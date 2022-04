Shiloh'nun kalbindeki acı büyük

Jolie'ye yakın bir kaynağın OK! dergisine anlattığına göre Maddox, Pax ve Zahara yıllar önce annelerinin "ekibinde" yer aldılar ve babalarıyla aralarına görünmez bir set ördüler. Ama Shiloh aynı şeyi yapmadı. O her zaman annesinin ve babasının iyi zamanlarını hatırlıyor. Jolie ve Pitt'in boşanma sürecinde birbirlerine karşı giriştiği mücadeleyi görmek ise onu çok üzüyor. Yine aynı kaynağın anlattığına göre Shiloh artık anne ve babasının birbirlerinin hayatına dönmesinin mümkün olmadığının da bilincinde. Yine de eğer her ikisi de "silahlarını toprağa gömüp" boşanma işlerini barışçıl bir şekilde çözerlerse herkes çok daha mutlu olacak.