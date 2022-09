Ünlü oyuncu artık bastonsuz ayakta duramıyor: Ağlatan dans

BİR DAKİKA 20 SANİYE SÜRDÜ: Çok zor süreçlerden geçip bugünlere gelen Blair'in bu gösterisi de izleyenleri ağlattı. Blair, dans gösterisinden anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Sahneye bastonuyla çıkan ve sonra onu bir kenara bırakan Blair, Sasha Farber ile birlikte 1 dakika 20 saniye boyunca dans etti. David Cook'un The Time of My Life adlı şarkısı eşliğinde yaptığı bu dans sonucunda da seyirciden büyük alkış aldı.