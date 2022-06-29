Kanserle savaşın sembolüydü... Ünlü sunucu 40 yaşında hayata veda etti: Baba evinde son nefes

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ANNE VE BABASININ EVİNDE SON NEFESİNİ VERDİ

Bağırsak kanserine yakalandıktan sonra bu konuda bilinç yaratmak amacıyla kampanyalar düzenleyen BBC sunucusu Deborah James, 40 yaşında hayata veda etti. Geçen mayıs ayında artık kendisi için tıbbi olarak yapılabilecek hiçbir şey olmadığını ve bu yüzden evde bakıma başlayacağını açıklayan James, dün (28 Haziran) anne ve babasının evinde hayata gözlerini yumdu.

Deborah James'in ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Söz konusu paylaşımda aile bu haberi vermekten büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Deborah James'in olağanüstü bir eş, kız çocuğu, anne ve kız kardeş olduğu belirtilen açıklamada, sunucunun son nefesinde bütün ailesinin yanında olduğu bilgisi yer aldı.

'DERİNDEN SEVİN, PİŞMAN OLMAYIN, HEP 'ASİ' BİR UMUDUNUZ OLSUN'

Deborah James'in ailesi tarafından yapılan açıklamada onun şu önerilerine de yer verildi: "Keyif almaya değer bir yaşam bulun, risk alın, derinden sevin, pişman olmayın ve daima "asi" bir umudunuz olsun!

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BEŞ YILDIR MÜCADELE EDİYORDU

Hem The Sun gazetesindeki köşesinde, hem kendi hazırladığı bloğunda hem de sosyal medya sayfasında hastalığıyla ilgili yaşadığı tüm gelişmeleri gözler önüne seren Deborah James, 13 yıldır Sebastian Bowen ile evliydi. Bu evlilikten Hugo ve Eloise adında iki tane çocuğu bulunuyordu. Deborah James, beş yıldır bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu.

UNVANINI PRENS WILLIAM YAŞADIĞI EVDE TESLİM ETTİ

Deborah James, geçtiğimiz 22 Mayıs'ta İngiltere'nin en önemli nişanlarından biri olan Dame unvanını almıştı. Hatta nişanını, onu bakımının yapıldığı evde ziyaret eden Prens William, Deborah James'e teslim etmişti. Dame, erkekler için kullanılan "Sir" unvanının kadınlar için kullanılan biçimi. Aynı zamanda da erkeklere verilen "şövalyelik" unvanının kadınlardaki karşılığı.

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2016'DAN BU YANA MÜCADELE EDİYOR

Deborah James, 2016 yılından bu yana yakalandığı bağırsak kanseriyle mücadele ediyor. Bu süre içinde çeşitli sürelerde hastanede tedavi gören Deborah James, geçen ay aktif tedavisinin bittiğini, bundan böyle kendisine evde bakım uygulanacağını açıklamıştı.

SON YAYININDA BÖYLE VEDA ETTİ

Deborah James yine mayıs ayında tedavi sürecini de paylaştığı You, Me and the Big C adlı podcast yayınında hem bu konudaki son karar değişikliğini hem de hastalığıyla ilgili süreci yine değerlendirdi. James, o yayının son olduğunu bundan böyle yayınlara da katılmayacağını açıkladı.

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'SON DANS' ADINI VERDİLER: Son Dansı adıyla yayınlanan podcast'te yapımcı Mike Holt ile konuştu Deborah James. İkili, James'in hastalıkla mücadelesini ve onun adım adım sosyal medyadan da paylaştığı bu mücadelenin diğer hastalara nasıl güç verdiğini, ilham kaynağı olduğunu konuştu. Yayın sırasında Mike Holt kendine hakim olmakta güçlük çekiyor olsa da Deborah James gayet rahat göründü ve hatta "2018 yılında hayata veda eden aynı yayında birlikte sunuculuk yaptığı Rachel Bland ile buluşup parti düzenleyeceği" konusunda espri bile yaptı.

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O son programda James'in podsact'inin yapımcısı Michael Holt, onun bağırsak kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak için yaptığı her şeyin gurur verici olduğunu söyledi. Deborah James'in, diğer hastalara umut ve ilham kaynağı olduğunu da vurgulayan Holt gözyaşlarına zorlukla hakim olarak "Bu cümleyi bitireceğim: Seninle çalışmak en ilham verici deneyimlerden biriydi" dedi.

'HAYATIN KEYFİNİ ÇIKAR, ÇÜNKÜ HAYAT ÇOK DEĞERLİ'

Yayıncı arkadaşının bu dokunaklı sözlerine karşılık olarak Deborah James de "Birbirimizi bir şekilde bir yerlerde dans ederken yine göreceğiz. Lütfen o zamana kadar hayatın keyfini çıkar. Çünkü hayat çok değerli. Şu anda tek istediğim biraz daha zaman, biraz daha yaşam" dedi. Deborah James bu arada kocasıyla birlikte iki çocukları için hatıra kutuları hazırladıklarını da sözlerine ekledi. James, "Kocamın yardımıyla çocuklarımızın gelecek doğum günleri için onlara hediyeler aldık" diye konuştu.

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'BU HAYAT İÇİN MÜTEŞEKKİRİM'

James, gelecek günleriyle ilgili korkularını da şu sözlerle anlattı yayında: "Ölmek istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüklerini ve onların düğünlerini göremeyeceğim, çok sevdiğim hayatın bir parçası olamayacağım düşüncesini kafamdan atamıyorum. Cesur değilim, ben sadece başka seçeneği olmayan korkmuş bir kızım. Ama biliyorum ki; sahip olduğum, yaşadığım bu hayat için de müteşekkirim."

