Taç değil, baş ağrısı! Göz kamaştırıyor ama öyle bir yan etkisi var ki!

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BÜTÜN DEĞERLİ TAÇLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Dünyanın en çok takip edilen monarşi ailesi olma özelliğini taşıyan İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonunda birbirinden değerli ve bazıları yıllardır süregelen tartışmalara konu olmuş taçlar var kuşkusuz. Fakat bunlardan bir tanesi, koleksiyondaki diğer parçaların önüne geçiyor. Hangisi mi bu taç?

1982 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in, o dönemde Prens Charles ile evli olan Prenses Diana'ya hediye olarak verdiği Cambridge Lover's Knot tacı. 'Aşığın düğümü" diye de adlandırabileceğimiz bu tacın çok eskilere uzanan bir geçmişi var.

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BÜTÜN ZAMANLARIN EN ÜNLÜ TACI

Ama modern zamanlarda onu şöhretin doruklarına çıkaran kişi Prenses Diana oldu. Charles ile evli olduğu dönemde bu tacı sık sık kullanan Diana sayesinde Cambridge Lover's Knot, "bütün zamanların en ünlü tacı" unvanını ele geçirdi. Üstelik ailenin koleksiyonunda ondan çok daha gösterişli ve değerli taçlar olduğu halde.

YILLARCA GÜN YÜZÜ GÖRMEDEN KAPALI KAPILAR ARDINDA KALDI

Fakat Diana ile Charles'ın boşanmasından sonra bu ünlü tacın "boynu büküldü." Diana, artık resmen ailenin gelini olmadığı için kendisine hediye edilen tacı Kraliçe'ye geri gönderdi. Bir zamanlar 'gönüllerin prensesi'nin başını süsleyen taç, yıllarca gün yüzü görmeden kapalı kapılar ardında kaldı. Ta ki Diana'nın hiç tanışamadığı gelini, Prens William'ın eşi o dönemdeki unvanıyla Cambridge Düşesi Catherine'in başında görülünceye kadar.

18 YIL SONRA İLK KEZ KATE KULLANDI: Cambridge Love's Knot tacı, Diana'nın 1997'deki ölümünden sonra 2015 yılına kadar, yani 18 yıl boyunca İngiliz kraliyet ailesinden hiç kimse tarafından toplum içinde kullanılmadı. 2015 yılında ise Kate Middleton, Buckingham Sarayı'ndaki bir resepsiyona giderken geçmişte Diana ile özdeşleşen bu tacı taktı. Hatta bu taç, yeni Galler Prensesi'nin en çok kullandığı taç haline geldi.

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Kate Middleton, 2015 yılından sonra da aynı taçla bazı etkinliklere katıldı. 2017 yılında İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın konuk olduğu resmi yemekte aynı tacı kullandı. Ardından yine aynı yıl Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima'nın onuruna verilen başka bir resmi yemeğe de Cambridge Lover's Knot tacıyla katıldı. Aynı taç, 2019 yılında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nın onur konuğu olduğu yemekte yine Kate'in başını süsledi.

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19 TANE İNCİ: Madem İngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacından söz ediyoruz, biraz daha geçmişe gidelim... Söz konusu taç, 1913 yılında, Kralı 5. George'un eşi Konsort Kraliçe Mary'nin isteğiyle dönemin en ünlü mücevher tasarımcısına yaptırıldı. Taç, pırıltılı elmaslar ile altın ve gümüşlerle süslenmiş armut şeklinde 19 tane inciden oluşuyor. Tacın değerinin 2 ile 3 milyon sterlin arasında olduğu söyleniyor.

Biraz da Cambrige Lover's Knot tacını, Kate Middleton'ın başında ilk göründüğünde bu kadar heyecan yaratmasının nedenine bakalım. Elbette milyonlarca hayranının, Kate'i taçla görmek istemesi doğal. Üstelik kocası William'ın annesi Diana ile yani "gönüllerin prensesi"yle özdeşleşen tacın yeniden ortaya çıkması da heyecan verici bir durum. Ama asıl sebep şu ki, Kraliçe 2. Elizabeth bu tacı Diana'ya, veliahtı Prens William dünyaya geldikten sonra hediye etmişti. Yani bu taç Diana'ya "annelik hediyesi". Taç ile William arasında böyle de bir duygusal bağ var.

Bu değerli taç, ilk olarak Kraliçe Mary tarafından kullanıldı. Onun ölümünün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'e miras kaldı. Kraliçe, bu aile mirasını gelini Diana'ya hediye etti. Fakat Diana ile Charles'ın yuvası dağılınca taç yine kraliyet koleksiyonuna döndü. Bir süredir de ailenin gelini Kate Middleton ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine tarafından kullanılıyor. Kraliçe 2. Elizabeth, 1958 yılında katıldığı bir galada bu taçla başını süslemişti.

AĞIRLIĞI YÜZÜNDEN KULLANAN KİŞİNİN BAŞI AĞRIYABİLİYOR

Cambrigde Lover's Knot tacı değerli olmasına değerli, güzel olmasına çok güzel ama bu tacın bir de yan etkisi var. Takan kişinin başını ağrıtıyor. Hem de gerçek anlamda. Kate Middleton'dan önceki sahibi Prenses Diana, hayranlarının kendisine çok yakıştırdığı bu tacı takmaktan çok da hoşlanmıyordu. Çünkü tacı her taktığında korkunç baş ağrısı çektiğinden yakınıyordu. Moda ve mücevher uzmanlarına göre bu beklenmedik bir durum değil. Çünkü Cambridge Lover's Knot tacı, üzerindeki pırlanta, inci, altın ve gümüşler nedeniyle hatırı sayılır bir ağırlığa sahip. Bu da tacı kullanan kişide baş ağrısına yol açabiliyor.

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AYNI ZAMANDA 'GÜRÜLTÜLÜ' BİR TAÇ

Değerli mücevher uzmanı Alexandra Michell, bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre tacın üzerinde 19 tane kemer var. Bu kemerlerin üzerleri de çeşitli boyutlarda pırlanta, altın, gümüş ve inciye sahip. Özellikle incilerin büyüklüğü kayıtsız kalınamayacak türden. Taç üzerinde bulunan tüm bu değerli mücevherler de belli bir ağrılık oluşturuyor. Bu arada Cambridge Lover's Knot tacı "gürültülü" bir taç. Çünkü kullanan kişi her hareket ettiğinde, kemerler üzerinde bulunan armut şeklindeki iri inciler sallanıyor ve bu da bir titreşim yaratıyor.

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ASLINDA ÜNLÜ TACIN KOPYASI

İngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacını kısaca bu şekilde tanıdık... Peki aslında bu tacın "bir taklit" olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü işin aslı bu. Kraliçe Mary, bu ünlü tacı yaptırırken anneannesi Prenses Augusta'nın sahip olduğu orijinal taçtan esinlenmiş. Mary'nin büyükannesi Augusto, dönemin Cambridge Dükü Adolphus'un karısı. Bugün bildiğimiz taca esin kaynağı olan orijinal taç, Prenses Augusta'ya ailesi tarafından 1818'de düğün hediyesi olarak verildi. Augusta da yıllar sonra aynı tacı en büyük kız çocuğuAugusta Caroline'e evlilik hediyesi olarak verdi. Bugünkü Cambridge Lover's Knot işte bu değerli tacın bir kopyası. Ona esin kaynağı olan orijinal tacın ise bilinmeyen bir ailenin koleksiyonunda muhafaza edildiği düşünülüyor.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY