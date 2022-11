Hayranlarına itiraf etti… Britney Spears ilk kez kendi kredi kartını kullanırken elleri titremiş

Haberin Devamı

90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında altın çağını yaşayan ve albümleri milyonlar satan, tüm dünyanın tanıdığı bir çocuk yıldızdan yetişkin bir pop ikonuna dönüşen Britney Spears 2007 yılında geçirdiği bunalımın ardından saçlarını kazıtıp muhabirlere saldırmış, bu inanılmaz günlerin ardından rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı. İşte dünyanın konuştuğu vesayet davası da o günlerde Britney'le birlikte hepimizin hayatına girdi ve 13 yıldır konuşuldu, birçok habere ve hatta bir belgesele bile konu oldu.

HER ŞEY 2007'DE BAŞLADI

2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından finansal ve kişisel hayatının babasının kontrolünde olmasına karşı mücadele veren Britney Spears, geçen yıl görülen ve vasiliğin düşürülmesinin istendiği duruşmada mahkemeye bizzat hitap etmek istedi. Ve anlattıklarıyla kendi öz babasının (ve onunla birlikte annesinin de) hayatını nasıl bir kâbusa çevirdiğini ilk kez bu kadar açık bir şekilde dünyayla paylaştı.

Bu hafta sonu, dünya yıldızının hayatında dönüm noktası olan ve babasının gölgesinden kurtulduğu günün yıldönümüydü. Instagram'da hayranlarına önemli itiraflarda bulunan Britney, hem içini döktü hem de yaşadığı kâbusun boyutlarını anlamamıza imkan tanıyan sırları paylaştı.

Spears, büyük tartışmalarla geçen uzun vesayet yılları boyunca adeta bir hayalete dönüştüğünü anlattı ve sonunda kendi mali durumunun kontrolünün kendisine verilmesinin nasıl bir his olduğunu sevenleriyle paylaştı.

DURUMUNU INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Artık 40 yaşında yetişkin ve olgun bir kadın olan yıldız şarkıcı babasının güvenlik ekibinin kredi kartını 15 yıl boyunca kendi kontrollerinde tuttuğunu itiraf etti. Milyon dolarlara sahip ve dünyanın dört bir yanında tanınan ve sevilen bir pop efsanenin kendi harcamalarını yapamaması hâlâ insana inandırıcı gelmekten uzak ama bir yandan da buz gibi bir gerçek.

Babası Jamie Spears’ın, hayatına çöken karanlık gölgesinden kurtulduğunda her anlamda özgürlüğe kavuşan Britney, kredi kartını ilk kez kendi başına kullanabildiğinde ellerinin titrediğini ve heyecandan dizlerinin bağının çözüldüğünü itiraf etti.

Britney ve babası Jamie Spears

“15 yıl sonra ilk defa bir şey almanın önemi... 15 yıl boyunca kredi kartım güvenlikler tarafından rehin tutuldu.” diyen Spears “Bir şeyler satın almam gerektiğinde verilen kodu ve adımı yazarlardı ve ben her zaman bir kenara çekilip bir hayalet gibi davranırdım.” sözleriyle anlatıyor yaşadığı günleri.

Daha da ileri giden Britney, yıllardır nakit kullanmadığını ve 'bir şey satın almanın nasıl bir şey olduğunu' unuttuğunu söyledi. Şunları yazdı yıldız şarkıcı hayranlarına:

“Kendi iki elinizi kullanmanın ve satın aldığınız bir şeyi değiştirmenin önemi… Yaklaşık 15 yıl boyunca başka bir kişinin beni bu haktan mahrum bırakmasından sonra bunu başarabilmek çok büyük bir aşama.”

18 yaşındaki Stranger Things dizsinin yıldızı oyuncusu Millie Bobby Brown, 7 Kasım’da Drew Barrymore’un televizyon programına katıldı ve bir filmde Britney Spears’ı canlandırmak istediğini açıkladı. Genç yıldız kendisinin de tıpkı Spears gibi spot ışıklarının altında büyüdüğünü söyleyerek “Onun videolarını izleyerek, röportajlarını dinleyerek büyüdüm. Kendimde de onun verdiği mücadeleyi görüyorum. Onu tanımıyorum ama onun resimlerine baktığımda, onun hikayesini doğru şekilde anlatabileceğimi hissediyorum.” sözlerini kullandı. Britney’nin verdiği cevapsa oldukça net, bir o kadar da sert oldu: “Hey dostum, ben daha ölmedim, yavaş ol!”

Hayranları vesayet duruşması boyunca Britney'i hiç yalnız bırakmadı

"BUNU BAŞARINCA 15 DAKİKA BOYUNCA TİTREDİM"

Genç kadın geçen yıl tam da bugünlerde 15 yıl sonra ilk defa kendisi için bir şey satın aldığını ve bunu başardığı zaman 15 dakika boyunca ellerinin ve dizlerinin titrediğini söylüyordu…

Grammy ödüllü şarkıcı tüm bu yaşadıkları için ABD hükümetini de hedef alan sözler sarf etti. Bir eyalet diyordu Britney ya da bir devlet nasıl bir başkasına benim mal varlığımı kullanma hakkını verebilir?

Britney daha sonra 2013-2017 yılları arasında Las Vegas'taki ‘Piece of Me’ şovunda başrolü üstlenirken 'haftanın 7 günü' çalışmaya zorlandığını ve hemen ardından 2018'de 31 günlük Piece of Me turunda da çalışmaktan nefes bile alamadığı günler olduğunu itiraf etti.

vesayet duruşmasında Britney Spears, 13 yıldır içinde yaşadığı cehennemi tüm detaylarıyla anlatırken babası tarafından zorla ağır ilaçlar kullanmaya zorlandığını, daha çok para kazanması için istemese de çok yoğun şekilde çalıştırıldığını, bu koşullarda kazandığı paranın başta babası Jamie Spears tarafından sömürüldüğünü tüm dünyaya haykırdı.

Spears, bu iddialar doğrultusunda babasına dava açıp açmayacağı sorulduğunda ise artık babasının yargılanıp yargılanmayacağını görmek için mahkemelere tonla para dökmeyeceğini söylüyor. “Öleceğim güne kadar gülümsemeyi ve bunu da ailemin yüzüne vurmayı tercih ediyorum.”