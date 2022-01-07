Şeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor

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HAYATINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Uzun süre inişli- çıkışlı, birkaç kez ayrılıp barıştıkları bir ilişki başladı aralarında. Bir daha bir araya gelmeyecekleri düşünülürken de onlar tüm dünyaya nişanlandıklarını açıkladılar. 2011 yılında sadece ülkelerinde değil tüm dünyada milyonlarca kişiyi ekran karşısına kilitleyen bir törenle evlendiler. Bugün tam 11 yıl geride kaldı evliliklerinde. Aralarına katılan üç çocuklarıyla birlikte geniş bir aileye dönüştüler. Şimdi o peri masalındaki genç kız hayatının farklı bir dönemine giriyor. 30'lu yaşlarını geride bırakıp artık 40'lı yaşlarına adım atıyor.

39 YIL GERİDE KALIYOR

Evet... Bu hikaye herkesin de tahmin edebileceği gibi Büyük Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate Middleton'ın hikayesi. Orta üst sınıftan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldikten sonra Prens William ile evlenip Buckingham Sarayı'na gelin giden Kate Middleton ya da tam adıyla Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak'ta hayatının önemli dönemeçlerinden birinde olacak. Üç çocuk annesi Cambridge Düşesi Catherine, 40 yaşına girecek. Yeni yaşını ailesiyle birlikte kutlayacak olan Middleton'ın 39 yılı tamamlanmak üzere olan yaşam öyküsünü, eski fotoğrafları eşliğinde bir hatırlayalım.

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AİLENİN İLK ÇOCUĞU

Catherine Elizabeth Middleton, dünyaya gözlerini 9 Ocak 1982'de Reading, Berkshire'da açtı. Michael ve Carole Middleton'ın en büyük çocuğu olan Kate Middleton'ın anne ve babası havacılık sektöründe çalıştı önce. Michael eski bir uçuş memuru, Carole de eski bir uçuş görevlisiydi. Fakat Kate'in dünyaya gelmesinden beş yıl sonra parti malzemeleri batan bir şirket kurdular. Şirketin şu andaki değerinin, 30 milyon sterlinin üzerinde olduğu belirtiliyor.

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ANNE TARAFI İŞÇİ SINIFINDAN

Kate Middleton'ın annesi Carole Goldsmith Middleton işçi sınıfı bir aileden geliyor. Babasının ailesinin ise geçmiş yıllarda da kraliyet ailesiyle bağları vardı. Middleton ailesi, kraliyet ailesinin kurduğu vakıf fonlarından yararlanarak girişimcilik yaptı.

İKİ YIL ÜRDÜN'DE YAŞADILAR

Kate'in çocukluğu Berkshire'ın Bucklebury köyünde geçti. 1984 ile 86 arasında British Airways için çalışan ebeveyniyle birlikte Ürdün'de yaşadı. 1986'da ailesiyle birlikte Berkshire'a dönen Middleton, Berkshire'daki Pangbourne yakınlarındaki özel bir okul olan St Andrew's School'a kaydoldu. Daha sonraki yıllarda St Andrew's'ta bir süre yatılı kaldı. Downe House School'da okudu Wiltshire'da ortak eğitim veren bağımsız bir yatılı okul olan Marlborough College'ın da yatılı öğrencisiydi.

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SPOR KONUSUNDA YETENEKLİYDİ

Middleton spor konusundaki yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Öğrencilik yıllarında kadın çim hokeyi takımının kaptanı oldu. Mezuniyetinden sonra bir yıl boyunca çeşitli programlara katıldı ve seyahat etti. İtalya’da Florence İngiliz Enstitüsü’nde eğitim gördü. Şili'ye giderek Raleigh Uluslararası programına katıldı. Üniversiteden önceki yaz Southampton Limanı'nda güverte görevlisi olarak çalıştı. Middleton daha sonra İskoçya'nın Fife kentindeki St Andrews Üniversitesi'ne girdi ve sanat tarihi okudu. Sadece sanat tarihine odaklanmadan önce kısa süre psikoloji eğitimi görmüştü. Eğitimi sırasında yarı zamanlı garson olarak çalıştı. 2005 yılında Middleton, St Andrews Üniversitesi'nden sanat tarihi alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu.

