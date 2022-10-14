Brangelina'nın ilk çocuğu Shiloh hakkında şaşırtan iddia: 'Kapıları çarpıp uzaklara gitmek istiyor'

Haberin Devamı

OLABİLDİĞİNCE UZAĞA GİTMEK İSTİYOR

Son dönemde öne çıkan ise Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Jolie Pitt ve onunla ilgili olarak ortada dolaşan bir iddia. Buna göre 16 yaşındaki Shiloh, annesinden olabildiğince uzakta bir okulda okumak istiyor. Celebrity Insider adlı internet sitesinin iddiasına göre büyüme çağındaki Shiloh, annesiyle zaman zaman çatışıyor. Bu yüzden de Angelina Jolie'nin olabildiğince uzağında bir okula gitmek ve hayatına yeni bir yön vermek istiyor.

AMACI RAHAT ETMEK

Siteye göre Shiloh, evde annesiyle sık sık sözlü tartışmalara giriyor. Hatta kimi zaman tartışmanın şiddeti yükseliyor ve Shiloh evdeki bütün kapıları çarpıyor. Shiloh Jolie Pitt ile ilgili bu iddiaya göre iki erkek kardeşi Maddox ve Pax, onun yaşındayken evden dışarıya yalnız başlarına çıkabiliyorlardı. Fakat yine ileri sürülenlere göre Shiloh'nun böyle bir özgürlüğü yok. Bu yüzden de annesiyle zaman zaman tartışıyor. Biraz daha rahat etmek için annesi Jolie'den uzakta okumak istiyor.

Haberin Devamı

ANNE- BABASI ARASINDAKİ GERİLİMDEN ETKİLENİYOR: Bir iddiaya göre Shiloh diğer kardeşleri gibi annesi ve babası arasındaki gerilimden de etkileniyor.

'AYNI KUMAŞTAN DİKİLMİŞ İKİ ELBİSE GİBİ'

Bu arada Pitt her ne kadar eski eşi Angelina Jolie ile tartışmalı ve hatta mahkeme salonlarına uzanan bir süreç yaşasa da çocuklarıyla zaman geçiriyor. Ama bunun için bazı özel düzenlemeler yapılıyor. İddialara göre Pitt ile kızı Shiloh'nun arasında özel bir yakınlık var. Birlikte eğlenceli ve güzel vakit geçiriyorlar. Söylenenlere göre baba ile kızın benzerliği "aynı kumaştan dikilmiş iki elbise gibi."

İleri sürülenlere göre Pitt ile Shiloh, birlikte müzik yaPıyorlar, film izliyorlar, sanat stüdyosunda yaratıcı çalışmalar yapıyorlar.

MADDOX, OKUMAK İÇİN GÜNEY KORE'YE GİTTİ

Shiloh, annesinden uzakta okuma isteğini gerçekleştirir mi bilinmez ama en büyük ağabeyi Maddox; yüksek öğrenim için Güney Kore'ye gitti. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir dönem ABD'de kalan Maddox sonra yeniden okuluna döndü.

Haberin Devamı

Tam adıyla Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, 2006 yılında Namibya'da Swakopmund kentinde dünyaya geldi. Angelina Jolie ile Brad Pitt7in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh daha doğamadan dünyanın ilgi odağındaydı. İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı.

GEÇEN YIL GALADA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Shiloh Jolie Pitt her ne kadar bebekliğinden beri milyonlarca çift gözün önünde büyüse de geçen yıl katıldığı film galasında giyim tarzını değiştirmesiyle dikkat çekmişti. Çocukluğundan bu yana erkek kıyafetleri giyen hatta takım elbise ve kravatla kameralar karşısına çıkan Shiloh, annesinin rol aldığı Eternals filminin galalarında ilk kez elbise giyip makyaj yaparak bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberin Devamı

DİĞER KARDEŞLERİNDEN FARKLIYDI

Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt, diğer kız kardeşleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kız çocuğu değil, erkek çocuğu gibi giyiniyordu. Hatta bir dönem adını değiştirip John ya da Peter diye çağrılmak istediği haberleri de basına yansımıştı. Üstelik bütün bunlar iddia değil gerçeğin ta kendisiydi.

'BUNLAR UYGUNSUZ GÖRÜNEBİLİR'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programına konuk olduğunda, o dönemde 2 yaşında olan Shiloh'nun John ya da Peter adıyla çağrılmak istediğini söylemişti. Pitt, kızının kendisine bu isimleri yakıştırmasının da James Matthew Barrie'nin ünlü romanı Peter Pan'in etkisi olduğunu söylemişti. Pitt o söyleşide "Bilirsiniz, bu tür şeyler aileler için sevimli olsa da diğer insanlara uygunsuz görünebilir" diye konuşmuştu.

Haberin Devamı

ANNESİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Angelina Jolie de kızı Shiloh'nun erkek kardeşleri gibi görünmeye çalışmasına ilişkin sorularla sık sık karşılaştı yıllar içinde. Kızının, kendisini erkek kardeşlerinden biri gibi gördüğünü belirten Jolie 2011 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda "Erkek çocuğu gibi olmak istiyor. Biz de saçlarını kestirdik. Shiloh, erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor" demişti.

'BU, DÜNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BİR DURUM DEĞİL' Jolie, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Shiloh'un bu tercihinin dünyaya açıklanması ve yorumlanması gereken bir durum olmadığını savunmuştu. Ünlü yıldız "Bazı çocuklar pelerin giyer ve Süpermen olmak ister, Shiloh da erkek kardeşleri gibi görünmek istiyor. Bu bize sürpriz oldu ve gerçekten ilginç. Fakat Shiloh bundan daha fazlası. Çok eğlenceli, tatlı ve sevimli" demişti.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS