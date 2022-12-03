Kaynana alnÄ±na, gelin boynuna!

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MODA Ä°KONU OLDU, NE GÄ°YECEÄž Ä°HEP MERAK EDÄ°LÄ°YOR

Evlilik Ã¶ncesi yine elinden geldiÄŸi ve bildiÄŸi kadarÄ±yla Ã¶zenli giyinen Kate Middleton, Ä°ngiliz kraliyet ailesine katÄ±ldÄ±ktan sonra ise bir "sihirli deÄŸnek" yardÄ±mÄ±yla modern Ã§aÄŸÄ±n moda ikonlarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu "sihirli deÄŸnek" elbette Ã¼nlÃ¼ moda tasarÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan giysileri ve stil danÄ±ÅŸmanlarÄ±ydÄ±. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinliklerde Kate'in mini etekleri rÃ¼zgarda uÃ§uÅŸup magazin basÄ±nÄ±na, ailenin hiÃ§ istemediÄŸi tÃ¼rden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler verince olaya KraliÃ§e 2. Elizabeth el attÄ±. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kazalarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in hemen gerekli Ã¶nlemler alÄ±ndÄ±.Â

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BU KEZ TERCÄ°HÄ° FARKLI OLDU

Gelin gittiÄŸi ailenin kurallarÄ±na bÃ¼yÃ¼k bir zevkle uyan Kate iÃ§in sorun olmadÄ± bu durum. Uzayan etek boylarÄ± ve arada uygulanan bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k "hilelerle" bir daha rÃ¼zgar kurbanÄ± olmadÄ±. Giyim tarzÄ± da usul usul bazÄ± hayranlarÄ±nÄ±n eleÅŸtirdiÄŸi bir yÃ¶ne gitti: YaÅŸÄ±ndan Ã§ok daha olgun giyinmeye baÅŸladÄ±. Ama durum ne olursa olsun deÄŸiÅŸmeyen bir ÅŸey var: Kate ne giyerse giysin, anÄ±nda moda oluyor... HayranlarÄ± onu bazÄ± tercihleri yÃ¼zÃ¼nden ne kadar eleÅŸtirirse eleÅŸtirsin, o giyim tarzÄ±ndan asla Ã¶dÃ¼n vermiyor. Kimi zaman aynÄ± giysinin farklÄ± renkleriyle kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Kimi zaman da elindeki bÃ¼tÃ¼n maddi imkanlara raÄŸmen bir kÄ±yafetini yÄ±llarca giyiyor. Ama bu kez farklÄ± bir ÅŸey yaptÄ±. KocasÄ± Prens William'Ä±n kurucusu olduÄŸu Eartshot Ã–dÃ¼lleri'nin ABD'nin Boston kentinde dÃ¼zenlenen tÃ¶reninde farklÄ± bir tercihe imza attÄ±.

HANGÄ° 'ESKÄ°' KIYAFETÄ°NÄ° GÄ°YECEÄžÄ° MERAK EDÄ°LÄ°YORDU

Yeni Galler Prensi William'Ä±n, Ã§evrecilik konusunda bilinÃ§ uyandÄ±rmak amacÄ±yla kurduÄŸu Earthshot Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin ikincisi bu yÄ±l Londra yerine ABD'nin Boston kentinde yapÄ±ldÄ±. TÃ¶renden iki gÃ¼n Ã¶nce kente ulaÅŸan Kate ile William da bir dizi ziyaretin ardÄ±ndan dÃ¼n Ã§evre konusunda duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶steren beÅŸ projenin Ã¶dÃ¼llendirildiÄŸi tÃ¶rene ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Rami Malek, Ellie Goulding, David Beckham,Â Shailene Woodley gibi Ã¼nlÃ¼lerin konuk olduÄŸu gece daha gerÃ§ekleÅŸmeden Ã¶nce hayranlarÄ± da Galler Prensesi Catherine'in ne giyeceÄŸini merak ediyordu. Ã–dÃ¼lÃ¼n felsefesi gereÄŸi herkes Kate'in daha Ã¶nce giydiÄŸi bir kÄ±yafet ile halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyordu. GeÃ§en yÄ±lki ilk tÃ¶rende Kate, yÄ±llar Ã¶nce giydiÄŸi bir elbiseyi farklÄ± bir aksesuarla tamamlayarak tÃ¶rende yer almÄ±ÅŸtÄ±. Bu sene ise baÅŸka bir tercih yaptÄ±. Galler Prensesi Catherine ya da basÄ±n ve halk arasÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton, Earthshot Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n "sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik ve Ã§evre duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±" ana temasÄ±na uygun olarak yeÅŸil renkli bir elbise giydi. Ama asÄ±l konu bu deÄŸil.

