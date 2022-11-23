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KRAL OLARAK Ä°LK KEZ RESMÄ° BÄ°R KONUK AÄžIRLADI

'YÄ±llarÄ±n veliahtÄ±' Kral 3. Charles, tahta geÃ§tiÄŸinden bu yana ilk kez resmi bir konuk aÄŸÄ±rladÄ±. GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Cyril Ramaphosa ve eÅŸi, bir ziyaret iÃ§in Londra'ya gitti. Ã‡ift, dÃ¼n gÃ¶z alÄ±cÄ± bir tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±. Ramaphosa ile eÅŸini Kral 3. Charles, eÅŸi Konsort KraliÃ§e Camilla, Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine karÅŸÄ±ladÄ±.

GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TÃ–REN

Ä°ngiliz kraliyet ailesine ait atlÄ± arabalar da tÃ¶renin bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. AkÅŸam da Buckingham SarayÄ±'nda bir resmi yemek daveti verildi. O tÃ¶rende de Kral 3. Charles'Ä±n eÅŸi Konsort KraliÃ§e Camilla ile veliahtÄ± Galler Prensi William'Ä±n eÅŸi yeni Galler Prensesi Catherine, taÃ§larÄ± ve elbiseleriyle dikkat Ã§ekti. Kral 3. Charles ile GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Cyril Ramaphosa'nÄ±n resmi konuÅŸmalarÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p iÅŸin magazin kÄ±smÄ±na bir bakalÄ±m istedik. Ã–zellikle de gecenin en Ã§ok merak edilen ikilisi Konsort KraliÃ§e Camilla ile Galler Prensesi Catherine'in taÃ§larÄ±na, takÄ±larÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlarÄ±n hepsinin hem aile iÃ§in hem de aileyi yakÄ±ndan takip edenler iÃ§in Ã§ok farklÄ± bir Ã¶nemi var.

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YÄ°NE HER ZAMANKÄ° TACINI TAKTI

Gecenin en Ã§ok merak edilen kiÅŸisi, babasÄ±nÄ±n tahta geÃ§mesinden sonra Galler Prensi unvanÄ±nÄ± alan Prens William'Ä±n eÅŸi Kate Middleton ya da artÄ±k basÄ±nda daha sÄ±k kullanÄ±lan adÄ±yla Galler Prensesi Catherine oldu. ÃœÃ§ Ã§ocuk annesi Prenses, onun daha gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§ takmasÄ±nÄ± hayal edenhayranlarÄ±nÄ± az da olsa hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yemek iÃ§in, en sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± yani Cambridge Lover's Knot adlÄ± tacÄ± kullandÄ±. Bu taÃ§, kendisinden Ã¶nce hiÃ§ tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi, Prens William'Ä±n annesi Prenses Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸti. Bu tacÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne birazdan dÃ¶neceÄŸiz ama biz gecenin en Ã§ok dikkat Ã§eken kiÅŸisi Kate Middleton'Ä±n giyim kuÅŸamÄ±na biraz daha yoÄŸunlaÅŸalÄ±m. Galler Prensesi Catherine ilk bakÄ±ÅŸta, kelimenin tam anlamÄ±yla "gelin gibi sÃ¼zÃ¼ldÃ¼. "Â





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HEM DIANA'YA HEM KRALÄ°Ã‡E 2. ELIZABETH'E 'SELAM' GÃ–NDERDÄ°

Galler Prensesi, gecede Diana'ya sadece tacÄ±yla "selam gÃ¶ndermedi." GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamlayan kÃ¼peleri de bir zamanlar Prenses Diana'nÄ±n kulaklarÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yordu.Â Middleton ile ilgili olarak en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de Ã¼zerinde KraliÃ§e 2. Elizabeth'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, sarÄ± kurdele Ã¼zerine yerleÅŸtirilmiÅŸ niÅŸandÄ±.

KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N Ä°NCÄ° BÄ°LEKLÄ°ÄžÄ°

Kate'in Ã¼zerinde KraliÃ§e'nin bir baÅŸka hatÄ±rasÄ± daha vardÄ±: Koluna taktÄ±ÄŸÄ± inci bilezik. Kate, o yemekte de her zamanki tarzÄ±ndan ve sevdiÄŸi modacÄ±dan giyinme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan vazgeÃ§medi.Â Galler Prensesi Catherine'in beyaz elbisesi de onu meraklÄ± takipÃ§ileri iÃ§in gayet tanÄ±dÄ±ktÄ±.

