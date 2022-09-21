Ünlü oyuncu artık bastonsuz ayakta duramıyor: Ağlatan dans

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BAŞINDAN BERİ YAŞADIKLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Ünlü oyuncu son üç yıldır hayatını ve özellikle de hareketliliğini etkileyen zor bir hastalıkla mücadele ediyor. Aldığı teşhisi sosyal medya aracılığıyla duyuran 50 yaşındaki oyuncu bütün mücadelesini ve zorlu süreci de aynı şekilde paylaşıyor o zamandan bu yana. Hastalığı yüzünden oldukça zor ve ağır tedaviler gören oyuncu, bastonundan destek almayan ayakta bile duramıyor aslında. Fakat bu haftanın gündemine, attığı cesur adımla damgasını vurdu. Katıldığı bir dans yarışmasında sergilediği performansla hem kendimi gözyaşlarını tutamadı hem de ekranda izleyen ünlü ya da ünsüz herkesi ağlattı.

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2018 YILINDAN BU YANA MULTIPLE SKLEROZ (MS) TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Söz konusu olan bu ünlü oyuncu, 2018 yılından bu yana MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele elen Selma Blair. 50 yaşındaki oyuncu, aslında hareketliliğini ve dolayısıyla hayatını kısıtlayan hastalığına meydan okuyan bir hamle yaptı.Blair, Dancing With The Stars (Yıldızlarla Dans) adlı yarışmada bir dans gösterisi sundu. Partneri Sasha Farber eşliğinde sanki hiçbir hastalığı yokmuş gibi bir performans sergiledi.

BİR DAKİKA 20 SANİYE SÜRDÜ: Çok zor süreçlerden geçip bugünlere gelen Blair'in bu gösterisi de izleyenleri ağlattı. Blair, dans gösterisinden anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Sahneye bastonuyla çıkan ve sonra onu bir kenara bırakan Blair, Sasha Farber ile birlikte 1 dakika 20 saniye boyunca dans etti. David Cook'un The Time of My Life adlı şarkısı eşliğinde yaptığı bu dans sonucunda da seyirciden büyük alkış aldı.

'SENİ İZLERKEN AĞLADIM'

Salma Blair'in dansıyla ilgili Instagram paylaşımına ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ünlü oyuncu Reese Witherspoon, yorumunda Blair'in hareketlerindeki zarafete dikkat çekti. Bir dönemin ünlü modellerinden Paulina Porizkova da çok nadir olabilecek böyle bir şeyi izledikten sonra söyleyecek kelime bulamadığını belirtti. Porizkova "Hiç bu kadar güzel bir şey gördüğümü sanmıyorum" diye yazdı. Kaleme aldığı çok satan kitaplarıyla tanınan Sarah Pekkanen de Selma Blair'in gösterisinin kendisinigözyaşlarına boğduğunu yazdı. Birçok takipçisi Selma Blair'in güçlüklerle mücadele eden insanlar için bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

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İLHAM VEREN BİR DAVRANIŞ OLARAK GÖSTERİLDİ: Blair'in kısa gösterisinin bu kadar büyük ilgi görmesinin ve izleyenleri duygulandırmasının nedeni tedavi gördüğü MS hastalığının denge sorunları yaratıp hareketlere kısıtlama getirmesi. Üç yıldır tedavi gören ve günlük hayatında da kırmızı halıda da baston kullanan Blair'in bu kadar iddialı hareketlerle dans etmesi işte bu yüzden büyük beğeni topladı ve ilham veren bir davranış olarak gösterildi.

Multiple Skleroz (MS) teşhisi aldığından bu yana yaşadıklarını da uygulanan tedavileri de Instagram hesabından paylaşıyor Selma Blair. Bir süredir MS hastalığıyla ilgili olarak düzenlenen farkındalık kampanyalarının da sözcüsü olan 49 yaşındaki Selma Blair'in bu süreci bir belgesele dönüştü. Blair bu belgesele de kelimenin tam anlamıyla "içini döktü."

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Blair bu belgeselde kendisini bir reality şovda yaşar gibi hissettiğini söyledi. Yaşadığı sürecin gerçekten zor olduğunu itiraf eden oyuncu, "Bana ölümüm için plan yapmam söylendi" diye de ekledi. O belgeselde sarf ettiği "Bildiğim, başkalarını cesaretlendirdiğim güzel olan her şey benim için de geçerli olacak mı?" sözleri de bu yılın mart ayında çok konuşulmuştu.

Daha önce katıldığı bir TV programında yaşadıklarını anlatan Selma Blair "Hastalığım 15 yıl kadar önce başlamış olabilir. İlk belirtileri hiçbir doktor ciddiye almadı. Sonra da teşhis konuldu" dedi. Teşhis aldığında ağladığını söyleyen Blair "Ama bunlar panik gözyaşları değildi. Bunlar artık kontrolünü yitirmiş bir bedenin içinde olduğum için döktüğüm gözyaşlarıydı. Ve bu gözyaşlarının içinde biraz da rahatlama vardı" diye konuştu.

BİR DÖNEM KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Blair bir dönem tedavisinin bir parçası olarak kemoterapi de gördü. Yine o süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti. The Cruel Intentions adlı yapım ile tanınan Selma Blair, kemoterapiden sonra "sol gözünün kirpiklerinin döküldüğünü" ve aynı gözünde bir görüş kaybı başladığını da saklamamıştı. 'Vivian' karakterini canlandırdığı 'Legally Blonde' (Bu Nasıl Sarışın) filmiyle üne kavuşan ABD'li oyuncu Selma Blair' "bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirdi.

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BİR ERKEK ÇOCUK ANNESİ: 2004 ile 2006 arasında efsane müzisyen Frank Zappa'nın oğlu Ahmet Zappa ile bir evlilik yaşadı. Blair'in, Jason Bleick ile ilişkisinden de Arthur adında bir oğlu bulunuyor.

Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazdı.

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MS hastalığı bir süredir Hollywood'un gündeminde. Yıllar önce meme kanserine yakalanan ve bunu yenen ünlü oyuncu Christina Applegate de geçen yıl MS teşhisi aldığını duyurmuştu. Applegate, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hastalığını duyurdu. Ünlü oyuncu "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk" diye yazdı.

ÖZEL HAYATINA MAHREMİYET İSTEDİ

Applegate, kendisi de MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de sözlerine ekledi. Oyuncu, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine ekledi. Christina Applegate, mesajında takipçilerinden ve hayranlarından özel hayatının ve hastalık sürecinin mahremiyetine saygı istediğini belirtti.

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MS (MULTIPLE SKLEROZ) NEDİR?: Multiple skleroz (Çoklu sertleşim), beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Kısaca MS olarak anılır. MS, beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır. Bağışıklık sistemindeki (immün sistem) savunma amaçlı gözelerin, nedeni daha anlaşılamamış bir şekilde, sinir hücrelerinin (nöronlar) çevresinde bulunan myelin kılıfını (buna bir nevi yağlı bir zar katmanı diyebiliriz) vücuda yabancı bir bağıştıran olarak algılamasıyla yok etmeye çalışmasıdır. Bu durum da, çeşitli sinir sistemi belirtilerini ortaya çıkarır. Bu belirtiler geçici olup, hastalığın düzeyine göre iz bırakabilir ya da bırakmadan ortadan kaybolabilirler.

(FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS)