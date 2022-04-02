Shiloh'nun kalbindeki acı büyük

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YİNE DE KALBİNDE BÜYÜK BİR ACI VAR

Dışarıdan bakıldığında da imrenilecek bir hayatı var. Hem annesinden hem babasından aldığı genler sayesinde daha şimdiden "dünyanın en güzel insanlarından biri" olarak hafızalarda yer etti. Ailesinden gelen servet sayesinde de birçok yaşıtının hayal bile edemeyeceği kadar fırsatlarla dolu bir hayat sürüyor. Ama yine de kalbinde büyük bir acı var.

YAŞITLARININ HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞI BİR HAYATI VAR

Sözünü ettiğimiz kişi, bir zamanlar Brangelina adıyla anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh Nouvelle Jolie Pitt. Dünyanın gözleri önünde büyüyen ve bugün artık 15 yaşına gelen Shiloh, bir anlamda da dünyanın en mutsuz çocuklarından biri. Bunun nedeni de anne ve babası, Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında yıllardır sürüp giden velayet savaşı. Yani çiftin bir türlü boşanma işlemlerini barışçıl bir şekilde tamamlayamamış olması. İşte Ok dergisinin ileri sürdüğüne göre Shiloh Jolie Pitt, bu yüzden büyük bir acı içinde.

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BARIŞÇIL BİR SON İSTİYOR

Jolie ile Pitt arasında giderek bir savaşa dönüşen boşanma olayının bir türlü çözülememiş olması elbette Shiloh kadar diğer kardeşlerini de etkiliyor. Ama OK! dergisinin iddiasına göre diğer kardeşleri ebeveynleri arasında "taraf tuttuğu" için Shiloh kadar sarsılmıyorlar olup bitenler yüzünden. Oysa Shiloh Jolie Pitt, anne ve babası arasında kaldığı için büyük bir üzüntü yaşıyor. İddialara göre onun istediği Jolie ile Pitt'in artık bu boşanma "savaşını" barışçıl bir biçimde sonuçlandırması. Ok dergisine konuşan bir kaynağın ileri sürdüğüne göre Shiloh'nun en çok istediği anne ve babasının "yürekten gelen bir şekilde" birbirlerini bağışlaması ve hayatlarına devam etmesi.

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DİĞER BÜYÜK ÇOCUKLAR ANNELERİNİN DESTEKÇİSİ

Aynı kaynak, Jolie ve Pitt'in büyük çocukları Maddox, Pax ve Zahara'nın "resmin bütününü göremediği" iddiasında. Onlara göre diğer üç büyük çocuk, çiftin boşanma kararı verdiği andan itibaren anneleri Angelina Jolie'nin tarafından yer aldı. Özellikle Maddox'un Brad Pitt ile tartıştığı daha önce basına yansımıştı. Hatta Pitt, Maddox'a şiddet uygulamakla suçlanıp bu yüzden terapiye bile gitmişti. Aktör, aklandıktan sonra yeniden bir gözetmen eşliğinde çocuklarını görmeye başlamıştı.

Jolie'ye yakın bir kaynağın OK! dergisine anlattığına göre Maddox, Pax ve Zahara yıllar önce annelerinin "ekibinde" yer aldılar ve babalarıyla aralarına görünmez bir set ördüler. Ama Shiloh aynı şeyi yapmadı. O her zaman annesinin ve babasının iyi zamanlarını hatırlıyor. Jolie ve Pitt'in boşanma sürecinde birbirlerine karşı giriştiği mücadeleyi görmek ise onu çok üzüyor. Yine aynı kaynağın anlattığına göre Shiloh artık anne ve babasının birbirlerinin hayatına dönmesinin mümkün olmadığının da bilincinde. Yine de eğer her ikisi de "silahlarını toprağa gömüp" boşanma işlerini barışçıl bir şekilde çözerlerse herkes çok daha mutlu olacak.

NAMİBYA'DA DÜNYAYA GELDİ

Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı.

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KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYORDU

Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh, küçük yaşlarda giyimi kuşamı ve saç modeliyle dikkat çekiyordu. Erkek çocukları gibi giyinen Shiloh'nun cinsiyet tercihleri de dünya basınına sık sık konu oluyordu. Fakat, geçen yıl annesinin başrollerinden birini oynadığı Eternals filminin dünya çapında düzenlenen galalarında herkesi şaşırttı. O güne kadar katıldığı film galalarında takım elbise giyip kravat takan Shiloh, o galalarda bütün güzelliğini gözler önüne seren elbiseler içinde kamera karşısına çıktı.

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JOHN YA DA PETER DİYE ÇAĞRILMAK İSTİYORDU

Kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyen Shiloh Jolie Pitt, diğer kız kardeşleri Zahara ve Vivienne'in aksine, o gala gecesine kadar bir kız çocuğu değil, erkek çocuğu gibi giyiniyordu. Hatta bir dönem adını değiştirip John ya da Peter diye çağrılmak istediği haberleri de basına yansımıştı. Üstelik bütün bunlar iddia değil gerçeğin ta kendisiydi.

'AİLE İÇİN SEVİMLİ OLSA DA BAŞKALARINA UYGUNSUZ GELEBİLİR'

Brad Pitt, 2008'de Oprah Winfrey'in programına konuk olduğunda, o dönemde 2 yaşında olan Shiloh'nun John ya da Peter adıyla çağrılmak istediğini söylemişti. Pitt, kızının kendisine bu isimleri yakıştırmasının da James Matthew Barrie'nin ünlü romanı Peter Pan'in etkisi olduğunu söylemişti. Pitt o söyleşide "Bilirsiniz, bu tür şeyler aileler için sevimli olsa da diğer insanlara uygunsuz görünebilir" diye konuşmuştu.

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'O İSTEDİ , BİZ DE SAÇLARINI KESTİRDİK'

Angelina Jolie de kızı Shiloh'nun erkek kardeşleri gibi görünmeye çalışmasına ilişkin sorularla sık sık karşılaştı yıllar içinde. Kızının, kendisini erkek kardeşlerinden biri gibi gördüğünü belirten Jolie 2011 yılında Vanity Fair'e verdiği röportajda "Erkek çocuğu gibi olmak istiyor. Biz de saçlarını kestirdik. Shiloh, erkek kardeşlerinden biri olduğunu düşünüyor" demişti.

'BU, DÜNYAYA ANLATILMASI GEREKEN BİR DURUM DEĞİL'

Jolie, daha sonra verdiği bir başka röportajda da Shiloh'un bu tercihinin dünyaya açıklanması ve yorumlanması gereken bir durum olmadığını savunmuştu. Ünlü yıldız "Bazı çocuklar pelerin giyer ve Süpermen olmak ister, Shiloh da erkek kardeşleri gibi görünmek istiyor. Bu bize sürpriz oldu ve gerçekten ilginç. Fakat Shiloh bundan daha fazlası. Çok eğlenceli, tatlı ve sevimli" demişti.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Shiloh Jolie Pitt, ilk kez kız kardeşi Zahara gibi elbise giydiği o galalardan sonra da anne ve babasından hangisine benzediği konusuyla manşetlere çıktı. Annesi "dünyanın en güzel kadını" babası da "dünyanın en yakışıklı erkeği" olarak nitelendiriliyordu. Durum böyle olunca da ilk bebeklerinin hangisine daha çok benzeyeceği, bu şanslı genlerden nasıl bir çocuk dünyaya geleceği merak konusu oldu hep. Shiloh dünyaya geldikten sonra da kelimenin tam anlamıyla kameraların karşısında büyüdü. İlk bakışta kalın dudakları yüzünden annesi Angelina Jolie'ye benzetildi, sonra da gülüşü ve yüz hatları nedeniyle babası Brad Pitt'e.

MUMYA HEYKELİ BİLE YAPILDI

Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People dergisinin kapağında yer aldı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edildi. Tüm para Afrikalı çocuklara yardım için kullanıldı. Madame Tussaud Müzesi'ne anne ve babasıyla birlikte yapılan bir mumya heykeli bile konuldu.