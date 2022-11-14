ÃœnlÃ¼ sunucu ÅŸoke etti: Kanserim Ã‡ocuklarÄ±m beni tanÄ±madan bÃ¼yÃ¼yecek, bu kalbimi kÄ±rÄ±yor

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HAYATA BAKIÅžINI NASIL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ°NÄ° ANLATTI

Son iki yÄ±ldÄ±r akciÄŸer kanseriyle mÃ¼cadele ettiÄŸini ve hastalÄ±ÄŸÄ±n beynine sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p, onu ekrandan tanÄ±yanlarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu kiÅŸi, Ä°ngiliz TV yÄ±ldÄ±zÄ± Jonnie Irwin. 48 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk babasÄ± Irwin, hastalÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ilk kez Hello dergisine konuÅŸtu ve yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Jonnie Irwin "Kirli bir sÄ±r saklÄ±yorum" diyerek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onunla mÃ¼cadelesini ve bu sÃ¼recin hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirdiÄŸini samimi bir ÅŸekilde ifade etti.

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Ä°ngiltere'de TV1 kanalÄ±nda yayÄ±nlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlÄ± programlarla Ã¼nlenen Jonnie Irwin, bundan iki yÄ±l Ã¶nce teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine altÄ± ay Ã¶mÃ¼r biÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi. Fakat buna raÄŸmen, hastalÄ±kla mÃ¼cadele etti ve bugÃ¼nlere geldi.

'KÄ°RLÄ° BÄ°R SIRRIM VAR'

Irwin, Hello dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Benim 'kirli' bir sÄ±rrÄ±m var. Bu benim sÄ±rtÄ±mda bir yÃ¼k gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerÃ§eÄŸi aÃ§Ä±kladÄ±. "Geride ne kadar zamanÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum, ama olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve Ã¶yle kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Benim bu konudaki yaklaÅŸÄ±mÄ±m 'Kanserle mÃ¼cadele ediyorum, kanserden Ã¶lmÃ¼yorum.' Yapmak istediklerime iliÅŸkin kÃ¼Ã§Ã¼k hatÄ±rlatma notlarÄ± hazÄ±rladÄ±m. Kendime 'ileri dÃ¶nÃ¼k plan yapma, Ã§Ã¼nkÃ¼ yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline getirdim" diye konuÅŸtu Irwin.

'Ã‡OCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÃœYÃœYECEKLER, BU KALBÄ°MÄ° KIRIYOR'

Jonnie Irwin, bu "plan yapmak" konusundaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ama plan yapmak istediÄŸimi biliyorum. Ailemle anlarÄ± yakalamak ve anÄ±lar biriktirmek istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ek ÅŸu ki: Ã‡ocuklarÄ±m babalarÄ±nÄ± tanÄ±madan bÃ¼yÃ¼yecekler. Bu benim kalbimi kÄ±rÄ±yor." Bu arada yeri gelmiÅŸken Irwin'in 3 yaÅŸÄ±nda Rex adlÄ± bir erkek Ã§ocuÄŸunun yanÄ± sÄ±ra 2 yaÅŸÄ±ndaki Rafa ve Cormac adÄ±nÄ± verdikleri ikizleri olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Ã‡EKÄ°M Ä°Ã‡Ä°N GÄ°TTÄ°ÄžÄ° Ä°TALYA'DA GÃ–RÃœÅžÃœ BULANIKLAÅžINCA...

Jonnie Irwin, akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda, A Place in the Sun adlÄ± programÄ±n Ã§ekimi iÃ§in bulunduÄŸu Ä°talya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir olayÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrendi. Otomobil kullanÄ±rken gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ bulanÄ±klaÅŸan Irwin, doktora gitti. YapÄ±lan tetkiklerden sonra akciÄŸer kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Kemoterapi ve baÅŸka tedaviler gÃ¶rdÃ¼. Bu ÅŸekilde yaÅŸam sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±.

'BÃœTÃœN YAPABÄ°LDÄ°ÄžÄ°M Ã–ZÃœR DÄ°LEMEKTÄ°'

Jonnie Irwin'in bu zor dÃ¶nemde en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi 40 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸi Jessica oldu. Ã‡ekimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'dan dÃ¶nÃ¼p tedavisine baÅŸlayan Irwin'e doktorlar sadece altÄ± ay yaÅŸayabileceÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ÅŸte doktorlarÄ±n kendisine verdiÄŸi bu acÄ± haberi karÄ±sÄ± Jessica'yla paylaÅŸmak Irwin iÃ§in Ã§ok zor oldu Hello dergisine anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ± TV yÄ±ldÄ±zÄ±: "Eve gidip bunu karÄ±ma sÃ¶ylemek zorundaydÄ±m. KarÄ±m evde bebeklerimize bakÄ±yordu. Bu, yÄ±kÄ±cÄ± bir durumdu. BÃ¼tÃ¼n yapabildiÄŸim Ã¶zÃ¼r dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim."

