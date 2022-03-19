Ünlü çifte köy halkından soğuk duş: Bu sömürgecilik ve bize hakarettir, arazimizi terk edin!

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PROGRAM, PROTESTOLAR NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Çift, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtı çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle bu akşam başlayacak olan bir Karayip turuna çıkıyor. William ile Kate'in ilk durağı ise konuk olacakları köy halkının protestoları nedeniyle iptal edildi.

KÖY HALKI ONLARI İSTEMEDİ

Aylar öncesinden belirlenen programa göre William ile Kate, yarın Belize'de bir kakao çiftliğini ziyaret edecekti. Fakat, çiftliğin yer aldığı Indian Creek adlı köyün halkı dün bir protesto gösterisi düzenledi ve Prens William'ı kendi arazilerinde görmek istemediklerini ifade etti.

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'BU SÖMÜRGECİLİK VE BİZE HAKARET'

Köylüler, Prens William ile Kate Middleton'ın ziyaretini 'sömürgecilik' ve 'kendilerini hakaret' olarak nitelendirdi. Ellerinde 'Prens William arazimizi terk et' yazılı pankartlarla toplanan Indian Creek halkı, ziyareti onaylamadıklarını ifade etti. Köy halkı, çifti taşıyacak olan helikopterin, köyün futbol sahasına ineceğini ve bunun için de kendilerinin görüşüne başvurulmadığını savundu. Bu gelişmeler üzerine William ile Kate'in, Karayipler gezisinin ilk durağındaki bu ziyaret, programdan çıkarıldı. Bu değişiklik, Kensington Sarayı tarafından resmi olarak da duyuruldu.

Indian Creek köyünün yöneticisi Sebastian Shol, çifti taşıyacak helikopterin kendi arazilerine inmesini istemediklerini belittti ve "Onların bizim arazimize inmelerini istemiyoruz. Bu bizim onlara vermek istediğimiz mesajdır" dedi.

'ONLAR DA BİZE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDA'

Köyün gençlik lideri de "Kraliyet çiftinin helikopterinin köyün futbol sahasına inmesine izin vermek zorunda olduğumuzu, insanların köyümüze geleceğini ve her şeyin iyi görünmesi gerektiğini söylediler bize. Onlar önemli insanlar ve saygı duyuyoruz. Ama onlar da toplum liderlerine aynı saygıyı göstermek zorunda" diye konuştu.

Bu arada köy halkının bu protestoyu William ile Kate'in ziyareti sırasında yapmak istediği ancak polisin güvenlik gerekçesiyle buna izin vermediği de öne sürüldü. Bunun üzerine köy halkı, protesto gösterisini cuma günü gerçekleştirdi.

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KÖY HALKI ÇATIŞMA HALİNDE

Maya Dağı eteklerinde yer alan Indian Creek köyünün sakinleri, yakınlardaki bir başka mülkün sahibi olan Floro and Fauna Intertanional (FFI) adlı kuruluş ile çatışma halinde. Prens William ise 2020 yılından bu yana bu kurumun yöneticiliğini üstleniyor.

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TUR, BİR HAFTA SÜRECEK

Prens William ile eşi Kate Middleton, bir hafta sürecek tur kapsamında Belize, Jamaica ve Bahamalar'ı ziyaret edecek. Çiftin gezisinin ilk halkasında Belize yer alıyor. Ülkede üç gün kalması planlanan William ile Kate'in Indian Creek köyünü ziyaretinin iptal edilmesinden sonra programa yeni bir ekleme yapılıp yapılmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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Bu arada Belize'de 51 yaşındaki sanatçı Alex Sanker da çiftin ziyareti dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen büyük boyutlu tablolar yaptı.

Indian Creek halkı, Prens William'ın yöneticisi olduğu FFI adlı kuruluşla çatışma halinde.