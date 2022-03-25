Onların suçu değil ama kilometrelerce ötede utançtan ölüyorum

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PROTESTOLAR BİTMEK BİLMEDİ

Daha geziye başlamadan, her ikisi de 40 yaşında olan çiftin temsil ettikleri ülke tarihinin karanlık sayfalarını açan hatırı sayılır bir halk kitlesi, "köleliğe baş kaldıran, bunun için özür bekleyen" hatta "onları artık istemediklerini" ifade eden protestolar düzenledi, açık mektuplar yayınladı. Çift, kimi zaman da misafir oldukları ülkelerde kendilerini gülümsemelerle karşılayanların, belki de bir anlığına boş bulunup sergilediği gerçek hislerini de öğrendi.

İNGİLTERE'DE DE ELEŞTİRENLER VAR

Kate ile William, Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Karayipler gezisinin son durağı olan Bahamalar'a ulaştı. Yine ilk anda Kate Middleton'ın ülke bayrağının tonunda kıyafeti, genel şıklığı dikkat çekti. Ama ülkede herkes onları konukseverlikle karşılamadı. İngiltere'de bile bazı çevreler tarafından "ne gerek vardı" ya da "yanlış zamanlama" diye eleştirilen gezinin Bahamalar durağı da çift için epey sert başladı.

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Tıpkı Belize ve Jamaika'da olduğu gibi Bahamalar'da da geçmişe yönelik yapılan kölelik suçlamaları yine gündemdeydi. Diğer Karayip halkları gibi Bahamalar da bir kısım, artık Kraliçe'yi devletin başı olarak istemediklerini, tarih boyu yapılan köle ticareti için tazminat ödenmesi gerektiğini gündeme getirdi.

Ülkedeki özgürlükçü hareketin öncüsü olarak bilinen Ulusal Tazminat Komitesi bir açık mektup yayınladı ve tıpkı diğer iki ülkede olduğu gibi, Britanya'nın geçmişteki kölelik faaliyetleri nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Söz konusu mektupta şu satırlar yer aldı: "Onlar... Kraliyet ailesi ve hükümetleri, ekonomilerinin, atalarımızın sırtı üzerine inşa edildiğini kabul etmeli. Sonra da bunu bize ödemek zorundalar. Biz, tüm kurbanların çocukları, bunu atalarımıza borçluyuz. Hesap sormak, şifa ve adalet talep etmek atalarımıza olan borcumuz. Dük ve Düşes, şu anda bu tür bir açıklama yapmaya zorlanamazlar. Bu sefer Kraliçe ya da hükümetleri adına konuşamıyor olabilirler. Ama, miraslarının yarattığı tahribatı da görmezden gelemezler."

William ile Kate, Jamaika'nın ardından Nassau'daki Lynden Pindling Havalimanı'nda kendilerini taşıyan uçaktan indi. Çift gayet sıcak bir şekilde karşılandı. Hatta sekiz yaşındaki Bahamalı Aniah Moss onlara bir buket çiçek de verdi. Daha sonra da ülkenin başbakanı Philip Davis ile buluşup samimi bir görüşme gerçekleşirdiler. Ama daha onlar gelmeden önce bambaşka gelişmeler olmuştu.

'ABARTILI GEZİNİN MALİYETİ DE BİZDEN ÇIKTI'

Açık mektupta, Prens William ile Kate Middleton'ın Karayipler gezisinin maliyetine de değinildi. "Biz, Bahamalar Ulusal Tazminat Komitesi olarak bu abartılı seyahatin maliyetinin büyük bir kısmının halkımızdan çıktığının da farkındayız. Bu toprakların insanlarının neslinin tükenmesi, köleleştirilmesine ve yozlaşmasına neden olan bir rejimin yararı için bu faturayı neden biz ödüyoruz?" şeklindeki sert satırlar da söz konusu mektupta yer aldı.

