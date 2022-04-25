Yatağı kim tuvalet gibi kullandı? O kadar garipti ki sadece güldüm

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GİZLİ SAKLI HİÇBİR AYRINTI KALMADI

58 yaşındaki Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard aleyhine açtığı 100 milyon dolarlık iftira davası, ikinci haftasına girdi. Biz de eski çiftin, görünüşe göre sanıldığından daha olaylı geçen ilişkilerinin geçmişiyle ilgili yaptıkları en çarpıcı, en dudak uçaklatan itirafları bir hatırlayalım istedik.

ÖZEL UÇAKTA ÖFKE PATLAMASI

Johnny Depp ile 35 yaşındaki eski eşi Amber Heard'ün Virginia da görülen davasında her iki tarafın tanıkları da dinlendi. Bu tanıklardan bazıları Depp, bazıları da Heard hakkında öyle şeyler anlattı ki! Bu tür tanıklıklardan biri de 35 yıldır Hollywood'da birçok filmde görev yapan ses teknisyeni Keenan Wyatt'tan geldi. Depp ile Karayip Korsanları dahil birçok filmde çalışan Wyatt, Boston'dan Los Angeles'a giden özel bir uçakta yaşananları anlattı.

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'NE CÜRETLE BENİMLE KONUŞABİLİYORSUN?'

Keenan Wyatt, 2014 yılında yapılan uçak yolculuğu sırasında Amber Heard'ün Johnny Depp'e çok soğuk davrandığını anlattı. Bir noktada Wyatt, Amber Heard'e yaklaşıp Johnny Depp'i kast ederek "Biliyorsun, seni önemsiyor" dediğini anlattı. Bunun üzerine Heard'ün aniden öfkelenip kendisine "Ne cüretle benimle konuşuyorsun" diye bağırdığını sözlerine ekledi. Keenan Wyatt sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok yüksek sesle bağırdı. Uçak çok sessizdi ve o bağırınca birden bire çok büyük bir gürültü oldu."

'TOPUKLU AYAKKABIYLA KAFAMA VURURDU'

Bu duruşmalar sırasında Johnny Depp, çalkantılı geçen çocukluğu hakkında belki de daha önce hiç anlatmadığı kadar ayrıntıyı gözler önüne serdi. Annesi Betty Sue Palmer'ın hem kendisi ve kardeşlerine hem de babalarına sözlü, zaman zaman da fiziksel şiddet uyguladığını anlattı. Annesi Betty Sue'nun kendisine bazen kül tablası fırlattığını, bazen de yüksek topuklu ayakkabılarla vurduğunu itiraf etti. Depp, annesinin bazı zamanlarda zalimce davrandığını gizlemedi. Depp'in ablası da duruşmada tanıklık yaptı ve bu konuda kardeşinin anlattıklarına benzer ayrıntılar verdi. Aktörün ablası Christi Dembrowski, "Yaşımız ilerleyip kendi evimiz olduğunda bu yaşadıklarımıza benzer şeyler yapmamaya karar verdik" dedi.

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ŞİDDETSİZ YAPAMIYORDU

Johnny Depp, duruşmalar sırasında eski eşi Amber Heard'e yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depp, ilişkilerindeki gerçek tacizcinin eski eşi Heard olduğunu ileri sürdü. Eski eşinin kendisini küçük düşürücü takma isimlerle çağırdığını da sözlerine ekledi. Amber Heard'ün "şiddete ihtiyaç duyduğunu" anlatan Depp, "Zaman zaman kendisini itiklediğini ve bazen de yüzüne bardak fırlattığını" söyledi. Bunlardan kaçınmak ve Amber Heard'den uzak kalmak için bazen kendisini banyoya kilitlediğini de sözlerine ekledi.

