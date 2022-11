Ne Ã§ok bekledin bu tacÄ± KraliÃ§e mezarÄ±nda ters dÃ¶ndÃ¼

Haberin Devamı

KRALİÇE ÖLDÜ, O YİNE GÜNDEMİN İLK SIRASINA YERLEŞTİ

Onu hiçbir koşulda sevmeyen milyonlarca kişinin gözünde Büyük Britanya'nın yeni konsort kraliçesi Camilla'nın durumu bu. Böylesine bir nefreti üzerine çekip sonra da bütün bu düşünceleri değiştirmek çok da kolay bir durum olmasa gerek. Bu durum, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra, Charles kral olarak tahta çıktığında daha fazla dile getirilir oldu. Hatta yaşasaydı "konsort kraliçe" unvanı alacak olan Diana, ölümünden tam 25 yıl sonra sosyal medyada dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

'SABIR ABİDESİ VE BÜYÜK AŞIK'

Fakat madalyonun bir de öteki yüzü var. Her ne kadar çok sevilmiyor olsa da hatta kendisi başından beri bu durumun farkında olsa da Camilla'nın durumuna sevinenler de var. Onun yıllar boyunca kendisini hiç istemeyen bir aileye girmeyi başarması, dünyanın bir kısmına öyle ya da böyle kendini kabul ettirmesi büyük bir başarı bu gruba göre. Yine sayıları az olsa da Camilla, Charles'a karşı beslediği aşkı bütün zorluklara göğüs gererek koruyan, sahip çıkan bir "sabır abidesi" olarak da görülüyor.

KOCASININ YANINDA YER ALDI

İşte bu görüşü savunanlar, Kral 3. Charles'ın ilk uluslararası resmi davetinde onunla birlikte ev sahipliği yapan Konsort Kraliçe Camilla'ya sosyal medya üzerinden selam gönderip sevgilerini sundu. Kral 3. Charles, karısı Camilla ile birlikte Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı Buckingham Sarayı'nda resmi bir yemekte ağırladı. Artık Kraliçe 2. Elizabeth de eşi Prens Philip de hayatta olmadığından onların yerini Charles ile Camilla aldı.

KAYINVALİDENİN TACI DAHA GÖSTERİŞLİYDİ

O gecenin bir başka özelliği de hem yeni Konsort Kraliçe Camilla'nın hem de yeni Galler Prensesi Catherine'in taçlarını takarak katılacak olmasıydı. Kate Middleton, yine her zamanki gibi Diana'nın da çok kullandığı Cambridge Lover's Knot Tiara'yı takmıştı. Camilla ise ondan daha gösterişli bir taçla boy gösterdi yemekte. Zaten hiyerarşik olarak Kate'ten daha üst konumda olduğu için de olması gereken buydu. Kraliçe Elizabeth'e ait olan o safir taşlarla süslü taç da Camilla'nın hayranlarını çok heyecanlandırdı.

KRALİÇE'YE DÜĞÜN HEDİYESİ

Mavi bir elbise giyen Camilla, bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in başını süsleyen bu gösterişli taç ile görünümünü tamamladı. Aslında bu taç bir çift küpe, bir yüzük ve bilezikle tamamlanan setin bir parçası. Hemen yeri gelmişken bu setin bir bölümünün 1947 yılında, Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Philip ile evlenirken ona babası, yani dönemin kralı 6. George tarafından düğün hediyesi olarak verilmişti. Bu setin, 1850 yılında yapıldığı belirtiliyor.

'SONUNDA! BİZ DE BU TACI BEKLİYORDUK'

Camilla'nın taktığı bu gösterişli set, sosyal medya kullanıcısı hayranlarını da büyük bir heyecana boğdu. Bu Twitter kullanıcısı "Sonunda" Biz çok uzun zamandır bu tacı bekliyorduk" diye yazdı. Bir başkası ""Camilla'nın tacını beğendim. Çok güzel! Çok iyi bir tercih" diyerek görüşünü belirtti. Bir başka kullanıcı Konsort Kraliçe Camilla'nın gece için seçtiği elbiseye üç tane kalp emojisi koyarak beğenisini ifade etti. Başka biri de Camilla'yı "safir kraliçesi" olarak nitelendirdi.