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PAZARLAMA VE FOTOĞRAFÇILIK ALANINDA ÇALIŞTI

Kasım 2006'da Middleton, bir giyim markasında aksesuar alıcısı olarak on iki aylık yarı zamanlı çalışmaya başladı. Aynı yıl, UNICEF için para toplamak amacıyla Alistair Morrison'ın "Time to Reflect" kitabının lansmanını kutlamak için bir fotoğraf sergisinin küratörlüğünü yaptı. Middleton, 2007 ve 2008'de Naomi's House Hospice'e çeşitli geziler yaptı ve burada çocuklara hediyeler getirdi. 2008'de, okullarda ruh sağlığını iyileştiren bir kuruluş olan Place2Be için para toplayan 80'ler temalı bir tekerlekli disko bağış toplama etkinliği düzenledi. Middleton ayrıca Ocak 2011'e kadar aile şirketinde katalog tasarımı ve üretimi, pazarlama ve fotoğrafçılık alanlarında çalıştı.

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Şirkette çalışırken, şirketin küçük çocuklar için küçük markasını kurdu ve ölümcül hasta gençlere yardım eden ve hasta çocuklar için parti malzemeleri sağlayan Starlight Çocuk Vakfı ile çalışmaya başladı.Middleton ayrıca hayır kurumu için para toplayan Boodles Boks Balosu'nun koordinasyonuna da yardımcı oldu. Evlenmeden önce, Middleton, Londra'nın Chelsea kentindeki ebeveynlerinin sahip olduğu bir dairede kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu.

O ELBİSE DE ÜNLÜ OLDU

Middleton'ın hayatını değiştiren olay ise Prens William ile tanışması oldu. 2001 yılında, St Andrews Üniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da öğrenciyken Prens William ile tanıştı. Bundan bir yıl sonra ise ikisinin de kaderini değiştiren olay meydana geldi. 2002'de üniversitede düzenlenen hayır amaçlı bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma çıktı ve işte o anda William'ı da "kalbinden" vurdu. O ilbesi çiftin evlendiği 2011 yılında bir müzayedede satışa çıktı ve 65 bin pounda satıldı.

AYNI EVDE YAŞADILAR

Fakat çiftin flört etmeye başlaması 2003 yılını buldu. Romantik ilişkilerinin ikinci yılında Kate ve William, diğer iki arkadaşıyla bir daire paylaştı. 2003'ten 2005'e kadar ikisi de iki oda arkadaşıyla Strathtyrum malikanesindeki Balgove House'da yaşıyorlardı.

İLİŞKİLERİNİ UZUN SÜRE SESSİZCE SÜRDÜRDÜLER

Kate ile William ilişkilerini çok uzun süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yakalandılar. Ve o andan sonra da basın peşlerini hiç bırakmadı.

KAYAK TATİLİNDE 'YAKALANDILAR'

Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü. Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi. Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.

Kate ile William'ın, 2005'te Kloster, İsviçre'de yaptıkları kayak tatili sırasında çekilen o fotoğrafları, özellikle de Middleton ailesi için 2011'deki düğüne kadar süren bir tür kabusun da başlangıcı oldu. Özellikle de magazin basını, "mavi kanlı" olmayan Kate Middleton'ı kelimenin tam anlamıyla "didik didik" etti uzun bir süre. Sokakta yürüyemez hale geldiği zamanlar oldu. Gece gezmelerinde "ters açılardan" çekilen fotoğrafları sayfa sayfa yayınlandı.