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KÄ°RALIK ELBÄ°SE GÄ°YDÄ°

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate Middleton bu kez elbisesini satÄ±n almak yerine kiraladÄ±. Prenses Catherine, dÃ¼ÅŸÃ¼k omuzlu ve arka kÄ±smÄ±nda derin bir yÄ±rtmaÃ§ bulunan yeÅŸil elbisesini, 91 dolar ile 238 dolar arasÄ±nda kÄ±yafet kiralayan bir online platformdan seÃ§ti. YeÅŸil elbisenin kiralama bedelinin 100 dolar olduÄŸu belirtiliyor. Bu arada elbisenin tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir moda markasÄ± olan Solace London imzalÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Middleton elbisesini pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±, yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

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KRALÄ°Ã‡E MARY'NÄ°N MÄ°RASI MÄ°LYONLARCA DOLAR DEÄžERÄ°NDE

Ä°lk bakÄ±ÅŸta elbisenin modeli gayet sade, fiyatÄ± da uygun ve gecenin ana temasÄ±na uygun gÃ¶rÃ¼nse de Kate'in Ã¼zerinde deÄŸeri milyonlarca dolarla Ã¶lÃ§Ã¼len gÃ¶z alÄ±cÄ± bir takÄ± vardÄ±. GeÃ§miÅŸte William'Ä±n annesi Diana'nÄ±n, hem kolye hem de saÃ§ bandÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± yeÅŸil gerdanlÄ±k. Art deko tarzÄ±ndaki bu gerdanlÄ±ÄŸÄ±n deÄŸerinin 15 milyon dolar olduÄŸu belirtiliyor. Bu gÃ¶steriÅŸli gerdanlÄ±ÄŸÄ±n 2. Elizabeth'e bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Mary'den miras kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekleyelim.

KÃœPELER KENDÄ° KOLEKSÄ°YONUNDANÂ

Gecede kocasÄ± Prens William ile birlikte ev sahipliÄŸi yapan Kate Middleton gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼, gerdanlÄ±ÄŸa uygun zÃ¼mrÃ¼t kÃ¼pelerle tamamladÄ±. DeÄŸeri 11 bin dolar olan bu kÃ¼pelerin kendi koleksiyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ã–dÃ¼l gecesinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik temasÄ±na uygun olarak Kate Middleton bu kÃ¼peleri daha Ã¶nce de defalarca kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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AYAKKABILAR 'ESKÄ°'

Tabii ki ayakkabÄ±larÄ± da daha Ã¶nce kullanmÄ±ÅŸtÄ± Kate Middleton. Bu ayakkabÄ±larÄ±, bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Karayipler turunun Jamaika ayaÄŸÄ± da dahil birÃ§ok etkinlikte giydi. BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± anlattÄ±ktan sonra Earthshot gecesinde, konuklarÄ±n daha Ã¶nce kullanÄ±lmÄ±ÅŸ giysi ve aksesuarlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra ikinci el ya da vintaj giyilmesi konusunda cesaretlendirildiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

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BECKHAM DA TÖRENDEYDÄ°: Gecede beÅŸ kiÅŸi çevre konusunda duyarlÄ±lÄ±k oluÅŸturan çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle 1 milyon dolar ile ödüllendirildi. Kazananlara ödüllerini Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, komedyen Catherine O'Hara, oyuncu aktivist Shailene Woodley takdim etti. David Beckham da gecenin sürpriz konuklarÄ±ndan biriydi. Beckham törenin bir bölümünde sunuculuk yaptÄ±. Törenin ana sunuculuÄŸunu ise oyuncu Daniel Dae Kim ile BBC Radyo'nun sunucularÄ±ndan Clara Amfo üstlendi.

Prens William , kendisi iÃ§in "SÃ¼per Kupa" olarak adlandÄ±rÄ±lan gecede bir konuÅŸma yaptÄ±. Boston'da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ konukseverlik iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden William. KonuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD'nin eski baÅŸkanlarÄ±ndan John F. Kennedy de andÄ±. Bir suikaste kurban giden Kennedy'nin, "on yÄ±l iÃ§inde aya bir insan gÃ¶nderilmesi" hayalinin kendisine bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ oluÅŸtururken ilham verdiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–dÃ¼l gecesinde John F. Kennedy'nin kÄ±zÄ± Caroline ile torunu Jack Schlossberg de konuklar arasÄ±ndaydÄ±.

Kate Middleton . geÃ§en yÄ±lki ilk tÃ¶rene daha Ã¶nce giydiÄŸi bir kÄ±yafeti ile katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. William'Ä±n Ã¼zerinde yine kadife ceket vardÄ±.Â





















DIANA SAYESÄ°NDE ÃœNLENDÄ°

Åžimdi gelelim, gecenin bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶lgede bÄ±rakan o takÄ±ya...Â Prenses Diana, hiÃ§ tanÄ±yamadÄ±ÄŸÄ± gelini Kate'in kullandÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¶steriÅŸli gerdanlÄ±ÄŸÄ± katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok davette Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde kullandÄ±. 1993 yÄ±lÄ±nda Londra'da bir davette tÄ±pkÄ± Kate gibi yeÅŸil bir elbise giydi ve bu gerdanlÄ±ÄŸÄ± taktÄ±. O etkinlikte Diana'nÄ±n baÅŸÄ±nda, aileye ait bir taÃ§ bulunuyordu. Ama bu gerdanlÄ±k, asÄ±l ÅŸÃ¶hretini Diana'nÄ±n o sÄ±rada evli olduÄŸu Prens Charles ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Avustralya gezisine borÃ§lu. Daha doÄŸrusu Diana'nÄ±n onu kullanma biÃ§imine.

O GECE BOYNU YERÄ°NE ALNINA TAKTI

Gezi sÄ±rasÄ±nda Charles ile Diana, Melbourne'da bir geceye katÄ±ldÄ±. O dÃ¶nemde henÃ¼z 4 yÄ±llÄ±k evli olan Ã§ift, bir ara piste Ã§Ä±kÄ±p dans etti. Ä°ÅŸte o davette Diana bu deÄŸerli takÄ±yÄ± kullanÄ±yordu. Ama boynuna deÄŸil, alnÄ±na takmÄ±ÅŸtÄ±. Milyon dolarlÄ±k gerdanlÄ±k Diana'nÄ±n bu kullanÄ±m tarzÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. BÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n bir tesadÃ¼f sonucu oluÅŸtuÄŸu da sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Buna gÃ¶re Diana geceye hazÄ±rlanÄ±rken gerdanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinden geÃ§irip boynuna indirmek istedi. Ama bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ beÄŸenince de o ÅŸekilde kullanmaya karar verdi. Melbourne'daki Southern Cross Otel'de dÃ¼zenlenen etkinlikte bulunan KanadalÄ± diplomat Victor Chapman, Diana'ya gerdanlÄ±ÄŸÄ± bu ÅŸekilde kullanmanÄ±n onun gibi genÃ§ ve eÄŸlenceli bir kadÄ±n iÃ§in daha uygun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

GEZÄ° TATSIZ BAÅžLADI

Bu arada Kate ile William'Ä±n Earthshop Ã–dÃ¼lÃ¼ iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ABD gezisinin daha baÅŸÄ±ndan itibaren bazÄ± tatsÄ±z konularla gÃ¶lgelendiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Ã‡ift, daha Londra'dan Boston'a uÃ§arken Buckingham'da bir "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k skandalÄ±" yaÅŸandÄ±. KraliÃ§e'nin nedimeledirden biri ve William'Ä±n vaftiz annesi Lady Susan Hussey, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir davette, bir yardÄ±m kuruluÅŸunun Afrika kÃ¶kenli yÃ¶neticisine Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapmakla suÃ§landÄ±. Ngozi Fulani adlÄ± yÃ¶neticiye Ä±srarla "Afrika'nÄ±n neresindensin?" diye soran Lady Hussey, bu konuda bilgi almak iÃ§in Ä±srarcÄ± oldu. SonuÃ§ta da Buckingham'daki gÃ¶revinden istifa etmek zorunda kaldÄ±. Fakat elbette o saatlerde uÃ§akta olan William ile Kate'in bu olaydan haberi oldu. Yani Boston'a indiklerinde, gÃ¼lÃ¼msemeleriyle saklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir gerilim iÃ§indeydi Ã§ift. Kraliyet yorumcularÄ± da bu durumu "Kate ile William, mÃ¼kemmel fÄ±rtÄ±nanÄ±n tam ortasÄ±na uÃ§tular"diyerek deÄŸerlendirdi. ArdÄ±ndan Kate ile William'Ä±n gittikleri bir basketbol maÃ§Ä±nda bazÄ± taraftarlarca "yuhalandÄ±ÄŸÄ±" ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

William'Ä±n Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi bu Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni Ã¶ncesi Ã§iftin baÅŸÄ±nda dolaÅŸan "belalar" bununla da kalmadÄ±. Harry ile Meghan'Ä±n yakÄ±nda bir dijital platformda yayÄ±nlanacak olan belgeselinin fragmanÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. ABD'de yaÅŸayan Harry ile Meghan'Ä±n, aÄŸlamaklÄ± ve endiÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, Ã§iftin yine aile aleyhine bazÄ± aÃ§Ä±klamalar yapacaÄŸÄ± endiÅŸesini yarattÄ±.

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FOTOÄžRAFLAR: AVALON, ALAMY, SPLASH NEWS

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