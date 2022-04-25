"MisafirliÄŸe" yeni elbiselerle gidiyor, evde eskilerle idare ediyor

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SÃœRPRÄ°Z YAPTI

40 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate Middleton, bugÃ¼n Westminister Abbey'de dÃ¼zenlenen Anzak GÃ¼nÃ¼ etkinliklerine katÄ±ldÄ±. AslÄ±nda bu tÃ¶rene katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶nceden aÃ§Ä±klanmayan Middleton, sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde eÅŸi Prens William'Ä±n yanÄ±nda yer aldÄ±.

BEYAZLAR Ä°Ã‡Ä°NDE

Middleton, tÃ¶ren iÃ§in gayet sade ama ÅŸÄ±k bir kÄ±yafet tercih etti. Ã‡ok sevdiÄŸi, hatta gelinliÄŸini bile seÃ§tiÄŸi modacÄ± Alexander McQueen imzasÄ± taÅŸÄ±yan beyaz bir manto elbise giydi.Â DÃ¼ÅŸes, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ siyah Ã§anta, siyah ayakkabÄ± ve iki renkli bir saÃ§ bandÄ±yla tamamladÄ±.

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'DAHA Ã–NCE KAÃ‡ KEZ GÃ–RDÃœK!'

Elbette onu bir "stil ikonu" olarak nitelendiren ve giydiÄŸi hiÃ§bir ÅŸeyi kaÃ§Ä±rmayan dikkatli takipÃ§ileri de hemen Ã¼zerindeki beyaz elbiseyi daha Ã¶nce kaÃ§ kez gÃ¶rdÃ¼klerini hesaplamaya baÅŸladÄ±lar.

Birinci Dünya SavaÅŸÄ±'nda Gelibolu savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri anÄ±sÄ±na düzenlenen etkinliÄŸin en dikkat çeken konuÄŸu olan Middleton, gerçekten de bu kÄ±yafeti daha önce bir deÄŸil birkaç kez giydi. Üstelik bunlardan biri de yÄ±llar önce yine Anzak Günü anmalarÄ±ndaydÄ±.





DÃœÄžÃœNDE BÄ°LE GÄ°YDÄ°

BazÄ± takipÃ§ileri tarafÄ±ndan sÃ¼rekli aynÄ± kÄ±yafetleri giydiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirilen Kate Middleton bugÃ¼n giydiÄŸi o beyaz elbiseyi tam 7 yÄ±ldÄ±r Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde tekrar tekrar giyiyor. Hatta en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'yi dÃ¼nyaya getirdiÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nda Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de bu elbiseyle katÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu yÃ¼zden eleÅŸtirilmiÅŸti.

Ä°LK KEZ KIZININ Ã–ZEL GÃœNÃœNDE GÄ°YDÄ°

Kate Middleton, bu kÄ±yafeti, 2015 yÄ±lÄ±nda kÄ±zÄ± Charlotte'un vaftiz tÃ¶reni iÃ§in hazÄ±rlattÄ±. FarklÄ± bir ÅŸapkayla da ilk kez o zaman giydi. Ancak, ilerleyen dÃ¶nemlerde de sÄ±k sÄ±k dolabÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±p farklÄ± ayakkabÄ±, Ã§anta ve ÅŸapkalarla kullandÄ±. Middleton, aynÄ± beyaz elbiseyi 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen Anzak GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde tekrar giydi.

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HÄ°Ã‡ BIKMADAN GÄ°YDÄ°

ArdÄ±ndan yine 2016'daki Trooping The Colour etkinliÄŸinde Ã¼zerinde yine aynÄ± elbise vardÄ±. Elbette ÅŸapka ve Ã§antasÄ± farklÄ±ydÄ±.

'TUTUMLU DÃœÅžES' OLARAK ANILIYOR

BugÃ¼n de yine aynÄ± kÄ±yafetiyle tÃ¶rene katÄ±ldÄ±. Bu kez sade elbisesini Ã§ok dikkat Ã§eken bir saÃ§ bandÄ±yla tamamladÄ±. Kimi zaman onlarca yÄ±llÄ±k Ã§izmelerini tekrar tekrar giyen, kimi zaman da Ã¶ÄŸrencilik yÄ±llarÄ±ndan kalan paltosuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Middleton bu yÃ¼zden bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirilse de bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan da "tutumlu dÃ¼ÅŸes" olarak anÄ±lÄ±yor.

