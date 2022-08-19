Özel jetin tuvaletinde büyük kavga: Çocuklar kapıda ağlayarak annelerine sesleniyordu

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UÇAK TUVALETİNDEKİ KAVGAYA ÇOCUKLAR DA ŞAHİT OLDU

FBI'a karşı açılan ve sonradan davacı tarafın Angelina Jolie olduğunun anlaşıldığı dava dosyasında, daha önce de sık sık gündeme gelen "uçak kavgasının" ayrıntıları yer alıyor. 2016 yılının eylül ayında, Fransa'nın Nice kentinden ABD'deki evlerine dönen Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin yaşadığı ve çocuklarının da tanık olduğu bu kavganın çift için sonun başlangıcı olduğu belirtiliyor.

UÇAĞIN TUVALETİNE İTTİ

Dava dosyasında yer alan dokümanlara göre Angelina Jolie, eski eşiyle yaşadığı bu hararetli tartışmanın, özel jetin tuvaletinde meydana geldiğini ileri sürdü. İddiaya göre Pitt, Jolie'yi, kimi zaman elinden kimi zaman omuzundan yakalayıp sarstı. Onu uçağın tuvaletine itip "Sen bu aileyi mahvediyorsun" diye bağırdı.

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KİLİTLİ KAPININ ÖNÜNDE AĞLAYARAK ANNELERİNE SESLENDİLER

Dava dosyasında yer alan dokümanlara göre çiftin, isimleri basına verilmeyen ve henüz reşit olmayan iki çocuğu, anne ve babalarının bu tartışmasını duydu. Hatta gidip uçağın kilitli tuvaletinin kapısı önünde ağlayarak "Anne iyi misin?" diye Angelina Jolie'ye seslendiler. Bunun üzerine Brad Pitt de "Hayır anneniz iyi değil, bu aileyi yıkıyor. O çıldırmış" diye yanıt verdi.

'O DEĞİL SENSİN' DEYİNCE PITT ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ

Ama Jolie'nin iddiasına göre olay bununla sınırlı kalmadı. Yine adı basına verilmeyen altı çocuktan biri bunun üzerine Brad Pitt'e aileyi yıkan kişinin Angelina Jolie değil aktörün ta kendisi olduğunu söyledi. Bu durum da Pitt'in öfkeden küplere binmesine yol açtı.Angelina Jolie'nin ifadesine göre bunun üzerine Pitt, bu sözleri sarf eden çocuğa doğru saldıracakmış gibi koştu.

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O ÇOCUK MADDOX MU? Her ne kadar ABD basınına yansıyan haberlerde Pitt'in tartışma yaşadığı bu çocuğun adı net olarak açıklanmasa da Jolie'nin ilk evlatlığı Maddox olduğu sanılıyor. Maddox'un adı, çiftin boşanmasının ilk aşamalarında bu uçak kavgasında gündeme gelmiş ve Pitt'in ona şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. Pitt de bunun üzerine bir FBI soruşturması geçirmiş ve aklanıncaya kadar altı çocuğunu görmesine izin verilmemişti.

Jolie, Brad Pitt ile giriştiği bu tartışma sırasında elinden ve dirseğinden yaralandığını ileri sürdü. Hatta bununla ilgili fotoğrafları da soruşturmayı yürüten FBI ajanlarına dava dosyasında sundu. Jolie, Brad Pitt ile giriştiği bu tartışma sırasında elinden ve dirseğinden yaralandığını ileri sürdü. Hatta bununla ilgili fotoğrafları da soruşturmayı yürüten FBI ajanlarına dava dosyasında sundu. BERELERİ VE MORLUKLARI DELİL OLARAK SUNDU

KATLİAM SORUMLULARINA BENZETTİ

Jolie'nin söz konusu iddiaları arasında altı çocuğundan birine yönelttiği çarpıcı sözler de yer alıyor. Buna göre Pitt, çocuklarından birini 1999'da Colorado'daki Columbine Lisesi'nde meydana gelen katliamın sorumlularına benzetti.