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'UTANÇTAN ÖLMEME NEDEN OLDU'

Aslına bakılırsa Prens William ile Kate Middleton'ın bu gezisi aleyhine sesler sadece Karayip ülkelerinden yükselmiyor. Ülke içinde de bu geziyi gereksiz bulanların, ülkeye hiçbir faydası olmadığını savunanların sayısı hiç de az değil. Daily Mail gazetesinin köşe yazarı Jan Moir de geziye tepkisini kaleme aldığı yazıyla gösterdi. "Bu Kate ve William'ın suçu değil ama bu tur, utançtan ölmeme neden oldu"

diye yazdı. Deneyimli köşe yazarı, kraliyet ailesiyle ilgili bazı şeylerin artık geçmişte kaldığını da savundu.Makalesinde şu satırlara yer verdi Jan Moir: "Gelin yüzleşelim.... William ile Kate'in Jamaika turu bir felaket. Eğer gelecek böyle şekillenecekse insan monarşinin geleceği için yalnızca endişelenebilir. "

'BUNLARIN HEPSİ GEÇMİŞTE KALDI'

Jan Moir, özellikle de gezinin Jamaika ayağını eleştirdi. O sırada objektiflere yansıyan tuhaf görüntünün de altını çizdi. "Ultra ayrıcalıklı kraliyet ailesi üyeleri, kendilerini eğlendiren yerli halkı izliyor ve onları eğlendiriyor. Daha sonra da tel örgülerin arasından kendilerine uzanan elleri sıkıyor. Bunların hepsi geçen yüzyılda kaldı. Hepsi bitti. Tam 4 bin mil ötede ben utançtan ölüyorum. Kendim için, ülkemiz için ve Cambridge çifti için."

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DÜNYANIN DEĞİŞTİĞİNİ SAVUNDU

Moir Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in aynı geziyi ilk olarak 1953'te yaptığını, son kez de 2002'de aynı bölgeye gittiğini hatırlatıp o zamandan bu yana dünyanın değiştiğini savundu. Moir şöyle devam etti: "Dünya artık farklı bir yer. Tarihin kendisi de revizyonizmin sularında yıkanıyor. Kraliyet ailesi bu bu bölünmenin yanlış tarafında... Sömürgeciliğin kirli çamaşır sepetinin dibinde ve geçmişin lekeleri arasında."

Geçmişte yaşananların ve bugün yükselen protestoların, William ile Kate'in suçu olmadığını vurguladı Jan Moir. Geçmişin günahlarının giderek özgürleşen bir dünyada iyice ortaya çıktığı bir dönemde bu tür bir deniz aşırı tura gitmenin çiftin talihsizliği olduğunu belirtti.

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Tüm dünya çiftin gezisi başladığından bu yana bu protestoları konuşuyor. Fakat çok konuşulan hatta belki bu tepkileri yumuşatan başka bir ayrıntı var. O da Prens William'ın eşi Kate Middleton. Bir süredir durmadan daha önce giydiği kıyafetleri giydiği, çok sıkıcı tercihlerde bulunduğu için acımasızca eleştirilen Middleton, bu zorlu gezide bütün bunların acısını çıkardı. Ülkeden ülkeye giderken uçakta bile giysisini değiştiren Middleton, özellikle de Jamaika'daki son etkinlikteki giyimiyle çok konuşuldu.

ÜSTÜ AÇIK ARAÇTA

Jamaika'dan ayrılmadan önce William ile Kate Karayip Askeri Akademisi Subay Eğitim Programı'nın törenine katıldı. Bu tür etkinliklerde genellikle askeri üniformaları hatırlatan bir giyim tarzını benimseyen Düşes, bu kez de aynısını yapacağını sananları şaşırttı. Middleton, tören için tepeden tırnağa beyazlara büründü. Dantel ağırlıklı beyaz bir elbise giyen Middleton, saçlarını topladı ve gösterişli bir şapkayla görünümünü tamamladı. William ile Kate, tören sırasında tıpkı Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip'in Jamaika'yı ilk ziyaret ettikleri 1953 yılında yaptığı gibi üstü açık bir araçta törene katılanları selamladı.

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KRALİÇE'NİN ELBİSESİNİN KOPYASI

O törende Kate ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı. Seçtiği kıyafet, bazı ayrıntılar dışında Kraliçe 2. Elizabeth'in 1954 yılında çıktığı Avustralya turunda giydiği beyaz dantelli elbiseye çok benziyordu. Bu durum da "Kraliçe'nin bir mesajı olarak" yorumlandı.