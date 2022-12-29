Herkes ona 'tutumlu' diyordu: Sermayeyi elbiseye yatırdı... Eski Kate yok artık!

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TUTUMLU KATE BU SENE KESENİN AĞZINI AÇTI

Üstelik bu durumu, geçtiğimiz haftalarda eşiyle birlikte ev sahipliği yaptığı Earthshot Ödül töreninde elbise kiralaması da değiştirmedi. Çiçeği burnunda Galler Prensesi Catherine, geçtiğmiz 12 ay içinde, yani 2022 yılında yeni kıyafetlerine tam 176 bin 664 sterlin harcadı. Bu rakam, geçen yıl yani Covid 19 pandemisinin etkilerinin kendini hissettirdiği 2021'de 48 bin 845 sterlindi. 2020 yılında Kate'in toplam kıyafet harcaması 93 bin 914 sterlin olarak açıklandı. Ondan bir yıl önce, 2019'da 103 bin sterlin Kate'in kıyafetlerine gitti. Son yıllarda 2022'deki kıyafet harcamasına en çok yaklaştığı dönem ise 2017 oldu. O yıl Kate Middleton'ın kıyafetleri için kraliyet kasasından çıkan para 119 bin sterlin oldu. Yani özetle bu yıl Kate Middleton giyim/ kuşam konusunda rekor kırdı.

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DIŞ GEZİYE YENİ KIYAFETLERLE GİTTİ

Yıllardır 'tutumlu düşes' olarak anılan Kate Middleton'ın bu yıl aniden yükselen giyim masraflarının bir nedeni var elbette. Kate ile eşi Prens William, 2022 yılı içinde Karayipler gezisine çıktı. O gezi için Kate'in bavulunda ağırlıklı olarak yeni giysiler vardı. Bunlara uygun takılar, ayakkabılar ve diğer aksesuarlar da eklenince bütçe kabardı. Kate o gezi sırasında bir tek eski parça giydi. O da üniversite yıllarından kalan bir kırmızı ceketti. Öğrencilik döneminden bu yana da bu kırmızı ceketi hiç giymemişti. Karayipler gezisinin Belize ayağında eski ceketini yeniden değerlendirdi. Fakat yine de o gezinin giyim kuşam masrafları epey pahalıya patladı.

Kate'in giyim masraflarının artmasının bir başka nedeni de yine bir yurt dışı gezisi. Kocasının kurucusu olduğu çevre ve iklim duyarlılığı oluşturmayı amaçlayan Earthshot Ödül töreni ABD'de Boston'da yapıldı. Bavulunda eski kıyafetleri olmasına rağmen yine de bu geziye giderken yeni parçalar alındı. Bunların hepsi de ünlü moda firmalarının imzasını taşıyordu.

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Bunlara ek olarak Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Galler Prensesi olan Kate Middleton, Buckingham'da düzenlenen resmi yemeklere de tacını takarak katıldı. Bu kadar değerli taçlarla birlikte giydiği kıyafetler de yeniydi ve elbette hatırı sayılır paralar harcandı bunlara da.

DEĞERİ BİN STERLİNİN ÜZERİNDE OLAN ELBİSELERİ

Durum böyle... Bu arada şunu da hatırlatalım ki Kate bütün yıl sadece yeni kıyafetler giymedi. Yine eski kıyafetlerini farklı biçimlerde tekrar değerlendirdi. Ama özellikle de Karayipler gezisi sırasında bu konuda bütçeden kısılmadı. Şimdi gelin bakalım yeni Galler Prensesi Catherine, bu bir yıllık süreçte hangi kıyafetlere bin sterlinin üzerinde para harcadı. Giydiği en pahalı kıyafet hangisiydi...

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Hatırlatmamız gereken bir nokta var: Kate'in resmi görevler için giydiği kıyafetlerin ve aksesuarların bedeli kraliyet bütçesinden karşılanıyor. Ancak Prenses'in giyimi için her zaman tam ücreti mi ödediği yoksa indirim mi talep edildiği bilinmiyor.

ÜZERİNDE TAM 10 BİN STERLİN TAŞIDI

Kate Middleton'ın 2022 yılındaki en yüksek giyim harcaması, Top Gun: Maverick filminin Londra galasında giydiği siyah- beyaz elbise ve onunla birlikte kullandığı aksesuarlar için yapıldı. Büyük sükse yapan bu elbisenin değeri 2 bin sterlindi. Tom Cruise ile kırmızı halıda el ele merdivenleri çıktığı o galada Kate Middleton, elbisesi, takıları ve ayakkabılarıyla üzerinde tam 10 bin sterlin taşıyordu.

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KESENİN AĞZI AÇILDI

Middleton'ın Karayipler gezisi için kesenin ağzını açtığını artık biliyoruz. Olaylı başlayan gezinin ilk durağı olan Belize'ye ulaştığında üzerinde sevdiği modacılardan biri olan Jenny Packham'ın imzasını taşıyan 4 bin sterlin değerinde bir kıyafet vardı. Yine ünlü bir markanın tasarımı olan ayakkabıları ise 415 sterlin.

PEMBE ELBİSE HİÇ UCUZ DEĞİL

Prens William ile çıktığı Karayipler gezisinin Belize durağındaki son gecede giydiği bu pembe elbisenin fiyatı bin 650 sterlin. O gece giydiği ünlü bir markaya ait ayakkabılarını ise daha önce giymişti.