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'BUNU KARIMA VE OÄžULLARIMA BORÇLUYUM:' Jonnie Irwin; dergiye verdiÄŸi röportajda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiye kadar açÄ±klamak istemediÄŸini anlattÄ±. Fakat sonradan bu konudaki karanÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±: " YaÅŸam süresini sÄ±nÄ±rlayan durumda olan insanlara, her günlerini en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeleri konusunda ilham verebilirim. YaÅŸayacak çok zamanlarÄ± olmasa bile pozitif bir hayat sürmelerine yardÄ±mcÄ± olabilirim." HayatÄ±nÄ±n bir gün sona ereceÄŸini belirten Irwin " Ama o günü, mümkün olduÄŸunca uzak tutmak için elimden gelen her ÅŸeyi yapÄ±yorum" diye konuÅŸtu. Jonnie Irwin, bunu eÅŸi Jessica ve oÄŸullarÄ±na borçlu olduÄŸunu sözlerine ekledi.

DEBORAH JAMES'I HATIRLATTI

Irwin, durumunu biraz da kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce baÄŸÄ±rsak kanseri nedeniyle hayata veda eden sunucu Dame Deborah James'in savaÅŸÄ±na benzetti. James, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar sosyal medya, TV ve kendi internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla insanlarÄ± baÄŸÄ±rsak kanseri konusunda bilinÃ§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Deborah James, geÃ§en haziran ayÄ±nda hayata veda etmiÅŸti.Â

AÄ°LESÄ°YLE VAKÄ°T GEÃ‡Ä°RMEK Ä°STÄ°YOR

Kendisi gibi olan birÃ§ok insanÄ±n "Ã¶lmeden Ã¶nce yapÄ±lacaklar listesi" hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Jonnie Irwin kendisinin yapmak istediÄŸinin ise ailesiyle birlikte olabildiÄŸince vakit geÃ§irmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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HAYAT SÄ°GORTASININ Ã–NEMÄ°NE DEÄžÄ°NDÄ°

Jonnie Irwin, pozitif dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar ailesiyle gÃ¼zel anÄ±lar biriktirmek dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶neride de bulundu. Hayat sigortasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi ve herkesi bu konuda duyarlÄ± olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Irwin, "bu gezegenden gittikten sonra karÄ±sÄ± Jessica ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n tÃ¼m borcu Ã¶denmiÅŸ bir ev ve bankada bir miktar paralarÄ± olduÄŸunu bilmenin" kendisini rahatlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Ekranda tanÄ±nmadan Ã¶nce bir emlakÃ§Ä± olan Jonnie Irwin'in renkli camdaki serÃ¼veni 204 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. YÃ¼zlerce baÅŸvuru arasÄ±ndan Channel 4'te yayÄ±nlanan A Place in the Sun adlÄ± programa sunucu olarak seÃ§ildi. Jasmine Harman ile birlikte uzun sÃ¼re bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

YAPTIÄžI PROGRAMLARDA TANINDI

Irwin, 2010 yÄ±lÄ±nda BBC iÃ§in hazÄ±rlanan Escape to the Country adlÄ± programa geÃ§ti. Irwin'in ekran serÃ¼veninde To Buy Or Not To Buy adlÄ± program da yer alÄ±yor. 2011 yÄ±lÄ±nda Dream Lives for Sale adlÄ± kendi programÄ±na baÅŸlayan Jonnie Irwin, yine aynÄ± yÄ±l The Renovation Game adlÄ± bir baÅŸka program iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

2016 YILINDA EVLENDÄ°LER

Tam adÄ±m Jonathan James Irwin olan Jonnie Irwin, 2016 yÄ±lÄ±nda Jessica Holmes ile evlendi. Ã‡iftin mutlu evliliÄŸini Ã¼Ã§ erkek Ã§ocuk taÃ§landÄ±rdÄ±.

Jonnie Irwin'in uzun süre sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± A Place in the Sun aslÄ±nda onun geçmiÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸle de baÄŸlantÄ±lÄ± bir program. Programa sunucu olarak seçilmeden önce Irwin de emlakçÄ±ydÄ±. A Place in the Sun, Ä°ngiltere'den ayrÄ±lÄ±p daha güneÅŸli ve sÄ±cak iklimlere yerleÅŸmek isteyenlere destek olan bir emlak programÄ±ydÄ±. Irwin'in daha sonra sunduÄŸu Escape to the Country, To Buy Or Not To Buy, Dream Lives for Sale ve The Renovation Game yine emlak içerikli TV programlarÄ±ydÄ±.

FOTOÄžRAFLAR: INSTAGRAMÂ