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Jennifer Aniston'Ä±n baba acÄ±sÄ±... Ünlü oyuncu John Aniston öldü: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#John Aniston Öldü#John Aniston#Jennifer Aniston
Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 14, 2022 18:17

1970'li ve 80'liÂ  yÄ±llarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Days of Our Lives adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ oyuncu John Aniston yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. Hollywood'un bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Aniston'Ä±n 89 yaÅŸÄ±nda hayata veda ettiÄŸini, kendisi gibi Ã¼nlÃ¼ bir yÄ±ldÄ±z olan kÄ±zÄ± Jennifer Aniston sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu.

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11 KASIM'DA Ã–LDÃœ
Aniston, acÄ± haberi Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. BabasÄ±yla Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Aniston, John Aniston'Ä±n 11 KasÄ±mda hayata veda ettiÄŸini belirtti.
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Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

'TANIDIÄžIM EN Ä°YÄ° Ä°NSANLARDAN BÄ°RÄ°YDÄ°N'
Oyuncu "TatlÄ± babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en gÃ¼zel insanlardan biriydin. Huzur iÃ§inde ve acÄ± Ã§ekmeden cennete uÃ§tuÄŸun iÃ§in minnettarÄ±m" diye yazdÄ±.

Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

'SENÄ° ZAMANIN SONUNA KADAR SEVECEÄžÄ°M'
BabasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 11- 11 tarihinin kendisi iÃ§in her zamankinden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir anlam taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ekleyen Aniston paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim" notuyla bitirdi. Jennifer Aniston'Ä±n bu paylaÅŸImÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da taziye yorumu geldi.

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Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

GÄ°RÄ°T'TE DÃœNYAYA GELDÄ°
John Anthony Aniston ya da doÄŸum adÄ±yla Yannis Anastassakis, 24 Temmuz 1933'te Yunanistan'Ä±n Girit adasÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. HenÃ¼z iki yaÅŸÄ±nda bir bebekken aile, ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. O sÄ±rada da isimlerini Aniston olarak deÄŸiÅŸtirdi. John Aniston'Ä±n anne ve babasÄ± bir restoran iÅŸletmeye baÅŸladÄ±lar. Tiyatro eÄŸitimi gÃ¶ren John Aniston bir sÃ¼re orduda gÃ¶rev yaptÄ±.

Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

DAYS OF OUR LIVES DÄ°ZÄ°SÄ°YLE ÃœNLENDÄ°
Oyunculuk kariyerine 1962 yÄ±lÄ±nda 87th Precinct adlÄ± yapÄ±mla baÅŸlayan Aniston, 1970'lerden itibaren TV dizilerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±. Kendisini Ã¼ne kavuÅŸturan Days of Our Lives adlÄ± dizide ilk olarak 1970'li yÄ±llarda oynadÄ±. Daha sonra baÅŸka diziler iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. 1985 yÄ±lÄ±nda Days of Our Lives'Ä±n kadrosuna tekrar katÄ±ldÄ±. Zaten adÄ± bu yapÄ±mla Ã¶zdeÅŸleÅŸti.

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Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim
CANLANDIRDIÄžI KARAKTER HAFIZALARA KAZINDI: John Aniston, Days of Our Lives adlÄ± dizide tam 37 yÄ±l boyunca Victor Kiriakis karakterine hayat vermiÅŸti.

Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

John Aniston, Combat!, My Big Fat Greek Life, Star Trek: Voyager, American Dreams, Journeyman, Mad Men gibi yapÄ±mlarda konuk oyuncu olarak rol aldÄ±.

Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

BÄ°R DE OÄžLU BULUNUYOR
John Aniston, ilk evliliÄŸini 1965 yÄ±lÄ±nda Nancy Dow ile yaptÄ±. Bu evlilik 1980'de sona erdi. DÃ¶rt yÄ±l sonra Sherry Rooney ile evlendi. John Aniston'Ä±n Jennifer dÄ±ÅŸÄ±nda Alex adÄ±nda bir oÄŸlu da bulunuyor.

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Jennifer AnistonÄ±n baba acÄ±sÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu John Aniston Ã¶ldÃ¼: Seni zamanÄ±n sonuna kadar seveceÄŸim

EKRANIN EN UZUN SÃœREN DÄ°ZÄ°LERÄ°NDEN BÄ°RÄ°
Bu arada John Aniston'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Days of Our Lives'Ä±n ekran tarihinin en uzun sÃ¼ren dizilerinden biri olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m. YayÄ±nÄ±na 1965 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanan dizi 2022 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, INSTAGRAM

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