinde giderek artan Gomez, bu arada bipolar bozukluk teşhisi de aldı. Fakat bundan kurtulmak için bir yandan tedavisini sürdürürken bir yandan da hayatıyla ilgili farklı adımlar attı. Gomez, bunları da katıldığı Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programda anlattı.

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RUHSAL SORUNLARINI DA HİÇ GİZLEMEDİ

Gomez, programda 4 buçuk yıldır sosyal medyadan uzak olduğunu belirtip "Bu benim hayatımı tamamen değiştirdi. Daha mutluyum, daha çok "anda" yaşıyorum, insanlarla daha fazla iç içeyim" diye konuştu. Selena Gomez, internetin aslında ne kadar güçlü bir iletişim aracı olduğunu bildiğini ama kendisi için farklı bir durum olduğunu belirtti. Yaşadığı bipolar bozukluk, anksiyete ve depresyon sorunları konusunda sosyal medyada her zaman açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha önce Instyle dergisine verdiği röportajda da sosyal medya hesaplarının şifrelerine kendisinin ulaşımının olmadığı bir sistem kurduğunu belirtmişti Gomez. Her ne kadar özellikle Instagram'daki paylaşımları devam etse de bunları gerçekleştiren kişi Gomez değil, sosyal medya hesaplarını yürütmekle görevli olan ayrı bir ekip. Gomez sosyal medyadan uzaklaşmanın ruh sağlığı için yaptığı en iyi şey olduğunu da sözlerine ekledi.

BENZER SORUNLARI YAŞAYANLARA YARDIM ELİ UZATIYORLAR

Selena Gomez, kendisinin de uzun süre mücadele ettiği bipolar bozukluk, anksiyete ve depresyonun ardından ruh sağlığının, dünyanın en önemli şeyi olduğunu fark ettiğini vurguladı. İşte bu nedenle kendisiyle aynı sorunları yaşayanlara yardım elini uzatmak için annesi Mandy Teefey ve iş kadını Danielle Pierson ile birlikte bir internet sitesi kurduklarını söyledi Gomez.

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ANNESİ VE GENÇ İŞ KADINININ DESTEĞİYLE

Programa kızıyla birlikte katılan 45 yaşındaki Teefey (solda) kendisinin de bazı ruhsal travmalarla mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlattı. Selena Gomez ile annesi Mandy Teefey'i bu internet sitesi konusunda iş kadını Daniella Pierson da destekliyor. Kendisi de obsesif kompulsif bozukluk teşhisi alan Pierson, Wondermind adlı bu internet sitesinin; anlaşılmak, sevilmek ve özen görmek isteyen herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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Bir dönem yatağından çıkmak bile istemediğini anlatan Selena Gomez o günlerde böyle bir platform olsaydı ondan faydalanabileceğini de sözlerine ekledi.

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Gomez annesi Mandy ve iş kadını Daniella Pierson ile birlikte kurdukları bu platformun terapilere bir alternatif olmadığını sadece destek amacı taşıdığını ifade etti.

KENDİMLE DAHA İYİ BİR İLİŞKİM VAR'

Kylie Jenner'ın ardından Instagram'da en çok takipçiye sahip olan kadın ünlü unvanını taşıyan Selena Gomez, geçen ocak ayında In Style dergisine verdiği röportajda sosyal medyanın "bütün dünyası" haline geldiğini ve bunun da kendisini "çok tehlikeli bir durumda" bıraktığını belirtti. Kendisine ait Rare Beauty adında bir kozmetik markası da bulunan Selena Gomez, sosyal medyanın da etkisiyle gerçekçi olmayan güzellik standartları geliştirdiğini vurguladı. Bu durumun makyajsız bir şekilde görünmemek ve görüntülenmemek gibi bir korkuyu da içerdiğini sözlerine ekledi. Cep telefonunu elinden bıraktığında da gereksiz nefret ve kıyaslamaların hayatından çıktığını belirtti. Gomez. Sonra da "O tuhaf hissin geri geleceği anlar olacak ama şimdi kendimle çok daha iyi bir ilişkim var" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Selena Gomez, uzun süredir hem fiziksel hem de ruhsal sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Geçen yıl mart ayında da müziği tamamen bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı ünlü yıldız, bundan önce de son bir albüm çıkaracağını açıklamıştı. Vogue dergisine röportaj veren Gomez, oyunculuğa daha fazla ağırlık vermek istediğini söyledi. “İnsanlar sizi ciddiye almazken Müzik yapmaya devam etmek çok zor” diyen Gomez, zaman zaman kendisine “Neden hâlâ buna devam ediyorum” diye sorduğunu belirtti. Hayranları, ünlü şarkıcının dördüncü solo albümünü çıkarmasını beklerken, Gomez’in açıklamaları, bunun son albümü olabileceğinin işareti olarak algılandı.

BÖBREK NAKLİ GEÇİRDİ

Selena Gomez,2017 yılında uzun süre ortalarda görünmedi. Daha sonra da kendisine böbrek nakli yapıldığını sosyal medyadan duyurdu. Lupus hastalağı nedeniyle böbreklerinin işlevlerini yerine getirmediğini açıklayan Gomez, yakın arkadaşı Francia Raisa'ın bir böbreğini kendisine bağışladığını belirtti.