11 KASIM'DA ÖLDÜ

Aniston, acı haberi Instagram sayfasında paylaştı. Babasıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaşan Aniston, John Aniston'ın 11 Kasımda hayata veda ettiğini belirtti.



'TANIDIĞIM EN İYİ İNSANLARDAN BİRİYDİN'

Oyuncu "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" diye yazdı.

'SENİ ZAMANIN SONUNA KADAR SEVECEĞİM'

Babasının öldüğü 11- 11 tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını ekleyen Aniston paylaşımını "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" notuyla bitirdi. Jennifer Aniston'ın bu paylaşImına takipçilerinden çok sayıda taziye yorumu geldi.

GİRİT'TE DÜNYAYA GELDİ

John Anthony Aniston ya da doğum adıyla Yannis Anastassakis, 24 Temmuz 1933'te Yunanistan'ın Girit adasında dünyaya geldi. Henüz iki yaşında bir bebekken aile, ABD'ye taşındı. O sırada da isimlerini Aniston olarak değiştirdi. John Aniston'ın anne ve babası bir restoran işletmeye başladılar. Tiyatro eğitimi gören John Aniston bir süre orduda görev yaptı.

DAYS OF OUR LIVES DİZİSİYLE ÜNLENDİ

Oyunculuk kariyerine 1962 yılında 87th Precinct adlı yapımla başlayan Aniston, 1970'lerden itibaren TV dizilerinde kamera karşısına geçmeye başladı. Kendisini üne kavuşturan Days of Our Lives adlı dizide ilk olarak 1970'li yıllarda oynadı. Daha sonra başka diziler için kamera karşısına geçti. 1985 yılında Days of Our Lives'ın kadrosuna tekrar katıldı. Zaten adı bu yapımla özdeşleşti.

CANLANDIRDIĞI KARAKTER HAFIZALARA KAZINDI: John Aniston, Days of Our Lives adlı dizide tam 37 yıl boyunca Victor Kiriakis karakterine hayat vermişti.

John Aniston, Combat!, My Big Fat Greek Life, Star Trek: Voyager, American Dreams, Journeyman, Mad Men gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak rol aldı.

BİR DE OĞLU BULUNUYOR

John Aniston, ilk evliliğini 1965 yılında Nancy Dow ile yaptı. Bu evlilik 1980'de sona erdi. Dört yıl sonra Sherry Rooney ile evlendi. John Aniston'ın Jennifer dışında Alex adında bir oğlu da bulunuyor.

EKRANIN EN UZUN SÜREN DİZİLERİNDEN BİRİ

Bu arada John Aniston'ın rol aldığı Days of Our Lives'ın ekran tarihinin en uzun süren dizilerinden biri olduğunu da hatırlatalım. Yayınına 1965 yılında başlanan dizi 2022 yılına kadar sürdü.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM