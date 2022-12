Ağla Meghan! Tek rakibin hayatını sergileyip para kazanan Kim Kardashian

Haberin Devamı

MEGHAN GÖZYAŞI DÖKÜYOR, HARRY SÜREKLİ ENDİŞELİ

Çiftin, bir dijital yayın platformunda ekrana gelecek olan belgeselinin fragmanları yayınlandı. Harry'nin endişeli, Meghan'ın da sürekli ağlarken göründüğü fragmanlarda yer alan bir başka görüntü sonrası, ortalık kelimenin tam anlamıyla birbirine girdi. O siyah beyaz görüntülerde, Kate ile William yer alıyor. Yüzlerindeki gerilim ise kısacak fragmanda bile gözden kaçacak türden değil. Harry ve Meghan'ın aileden ayrılık sürecine odaklanan belgeseldeki o görüntü, çiftin son kez kraliyet ailesini temsilen katıldığı bir etkinlikte çekildi. Bütün bunlar da kraliyet ailesi taraftarı İngilizleri çok kızdırdı. Hatta İngiliz basınına göre kraliyet ailesi de son derece öfkeli.Öfkeyi katlayan ayrıntılardan biri de yayınlanan görüntülerde Meghan'ın genel olarak gözyaşları içinde olmadı ve Harry'nin endişeli halleri...

Haberin Devamı

'AİLEMİ KORUYABİLMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Söz konusu belgeselde Harry ile Meghan'ın, aileden ayrılık sürecinin konu edileceği düşünülüyor bu fragmandan sonra. Görüntülerde çiftin ev hallerini yansıtıyormuş gibi bir imaj çizen siyah beyaz fotoğraflarıyla, Harry'nin ailesiyle ilgili sözleri yer alıyor. Bir sahnede yan yana oturan çiftten Meghan Markle, yüzünü elleriyle kapatıp ağlarken Harry ise yanında endişeli bir halde yanında oturuyor. Başka bir sahnede de Harry kendisiyle röportaj yapan kişiye "Kimse kapalı kapılar ardında olup bitenleri bilemez" diyor. Başka bir bölümde daha önce de söylediği şu sözleri sarf ediyor: " Ailemi koruyabilmek için her şeyi yaptım."

GERİLİMLİ YÜZLER GÖRÜNTÜDE

İngiliz kraliyet ailesinin destekçilerini ve iddialara göre aileyi en çok kızdıran ayrıntı ise Kate ile William'ın fragmanda yer alan görüntüleri. 2020'deki Milletler Topluluğu Günü'nde yani Harry ile Meghan'ın son resmi görevinde çekilen görüntülerde Kate ile William'ın yüzündeki gerilim gözler önüne seriliyor. İşte bütün bunlar belgeselde kraliyet ailesiyle ilgili sert iddiaların ortaya atılacağı iddialarını güçlendirdi.

Haberin Devamı

TAM DA WILLIAM İLE KATE'İN ABD ZİYARETİ SIRASINDA

Kraliyet uzmanlarına göre bu fragmanın yayınlanması için seçilen zamanlama çok dikkat çekici. Yaşamlarını ABD'de sürdüren Harry ile Meghan, belgeselin fragmanının yayınlanması için tam da Kate ile Wililam'ın ABD ziyaretine çıktığı günü seçti. Üstelik Prens William'ın önem verdiği Earthshot Ödül gecesinden sadece bir gün önce. İddialara göre Harry ile Meghan, bu şekilde Kate ile William'ın ziyaretini gölgelemeyi planlıyor. Her ne kadar Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine bu konu hakkında bir yorum yapmasa da Harry ile Meghan dünya gündemine oturarak amaçlarına da bir anlamda ulaşmış oldu.