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AYNI MODACIDAN BENZER BÄ°R ELBÄ°SE GÄ°YMÄ°ÅžTÄ°

Omuz kÄ±sÄ±mlarÄ± pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±, bu elbisenin bir benzerini Kate daha Ã¶nce James Bond filminin en yeni halkasÄ± No Time To Die'Ä±n, geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lan galasÄ±nda giymiÅŸti. SÃ¶z konusu elbise, galanÄ±n ruhuna uygun olarak baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±ydÄ±. Bu resmi yemek iÃ§in seÃ§tiÄŸi versiyonu ise beyazdÄ± ve sadece omuz kÄ±sÄ±mlarÄ±nda pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± sÃ¼slemeler vardÄ±.

AÅžIÄžIN DÃœÄžÃœMÃœ

Åžimdi gelelim Galler Prensesi Catherine'in tacÄ±na... Ã‡Ã¼nkÃ¼ en Ã§ok merak edilen ve Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ± bu taÃ§tÄ±. Ã–nce tacÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ kÄ±saca bir hatÄ±rlayalÄ±m. 1982 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, o dÃ¶nemde Prens Charles ile evli olan Prenses Diana'ya hediye olarak verdiÄŸi Cambridge Lover's Knot tacÄ±. 'AÅŸÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼" diye de adlandÄ±rabileceÄŸimiz bu tacÄ±n Ã§ok eskilere uzanan bir geÃ§miÅŸi var. Ama modern zamanlarda onu ÅŸÃ¶hretin doruklarÄ±na Ã§Ä±karan kiÅŸi Prenses Diana oldu. Charles ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde bu tacÄ± sÄ±k sÄ±k kullanan Diana sayesinde Cambridge Lover's Knot, "bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ tacÄ±" unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Ãœstelik ailenin koleksiyonunda ondan Ã§ok daha gÃ¶steriÅŸli ve deÄŸerli taÃ§lar olduÄŸu halde.

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18 YIL SONRA Ä°LK KEZ KATE KULLANDI: Cambridge Love's Knot tacÄ±, Diana'nÄ±n 1997'deki ölümünden sonra 2015 yÄ±lÄ±na kadar, yani 18 yÄ±l boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesinden hiç kimse tarafÄ±ndan toplum içinde kullanÄ±lmadÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda ise Kate Middleton, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir resepsiyona giderken geçmiÅŸte Diana ile özdeÅŸleÅŸen bu tacÄ± taktÄ±. Hatta bu taç, yeni Galler Prensesi'nin en çok kullandÄ±ÄŸÄ± taç haline geldi.

Fakat Diana ile Charles'Ä±n boÅŸanmasÄ±ndan sonra bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ±n "boynu bÃ¼kÃ¼ldÃ¼." Diana, artÄ±k resmen ailenin gelini olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine hediye edilen tacÄ± KraliÃ§e'ye geri gÃ¶nderdi. Bir zamanlar 'gÃ¶nÃ¼llerin prensesi'nin baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen taÃ§, yÄ±llarca gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeden kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaldÄ±. Ta ki Diana'nÄ±n hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gelini, Prens William 'Ä±n eÅŸi o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'in baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼nceye kadar.

19 TANE Ä°NCÄ°: Madem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacÄ±ndan söz ediyoruz, biraz daha geçmiÅŸe gidelim... Söz konusu taç, 1913 yÄ±lÄ±nda, KralÄ± 5. George'un eÅŸi Konsort Kraliçe Mary'nin isteÄŸiyle dönemin en ünlü mücevher tasarÄ±mcÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Taç, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elmaslar ile altÄ±n ve gümüÅŸlerle süslenmiÅŸ armut ÅŸeklinde 19 tane inciden oluÅŸuyor. TacÄ±n deÄŸerinin 2 ile 3 milyon sterlin arasÄ±nda olduÄŸu söyleniyor.