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CEKET ÜNİVERSİTE YILLARINDAN

Belize'den ayrılırken giydiği bu kırmızı ceket Kate'in üniversite yıllarından kalan bir parça. Pantolon 590 sterlin, ayakkabılar ise 605 sterlin değerinde.

SARI ELBİSE BİN STERLİNİN ÜZERİNDE

Kate'in bu yılki giyim bütçesinin bu kadar kabarık olmasına neden olan Karayipler gezisinin Jamaika ayağında giydiği bu sarı elbise bin 95 sterlin. Çanta ise 268 sterlin değerinde.

PRENSES ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Kate Middleton'ın bu yıl içinde giydiği en pahalı kıyafetlerden biri daha. Karayipler gezisinin beşinci gününde giydiği bu yeşil elbise büyük sükse yaptı. Fiyatına gelirsek 4 bin 84 sterlin.

BEYAZ ELBİSEYLE DÜĞÜNÜNDEN BİLE DAHA GÜZEL BULUNDU

Aynı geziden bir başka pahalı parça. Jamaika'da kocası Prens William ile katıldığı bir etkinlikte beyazlara büründü Kate. Bu görüntüsüyle Kraliçe 2. Elizabeth'in yıllar önceki görüntüsüne benzetildi. Kate'e çok yakıştırılan o kıyafetin bedeli 5 bin sterlindi. Hayranları Kate'e bu elbisenin gelinliğinden daha çok yakıştığını söyledi.

TURKUVAZ ELBİSE

Yine fiyatı yüksek bir elbise daha. Karayipler gezisinde Bahamalar'a ulaştıklarında üzerinde b.in sterlin değerindeki bu elbise vardı.

ŞIK ELBİSE 6 BİN STERLİN

Şimdi Karayipler gezisinin bütçe olarak zirvesine gelelim. Bahamalar'daki resmi yemekte giydiği ve çok beğenilen elbise 6 bin 500 sterlin değerinde. O gece fiyatı 1. 750 sterlin olan yüksek topuklu ayakkabılar da giydi Kate. Bu elbise, Kate'in her zamanki giyim tarzından daha farklıydı, çünkü genellikle kullanmadığı kadar iddialı bir göğüs dekoltesine sahipti.

Birçok kişi tarafından çok da beğenilmeyen bu kıyafetle Karayiler gezisini tamamladı Kate. 1980'lein çizgilerini taşıyan bu kıyafetin değeri bin 690 sterlin. Middleton, Wimbledon Açık'ın son günü kupayı verirken bu modelin lacivert üzerine beyaz puantiyelisini giydi.

PUANTİYELİ ELBİSE

Kate Middleton, Prens Philip anısına Westminster Abbey'dedüzenlenen törende çok beğenilen bu görünüme büründü. Puanlı elbisenin fiyatı bin 495 sterlin.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'ici yıl dönümü etkinliklerinde giydiği bu puanlı elbisenin fiyatı bin 595 sterlin. Kate bu elbiseyi daha sonra Wimlbledon Açık'a ta da giydi.

EN PAHALI PANTOLON CEKET TAKIM

Genellikle etek ya da elbise giyen Kate'in en pahalı pantolon ceket tamımı bu. Değeri iki bin sterlin.

KAYINVALİDESİNE SELAM GÖNDERDİ

Belki de bu yıl giydiği ve kendisine en çok yakıştırılan bu elbisenin fiyatı bin 450 sterlin. Kate,Ascot at yarışlarındaki bu görüntüsüyle Prenses Diana'nın yıllar önce yine aynı yerdeki görüntüsüne benzetildi.

Gelelim Wimbledon'da ödül verirken giydiği bu elbiseye O da pahalı parçalardan biri. Bin 549 sterlin değerinde.

YAS ELBİSESİ DEYİP GEÇMEYİN

Dümdüz siyan bir elbise ama Kate'in bu yıl giydiği en pahalı parçalardan biri: Kraliçe'in ölümünden sonra Pres William'ın yanı sıra Prens Harry ve Meghan Markle ile birlikte halkın karşısına çıktığı o gün üzerinde 4 bin sterlin değerinde bu elbise vardı.

SİYAHLAR İÇİNDE

Kraliçe'nin ardından düzenlenen törende Westminster Abbey'e ona saygılarını sunmaya gittiklerinde Kate'in üzerinde 3 bin sterlinlik bu elbise vardı.

Kraliçe'nin cenaze töreninde giydiği siyah elbisenin değeri de 3 bin sterlin.Yine bir başka 3 bin sterlinlik elbise. Güney Afrika Devlet Başkanı'nı karşılama töreninde bu mor elbiseyi giydi.Galler Prensesi olarak ilk taçlı etkinliğine katıldığında üzerinde 4 bin sterlinlik bu beyaz elbise vardı.

ABD gezisinde giydiği yeni paltosunun değeni 4 bin 665 sterlin.Boston'daki Eartshot ödül töreninde gecenin ruhuna uygun bir şekilde kiralık bu yeşil elbiseyi giydi. 2022 yılında Kate'in giydiği en ucuz ama en çok beğenilen kıyafet bu oldu.

Yine taçlı bir etkinlik ve bu kez Kate'in üzerinde 4 bin 100 sterlin değerindeki bu elbise vardı.