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SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDÄ°

Kendisi de defalarca Ã¶lÃ¼mden dÃ¶nen ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Selena Gomez'in annesi Mandy Teefey, son dÃ¶nemde kilo almasÄ±na yÃ¶nelik sosyal medyada yapÄ±lan alaylÄ± eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Ã‡ift taraflÄ± zatÃ¼rreye yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan 45 yaÅŸÄ±ndaki Teefey, olup bitenleri hastanede Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± eÅŸliÄŸinde Instagram sayfasÄ±nda yer verdiÄŸi bir paylaÅŸÄ±m aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla paylaÅŸtÄ±.

KAPAK POZUNDAN SONRA ELEÅžTÄ°RÄ° ALMIÅž

AslÄ±nda bu tÃ¼r bir paylaÅŸÄ±m yapmayÄ± planlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sÃ¶ze baÅŸlayan Mandy Teefey, Enterpreneur dergisinin kapaÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zÄ± Selena ile birlikte verdiÄŸi pozdan sonra kendisine yÃ¶neltilen ve hatta direkt mesajlardan gelen eleÅŸtiriler Ã¼zerine bÃ¶yle bir paylaÅŸÄ±m yapmaya karar verdiÄŸini belirtti. Teefey "ÃœÃ§ buÃ§uk hafta Ã¶nce Ã§ift taraflÄ± zatÃ¼rre nedeniyle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m hastaneden Ã§Ä±ktÄ±m. Bana sadece birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k Ã¶mrÃ¼m kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenmiÅŸti" diye yazdÄ±.

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Ã–LÃœMDEN DÃ–NMÃœÅž

Teefey, doktorlarÄ±n Ã§abasÄ±, aile ve dostlarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle hayata dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. ArdÄ±ndan da hastalÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedaviler nedeniyle Ã§ok kilo aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Mandy Teefey, artÄ±k saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸunu ve bunun da bir mucize olduÄŸunu anlattÄ±.

'BANA 5 BÄ°N DOLAR VER, ZAYIFLA'

Mandy Teefey paylaÅŸÄ±mÄ±nda kendisine para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kilo verdireceÄŸini iddia eden birinden gelen mesaja da sayfasÄ±nda yer verdi.Â Bu mesajda Teefey'e hiÃ§bir ilaÃ§ kullanmadan kilo verebileceÄŸi belirtiliyor. MesajÄ± gÃ¶nderen kiÅŸi, kilo vermenin en etkili yolunu bildiÄŸini ve kendisiyle iletiÅŸim kurarsa Mandy Teefey'in de zayÄ±flayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼yor. Bunun iÃ§in talep ettiÄŸi Ã¼cret ise 5 bin dolar.

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SELENA GOMEZ Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DÃœNYAYA GELDÄ°

Many Teefey, ilk evliliÄŸini Ricardo Joel Gomez ile yaptÄ±. Bu evlilikten Selena Gomez dÃ¼nyaya geldi. Teefey, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana Brian Teefey ile evli. Bu evlilikten de Gracie Elliot adÄ±nda bir baÅŸka kÄ±z Ã§ocuÄŸu daha bulunuyor.

BÃ–BREK NAKLÄ° OLMUÅžTU

Mandy Teefey'in kÄ±zÄ± Selena Gomez de sÄ±k sÄ±k saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla gÃ¼ndeme geliyor. 29 yaÅŸÄ±ndaki Gomez, 2017 yÄ±lÄ±nda bÃ¶brek nakli geÃ§irdiÄŸini sosyal medyada aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Selena Gomez en yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Francia Raisa'nÄ±n kendisine bÃ¶breÄŸini baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu sayede hayata dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti. Gomez, uzun sÃ¼redir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Lupus hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bÃ¶breklerinin Ã§alÄ±ÅŸmaz hale geldiÄŸini ve bÃ¶brek nakline gereksinim duyduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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O PAYLAÅžIM ESPRÄ° KONUSU OLMUÅžTU

Bu yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda bu nakil olayÄ± Ã‡in'de ekrana gelen bir TV programÄ± nedeniyle bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Selena Gomez, Francia Raisa'nÄ±n kendisine bÃ¶breÄŸini baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hastanede Ã§ekilen yan yana yataklarda yatÄ±p el ele tutuÅŸtuklarÄ± pozla duyurmuÅŸtu. Ä°ÅŸte o anlar. Ã‡in'de bir TV programÄ±nda espri konusu oldu. Bu durum da Gomez'in hayranlarÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.

GOMEZ'Ä°N HAYRANLARI ATEÅž PÃœSKÃœRDÃœ

Ãœlkede ekrana gelen Katil Kim adlÄ± eÄŸlence programÄ±nda Gomez ve Raisa'nÄ±n bu pozu espri malzemesi yapÄ±ldÄ±. Bu durum da hem Selena Gomez'in hem de Francia Raisa'nÄ±n hayranlarÄ±nÄ± Ã¶fkelendirdi. Ã‡ok sayÄ±da hayran, sosyal medya Ã¼zerinden bu espriye eleÅŸtiri yaÄŸdÄ±rdÄ±. "Selena ve Francia'ya SaygÄ±' etiketi de en Ã§ok konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ± bÃ¶yle ciddi bir konunun bÃ¶ylesine espri malzemesi yapÄ±lmasÄ±nÄ± sert bir dille eleÅŸtirdi.

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