Kate Middleton, 2015 yÄ±lÄ±ndan sonra da aynÄ± taÃ§la bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n konuk olduÄŸu resmi yemekte aynÄ± tacÄ± kullandÄ±. ArdÄ±ndan yine aynÄ± yÄ±l Hollanda KralÄ± Willem Alexander ve KraliÃ§e Maxima'nÄ±n onuruna verilen baÅŸka bir resmi yemeÄŸe de Cambridge Lover's Knot tacÄ±yla katÄ±ldÄ±. AynÄ± taÃ§, 2019 yÄ±lÄ±nda, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melania'nÄ±n onur konuÄŸu olduÄŸu yemekte yine Kate'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sledi.

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KRALÄ°Ã‡E 2. ELÄ°ZABETH DE KULLANDI

Bu deÄŸerli taÃ§, ilk olarak KraliÃ§e Mary tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan KraliÃ§e 2. Elizabeth'e miras kaldÄ±. KraliÃ§e, bu aile mirasÄ±nÄ± gelini Diana'ya hediye etti. Fakat Diana ile Charles'Ä±n yuvasÄ± daÄŸÄ±lÄ±nca taÃ§ yine kraliyet koleksiyonuna dÃ¶ndÃ¼. Bir sÃ¼redir de ailenin gelini Kate Middleton ya da yeni unvanÄ±yla Galler Prensesi Catherine tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor. KraliÃ§e 2. Elizabeth, 1958 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada bu taÃ§la baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slemiÅŸti.

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AÄžIRLIÄžI YÃœZÃœNDEN KULLANAN KÄ°ÅžÄ°NÄ°N BAÅžI AÄžRIYABÄ°LÄ°YOR

Cambrigde Lover's Knot tacÄ± deÄŸerli olmasÄ±na deÄŸerli, gÃ¼zel olmasÄ±na Ã§ok gÃ¼zel ama bu tacÄ±n bir de yan etkisi var. Takan kiÅŸinin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor. Hem de gerÃ§ek anlamda. Kate Middleton'dan Ã¶nceki sahibi Prenses Diana, hayranlarÄ±nÄ±n kendisine Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu tacÄ± takmaktan Ã§ok da hoÅŸlanmÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tacÄ± her taktÄ±ÄŸÄ±nda korkunÃ§ baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸinden yakÄ±nÄ±yordu. Moda ve mÃ¼cevher uzmanlarÄ±na gÃ¶re bu beklenmedik bir durum deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cambridge Lover's Knot tacÄ±, Ã¼zerindeki pÄ±rlanta, inci, altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸler nedeniyle hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip. Bu da tacÄ± kullanan kiÅŸide baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na yol aÃ§abiliyor.

ASLINDA ÜNLÜ TACIN KOPYASI: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacÄ±nÄ± kÄ±saca bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±k... Peki aslÄ±nda bu tacÄ±n "bir taklit" olduÄŸunu biliyor muydunuz? Çünkü iÅŸin aslÄ± bu. Kraliçe Mary, bu ünlü tacÄ± yaptÄ±rÄ±rken anneannesi Prenses Augusta'nÄ±n sahip olduÄŸu orijinal taçtan esinlenmiÅŸ. Mary'nin büyükannesi Augusto, dönemin Cambridge Dükü Adolphus'un karÄ±sÄ±. Bugün bildiÄŸimiz taca esin kaynaÄŸÄ± olan orijinal taç, Prenses Augusta'ya ailesi tarafÄ±ndan 1818'de düÄŸün hediyesi olarak verildi. Augusta da yÄ±llar sonra aynÄ± tacÄ± en büyük kÄ±z çocuÄŸuAugusta Caroline'e evlilik hediyesi olarak verdi. Bugünkü Cambridge Lover's Knot iÅŸte bu deÄŸerli tacÄ±n bir kopyasÄ±. Ona esin kaynaÄŸÄ± olan orijinal tacÄ±n ise bilinmeyen bir ailenin koleksiyonunda muhafaza edildiÄŸi düÅŸünülüyor.

