Halk özür dilemesini bekliyordu: Protestolara böyle karşılık verdi

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PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE

Belize ve Jamaika'da birçok grup, İngiliz kraliyet ailesinin, kendilerini yüzyıllardır sömürdüğünü savunarak en azından bir özür dilemeleri ve hata yaptıklarını kabul etmeleri gerektiğini ileri sürdü. Bu protestolar yüzünden çiftin Belize'deki programı değiştirildi. Jamaika'da da William ile Kate'in ülkeye gelişinden önce kalabalık bir grup ellerinde pankartlarla seslerini yükseldi.

YEMEKTE YAPTIĞI KONUŞMADA KARŞILIK VERDİ

İşte bütün bu protestolara Prens William, dün gece Jamaika'da katıldığı yemekte yaptığı konuşmayla karşılık verdi. Ülkenin başkenti Kingston'daki yemekte William ile Kate, Jamaika Genel Valiliği'nde ülkenin başbakanı Andrew Holness'ın yanı sıra Genel Vali Patrick Allen ile buluştu.

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BEKLENEN ÖZRÜ DİLEMEDİ

Bu yemekte Prens William bir konuşma yaptı. Her ne kadar yükselen protestolarda beklendiği gibi "İngiltere'nin köle ticareti konusundaki katılımından dolayı" özür dilemese de bu durumdan derin bir acı duyduğunu ifade etti.

'KÖLELİK SUÇU, TARİHİMİZİN SİLİNMEYECEK BİR LEKESİ'

Prens konuşmasında "köleliğin iğrenç olduğunu ve asla yaşanmamış olması gerektiğini" söyledi. Prens William sözlerini şöyle sürdürdü: "Babamın geçen yıl Barbados'ta yaptığı konuşmada ifade ettiği "kölelik suçunun, tarihimizin sonsuza kadar silinmeyecek bir kara lekesi olduğu" görüşüne katılıyorum. Bu konuda üzgün olduğumu söylemek istiyorum." Prens William, her ne kadar yaşanan acılar çok derinlere inse de Jamaika halkının büyük bir cesaret ve kararlılıkla kendine yeni bir gelecek çizeceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

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BARBADOS 400 YIL İNGİLTERE HİMAYESİNDE KALMIŞTI

Prens William'ın babası Prens Charles, geçen yıl İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Barbados'taki törende bu konuda etkileyici bir konuşma yapmıştı. Prens Charles konuşmasında "Barbados halkının olağanüstü bir dirençle geçmişin en karanlık günlerinden ve ülkesinin tarihini sonsuza kadar lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden geçerek kendine yeni bir yol açtığını" söylemişti. Barbaros, 400 yıl İngiltere'nin himayesinde kaldıktan sonra 2021 yılında bağımsızlığını ilan etti. Adanın başkenti Bridgertown'da düzenlenen törende Dame Sandra Mason yemin ederek ülkenin başkanı olarak göreve başladı. Barbados'un en ünlü yüzlerinden biri olan Rihanna'ya da aynı törende ulusal kahraman nişanı verildi.

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GECENİN YILDIZI OLDU

Gecenin en çok dikkat çeken kişisi Prens William'ın eşi Kate Middleton oldu. Gözde modacısı Jenny Peckham'ın imzasını taşıyan yeşil bir gece elbisesi giyen Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seçtiği nişan ve rozeti de kullanarak görünümünü tamamladı.

GEZİDEKİ GİYİMİ GENEL OLARAK BEĞENİLDİ

Her ne kadar gezi protestoların gölgesinde geçiyor olsa da Prens William'ın eşi Kate Middleton giyimiyle ve görünümüyle havayı biraz da olsa yumuşattı. Özellikle son dönemde sıkıcı giyinmekle eleştirilen Middleton bu kez en zor beğenen moda eleştirmenlerinden de hayranlarından da tam not aldı. Gelin günümüzün moda ikonlarından biri olan Kate Middleton'ın gezide giydiği kıyafetleri bir hatırlayalım.

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Olaylı turun ilk durağı Belize'de, ülke bayrağının rengine uygun bu kıyafetle uçaktan indi Middleton.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde bir kakao çiftliğini ziyareti sırasında da bu çiçekli kıyafeti giydi.

Belize'deki resmi akşam yemeğine Middleton pembe bir gece elbisesiyle katıldı.

Belize'ye veda ederken üzerinde 20 yıldan fazla süredir giydiği kırmızı ceketi iye beyaz pantolonu vardı.

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Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle düzenlenen gezinin Jamaika ayağına ise bu elbiseyle başladı.

Aynı gün yaptıkları ziyarette de bu renkli elbiseyi giydi.

Jamaika Başbakanı Andrew Holmes ile görüşmeye gittiklerinde ise üzerinde bu pantolon ve ceket takımı vardı.

Dün geceki yemekte ise bu gösterişli kıyafeti seçti.