COLUMBINE LİSESİ KATLİAMI: 20 Nisan 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Columbine, Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'nde meydana gelen bir okul saldırısı ve bombalama girişimi. Saldırganlar, on ikinci sınıf öğrencileri Eric Harris ve Dylan Klebold, 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü. Saldırganların daha sonra intihar ettiği okul kütüphanesinde de on öğrenci öldürüldü. Olayda yirmi bir kişi yaralandı, okuldan kaçmaya çalışırken üç kişi daha yaralandı. Ayrıca polisle karşılıklı çatışmalar da meydana geldi. Olay o zamana kadar, ABD tarihindeki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçti. Suç, birkaç taklitçiye ilham verdi ve "Columbine", toplu katliamların parolası haline geldi. Korkunç saldırıda, birkaç el yapımı bomba da kullanıldı. Kafeteryaya yerleştirilen bu bombalardan ikisi patlamamalarına rağmen bölgedeki tüm insanları öldürecek veya ciddi şekilde yaralayacak güce sahipti. Bununla birlikte park alanlarındaki arabaları da patlatılamayan bombalara dönüştürüyordu. Okuldan uzak başka bir yere, sadece biri kısmen patlatılan iki bomba, hedef saptırma amacıyla yerleştirildi. Saldırının nedeni belirsizliğini koruyor; ancak Harris ve Klebold, katliamı yaklaşık bir yıl planladılar ve katliamın ABD tarihindeki en fazla ölüme neden olacağını umdular, bu da Oklahoma City saldırısındaki ölü sayısını aşmak anlamına geliyordu; USA Today, Columbine katliamından "kötü uygulanmış olsa da, bombalama ile planlanmış büyük bir terör" olarak bahsetti. Polis okula girmekte geç davrandı ve silahlı saldırı sırasında müdahale etmediği için ağır şekilde eleştirildi.

20 DAKİKA BOYUNCA UÇAKTAN İNMELERİNİ ENGELLEDİ

Angelina Jolie, bu kavganın ardından Los Angeles'a ulaştıklarında eski eşi Pitt ile fiziksel bir kavgaya tutuştuklarını da ileri sürdü. Hatta iddialarına göre Pitt, havaalanında tam 20 dakika boyunca hem Jolie'nin hem de altı çocuğun uçaktan inmesini engelledi.

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EVLİLİĞİN SON NOKTASI

Söz konusu davayla ilgili bazı ayrıntılar da daha önce gündeme gelmişti. Jolie'nin "Pitt tartışma sırasında içki içiyordu ve üzerime bira döktü" iddiaları da gün yüzüne çıkmıştı. 2016 yılında özel jette yaşanan bu tartışmanın çiftin evliliğinin son noktası olduğu ve ondan sonra da boşanmaya karar verdikleri ileri sürülüyor.

Gelin bir zamanların gözde çiftinin nasıl birbirlerinin boğazına sarılacak hale geldiğini gösteren bu davayla ilgili diğer ayrıntıları da bir hatırlayalım. 2005 yılında, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) adlı filmin setinde başlayan aşklarını uzun bir ilişki, ardından da evlilikle taçlandıran bir dönemin Brangelina'sı şimdi aşk dolu olaylarla değil akla hayale sığmayacak iddialarla gündeme geliyor.

HER ŞEY 2005 YILINDA BAŞLADI

2005 yılında, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) adlı filmin setinde başlayan aşklarını uzun bir ilişki, ardından da evlilikle taçlandıran bir dönemin Brangelina'sı şimdi aşk dolu olaylarla değil akla hayale sığmayacak iddialarla gündeme geliyor.

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Olayın geçmişini kısaca bir hatırladıktan sonra yeni gelişmelere de bir göz atalım. Bu yılın nisan ayında Angelina Jolie'nin, ismini vermeden FBI'a karşı dava açtığı haberi basına yansımıştı. Amacı da büyük oğulları Maddox'un bir uçak yolculuğunda kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Brad Pitt'e FBI tarafından neden dava açılmadığını öğrenmekti. Her ne kadar ismini açıklamasa da davayı Angelina Jolie'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı kısa sürede ortaya çıktı.

