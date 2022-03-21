O gezi 'soğuk bir duş' ile başlamıştı: 'İstenmediği' yere böyle gitti

Haberin Devamı

TEDİRGİN BAŞLADILAR

Prens William ile eşi Kate Middleton, Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen Karayip turunun ilk durağı Belize'ye dün ulaştı. Ama ondan önce de bir şok yaşadı çift. Belize'deki bir köyde bulunan kakao çiftliğine yapacakları ziyaret, beklenmedik bir protesto sonucu iptal edildi. Çiftin ziyaret edeceği Indiana Creek adlı köyün sakinleri onları istemediklerini, o gösteride ellerinde taşıdıkları "Prens William arazimizi terk et" yazılı pankartlarla ifade etti. Buna rağmen William ile Kate, bir Orta Amerika ülkesi olan Belize'ye hareket etti. Protesto edildikleri köy yerine Hopkins kasabasında bulunan başka bir köyde bir kakao tarlasını ziyaret ettiler. Fakat yine de resmi törenle karşılanan çiftin, uçaktan indikten sonraki tedirginliği dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

O AYRINTIYI YİNE ATLAMADI

Aslında bu gezinin ilk gününde dikkat çeken bir başka ayrıntı daha vardı. O da Cambridge Düşesi Catherine'in, gezi için hazırladığı kreasyonunda yani kıyafetlerinde gizliydi. Aslında onu yakından takip edenlerin bildiği bu ayrıntıyı Kate bir kez daha atlamamıştı. Bir başka deyişle "nabza göre şerbet vermeyi" bir kez daha elden bırakmamıştı.

BELİZE BAYRAĞININ RENGİ

Prens William ile Kate Middleton, Belize'nin başkentinde resmi törenle karşılandı. Çift, uçağın merdivenlerine adım atar atmaz da Middleton'ın bu tür gezilerde hep yaptığı gibi konuk olduğu ülkenin bayrağının renginde giyinmiş olması dikkat çekti. Middleton, Belize bayrağı renginde gösterişli bir kıyafet giydi. Görünümünü de aynı renk ayakkabılar ve kayınvalidesi Prenses Diana'dan miras kalan yine aynı renk küpeler ve kolyeyle tamamladı. Böylece Middleton, aslında eşini ve kendisini herkesin aynı dostane hislerle karşılamadığı ülkeye, bayrağının renginde giyinerek bir selam göndermiş oldu.

Haberin Devamı

'GÖLGEDE BÜYÜRÜM BEN'

Bir Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin bayrağı, 21 Eylül 1981'de kabul edildi. Bayrağın ortasında Belize arması yer alıyor. Dairenin solundaki beyaz adam yerli halkı; sağındaki adam ise Afrikalıları temsil ediyor. Ülkenin ulusal sloganı "Sub Umbra Floreo" (Gölgede büyürüm ben) bu çember biçimindeki bölümün altında yer alıyor. Bayrağın üst ve alt kısımlarında bulunan kırmızı çizgiler ise bağımsızlığı simgeliyor.

BİR KARAYİP ÜLKESİ

Belize, Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesi. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala, doğusunda ise Karayip Denizi yer alıyor. 1964 yılında İngiltere'ye bağlı özerk bir koloni olan bölge, 1973 yılında Belize ismini aldı, 21 Eylül 1981 tarihinde de İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı bağımsız bir devlet statüsü kazandı.





Haberin Devamı

ELBİSENİN ANA RENGİ DE UYUMLU

Çift, yine aynı gün bir kakao çiftliğini ziyaret etti. O ziyaret sırasında da Kate Middleton ülkedeki sıcak havaya uygun yazlık bir elbise ve seyrek kullandığı üzere açık ayakkabıyla görünümünü tamamladı. Aksesuar olarak da elbiseye uygun renkte bir çift küpe kullandı. O elbisenin dikkat çeken yanı da yine temel renginin Belize bayrağıyla uyumlu olmasıydı. Elbette küpelerinin de!

