'Bu aileyi mahvediyorsun!': Evlilik bağı işte o anda kopmuş

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HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİ

Sonra işlerin pek de öyle dışarıdan görüldüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Ünlü çift, yollarını ayırıyordu. Üstelik de taraflardan biri eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarını ortaya attı. Yollarını ayırmalarının üzerinden yıllar geçti ama bu ünlü çiftin hesaplaşması bitmek bilmedi.

HEY GİDİ BRANGELINA!

Magazin gündemini yakından takip edenlerin hemen anladığı gibi kısaca özetlediğimiz bir olayların kahramanları Brad Pitt ile Angelina Jolie. 2005 yılında, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) adlı filmin setinde başlayan aşklarını uzun bir ilişki, ardından da evlilikle taçlandıran bir dönemin Brangelina'sı şimdi aşk dolu olaylarla değil akla hayale sığmayacak iddialarla gündeme geliyor.

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Olayın geçmişini kısaca bir hatırladıktan sonra yeni gelişmelere de bir göz atalım. Bu yılın nisan ayında Angelina Jolie'nin, ismini vermeden FBI'a karşı dava açtığı haberi basına yansımıştı. Amacı da büyük oğulları Maddox'un bir uçak yolculuğunda kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Brad Pitt'e FBI tarafından neden dava açılmadığını öğrenmekti. Her ne kadar ismini açıklamasa da davayı Angelina Jolie'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'na (FBI) karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası'na dayanarak açtığı kısa sürede ortaya çıktı.

Pitt'in suçlarının üzeri kapatıldı mı? ABD basınına yansıyan haberlere göre davacı olarak açık açık Angelina Jolie'nin adı geçmiyor. Fakat Jane Doe takma adını kullanan davacının bilgi sahibi olmak istediği konulara bakıldığında bu kişinin yüksek ihtimalle ünlü yıldız olduğu belirtiliyor.

Dava konusu olan nokta ise, Pitt'in yıllar önce özel bir jette, Maddox'a uyguladığı ileri sürülen aile içi şiddetin yeteri kadar soruşturulmaması. Davacının iddiasına göre FBI tarafından, Brad Pitt hakkında yeteri kadar araştırma yapılmadı ve aktörün suçunun üzeri kapatıldı.

"UÇAKTA ŞİDDET GÖREN TEK KİŞİ MADDOX DEĞİLDİ"

Magazin dünyasının ünlüleriyle ilgili haberleriyle bilinen radaronline adlı site Jolie'nin dava dosyasında yer alan ve eski eşi Brad Pitt'e yönelik iddialarını ele geçirdi. Buna göre 2016 yılında bir uçakta yaşanan olay sırasında Pitt'ten şiddet gören tek kişi Maddox değildi. İddialara göre Angelina Jolie de bu şiddetten nasibini almıştı.

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'BU AİLEYİ MAHVEDİYORSUN!'

Dava dosyasında yer alan belgelere göre Angelina Jolie, olayları kendi açısından anlattı. Buna göre Pitt ile Jolie, uçağın arka kısmında büyük bir kavgaya tutuştu. Bu sırada Pitt içki içiyordu. Pitt tartışma sırasında Jolie'nin omzunu tutup onu sarsarak "Bu aileyi mahvediyorsun" diye bağırdı.

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EVLİLİK BAĞI ORADA KOPTU

fakat Jolie'nin iddialarına göre uçaktaki tartışma bununla da bitmedi. Angelina Jolie, ilerleyen dakikalarda şiddetin dozunun yükseldiğini ve hatta Pitt'in yüzünden dirseğinden yaralandığını ileri sürdü.Yaralı dirseğinin fotoğrafını da olayla ilgilenen FBI ajanına gösterdi. Angelina Jolie'nin ileri sürdüğüne göre Brad Pitt yine de öfkesini alamadı ve eşinin üzerine bira döktü. Uçakta yaşanan bu tartışmanın da çiftin evliliğinin sonunu getirdiği yani bardağı taşıran son damla olduğu da uzun süredir sık sık gündeme geliyor.