TELEFON MESAJLARI BİLE ELE GEÇİRİLDİ

William ile Kate'in ilk birlikte çekilen fotoğraflarında bazı tabloid gazetelerin kullandığı "Sonunda... Wills bir kız buldu" ifadesi bile basının Middleton'a ilk dönemdeki yaklaşımını gözler önüne seriyordu. Elbette bunun gerisi de geldi. Daha sonra kapanan News of the World gazetesi tarafından cep telefonu tam 155 kez siber saldırıya uğradı. Hem kendisinin hem de kardeşi Pippa'nınbu ilişki sayesinde sınıf atlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

'KRALİÇE ONAYLAMIYOR' İDDİALARI

Gençlik yıllarında her yaşıtı gibi gece gezmelerini seviyordu Middleton. Bazen William ile bazen de kız kardeşi ve arkadaşlarıyla gece kulüplerine gidiyordu. İşte o dönemde onun gittiği kulüplerin kapısında bekleyen paparazziler tarafından araca binerken ya da araçtan inerken bedeninin ayrıntılarını sergileyecek açılardan fotoğrafları çekiliyordu Middleton'ın. Bu fotoğraflar magazin basınında "Kraliçe William'ın ilişkisini asla onaylamıyor" iddialarıyla birlikte yer alıyordu.

Magazin basını sadece Kate Middleton ile değil ailesiyle de ilgilenmeye başladı süreç içinde. Ailenin sorunlu üyeleri arandı ve elbette birkaç kişi de bulundu. Bunlardan biri de Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith oldu. Varlıklı bir iş insanı olan Goldsmith'in adı karısına şiddet uygulamak ve uyuşturucu satmak da dahil birçok olumsuz haberle gündeme geldi. Her ne kadar basın evlendikten sonra Middleton'a daha ılımlı davransa da dayısı hala zaman zaman bu tür olumsuz haberlerle gazete sayfalarında yer alıyor.

'BİR PRENSLE EVLENMESİ İÇİN'

Kate Middleton ile Prens William'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığı dönemde annesi Carole'ın kızını "bir prensle evlenmesi için" yönlendirdiği iddiaları da basında yer aldı. Hatta Middleton'ın okuduğu üniversiteyi değiştirip William'ın eğitim gördüğü St Andrews Üniversitesi'ne gitmesi de bu planın bir parçası olarak yorumlandı.

SENELERCE EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ

Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı. Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli. Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı. 2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.

SONUNDA NİŞAN DUYURULDU

Sonunda 16 Kasım 2010'da Prens William ile Kate Middleton'ın nişanlandığı resmi olarak duyuruldu. İşte o noktadan sonra da Prens'in, basının sert tavırlarına karşı önlem almak için bazı girişimlerde bulunduğu haberleri yer almaya başladı. William'ın, bir paparazzi takibi sırasında geçirdiği kaza sonucu ölen annesi Diana'nın yaşadıklarından gelecekteki karısını korumak istediği iddiaları yayıldı. Birçok kişiye göre Prens bu konuda hiç de haksız değildi.

O YÜZÜK YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Kate Middleton ile Prens William'ın nişanının açıklanması dünyada büyük bir heyecan yarattı. Bunun nedenlerinden biri de taktığı nişan yüzüğüydü. Yani bir zamanlar William'ın annesi Diana'nın, Prens Charles ile evlenirken taktığı 12 karatlık elmaslarla süslü safir yüzük. Bu yüzük hakkında çeşitli iddialar da dolaştı ortalıkta.

YILLARCA DIANA PARMAĞINDA TAŞIDI

Diana'nın yüzüğüyle ilgili iddialara gelirsek.. Middleton'ın parmağından şu ana kadar mecbur kaldığı sadece birkaç kez çıkardığı o gösterişli yüzüğün aslında Meghan Markle'a ait olması gerekiyordu. Neden mi? Diana'nın ölümünden sonra iki kardeş William ve Harry onun değerli hatıralarını aralarında paylaştırdı. Buckingham Sarayı'nda uzun süre çalışan görevli Paul Burrell'a göre William, annesinin kullandığı ünlü bir markaya ait değerli bir saati seçti. Harry de babası tarafından annesine verilen bu değerli nişan yüzüğünü. İki kardeş yıllarca bu değerli hatıraları sakladı. William, uzun süredir birlikte olduğu Kate Middleton'a evlenme teklif edeceğini açıkladığı zaman Harry ona bir jest yaptı.

HARRY ÖNERDİ

Harry, William'a, Middleton'ı kast ederek "Annemin yüzüğü ona uygun olmaz mı?" diye sordu. William da bunu kabul etti ve iki kardeş annelerinden kalan hatıraları değiştirdi. William, safir yüzüğü aldı, Harry de değerli kol saatini. İşte iki kardeş arasındaki bu değiş- tokuş nedeniyle Diana'nın gösterişli yüzüğü artık Kate Middleton'ın parmağını süslüyor.

