Brad Pitt genÃ§lik iksiri satÄ±yor: Ama Ã§ok pahalÄ±

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ESKÄ° EÅžÄ°YLE MAHKEMELÄ°K OLDU

Son haftalarda eski eÅŸi Angelina Jolie ile Fransa'da mutlu gÃ¼nlerinde satÄ±n aldÄ±klarÄ± Miraval Åžatosu nedeniyle mahkemelik olan Pitt ÅŸimdi bambaÅŸka bir konuyla gÃ¼ndeme geldi.

FRANSA'DAKÄ° ÅžATOYLA BAÄžLANTILI

58 yaÅŸÄ±ndaki 6 Ã§ocuk babasÄ± Pitt, ÅŸimdi de kozmetik sektÃ¶rÃ¼ne atÄ±m attÄ±. Cinsiyet farkÄ± gÃ¶zetmeksizin kadÄ±nlarÄ±n da erkeklerin de kullanabileceÄŸi, cilt yaÅŸlanmasÄ±nÄ± yavaÅŸlatan bir bakÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼ serisinipiyasaya Ã§Ä±karÄ±yor Pitt. Bu Ã¼rÃ¼n de Jolie ile mahkemelik olmasÄ±na yol aÃ§an Miraval Åžatosu'yla baÄŸlantÄ±lÄ±.

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BENJAMIN BUTTON FÄ°LMLERÄ°NÄ° AKILLARA GETÄ°RDÄ°

Brad Pitt'in, piyasaya sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ cilt bakÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼, aktÃ¶rÃ¼n 2008 yÄ±lÄ±nda Angelina Jolie ile birlikte satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Miraval ÅŸatosunun baÄŸlarÄ±nda yetiÅŸen Ã¼zÃ¼mlerin yanÄ± sÄ±ra zeytinyaÄŸÄ± da iÃ§eriyor. Fakat bir Ã¶zelliÄŸi var: FiyatÄ± ortalamanÄ±n Ã¼zerinde yani Ã§ok pahalÄ±. Brad Pitt'in cilt yaÅŸlanmasÄ±nÄ± geciktirmeyi amaÃ§layan bu kozmetik markasÄ± onun rol aldÄ±ÄŸÄ± ve giderek genÃ§leÅŸen sonunda da bebekliÄŸine dÃ¶nen bir adamÄ± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Benjamin Button filmini akÄ±llara getirdi. Pitt'in kozmetik markasÄ±, cilt temizleme suyu, sÄ±vÄ± krem, krem ve serum gibi dÃ¶rt Ã¼rÃ¼nden oluÅŸuyor.Â

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ESKÄ° NÄ°ÅžANLISINDAN Ä°LHAM ALDI: AslÄ±nda geçmiÅŸte cilt bakÄ±mÄ±yla uÄŸraÅŸmak gibi bir alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Brad Pitt bu konuda eski niÅŸanlÄ±sÄ± Gwyneth Paltrow'un kendisini cesaretlendirdiÄŸi de itiraf etti. Bu kozmetik iÅŸine girmesinde de Paltrow'dan ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±. Paltrow, 2008 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam ve bakÄ±m ürünleri sunan Goop markasÄ±nÄ±n da kurucusu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Brad Pitt, kendisinin de ifade ettiÄŸi gibi yaÅŸlanma sÃ¼recinden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor. Oyuncu, Vogue dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu konuda "Bu bizim kaÃ§amayacaÄŸÄ±mÄ±z bir durum. 'YaÅŸlanma karÅŸÄ±tÄ±' ifadesi de komik, bir peri masalÄ±" demiÅŸti. Fakat sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: " Ama cildinize bakmak da saÄŸlÄ±klÄ± bir davranÄ±ÅŸ. Bu benim mesleÄŸim gereÄŸi yapmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸim bir ÅŸey. Kendinizi iyi hissettiriyor."

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FARKLI KONULARLA GÃœNDEME GELÄ°YOR

Brad Pitt son dÃ¶nemde rol aldÄ±ÄŸÄ± ya da yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendiÄŸi filmlerin yanÄ± sÄ±ra Ã¶zel hayatÄ±ndaki ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±ndaki geliÅŸmelerle de gÃ¼ndeme geliyor. Eski eÅŸi Angelina Jolie ile altÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti nedeniyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri dava tam olarak sonuÃ§lanmadÄ±. Bu sÃ¼rerken Jolie, Miraval Åžatosu'ndaki hisselerini bir Rus iÅŸ insanÄ±na sattÄ±. Pitt de kendisini zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle eski eÅŸine dava aÃ§tÄ± ve bu satÄ±ÅŸÄ±n iptal edilmesini istedi. Fakat bu isteÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan kabul edilmedi.

MIRAVAL ÅžATOSU'NDA EVLENMÄ°ÅžLERDÄ°

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ortak geÃ§miÅŸinde Miraval Åžatosu'nun farklÄ± bir yeri var. FlÃ¶rt ettikleri dÃ¶nemde burayÄ± satÄ±n alan Ã§ift, 2014 yÄ±lÄ±nda da aynÄ± ÅŸatoda evlenmiÅŸti.

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BÄ°R DAVA DA JOLIE AÃ‡TI

Pitt'in eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bu davanÄ±n ardÄ±ndan beklenmedik bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Jolie, Brad Pitt'i Miraval'Ä±n alkollÃ¼ iÃ§ki Ã¼retim tesislerini ele geÃ§irmek iÃ§in kendisini saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmakla suÃ§ladÄ±.Jolie, Pitt'in velayet davasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendisinden bu ÅŸekilde Ã¶Ã§ almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek aktÃ¶r aleyhine 250 milyon dolarlÄ±k bir dava aÃ§tÄ±.

ETEÄžÄ°YLE GALAYA DAMGA VURDU

Bunlar Brad Pitt'in son dÃ¶nemde gÃ¼ndeme gelmesine yol aÃ§an tatsÄ±z geliÅŸmeler. Fakat oyuncu, bu yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± filmin galasÄ±nda etek giymesiyle de Ã§ok konuÅŸuldu. Pitt Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Bullet Train filminin Berlin galasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya kahverengi eteÄŸi, aynÄ± renk ceketi ve pembe gÃ¶mleÄŸiyle Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ botlarÄ±yla tamamlayan Pitt, bunu "serinlemek iÃ§in" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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MIRAVAL ARAZÄ°SÄ°NDE DEFÄ°NE ARADIÄžINI AÃ‡IKLADI

Brad Pitt bu galadan tam bir ay Ã¶nce de birkaÃ§ sene Ã¶nce efsanelere inanÄ±p Miraval Åžatosu'nun arazisinde define aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek gÃ¼ndem olmuÅŸtu. Pitt, bu iÅŸin kendisinde bir takÄ±ntÄ± haline geldiÄŸini hatta define aramak iÃ§in Ã¶zel ekipman satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

YÃœZ KÃ–RLÃœÄžÃœ OLDUÄžUNU SÃ–YLEDÄ°

Bu yÄ±l Brad Pitt'in konuÅŸulmasÄ±nÄ±n baÅŸka bir nedeni de yÃ¼z kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi oldu. Pitt yine haziran ayÄ±nda bir rÃ¶portajda beynin bir bÃ¶lgesindeki eksikliÄŸin neden olduÄŸu prosopagnazi yani yÃ¼z kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Daha Ã¶nce de benzer iddiasÄ±nÄ± tekrarlayan Pitt, resmi olarak teÅŸhis almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n belirtilerin bu prosopagnozi hastasÄ± olduÄŸunu doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.