Düğünde gelin- görümce gerilimi: Kardeşinin nişanlısını 'fotoğraftan kesti'

Haberin Devamı

GELİN İLE DAMADIN HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Atmosfer lüks hayatın bütün görkemini yansıtıyordu. Düğüne katılan konukların hepsi şık ve pahalı giysileri içinde göz kamaştırıyordu. Tören boyunca iki farklı kıyafet giyen gelin Tiffany'nin güzelliği ise tartışma götürmeyecek türdendi. Yani kısaca özetlemek gerekirse daha uzun süre konuşulacak bir düğün gerçekleşti. Zaten basına yansıyan haberlere göre gelin Tiffany Trump ile damat Michael Boulos daha nişanlandıkları ilk andan bu yana böylesine gösterişli bir törenle evlenmek istiyordu. Böylece hayalleri de gerçekleşmiş oldu.

Haberin Devamı

Hafta sonu yapılan ve dünya gündeminde de yer eden bu düğün ilk bakışta kusursuz gibi görünüyordu. Fakat ister ünlü ve zengin kişileri bir araya getirsin, ister sıradan insanları, dünyanın her yerindeki bütün düğünlerde yaşanan gerilim bu düğünde de yaşandı. Üstelik de sosyal medya üzerinden, dikkatli gözlerden kaçmayacak şekilde yaşandı bu gerilim. Sosyal medyada paylaşılan o poz da Trump ailesinin eski çalışanlarından biri tarafından yorumlandı. O eski çalışan, Trump ailesindeki herkesi "istisnanız kötü ruhlu ve kalpsiz" olmakla suçladı. Gelin gelişmelere yakından bakalım.

GECENİN EN ŞIKLARINDAN BİRİ

Tiffany Trump ile Michael Boulos'un düğününde bu gerilimi yaratan kişi, gelinin üvey ablası yani Donald Trump'ın, kısa süre önce ölen ilk eski eşi Ivana'dan dünyaya gelen 41 yaşındaki kızı Ivanka. Özellikle babasının ABD Başkanı olduğu dönemde güzelliği ve iddialı giyimiyle bunlara ek olarak Beyaz Saray'da üstlendiği görevlerle dünya gündeminde ilk sıralara yükselen Ivanka Trump, düğünün en çok dikkat çeken konuklarından biriydi. Daha doğrusu üvey kardeşinin evlendiği gecenin ev sahipleri arasındaydı. Bebek mavisi kıyafeti içinde iddialı bir görüntü sergileyen Ivanka Trump, törene eşi Jared Kushner ve üç çocuğuyla birlikte katıldı.

Haberin Devamı

AĞABEYİNİN NİŞANLISINI FOTOĞRAFTAN KESTİ

Ivanka Trump, düğün boyunca da zaman zaman sosyal medya paylaşımları yaptı. Törende gelin Tiffany'nin nedimesi olan Ivanka Trump, sosyal medyada düğün gecesi çekilen toplu bir fotoğrafı paylaştı. O karede gelin Tiffany, üvey annesi Melania Trump ve kendisiyle birlikte iki aile üyesi daha vardı. Yani özetle fotoğrafta altı kişi vardı.

YENİDEN PAYLAŞTI: BU KEZ FOTOĞRAFTA YEDİ KİŞİ VARDI

Fakat birkaç saat sonra Trump, sosyal medya hesabının 'hikayeler' bölümünde aynı fotoğrafın başka bir versiyonunu paylaştı. Ama bu kez fotoğrafta bir kişi daha vardı: Ivanka'nın hemen yanında durup objektife gülümseyen siyah elbiseli kadın. Yani, öz ağabeyi Donald Trump JR'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rüya gibi bir düğünle evlenmişti: Kocam dördüncü çocuk için beni ikna etmeye çalışıyor Haberi görüntüle

DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Olayı kısaca özetlemek gerekirse... Ivanka Trump, ilk paylaşımında kardeşinin nişanlısını fotoğraftan kesmişti. Sonra da belli ki bu yaptığından pişman olup tekrar onun da yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Ivanka Trump, böyle yaparak "durumu kurtardığını" düşünüyordu belki ama dikkatli gözler onun ailenin gelini Kimberly'yi fotoğraflardan kestiğini fark etti.

SOSYAL MEDYADA DA BİRBİRLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Bazı kaynaklar 'görümce' Ivanka ile Trump ailesinin gelini olmaya hazırlanan 53 yaşındaki Guilfoyle'un aralarında herhangi bir sorun olmadığını ileri sürse de bir gerilim yaşandığı düşüncesi hakim. Zaten gece boyunca Ivanka, Kimberly ile çekilen hiçbir fotoğrafa sosyal medyada yer vermedi. Kimberly ise Ivanka ile çekilen bir pozunu paylaştı. Oysa her ikisi de Tiffany ve Michael'ın evlendiği gece sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandı.

Haberin Devamı

MELANIA'NIN ESKİ ÇALIŞANI KONUŞTU: İşte "görümce" Ivanka'nın, "gelin" Kimberly'yi toplu fotoğraftan kesmesi, zaten aile hakkında parlak fikirleri olmadığı bilinen birinin daha dikkatini çekti: Donald Trump'ın karısı Melania'nın eski çalışanı Stephanie Winston Wolkoff... Daha önce aileyle yaşadığı deneyimi anlatan bir kitap yazan Wolkoff, Page Six'e konuştu.

ESKİ ÇALIŞANI YİNE AĞIR KONUŞTU: "KÖTÜ RUHLU VE KALPSİZ BİR AİLE"

Melanie Trump'ın eski hizmetlisi, Trumplar'ın kalpsiz, kötü ruhlu ve bölünmüş insanlardan oluşan bir aile" olduğunu ileri sürdü. Onun iddiasına göre Trump ailesinin üyeleri, başkalarını umursamak şöyle dursun birbirlerini bile umursamıyorlar. Eski hizmetli Wolkoff , Trump ailesi hakkında " Bu Trump zihniyeti ve hiçbiri bu aile geleneğini yıkmıyor." Wolkoff'a göre görünme Ivanka ile gelin Kimberly'nin düğün boyunca birlikte hiçbir fotoğraflarını paylaşmamasının bile "yüksek sesli bir mesaj içerdiğini" savundu.

KIMBERLY ÇOK PAYLAŞIM YAPTI: Kimberly Guilfoyle , iki gün süren kutlamalar boyunca sosyal medya sayfasınıngelinin annesi Marla Maples dahil birçok kişiyle çekilen pozlarına Instagram hesabında yer verdi.

Haberin Devamı

AĞABEYİNİN NİŞANLISINI SEVDİĞİNİ SAVUNANLAR DA VAR

Ivanka Trump'ın, ağabeyinin nişanlısını fotoğraflardan kestiği ortaya çıktıktan sonra İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir kaynak "Ivanka'nın Kimberly'i sevdiğini" savundu. Sonra da ekledi: " İki kadın birbiriyle çok yakın. Kimberly, Trump ailesinin bir parçası haline geldi. Ivanka o paylaşımda Kimberly'i fotoğraftan kestiğini fark edince hemen onun da olduğu pozu paylaştı."

'ALGI GERÇEKLERDEN DAHA ÖNEMLİ':Melania Trump'ın eski çalışanı Wolkoff iseIvanka Trump'ın böylesine konulardaki yaklaşımını da şu sözlerle özetledi: "Algı,gerçeklerden daha önemlidir." Wolkoff'a göre şu işin doğrusu "bir aile fotoğrafı çekmek ve onu sosyal medyada olduğu gibi paylaşmak."





GELİN TIFFANY, TRUMP'IN İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN

Düğünün yıldızı olan gelin Tiffany Trump, Donald Trump'ın ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Marla Maples'tan dünyaya geldi. Ivanka Trump ise Trump'ın ilk eşi Ivana ile evliliğinden. Ivanka'nın, bu evlilikten Donald Jr adında 44 yaşında bir ağabeyi ve Eric adında 38 yaşında bir kardeşi bulunuyor. Ivanka Trump'ın en küçük üvey kardeşi ise babasının şu anda evli olduğu Melania Trump'tan dünyaya gelen 16 yaşındaki Barron.

Gözden Kaçmasın Hayranlarına itiraf etti… Britney Spears ilk kez kendi kredi kartını kullanırken elleri titremiş Haberi görüntüle

GRACE KELLY'NİN FİLMDE GİYDİĞİ ÜNLÜ ELBİSENİN KOPYASI

Bu arada yeri gelmişken Ivanka Trump'ın üvey kardeşinin düğününde giydiği mavi elbiseye biraz daha yakından bakalım. Bu kıyafet, Grace Kelly'nin 1955 tarihli To Catch a Thief adlı filmin bir sahnede giydiğinin kopyası. Alfred Hitchcock'un yönettiği filmde Kelly'nin giydiği mavi elbise çok beğenilmişti.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, ALAMY, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS