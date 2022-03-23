Kamera arkası bambaşka: Ellerinizde atalarımızın kanı, gözyaşı ve alın teri var! Bizden özür dileyin

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ARDI ARDINA PROTESTOLAR

Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesini, kendi içlerinde yaşadıkları çalkantıların yanı sıra daha geniş çaplı sorunlar da bekliyor. Üstelik bunları engellemeye, ailenin, halkın gözünde en çok sevilen iki üyesi Prens William ile Kate Middleton'ın gönül kazanma çabaları da yetmiyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı nedeniyle William ile Kate'in çıktığı Karayipler turu kölelik suçlamaları ve protestoların gölgesinde sürüyor.

BELİZE'DEN SONRA JAMAİKA'YA GEÇTİLER

Babası Prens Charles'ın ardından taht için ikinci sırada yer alan Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, protestolar yüzünden programlarını değiştirmek zorunda kaldıkları Belize'nin ardından Jamaika'ya geçti. Fakat orada da durum farklı değildi. Her ne kadar onların görmemesi için gerekli önlemler alınmış olsa da Jamaika'da da, çiftin temsil ettiği İngiliz kraliyet ailesine yönelik kölelik suçlamaları ve protestolar vardı.

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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

Kate Middleton ile Prens William, Britanya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Voyager uçağıyla Belize'den ayrılıp turun ikinci durağı olan Jamaika'nın başkenti Kingston'daki Norman Manley Uluslararası Havalimanı'na indi. Klasik bir takım elbise giyen Prens William ile Jamaika bayrağını temsilen uzun sarı bir elbise giyen Kate Middleton kendilerini karşılayanlara gülümseyerek uçaktan indi. Jamaika Ordusu'ndan bir birliğin yanı sıra Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson Smith ile eski güzellik kraliçesi ve politikacı Lisa Hanna çifti resmi bir törenle karşıladı.

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'BİZDEN ÖZÜR DİLEYİN"

William ile Kate, törenin ardından Jamaika Genel Valisi Patrick Alley ile buluşmak üzere Britanya Yüksek Komiserliği binasına geçtiler. Çiftin ulaşmasından kısa bir süre önce de aynı yerde, insan hakları savunucusu Opal Adisa'nın çağrısıyla bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Bu gösteride, Britanya monarşisi kölelik ve insan hakları ihlalleri nedeniyle tazminat ödemeye çağrıldı. Britanya monarşisinden bağımsız olmak istediklerini ifade eden protestocular, Britanya kraliyet ailesinin "atalarının kan, ter ve gözyaşlarından yarar sağladıkları için özür dilemesi gerektiğini" savundu.

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ÖZÜR DİLEMELERİ İÇİN 60 NEDEN

Protesto gösterilerinde başı çeken insan hakları savunucusu emekli profesör Adisa, kaleme aldığı açık mektupta kraliyet ailesinin özür dilemesini gerektiren 60 neden sıraladı. Bunlar arasında, insan ticaretinin ve köleliğin, bir insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiği de yer alıyor.

KALABALIK PROTESTO

William ile Kate'in ulaşmasından önce Britanya Yüksek Komiserliği önünde toplanan ve pankart açıp slogan atan göstericiler., çiftin şansında tüm aileye tepkilerini gösterdi. Protestocuların açtıkları pankartlarda ağırlıklı olarak "Bizden özür dileyin" yazısı dikkat çekiyordu.

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'PRENSLER, PRENSESLER PERİ MASALLARINA AİT, JAMAİKA'YA DEĞİL'

Gösterinin en çok ilgi gören pankartlarından birini de küçük bir kız çocuğu taşıyordu. Bu pankartta ise "Krallar, kraliçeler, prensler ve prensesler peri masallarına aittir, Jamaika'ya değil" yazısı görülüyordu.

Britanya, 300 yıldan fazla bir süredir Jamaika'yı kontrol altında tutuyor. Bu süre içinde yüz binlerce kişi, önce şeker sonra da tütün ve kakao tarlalarında çok zor koşullar altında çalışmak zorunda kaldı.

PRENS WILLIAM'IN BİLGİSİ VAR

Bütün bu protestolardan Prens William'ın haberdar olduğu da belirtiliyor. Buna bağlı olarak bu akşam (23 Mart Çarşamba) Jamaika Genel Valiliği'nde düzenlenen resmi yemekte yapacağı konuşmada bu konuya değinmesi de bekleniyor.

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'ATALARIMIZDAN FAYDALANDILAR'

Bütün bu protesto gösterilerinde başı çeken şair, emekli profesör ve insan hakları savunucusu 60 yaşındaki Opal Adisa, politikacılar, iş insanları, doktorlar ve müzisyenlerin de üyeleri arasında bulunduğu Advocates Network adlı kurumla birlikte çalışıyor. Opal Adisa, William ile Kate'in de tüm bu insan hakları ihlallerinin ve köleliğin suç ortağı olduğunu ileri sürdü. Adisa sözlerini şöyle sürdürdü: "Kate ve William da bu işin suç ortağı., Çünkü onlar da konumları gereği bizim atalarımızdan faydalandılar."

Opal Adisa, ülkelerini ziyaret eden Kate ve William'ın temsil ettiği Britanya monarşisi hakkında "Geçmişte sahip oldukları ve hala sürdürdükleri lüks yaşam tarzı, dünyanın her yerinde bedelsiz bir şekilde dolaşmaları büyük büyük annemin ,dedemin, onların kanlarının, gözyaşlarının ve alın terlerinin bir sonucudur" dedi. Adisa, İngiliz kraliyet ailesini kendilerine ekonomik ve sosyal tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Ülkelerinde hastaneler yapmaları, çocuklarının yeterli eğitim almalarını sağlamak için okullar açmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kate ve William'ın Karayipler gezisi bu bağlamda epey büyük bir şokla başlamıştı. Çiftin Belize'de ziyaret edeceği kakao tarlasının yer aldığı Indian Creek adlı köyün halkı onları istemediklerini belirterek bir protesto gösterisi düzenledi. Bu olayın ardından William ile Kate'in programı değiştirildi ve Indian Creek yerine başka bir köyde bulunan kakao tarlasını ziyaret ettiler.

Aslında Kate, William ve hatta Kraliçe 2. Elizabeth'e karşı kişisel bir tavırları olmadığının da altını çizen Opal Adisa "Ama biz onlara basitçe yanlış yaptınız diyoruz. Ve yanlış yaptıklarını kabul edip bunu düzeltmelerini istiyoruz. Bugüne kadar sessiz ve kibarca davrandıklarını savunan Adisa "Ama atık yeter. Bu ırkçılığın ve ayrımcılığın üstesinden gelelim artık" diyerek sözlerini tamamları.

REGGAE MÜZİĞİN DOĞUM YERİNDE

Prens William ile Kate Middleton, Jamaika gezisinde reggae müziğin doğum yeri olarak nitelendirilen Trench Town'u da ziyaret etti. Orada halkın sevgi gösterisine sıcak bir şekilde karşılık verdiler. Bu arada reggae müziğin en ünlü temsilcisinin Jamaikalı Bob Marley olduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım.