Pitt'in suçlarının üzeri kapatıldı mı? ABD basınına yansıyan haberlere göre davacı olarak açık açık Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat Jane Doe takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle ünlü yıldız olduğu belirtiliyor.

Dava konusu olan nokta ise, Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Brad Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.

"UÇAKTA ŞİDDET GÖREN TEK KİŞİ MADDOX DEĞİLDİ"

Magazin dünyasının ünlüleriyle ilgili haberleriyle bilinen radaronline adlı site Jolie'nin dava dosyasında yer alan ve eski eşi Brad Pitt'e yönelik iddialarını ele geçirdi. Buna göre 2016 yılında bir uçakta yaşanan olay sırasında Pitt'ten şiddet gören tek kişi Maddox değildi. İddialara göre Angelina Jolie de bu şiddetten nasibini almıştı.

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'BU AİLEYİ MAHVEDİYORSUN!'

Dava dosyasında yer alan belgelere göre Angelina Jolie, olayları kendi açısından anlattı. Buna göre Pitt ile Jolie, uçağın arka kısmında büyük bir kavgaya tutuştu. Bu sırada Pitt içki içiyordu. Pitt tartışma sırasında Jolie'nin omzunu tutup onu sarsarak "Bu aileyi mahvediyorsun" diye bağırdı.

EVLİLİK BAĞI ORADA KOPTU

fakat Jolie'nin iddialarına göre uçaktaki tartışma bununla da bitmedi. Angelina Jolie, ilerleyen dakikalarda şiddetin dozunun yükseldiğini ve hatta Pitt'in yüzünden dirseğinden yaralandığını ileri sürdü.Yaralı dirseğinin fotoğrafını da olayla ilgilenen FBI ajanına gösterdi. Angelina Jolie'nin ileri sürdüğüne göre Brad Pitt yine de öfkesini alamadı ve eşinin üzerine bira döktü. Uçakta yaşanan bu tartışmanın da çiftin evliliğinin sonunu getirdiği yani bardağı taşıran son damla olduğu da uzun süredir sık sık gündeme geliyor.

Bu iddianını başka bir yönü daha önce gündeme gelmişti. Buna göre Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladı. Bunun sonucu olarak 2016 yılında FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlattı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapandı. Soruşturma devam ederken Pitt'in çocuklarını görmesine izin verilmedi. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazandı.

DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU: Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki sular aradan geçen zamana rağmen bir türlü düzelmedi. Özellikle de Jolie, eski eşi hakkında duyanları şaşırtan iddialarda bulunmuştu. Jolie, geçen eylül ayında Brad Pitt ile ilişkisi ve evliliği süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da sözlerine ekledi.

VELAYET DAVASINI 'KORKUNÇ' DİYEREK NİTELEDİ

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü. Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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SET AŞKININ MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİ

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.

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JOLIE KABUL ETMEDİ

Angelina Jolie’nin 2016’da boşanma davası açmasıyla başlayan yargı süreci devam ederken özel hâkim John Ouderkirk, geçtiğimiz mayıs ayında Brad Pitt ve Jolie’ye ortak velayet verilmesine hükmetmişti. Ortak velayete karşı çıkan Jolie, hâkim Ouderkirk’ün Pitt’in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek hâkimin davadan alınmasını talep etmişti. Mahkemenin görevden alma kararında hâkim Ouderkirk’ün, Pitt’in avukatlarıyla kişisel ilişkisini sakladığı ve bu durumun davada “etik ihlale” neden olduğu belirtildi.





JOLIE ÜÇ KEZ, PITT İKİ KEZ EVLENDİ: Ünlü oyuncu Jon Voight ile kendisi de oyuncu olan ancak çocuk sahibi olmasıyla birlikte mesleğinden uzaklaşan Marcheline Bertrand'ın, iki çocuğundan büyüğü olan Angelina Jolie, ilk evliliğini 1996 ile 1999 arasında Johnny Lee Miller ile yaptı. Ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thortonile evli kaldı. Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başladı, ancak iki yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Brad Pitt ise ilk evliliğini 2000 ile 2005 arasında Jennifer Aniston ile yaptı. Çift bu evlilikten çocuk sahibi olmadı.