'SON VEDAMI ANNE VE BABAMIN EVİNDE YAPMAK HEM AKLIMDAYDI'

Bu arada Deborah James, tıbbi olarak tedavisinin sona erdiğini bundan böyle evde bakım uygulamasına geçileceğini söylemişti. Fakat bu konudaki fikrini de değiştirdi anlattığına göre. 14 yaşında Hugo ve 12 yaşında Eloise adında iki çocuğu bulunan James, kalan zamanını, kendi evinde değil anne ve babasının evinde geçireceğini belirtti. "Anne ve babamın Woking'deki evinde olmaya karar verdim" diye son kararını bildirdi. Çocukları ve eşinin de kendisini ziyaret edeceklerini belirten Deborah James, ailesinin bungalov tarzı bir evde yaşadığını ve bu şekilde hem günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hayatının kolaylaşacağını hem de yeşilliklerin içinde olacağını ekledi. Bu konuda daha çarpıcı sözleri de oldu Deborah James'in: "Her zaman anne ve babamın evinde hayata veda etmek isterdim. Bu fikir her zaman kafamdaydı."

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ÇOCUKLARIMA GÜZEL ANILAR KALSIN: Deborah James "Her zaman son nefesimi Londra'daki evimde vermek istemediğimi düşünürdüm. Bu bana doğru gelmiyor" dedi. Anlattığına göre bu konuda ön planda tuttuğu ayrıntı iki çocuğu Hugo ve Eloise. Onların bir an önce hayata geri dönmesi gerektiği düşüncesinde Deborah James. Kendisi son tedavilerini anne ve babasının evinde görürse çocukları için hayatın akışına geri dönmenin daha kolay olacağını düşünüyor. Evde onlara tıbbi ekipmanlar ve hastalığın izleriyle dolu hatıralar bırakmak istemiyor. "Böylece orası onların, iyi hatıralarla dolu evi olmaya devam edebilir" diyerek bu konudaki görüşünü de ifade etti.

Bu arada Deboraph James, The Times gazetesine verdiği röportajda kocası Sebastian Bowen'a söylediklerini de anlattı. Bu konuda şunları söyledi James: "Ona sıkı talimatlar verdim. Onun devam etmesini istiyorum" dedi. Bowen'a "Bizim yaptığımız gibi seni güldüren birini bul" dediğini de belirtti.

Deborah James, 2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi aldı. Bir vejetaryen olan James, doktorların da kendisine bu hastalığa yakalanacak son kişi olduğunu söylediklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını anlatmaya başlayan Deborah James, daha sonra The Sun gazetesinde köşe yazarı oldu. Bu arada 2018'de de Lauren Mahon ve Rachael Bland ile birlikte You, Me and the Big C adlı podcast yayınının sunucuları arasına katıldı.

Bu arada Deborah James'in mücadelesi özellikle de kanser araştırmaları için açtığı kampanya ile 3 milyon sterlin yardım toplaması Prens William ile eşi Kate Middleton'ın da dikkatini çekti. Çift, resmi Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda Deborah James'in bir ulusun kalbini kazandığını vurguladı. James'in özel bir insan olduğu belirtilen bu paylaşımda bağırsak kanseri konusunda farkındalık yaratmak için yaptıklarının ilham verici olduğu da vurgulandı.

Deborah James, hastalığına rağmen yine de hayattan kopmadı ve yüzündeki gülümsemeyi hiç kaybetmedi. James, son olarak tekerlekli sandalyesinde Royal Ascot at yarışlarını takip etti. Ondan önce de yine İngiltere'de yılın önemli etkinliklerinden biri olan Chelsea Flower Show'a katıldı. Sosyal medyadaki kullanıcı adıyla "Bowel Babe" olarak da tanınan Deborah James, bu etkinlikte kendi adının verildiği gülü kamuoyuna tanıttı.

KENDİ ADINI TAŞIYAN GÜLLERLE POZ VERDİ

Eşi Sebastien ve sunucu arkadaşı Sophie Rawort'un da eşlik ettiği Deborah James, halka açık saatlerin bitiminden sonra etkinliğin yapıldığı yeri ziyaret etti. Görevliler tarafından karşılanan James, kendi adını taşıyan güllerle kameralara poz da verdi. Bu arada güllerin satışından elde edilecek olan gelirin, Deborah James'in kurucusu olduğu kanser araştırmaları ve farkındalık vakfına aktarılacağını da hatırlatalım.

'BELKİ KIZIM GELİN BUKETİNDE DE BUNLARA YER VERİR': Kendi adını taşıyan güllerin bu kadar ilgi görmesinin kendisini ağlattığını belirten Deborah James, şu anda 12 yaşında olan kızı Eloise'in kendi düğün buketinde de bu güllerin yer almasını umduğunu söyledi. James "Ailemin bu sonbaharda onları her yere dikmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Hem kalbimi kıran hem de aklıma güzel düşünceler getiren şey, bu çeşitliliğin sonsuza kadar büyüyebileceği. Belki de bir gün Eloise'in bile onu gelin buketinde bulundurmayı seçebileceği" diye konuştu.

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Beş yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden ve yaşadıklarını hem bloğunda hem de sosyal medya hesaplarında paylaşan Deborah James, bir süre önce artık tıbbi olarak kendisi için yapılacak bir şey kalmadığını bundan böyle evde bakım uygulanacağını açıklamıştı. Fakat James, bu arada da kanser araştırmaları ve farkındalık yaratmak amacıyla kurduğu vakfına da milyonlarca sterlin yardım topladı.