BU, İLK ÖRNEK DEĞİL

Aslında Belize'de sergilediği bu görüntü, yani ülke bayrağına uyumlu giyinmek Middleton'ın ilk yurt dışı gezisinden bu yana dikkat ettiği bir ayrıntı. Kraliyet ailesine gireceği kesinleştikten sonra özel moda danışmanlarıyla çalışan Middleton, özellikle de yurt dışı gezilerinde ya o ülkenin bayrağını temsil eden renklerde giyiniyor ya da yerel bir modacının tasarımlarını tercih ediyor. Bazen de yerel motifler taşıyacak şekilde giyiniyor. İşte Cambridge Düşesi Catherine ya da daha çok bilinen adıyla Kate Middleton'ın 'nabza göre şerbet" verdiği o giysilerden seçmeler.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Eski eş ile mantarlı poz: Karma ailemiz için teşekkürler Haberi görüntüle

KIRMIZI- BEYAZ GİYİNDİ

Kate Middleton, geçen ay da Danimarka'ya bir ziyarette bulundu. Kırmızı ceketi ve beyaz gömleği de ülkenin bayrağındaki renkleri sembolize ediyordu.

UKRAYNA'YA DESTEK

Geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte Londra'da bulunan bir Ukrayna Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. O gün de ülke bayrağının rengine uyumlu mavi bir kazak giyip, yine Ukrayna bayrağını sembolize eden rozet taktı.

Gözden Kaçmasın Söylentisi bile yetti: Harry ile Meghan da geliyorsa bu iş Haberi görüntüle

İLK GEZİSİNDE BAŞLADI

Prens William ile evlendiği yıl çıktığı Kanada gezisinde ülkenin bayrağının rengine gönderme yapan kırmızı/ beyaz bir kıyafet giydi.

YİNE RENK AYRINTISI

İlkinden birkaç yıl sonra gittiği Kanada gezisinin ilk günlerinde yine kırmızı- beyaz bir elbise giydi.

Haberin Devamı

CAMİ ZİYARETİ

Middleton eşiyle çıktığı Malezya gezisinde. Bir camiyi ziyaret eden Kate Middleton, atmosfere uygun bir görünüm sergiledi.

BAVULUNDAKİ KIYAFETLER PAKİSTAN'IN YEREL ÇİZGİLERİNİ TAŞIYORDU

2020 yılında pandemiden önceki son gezisinde eşiyle gittiği Pakistan gezisinde de ülkenin yerel çizgilerini taşıyan bir gardırop hazırladı.

Gözden Kaçmasın Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar Haberi görüntüle

POLONYALI MODACIDAN GİYİNDİ

Middleton, bazen gittiği ülkenin bayrağına uygun renklerde giyinmek yerine başka bir ayrıntıyı öne çıkarıyor. O ülkenin önde gelen modacılarından birinden giyinmek. Polonya ziyaretinde de ülkenin tanınmış modacılarından birinin koleksiyonundan giyindi.

YEREL ÇİZGİLER

Middleton Singapur'da. Üzerinde yine ülkenin yerel desen ve çizgilerini taşıyan bir elbise var.

YÖRESEL KIYAFETLER VE DANS

Yine Prens William ile evlendiği ilk yıllarda çıktıkları Tuvalu gezisinde yerel giysiler giydi Middleton. Hatta bununla da yetinmeyip yerel danslar sergileyen gruba eşlik etti.





İskoçya'da.... İskoç denilince akla gelen ilk ayrıntılardan biri olan ekose bir manto elbise giydi Middleton.

GELENEKSEL GİYİM

Kate Middleton, Hindistan gezisinde de ülkenin geleneksel giyim anlayışını yansıtan kıyafetler tercih etti.

ÜLKENİN KRAL VE KRALİÇESİ İLE

Prens William ile gittiği Bhutan ziyaretinde ülkenin kral ve kraliçesiyle. Üzerinde ülkenin yerel motiflerini taşıyan bir kıyafet var.

ÜLKENİN SEMBOLÜ

Middleton 2014 yılında Yeni Zelanda'ya gittiğinde de yine o ülkenin halkına bir selam gönderdi. Üzerinde ülkenin ulusal amblemi olan eğreltiotu desenin bulunan bir elbise giydi.

YİNE BAYRAK RENGİ

2015 yılında Buckingham Sarayı'daki resmi bir davetin onur konuğu olan dönemin Çin Başkanı Xi Jinping'e olan konukseverliğini de Çin bayrağının renginde giyinerek gösterdi.