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Bu iddianını başka bir yönü daha önce gündeme gelmişti. Buna göre Brad Pitt, ailece Avrupa'dan ABD'ye döndükleri özel uçakta en büyük oğlu Maddox'a şiddet uyguladı. Bunun sonucu olarak 2016 yılında FBI, Brad Pitt aleyhine bir soruşturma başlattı. Fakat aynı yılın kasım ayında bu soruşturma kapandı. Soruşturma devam ederken Pitt'in çocuklarını görmesine izin verilmedi. Tamamen aklandıktan sonra Brad Pitt, önce bir gözetmen eşliğinde sonra da kendi başına çocuklarını görme hakkı kazandı.

DAHA ÖNCE DE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİASINDA BULUNMUŞTU: Angelina Jolie, daha önce de Brad Pitt'in kendisine aile içi şiddet uyguladığını iddia etmişti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü ve bununla ilgili belgeler de sürdü. Bu belgelerin tüm ayrıntıları bilinmese de Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Fakat daha sonra bu istek mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki sular aradan geçen zamana rağmen bir türlü düzelmedi. Özellikle de Jolie, eski eşi hakkında duyanları şaşırtan iddialarda bulunmuştu. Jolie, geçen eylül ayında Brad Pitt ile ilişkisi ve evliliği süresince hem kendisinin hem de çocuklarının güvenliğinden endişe ettiğini söyledi. The Guardian'a konuşan 46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, Pitt ile süren velayet davası nedeniyle bu konu hakkında daha derin açıklamalar yapamayacağını da sözlerine ekledi.

VELAYET DAVASINI 'KORKUNÇ' DİYEREK NİTELEDİ

Brad Pitt ile altı çocuğun velayeti için aralarında süren davayı "korkunç" diye nitelendiren Angelina Jolie, Pitt ile en büyük oğlu Maddox arasında uçakta yaşandığı ileri sürülen şiddet olayına da değindi. Jolie, "Olaylar uçakta uygulanan sözlü ve fiziksel şiddetle başlamadı. Olay bundan çok daha karmaşık" diyerek sözlerini sürdürdü. Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanma kararını kolay almadığının da altını çizdi röportajda. "Çocuklarımın babasından ayrılma kararı almak, öyle bir pozisyonda bulunmak bana çok şeye mal oldu" diyerek o süreçte yaşadığı zorlukları ifade etti. Jolie, "Ailem ve çocuklarımın babası için iyilik ve huzur diliyorum. Biz her zaman bir aile olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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SET AŞKININ MUTLULUĞU UZUN SÜRMEDİ

Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2005 yılında başrollerini üstlendikleri Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştılar. O sırada Jennifer Aniston ile evli olan Pitt, aşka teslim oldu ve eşinden boşanıp Jolie ile birlikte olmaya başladı. Çift, uzun ilişkileri sırasında hem biyolojik hem de evlatlık çocuk sahibi oldu.

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ÜÇ BİYOLOJİK, ÜÇ EVLATLIK ALTI ÇOCUKLARI VAR

Brad Pitt ile Angelina Jolie birlikte olmaya başladıklarında, güzel yıldız, en büyük çocuğu Kamboçyalı Maddox'ı evlat edinmişti. Çift, birlikte olduğu süre boyunca Etiyoplayı Zahara ile Vietnamlı Pax'ı evlat edildi. Bu arada Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç de biyolojik çocukları oldu.

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ÇOCUKLARIN VELAYETİ YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI

İlişkilerini 2014 yılına kadar evlenmeden sürdüren çift, aynı yıl evlendi. Törende çocukları da onları yalnız bırakmadı. Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılar Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı. Boşanma süreci ise çocukların velayeti nedeniyle epey zorlu geçti.

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JOLIE KABUL ETMEDİ

Angelina Jolie’nin 2016’da boşanma davası açmasıyla başlayan yargı süreci devam ederken özel hâkim John Ouderkirk, geçtiğimiz mayıs ayında Brad Pitt ve Jolie’ye ortak velayet verilmesine hükmetmişti. Ortak velayete karşı çıkan Jolie, hâkim Ouderkirk’ün Pitt’in avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek hâkimin davadan alınmasını talep etmişti. Mahkemenin görevden alma kararında hâkim Ouderkirk’ün, Pitt’in avukatlarıyla kişisel ilişkisini sakladığı ve bu durumun davada “etik ihlale” neden olduğu belirtildi.