DeÄŸerli mÃ¼cevher uzmanÄ± Alexandra Michell, bu konuda bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu. Buna gÃ¶re tacÄ±n Ã¼zerinde 19 tane kemer var. Bu kemerlerin Ã¼zerleri de Ã§eÅŸitli boyutlarda pÄ±rlanta, altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve inciye sahip. Ã–zellikle incilerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ kayÄ±tsÄ±z kalÄ±namayacak tÃ¼rden. TaÃ§ Ã¼zerinde bulunan tÃ¼m bu deÄŸerli mÃ¼cevherler de belli bir aÄŸrÄ±lÄ±k oluÅŸturuyor. Bu arada Cambridge Lover's Knot tacÄ± "gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼" bir taÃ§. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kullanan kiÅŸi her hareket ettiÄŸinde, kemerler Ã¼zerinde bulunan armut ÅŸeklindeki iri inciler sallanÄ±yor ve bu da bir titreÅŸim yaratÄ±yor.

Konsort KraliÃ§e Camilla da gecenin ÅŸÄ±klarÄ± arasÄ±ndaydÄ±. Gece mavisi bir elbise giyen Camilla, safir iÃ§eren bir taÃ§, gerdanlÄ±k, kÃ¼pe ve bileziklerle tamamladÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼. Camilla'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu gerdanlÄ±k KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en gÃ¶zde takÄ±larÄ±ndan biriydi. Bu gerdanlÄ±k ve kÃ¼pelerin, 1947 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e'ye dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak babasÄ± Kral 6. George tarafÄ±ndan verildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Kralice 1963 yÄ±lÄ±nda bu gerdanlÄ±k ve kÃ¼pelere yine aynÄ± renk safir taÅŸlarla sÃ¼slÃ¼ bir taÃ§ ve bileklik de ekledi.

Yemekte taÃ§ takan sadece Camilla ve Kate deÄŸildi. Ailenin diÄŸer gelini, Prens Edward'Ä±n eÅŸi Sophie de koyu yeÅŸil elbisesini daha sade bir taÃ§la tamamladÄ±. KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra uzun sÃ¼re toparlanamayan Wessex Kontesi Sophie de yemek iÃ§in niÅŸanÄ±nÄ± taktÄ±. Bu niÅŸan ona KraliÃ§e tarafÄ±ndan verilmiÅŸti. Bu arada Sophie'nin tacÄ±nÄ±n kendi koleksiyonundan olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.Â

KARÅžILAMA TÃ–RENÄ° DE GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°YDÄ°

Buckingham SarayÄ±'ndaki yemekten Ã¶nce GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Cyril Ramaphosa'nÄ±n karÅŸÄ±lama tÃ¶reni de oldukÃ§a gÃ¶steriÅŸliydi. O tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda da yine Galler Prensesi Catherine ve Konsort KraliÃ§e Camilla .Ã¼tÃ¼n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerlerinde topladÄ±. Middleton, yine her zamanki tarzÄ±nÄ± yansÄ±tan fuÅŸya rengi bir elbise giydi. Yine Prenses Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen fakat kendisinin de son zamanlarda sÄ±k sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¼pelerle gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. O karÅŸÄ±lama tÃ¶reninde Kate ile ilgili olarak dikkat Ã§eken farklÄ± bir parÃ§a vardÄ±.

PÄ±rlanta ve zÃ¼mrÃ¼tten oluÅŸan bu broÅŸun aile iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶nemi var. Bu broÅŸ, bir zamanlar Galler Prensesi unvanÄ± taÅŸÄ±yan KraliÃ§e Alexandra iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ondan sonra da bu broÅŸu Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bÃ¼tÃ¼n kadÄ±nlar taktÄ±. BroÅŸ bir zamanlar, yani Charles ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Diana tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yordu. Fakat Diana, bu mÃ¼cevheri genellikle kolye olarak kullanmayÄ± tercih etti.

Diana, aynÄ± broÅŸu kolye olarak kullanmayÄ± tercih ediyordu.





ArdÄ±ndan bu broÅŸ, tahta Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Galler Prensi unvanÄ± taÅŸÄ±yan Charles'Ä±n ikinci eÅŸi Camilla Parker Bowles tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±. Her ne kadar Diana'ya saygÄ±dan ve halkÄ±n tepkisini Ã§ekmemek iÃ§in Camilla, Galler Prensesi unvanÄ±nÄ± kullanmÄ±yor olsa da Galler Prensi'nin karÄ±sÄ± olarak bu broÅŸu kullanma hakkÄ± vardÄ±.

Bu deÄŸerli broÅŸ, artÄ±k yeni Galler Prensesi olan Kate Middleton tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor.





FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS, MEGA NEWS AGENCY

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