Prens William ve artık Cambridge Düşesi unvanını taşıyan Kate Middleton, 2011 yılında evlendi. Düğünlerini bütün dünya izledi. Orta sınıf bir ailenin kızı olan Middleton, zaten geçmişte de sporla uğraştığı için formunu koruma konusunda tecrübeliydi. Ama resmi olarak kraliyet ailesine girmeden önce bir hazırlık sürecinden geçti. Bu uğurda yaptığı ilk şey de kilo vermek oldu. Zaten ince bir yapısı olan Middleton biraz daha zayıfladı. Evlendikten sonra da giyim tarzı tamamen değişti. Hala zaman zaman bir giydiğini birkaç kez giyse de çok ünlü olmayan tasarımcıların kıyafetleriyle görüntülense de gardrobu konusunda daha dikkatli davranıyor. Seçimlerini daha dikkatli yapıyor.

BASININ TAVRI DEĞİŞTİ

Nişan duyurulduktan sonra basının tavrında da belirgin bir değişiklik oldu. Bir dönem objektif ve kameralarla peşine düşüp nefes aldırmadıkları, ailesiyle ve kendisiyle ilgili "didiklenmedik" nokta bırakmadıkları Middleton hakkında "Kate ve William, kraliyet ailesine yeni ve taze bir soluk getirecek" tarzı yorumlar içeren makaleler basında boy göstermeye başladı.

MİLYONLAR BU DÜĞÜNÜ İZLEDİ

Çift, 2011 yılında tüm dünyanın izlediği bir törenle evlendi. Bu düğünün böylesine ilgi çekmesinin önemli nedenlerinden biri Prens'in yani tahtın iki numaralı varisinin kendisi gibi "mavi kanlı" biriyle değil halktan bir kızla evlenmesiydi. Uzun süre çalkantılı bir ilişki yaşayan çift sonunda "muradına" ermişti. Bu yüzden bu evlilik o süreçte "Külkedisi masalı" olarak anıldı. Fakat Middleton'ın "basından çektiği" bu düğünle sona ermedi.

BİR TÜRLÜ RAHAT BIRAKMADILAR

Düğünden bir yıl sonra Prens William ile Kate Middleton, çıktıkları Fransa tatilinde de paparazzilerin takibinde kaldı. Bir dostlarının yazlık malikanesinin balkonunda kocasıyla üstsüz bir şekilde güneşlenen Middleton, Closer dergisi tarafından görüntülendi. Ama bunun bedeli ağır oldu. Dava açıldı ve dergi, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 45 Bin Euro para cezası aldı. Kate'i üstsüz görüntüleyen paparazziler Cyril Moreau ve Dominique Jacoviedes'e de 10'ar bin Euro para cezası verildi.

Prens William önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtti. Lady Diana 1997 yılında, Paris’te sevgilisi ile birlikte olduğu aracın paparazziler tarafından kovalanması sonucu yaşanan trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

ETEKLERİ RÜZGARDA UÇUŞUNCA...

Evliliğin ardından Kate Middleton bu kez kıyafetleriyle gündeme gelmeye başladı. Ama olumsuz bir şekilde. Evliliğinin ilk yıllarında yurt içi ve yurt dışı gezilerinde giydiği elbiseler yüzünden magazin basınının manşetlerine çıktı Middleton. Bunun nedeni de uçuşan etekleriydi. Sonunda basında yer alan haberlere göre olaya Kraliçe el koydu ve Middleton'ın elbiseleri daha korunaklı hale getirildi. Fakat bu kez de Middleton'ın "demode" ve "yaşından büyük" giyindiği haberleri basında çıkmaya başladı.

ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU

Çok da uzak olmayan bir gelecekte Britanya tahtına geçmeye hazırlanan Kate ile Wililam'ın, 8 yaşında George, 6 yaşında Charlotte ve 3 yaşında Louis adında üç tane çocukları bulunuyor.