Onun hep benzer çizgiler taÅŸÄ±yan kÄ±yafetler giymesinden bÄ±kanlar, Prens Willliam ile birlikte çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Karayipler turunda ise kelimenin tam anlamÄ±yla "zevkten dört köÅŸe" olmuÅŸtu. Çünkü DüÅŸes, o tur boyunca bir tek istisna hariç hep yeni kÄ±yafetler giymiÅŸti. EÅŸiyle birlikte temsil ettikleri Ä°ngiliz kraliyet ailesine yönelik bölge ülkelerinden yükselen protestolar bile onun gardrobunu, gölgede bÄ±rakamamÄ±ÅŸtÄ±. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle "evinde" eski giysilerini giyen Middleton, o ülke dÄ±ÅŸÄ± gezi için tepeden tÄ±rnaÄŸa yeni bir gardrop hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.

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ANMA TÃ–RENÄ°NDE DE YENÄ° ELBÄ°SE GÄ°YDÄ°

Ä°ngiltere'ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra KraliÃ§e 2. Elizabeth'in eÅŸi Prens Philip anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yine daha Ã¶nce giymediÄŸi yeni bir elbiseyi giydi Middleton.

ESKÄ°YE DÃ–NÃœÅž

Sonra da gÃ¶zler Noel ayinine Ã§evrildi. DÃ¼ÅŸes, "aslÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n" ilk iÅŸaretlerini de o tÃ¶rende vardÄ±. Daha Ã¶nce defalarca giydiÄŸi mavi bir manto elbise giydi. Elbette yine her zamanki gibi eski elbisesini, yeni bir saÃ§ bandÄ±yla tamamlayarak.

Yine de DüÅŸes'in Karayipler turunda sergilediÄŸi ÅŸÄ±klÄ±k görünüÅŸe göre uzun süre hayranlarÄ±nÄ±n hafÄ±zalarÄ±nda çoktan yerini aldÄ±.

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Middleton olaylÄ± Karayipler gezisinin ilk duraÄŸÄ± olan Belize'ye bu kÄ±yafetle gitti.

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AynÄ± gÃ¼n bir kakao Ã§iftliÄŸini ziyaret ederken de yazlÄ±k bir elbise giydi.

Belize'deki resmi akÅŸam yemeÄŸinde de Ã¼zerinde daha Ã¶nce hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir kÄ±yafet vardÄ±.

Belize'den ayrÄ±lÄ±rken giydiÄŸi pantolon ve ayakkabÄ±lar yeniydi. Ama Ã¼zerindeki kÄ±rmÄ±zÄ± ceket Ã¼niversite yÄ±llarÄ±ndan kalmaydÄ±. ama bu takipÃ§ilerinin hoÅŸuna gitti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ DÃ¼ÅŸes bu kÄ±rmÄ±zÄ± ceketi evlendikten sonra hiÃ§bir etkinlikte giymemiÅŸti.

Middleton, Jamaika'ya ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda uÃ§aktanÂ bu sarÄ± elbiseyle indi.

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SÄ±k elbise deÄŸiÅŸtirdiÄŸi Jamaika'da giydiÄŸi bu yazlÄ±k elbise Ã§ok beÄŸenildi.

Yine Jamaika'da giydiÄŸi kÄ±yafetlerden biri.Â

Jamaika'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri tÃ¶rende giydiÄŸi bu elbise de tam not aldÄ±.

Jamaika'daki resmi yemekte ise bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle gecenin yÄ±ldÄ±zÄ± oldu.

Jamaika'ya veda kÄ±yafeti.

Gezinin son duraÄŸÄ± Bahamalar'a bu kÄ±yafetle ulaÅŸtÄ±.

DÃ¼ÅŸes'in Bahamalar'da bavulundan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± giysilerden biri daha.

Bu yeÅŸil elbise Ã§ok beÄŸenildi.

Resmi yemek iÃ§in seÃ§tiÄŸi bu kÄ±yafetle, film yÄ±ldÄ±zlarÄ±na benzetildi DÃ¼ÅŸes.

Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmeden Ã¶nce uÃ§aÄŸa binerken giydiÄŸi bu kÄ±yafet ise Karayipler turunun en Ã§ok olumsuz eleÅŸtiri alan seÃ§imiydi.Â

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