BU DA DEVRE ARASI GÖSTERİSİ: Kraliyet ailesini kızdırdığı artık gizli kalmayan bu duruma Meghan ile Harry hakkında yazdığı biyografiyle tanınan Omid Scobie de Twitter üzerinden bir yorum yaptı. Scobie mesajında "Eğer (William ile Kate'in ABD'yi ziyaret sebebi olan töreni işaret ederek) Earthshot ödül töreni William için bir Süper Kupa ise bu da sizin devre arası gösteriniz" diye yazdı.

Haberin Devamı

KATE İLE WILLIAM PAKİSTAN GEZİSİNE ÇIKTIĞINDA MEGHAN İLE HARRY'DEN BENZER BİR HAMLE GELMİŞTİ

Harry ile Meghan'ın William ve Kate'in ABD turunu gölgelemeyi amaçladığı ileri sürülen bu hamlesi aslında ilk değil. 2019 yılında da tam Kate iye William, Pakistan gezisine çıktıkları sırana Meghan Markle'ın bir İngiliz TV kanalına verdiği röportajın fragmanı yayınlanmıştı. Markle o fragmanda hamileliği sırasında kraliyet ailesinden kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini, nasıl olduğunu sormadığın gözyaşları eşliğinde anlatmıştı. İşin ilginci o belgeselin çok daha önce çekilmiş olması amafragmanlarının Kate ile William'ın Pakistan turuna denk getirilmesiydi. Kraliyet uzmanlarına göre Harry ile Meghan yine aynı taktiği uyguluyor.

Haberin Devamı





HAYATLARINI SERGİLEYİP PARA KAZANIYORLAR

İşte bütün bunlar da kraliyet çevrelerini kelimenin tam anlamıyla öfkeden çıldırma noktasına getirdi. Bir görüşe göre Harry ile Meghan'ın yaptığı tamamen Kardashian ailesinin, bütün hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovuyla benzenlik taşıyor. Kardashian ailesi, hayatlarının iyi, kötü hatta çirkin sayılabilecek bütün ayrıntılarını kameralar önünde yaşıyor. Kraliyet ailesine yakın bir kaynak bu konuda "Harry ve Meghan'ın belgeselini, Kardashian ailesinin programıyla kıyaslamamak olanaksız" diye yorum yaptı. Meghan ile Harry'nin tıpkı Kardashianlar gibi hayatlarını sergileyip para kazandığı ileri sürüldü.

Haberin Devamı

YOKSA GÖZYAŞLARI SAHTE MİYDİ?

Belgeselin fragmanlarının yayınlanmasından sonra Meghan Markle'ın İngiltere Kraliçesİ 2 . Elizabeth'in cenaze töreniNde döktüğü gözyaşları bir kez daha gündeme geldi. Fragmanda sürekli ağlaması dikkat çeken Markle'ın belki o cenaze töreninde de belgeselde kullanılmak üzere gözyaşı döktüğü iddia edildi,

'SAKİN HAYAT' MÜMKÜN OLMADI: "Basının ve kamuoyunun ilgisinden uzak, bağımsız bir hayat kurmak" amacıyla İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle için işler pek de öyle gelişmedi. Dünya gündemine bomba gibi düşen ayrılığın ardından çift, eskisinden çok daha fazla dikkat çekmeye başladı. Özellikle de verdikleri röportajlarda Buckingham Sarayı ile ilgili sarf ettikleri sözler, onları gündemin ilk sıralarına taşıdı hep. Yani bir başka deyişle "basının ilgisinden uzak sakin bir hayat" onlar için mümkün olmadı. Şimdi bu belgesel de bu işin tuzu biberi oldu

UNVANLARI YİNE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sözün burasında çiftin, Kraliçe tarafından, evlendikten sonra kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını ellerinde tuttuklarını da hatırlatalım. Bu unvan konusu da fragmanın yayınlanmasından sonra bir kez dana gündeme geldi. Çiftin unvanlarını almak için Kral 3. Charles'ın ne beklediği sosyal medya platformlarında sorgulanmaya başladı.

FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS