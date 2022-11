ÃœnlÃ¼ sunucu ÅŸoke etti: Kanserim Ã‡ocuklarÄ±m beni tanÄ±madan bÃ¼yÃ¼yecek, bu kalbimi kÄ±rÄ±yor

Haberin Devamı

HAYATA BAKIŞINI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

Son iki yıldır akciğer kanseriyle mücadele ettiğini ve hastalığın beynine sıçradığını açıklayıp, onu ekrandan tanıyanları üzüntüye boğan bu kişi, İngiliz TV yıldızı Jonnie Irwin. 48 yaşındaki üç çocuk babası Irwin, hastalığı hakkında ilk kez Hello dergisine konuştu ve yaşadıklarını anlattı. Jonnie Irwin "Kirli bir sır saklıyorum" diyerek hastalığını, onunla mücadelesini ve bu sürecin hayata bakışını nasıl değiştirdiğini samimi bir şekilde ifade etti.

Haberin Devamı

İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, bundan iki yıl önce teşhis aldığını ve kendisine altı ay ömür biçildiğini söyledi. Fakat buna rağmen, hastalıkla mücadele etti ve bugünlere geldi.

'KİRLİ BİR SIRRIM VAR'

Irwin, Hello dergisine verdiği röportajda "Benim 'kirli' bir sırrım var. Bu benim sırtımda bir yük gibi" dedikten sonra kendisiyle ilgili gerçeği açıkladı. "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum, ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma, çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim" diye konuştu Irwin.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncu artık bastonsuz ayakta duramıyor: Ağlatan dans Haberi görüntüle

'ÇOCUKLARIM BABALARINI TANIMADAN BÜYÜYECEKLER, BU KALBİMİ KIRIYOR'

Jonnie Irwin, bu "plan yapmak" konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki: Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor." Bu arada yeri gelmişken Irwin'in 3 yaşında Rex adlı bir erkek çocuğunun yanı sıra 2 yaşındaki Rafa ve Cormac adını verdikleri ikizleri olduğunu da hatırlatalım.



Haberin Devamı

ÇEKİM İÇİN GİTTİĞİ İTALYA'DA GÖRÜŞÜ BULANIKLAŞINCA...

Jonnie Irwin, akciğer kanserine yakalandığını 2020 yılında, A Place in the Sun adlı programın çekimi için bulunduğu İtalya'da yaşadığı bir olayın ardından öğrendi. Otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşan Irwin, doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanserine yakalandığı anlaşıldı. Kemoterapi ve başka tedaviler gördü. Bu şekilde yaşam süresi uzatıldı.

'BÜTÜN YAPABİLDİĞİM ÖZÜR DİLEMEKTİ'

Jonnie Irwin'in bu zor dönemde en büyük destekçisi 40 yaşındaki eşi Jessica oldu. Çekimlerin yapıldığı İtalya'dan dönüp tedavisine başlayan Irwin'e doktorlar sadece altı ay yaşayabileceğini söyledi. İşte doktorların kendisine verdiği bu acı haberi karısı Jessica'yla paylaşmak Irwin için çok zor oldu Hello dergisine anlattığına göre. Bu konuda şunları anlattı TV yıldızı: "Eve gidip bunu karıma söylemek zorundaydım. Karım evde bebeklerimize bakıyordu. Bu, yıkıcı bir durumdu. Bütün yapabildiğim özür dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim."

Haberin Devamı

'BUNU KARIMA VE OĞULLARIMA BORÇLUYUM:' Jonnie Irwin; dergiye verdiği röportajda hastalığını şimdiye kadar açıklamak istemediğini anlattı. Fakat sonradan bu konudaki karanında bir değişiklik olduğunu hatırlattı: " Yaşam süresini sınırlayan durumda olan insanlara, her günlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda ilham verebilirim. Yaşayacak çok zamanları olmasa bile pozitif bir hayat sürmelerine yardımcı olabilirim." Hayatının bir gün sona ereceğini belirten Irwin " Ama o günü, mümkün olduğunca uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum" diye konuştu. Jonnie Irwin, bunu eşi Jessica ve oğullarına borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

DEBORAH JAMES'I HATIRLATTI

Irwin, durumunu biraz da kısa bir süre önce bağırsak kanseri nedeniyle hayata veda eden sunucu Dame Deborah James'in savaşına benzetti. James, hastalığının başından sonuna kadar sosyal medya, TV ve kendi internet sitesi aracılığıyla insanları bağırsak kanseri konusunda bilinçlendirmeye çalışmıştı. Deborah James, geçen haziran ayında hayata veda etmişti.

AİLESİYLE VAKİT GEÇİRMEK İSTİYOR

Kendisi gibi olan birçok insanın "ölmeden önce yapılacaklar listesi" hazırladığını belirten Jonnie Irwin kendisinin yapmak istediğinin ise ailesiyle birlikte olabildiğince vakit geçirmek olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

HAYAT SİGORTASININ ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Jonnie Irwin, pozitif düşünüp hayatının sonuna kadar ailesiyle güzel anılar biriktirmek dışında başka bir öneride de bulundu. Hayat sigortasının önemine değindi ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Irwin, "bu gezegenden gittikten sonra karısı Jessica ve çocuklarının tüm borcu ödenmiş bir ev ve bankada bir miktar paraları olduğunu bilmenin" kendisini rahatlattığını belirtti.

Haberin Devamı

Ekranda tanınmadan önce bir emlakçı olan Jonnie Irwin'in renkli camdaki serüveni 204 yılında başladı. Yüzlerce başvuru arasından Channel 4'te yayınlanan A Place in the Sun adlı programa sunucu olarak seçildi. Jasmine Harman ile birlikte uzun süre bu görevi sürdürdü.

YAPTIĞI PROGRAMLARDA TANINDI

Irwin, 2010 yılında BBC için hazırlanan Escape to the Country adlı programa geçti. Irwin'in ekran serüveninde To Buy Or Not To Buy adlı program da yer alıyor. 2011 yılında Dream Lives for Sale adlı kendi programına başlayan Jonnie Irwin, yine aynı yıl The Renovation Game adlı bir başka program için çalışmaya başladı.

2016 YILINDA EVLENDİLER

Tam adım Jonathan James Irwin olan Jonnie Irwin, 2016 yılında Jessica Holmes ile evlendi. Çiftin mutlu evliliğini üç erkek çocuk taçlandırdı.

Jonnie Irwin'in uzun süre sunuculuğunu yaptığı A Place in the Sun aslında onun geçmişte yaptığı işle de bağlantılı bir program. Programa sunucu olarak seçilmeden önce Irwin de emlakçıydı. A Place in the Sun, İngiltere'den ayrılıp daha güneşli ve sıcak iklimlere yerleşmek isteyenlere destek olan bir emlak programıydı. Irwin'in daha sonra sunduğu Escape to the Country, To Buy Or Not To Buy, Dream Lives for Sale ve The Renovation Game yine emlak içerikli TV programlarıydı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM