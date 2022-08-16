Kutlamalarda herkesten rol çalmıştı: Yeni bir hayata başlıyor!

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KÜÇÜK PRENS YENİ BİR HAYATIN EŞİĞİNDE

4 yaşındaki Louis, ilk kez bu kadar uzun bir süre bir dizi etkinliğe katıldı ve Kraliçe başta olmak üzere ailesindeki herkesten rol çaldı. Etkinlikler sırasında sergilediği hareketli tavırlarıyla bütün dikkatleri üzerinde toplayan Louis, şimdi yeni bir hayatın eşiğinde.

YENİ EVE YAKIN BİR OKULA BAŞLAYACAK

Küçük Prens Louis, önümüzdeki eylül ayında, bu zamana kadar eğitim gördüğü kreşten ayrılıp, ilkokulun ilk adımı olan anaokuluna başlayacak. Louis, yıllığı 14 bin 500 sterlin olan Londra'daki kreş ile ilişiğini kesti. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ise ailece taşınacakları Berkshire'da bulunan başka bir okula geçecek. Bu okulun yıllığının ise 15 bin 556 sterlin olduğu belirtiliyor.

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Bu değişiklik, William ile Kate, Kraliçe'nin Windsor'daki konutuna yakın olmak için taşınma kararı alması nedeniyle yaşanıyor. Çiftin çocukları 9 yaşındaki George ve 7 yaşındaki Charlotte ile birlikte Berkshire'da bulunan Lambrook School'a devam edecekler.

Minik Prens Louis, bu yeni okulunda ablası Charlotte ve ağabeyi George ile birlikte eğitim görecek. Böylece Prens William ile Kate Middleton 'ın üç çocuğu da ilk kez aynı okula devam edecek.

Cambridge ailesinin yeni taşınacağı eve de biraz bakalım. Çift, Windsor arazisinin kalbinde yer alan Adelaide Cottage adlı konuta taşınacak. Bu konutun ise oldukça unutulmaz bir geçmişi var.

Prens William ile Kate Middleton'ın Louis'nin yeni başlayacağı okulu yıl içinde birçok defa ziyaret ettiği belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre üç çocuğun okul masrafları çifte 71 bin sterlinin üzerinde bir rakama mal olacak.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'E YAKIN OLACAKLAR

Bu şekilde Cambridge Dükü ve Düşesi unvanını taşıyan Kate ile William'ın, bir süredir Windsor'da yaşayan Kraliçe 2. Elizabeth'e daha yakın bir evde oturacağı iddiaları da doğrulanmış oldu. Çift, Windsor arazisinin kalbinde yer alan Adelaide Cottage adlı konuta taşınacak.

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BU DEĞİŞİKLİK ONLARI MUTLU ETTİ

Şu an yaşadıkları Kensington Sarayı'ndan daha kırsal bir bölgede yer alan Adelaide Cottage'ın, çocukları için daha geniş bir oyun alanı sağlaması ve doğayla daha fazla içi içe olması nedeniyle Kate ile William'ın mutlu olduğu belirtiliyor.

HALKA FAZLA YÜK OLMAYACAKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

2015 yılında büyük bir onarımdan geçen Adelaide Cottage'da yeni sakinleri Cambridge ailesi için ek bir masraf çıkmayacağı da konuşuluyor. Kate ile William'ın dört yatak odalı bu mütevazı eve taşınarak, kraliyet ailesinin giderlerini azaltmaya katkıda bulunacağı da belirtiliyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak çiftin, vergi mükelleflerine yük olmamak için çok gösterişli olmayan ve yenileme ya da fazladan güvenlik önlemi gerektirmeyen bu mülke taşınmak istediğini de söyledi.

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Aslına bakılırsa Adelaide Cottage, her ne kadar sakin bir ortamda mütevazı bir mülk olsa da kraliyet ailesinin tarihinde belki de bazılarının hatırlamak istemeyeceği anılar da gizli bu konutun duvarları arasında.

MÜLKÜN İNİŞLİ- ÇIKIŞLI BİR TARİHİ VAR

William ile Kate'in üç çocuklarıyla birlikte bu yaz taşınacağı Adelaide Cottage'ın inişli çıkışlı bir tarihi var. 655 dönümlük Windsor arazisinin tam kalbinde bulunan bu mülk, Kraliçe 2. Elizabeth'in de bir süredir yaşadığı Windsor Şatosu'na son derece yakın. Bu durum da William ile babaannesi Kraliçe'nin birbirlerine yakın olmasını sağlayacak.

