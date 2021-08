Ünlü oyuncunun MS hastalığı ile mücadelesi belgesel oldu: Ölümümü planlamamı söylediler

MS (Multiple Skleroz) hastalığı bir süredir Hollywood'un da gündeminde. Son olarak 49 yaşındaki ünlü oyuncu Christina Applegate de kendisine MS teşhisi konulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Applegate'den daha önce ise yine bir başka oyuncu, Selma Blair bu hastalıkla mücadelesini, geçirdiği aşamaları ve hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaşıyordu.





HASTALIKLA MÜCADELESİ BELGESEL OLDU

Bir süredir MS hastalığıyla ilgili olarak düzenlenen farkındalık kampanyalarının da sözcüsü olan 49 yaşındaki Selma Blair'in bu süreci bir belgesele dönüştü. Yönetmenliğini Rachel Fleit'ın üstlendiği belgesel, 15 Ekim'de sinemalarda gösterime girecek. Daha sonra da bir dijital TV kanalında yayınlanacak.





'BİR REALİTY ŞOVDA YAŞAR GİBİYİM'

Selma Blair'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman Blair'in evinde dikkatli bir şekilde merdivenden inerken çekilen görüntüsüyle başlıyor. Sonra da ünlü oyuncu "Her zaman bir reality şovda yaşadığımı düşünürdüm" diyor. Blair, merdivenlerden inip aynaya bakarken de "Bir belgesel gibi. Ama sadece Tanrı bunu görür ve onaylamaz" diyor. Sonra da oyuncak bir telefonla konuşur gibi yaparak "Seninle şimdi konuşamadığım için üzgünüm. Şu anda hayatımın son günlerini konu alan bir belgesel çekiyoruz" sözleri dökülüyor dudaklarından.



'GÜZEL ŞEYLER BENİM İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK MI?'

2018 yılında MS teşhisi konulan Selma Blair, yaşadığı sürecin gerçekten zor olduğunu itiraf ediyor belgeselin fragmanında. Blair tanıtımın bir noktasında "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi" diye konuşuyor. Fragmanda "Bildiğim, başkalarını cesaretlendirdiğim güzel olan her şey benim için de geçerli olacak mı?" dediği de görülüyor Blair'in.



HAYATA SIMSIKI BAĞLI

Selma Blair, her ne kadar hayatı olumsuz etkilense de tedavisi zorlu olsa da sık sık Los Angeles çevresinde elinde bastonuyla yürürken görüntüleniyor. Bu arada da etrafına neşeli görüntüler sergiliyor. Kimi zaman hayranlarının isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf da çektiriyor. Blair, bunun yanı sıra kapalı kapılar ardında yaşadığı zorlu tedavi sürecini de sosyal medya hesabından paylaşıyor.





2018 YILINDA TEŞHİS KONULDU

Daha önce katıldığı bir TV programında yaşadıklarını anlatan Selma Blair "Hastalığım 15 yıl kadar önce başlamış olabilir. İlk belirtileri hiçbir doktor ciddiye almadı. Sonra da teşhis konuldu" dedi. Teşhis aldığında ağladığını söyleyen Blair "Ama bunlar panik gözyaşları değildi. Bunlar artık kontrolünü yitirmiş bir bedenin içinde olduğum için döktüğüm gözyaşlarıydı. Ve bu gözyaşlarının içinde biraz da rahatlama vardı" diye konuştu.





TÜM AŞAMALARI AÇIKÇA ANLATIYOR

The Cruel Intentions adlı yapım ile tanınan Selma Blair, Instagram paylaşımlarında hastalığının kendisini nasıl etkilediğini de anlatıyor. bir paylaşımında "Sol gözünün kirpiklerinin geçtiğimiz ağustos ayında döküldüğünü" belirten Blair "Bir daha da çıkmadılar" diye yazdı.Blair, sol gözünde de bir görüş kaybı başladığını takipçilerinden saklamadı. 'Vivian' karakterini canlandırdığı 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filmiyle üne kavuşan ABD'li oyuncu Selma Blair' "bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirdi.





BİR DÖNEM KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Blair bir dönem tedavisinin bir parçası olarak kemoterapi de gördü. Yine o süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti.



'BAZEN ENDİŞEYE KAPILIYORUM'

Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazdı.





BİR OĞLU VAR

2004 ile 2006 arasında efsane müzisyen Frank Zappa'nın oğlu Ahmet Zappa ile bir evlilik yaşadı. Blair'in, Jason Bleick ile ilişkisinden de Arthur adında bir oğlu bulunuyor.





APPLEGATE DE MS HASTASI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Yıllar önce meme kanserine yakalanan ve bunu yenen ünlü oyuncu Christina Applegate, bu kez de merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS'e (Multiple Skleroz) yakalandığını açıkladı. 49 yaşındaki Applegate, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hastalığını duyurdu. Ünlü oyuncu "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk" diye yazdı.



ÖZEL HAYATINA MAHREMİYET İSTEDİ

Applegate, kendisi de MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de sözlerine ekledi. Oyuncu, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine ekledi. Christina Applegate, mesajında takipçilerinden ve hayranlarından özel hayatının ve hastalık sürecinin mahremiyetine saygı istediğini belirtti.



MS (MULTIPLE SKLEROZ) NEDİR?

Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Kısaca MS olarak anılır. MS, beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Bağışıklık sistemindeki (immün sistem) savunma amaçlı gözelerin, nedeni daha anlaşılamamış bir şekilde, sinir hücrelerinin (nöronlar) çevresinde bulunan myelin kılıfını (buna bir nevi yağlı bir zar katmanı diyebiliriz) vücuda yabancı bir bağıştıran olarak algılamasıyla yok etmeye çalışmasıdır. Bu durum da, çeşitli sinir sistemi belirtilerini ortaya çıkarır. Bu belirtiler geçici olup, hastalığın düzeyine göre iz bırakabilir ya da bırakmadan ortadan kaybolabilirler.