Johnny Depp ile Amber Heard'ün karşı karşıya geldiği bu dava sırasında dudak uçuklatan bazı başka iddialar da tekrar masaya yatırıldı. Bunlardan biri de 2016 yılında yaşanan "yatağa dışkılama" olayıydı. Depp, bu olaydan eski eşi Amber Heard'ün ya da onun arkadaşlarından birinin sorumlu olduğunu ileri sürdü mahkeme salonunda. Depp'in anlattığına göre olay 21 Nisan 2016'da gerçekleşti. Heard'ün 30'uncu doğum günü partisi bittikten sonra çift bir kavgaya tutuştu. Bunun ardından da yataklarında dışkı bulundu. Heard bu konuda Depp'in iki evcil köpeği Pistol ve Boo'yu suçladı. Fakat Johnny Depp, bu konuda köpeklerinin bir suçu olmadığını ve bunun Heard'ün planladığını anlattı.

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Johnny Depp, Amber Heard ile boşanmalarının en çarpıcı ayrıntılarından biri olan bu olay hakkında şunları anlattı: "21 Nisan'daki o tartışmanın ardından, 22 Nisan ile 21 Mayıs arasında Amber'i görmedim. Amber şehir dışındayken birlikte yaşadığımız çatı katındaki eve gidip bir şeyler almak istedim. Ama korumam, bana bunun iyi bir zaman olmadığını söyledi." Depp konuşmasının bundan sonraki kısmında, kendisine bir fotoğraf gösterildiğini söyledi. Fotoğraf, Heard ile paylaştıkları yatağın kendisine ait tarafında insan dışkısı bulunduğunu gözler önüne seriyordu. Depp "İşte o zaman eve girmek için neden iyi bir zaman olmadığını anladım" dedi. Oyuncu, o anda düşünüp hissettiklerini de "O kadar tuhaf ve anlamsızdı ki sadece gülebildim" sözleriyle anlattı.

'KÖPEKLERİM OLAMAZ'

Depp, daha önce de bir davada konu edilen dışkıyı, yatağa Heard'ün getirdiğini savundu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Köpeklerin her biri 2 kilo geliyor. Böylesine bir şeyi onların yapması mümkün değil." Bu konu daha önce bir duruşmada da gündeme gelmiş ve hakim bu dışkının köpeklere ait olduğu kanısına varmıştı.

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LILY NEDEN DÜĞÜNE GELMEDİ?

Johnny Depp duruşmalar sırasında eski sevgilisi Vanessa Paradis ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lily Rose Depp'in, kendisi ile Amber Heard'ün düğününe gelmeme nedenini de gündeme getirdi. Depp'in anlattığına göre Lily Rose, Amber Heard ile iyi ilişkiler içinde olmadığı için düğüne de gelmedi. Depp bu durumun birkaç nedeni olduğunu söyledi.

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AĞIR UYUŞTURUCULAR KULLANDI İDDİASI

Depp, Amber Heard'ün düğünlerinde bile ağır uyuşturucular kullandığını ileri sürdü. Depp'in duruşmada anlattıklarına göre Heard; 2015 yılındaki düğünlerinde konuklar arasında bulunan arkadaşlarıyla birlikte durmadan uyuşturucu aldı. Düğünün büyük bir bölümünde de öylece oturup bakışlarını boşluğa dikti.

'YÜZÜMDE SİGARA SÖNDÜRDÜ'

Depp ile Heard arasında yaşanan bu davada karşılıklı suçlamalar birbiri ardına geldi. Bunlardan birinde Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ün kül tablasından aldığı sigarayı yüzüne bastırıp söndürdüğünü ileri sürdü.

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REHİN ALIP TECAVÜZ ETTİ İDDİASI

Duruşmanın ilk gününe Amber Heard'ün iddiaları damga vurmuştu. Depp’in açtığı 50 milyon dolarlık ‘iftira’ davasına, 100 milyon dolarlık karşı dava ile cevap veren Heard, şok bir iddiada bulundu. Güzel oyuncu, Depp’in 2015’te Avustralya’da üç gün boyunca kendisini rehin alıp tecavüz ettiğini ileri sürdü.