KRALİÇE'NİN EN SEVDİĞİ EVİYDİ

Adelaide Cottage, 1831 yılında inşa edildi. Burası, dönemin kralı 4. William'ın eşi Adelaide için yapıldı ve onun adı verildi. Kate ile William'ın yaşayacağı Adelaide Cottage, Kraliçe Victoria'nın da en sevdiği eviydi. Kraliçe, sık sık buraya sabah kahvaltısı yapmaya gidiyordu.

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Adelaide Cottage, ilerleyen dönemde kraliyet ailesi için görev yapan personelin yanı sıra onların aileleri için kullanılmaya başlandı. Fakat aslına bakılırsa Adelaide Cottage'ın, İngiliz kraliyet ailesinin tarihindeki en büyük skandallardan birinde de yeri var. Zaten adı geçtiğinde de ilk akla gelen olay bu.

KRALİYET HAVA KUVVETLERİ'NİN EN GÖZDE SUBAYLARINDAN BİRİYDİ

Adelaide Cottage'da 1950'li yıllarda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde albay olarak görev yapan Peter Townsend yaşıyordu. Townsend, mülkün en ünlü sakinlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. Bunun nedenine gelirsek...

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O DÖNEMİN KOŞULLARINDA BU AŞK SKANDAL YARATTI

Hem fiziksel olarak hem de mesleki açıdan dikkat çeken bir pilot olan Albay Peter Townsend, o dönemde prenses olan Elizabeth'in kız kardeşi Margaret'in sevgilisiydi. Prenses Margaret'in yaşadığı aşkın bunca skandal yaratmasının nedeni ise Townsend'in boşanmış olmasıydı. Üstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaş büyüktü. Townsend, boşanmış olmasına rağmen Prenses Margaret ile ilişkisinin ortaya çıkması skandal yarattı. Çünkü o dönemde İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi, boşanmış da olsa eski eşi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik ilişki de yaşayamazdı. Bu duruma izin verilmezdi. İşte bu sebeple Kate ile William'ın yeni yuvası, Margaret ile Townsend'in o dönemde skandal yaratan aşkını akıllara getiriyor.

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Prenses Margaret ile Peter Townsend'ın romantik ilişkisinin ortaya çıkması ise Kraliçe'nin 1953 yılında gerçekleşen taç giyme törenini izleyen dikkatli gazeteciler sayesinde oldu. Margaret'in, Townsend'ın ceketindeki bir tüy parçasını aldığını fark eden gazeteciler olayın üstüne gitti ve bu ilişki de ortaya döküldü.





TOWNSEND, BRÜKSEL'E GÖNDERİLDİ

Bundan sonrası ise kelimenin tam anlamıyla "bir kırık aşk hikayesi". Peter Townsend ile Prenses Margaret evlenmeye karar verdiler ama bu durum bir türlü gerçekleşmedi. İlişkileri ortaya çıkan Margaret ile Peter için işler daha da zorlaştı. Peter Townsend, hükümet tarafından Brüksel'deki İngiliz Büyükelçiliği'ne hava ataşesi olarak gönderildi. 31 Ekim 1955'te de Prenses Margaret, Townsend ile ilişkilerinin bittiğine dair bir bildiri yayınladı.

BBC, YAYINI KESTİ

Margaret bildirisinde şu satırlara yer verdi: "Miras hakkımdan vazgeçmeme bağlı olarak, resmi bir evlilik sözleşmesi yapmanın mümkün olabileceğinin farkındaydım. Ancak, kilisenin, Hristiyan evliliğinin çözülemeyeceğine dair öğretilerini dikkate alarak ve Milletler Topluluğu'na karşı görevimin bilincinde olarak, bu düşünceleri diğerlerinin önüne koymaya karar verdim." Yeri gelmişken o gün BBC'nin bu açıklamayı duyurmak için radyo programının yayın akışını kestiğini de hatırlatalım.

1959'da 45 yaşında olan Townsend, önceki yıl tanıştığı bir Belçika vatandaşı olan 20 yaşındaki Marie-Luce Jamagne ile evlendi. İki kızı ve bir oğulları vardı. Küçük kızları Isabelle Townsend, 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında bir Ralph Lauren modeli oldu.





2002'DE HAYATA VEDA ETTİ

Tarihe bu aşk hikayesiyle adını bırakan Prenses Margaret de 1960'da Anthony Armstrong Jones ile evlendi. 1978 yılına kadar süren bu evlilikten Sarah ve David adında iki çocuğu oldu. Prenses Margaret, 9 Şubat 2002'de hayata veda etti.