HİÇ HOŞLANMAYANLAR DA GÖRÜŞLERİNİ İFADE ETTİ

Her ne kadar bazı kişiler Camilla'nın, Kraliçe 2. Elizabeth'e ait bu tacı takmak için çok uzun yıllar beklediğini ve sonunda amacına ulaştığını savunsa da bundan memnun olmayanlar da vardı. Bunlardan biri durumu "Kraliçe 2. Elizabeth, büyük ihtimalle babasının düğün hediyesi olan bu tacı Camilla'da görünce mezarında ters dönmüştür" diyerek görüşünü belirtti. Ve bu setin, Elizabeth'in mücevheri olduğunu Camilla'nın onu kullanmaya değer olmadığını da yazdı.

'KRALİÇE'DEN İZİN ALMIŞTIR': Bu tarz düşünenlerden biri Camilla'nın bu tacı kendisi için, Kraliçe ölüm döşeğindeyken seçmiş olabileceğini yazacak kadar ileri götürdü eleştirisini. Buna yanıt veren bir başkası da "Camilla, bu tacı kullanmak için sağlığında Kraliçe'den izin almıştır" diye yanıt verdi.

MİLYONLARCA KİŞİ AÇLIKLA BOĞUŞURKEN BU GÖSTERİŞ NİYE?

Bu arada İngiliz kraliyet ailesini, milyonlara kişi açlıkla ve yaşamın zorluklarıyla mücadele ederken böyle gösterişli kıyafetler ve milyonluk takılar içinde keyif sürmekle eleştirenler de oldu.



GERDANLIK VE KÜPELER BABASININ HEDİYESİ

Madem bu kadar anlattık, Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan ama önceki gece Camilla'nın kullandığı bu sete biraz yakından bakalım. Setin gerdanlığı ve bir çift küpesi Kraliçe'nin babası Kral 6. George'dan bir düğün hediyesi. Dönemin kralı, kızı Elizabeth prens Phlip ile evlenirken ona bu değerli safir gerdanlık ve küpeyi hediye etti. Takıların Victorian döneme uzanan bir geçmişi var. Bu arada... Bu takılar daha önce Belçikalı bir prensese aitti.

KRALİÇE, YERİ PARÇALAR EKLEDİ

Kraliçe 2. Elizabeth, 1960'larda gerdanlığı bir taç haline dönüştürdü. Gerdanlığı biraz değiştirdi ve setin tamamlanması için benzer safir ve pırlantalardan oluşan bir de bilezik ekledi. Kraliçe 2. Elizabeth, gerdanlığı ucuna yine safir bir taş ekleyerek de kullanıyordu zaman zaman.

CAMILLA'NIN SIRRI NE?

Camilla, Charles ile tanışıp inişli- çıkışlı ama hiç bitmeyen ilişkisi başladıktan tam 35 yıl sonra İngiliz kraliyet ailesi tarafından kabul gördü. Sabrının sonucunu Charles ile evlenerek aldı. Sonunda Kraliçe ölmeden önce yaptığı açıklamada, kendisinden sonra yerine Charles'ın tahta geçeceğini, Camilla'nın da konsort kraliçe olacağını duyurdu. Her ne kadar başlarda Camilla'yı hiç istemese de hatta oğlundan ayırmak için başkasıyla evlenmeye teşvik etse de sonunda 2. Elizabeth de onu kabul etmek zorunda kaldı. Peki neydi Diana gibi genç ve güzel bir kadını bile etkisiz hale getirip Charles'ın kalbini kazanan, biraz daha ileriye gidip söylersek "gözlerini kör eden" Camilla'nın sırrı? Belki fiziksel özellikleriyle değilse de sahip olduğu konum gereği onlarca kadının dikkatini çekmeye çalıştığı Charles'ın gözünün kendisinden başka kimseyi görmemesini nasıl sağladı? Hem de yıllarca!

CAMILLA HİÇ ROL ÇALMADI: Oysa bu açıdan Camilla, Diana'dan daha farklı. Öncelikle "ikinci kadın" olmasından kaynaklanan nedende halkın çok sevdiği biri değildi. Üstelik ön plana çıkmak, Charles'ı gölgede bırakmak gibi bir kaygısı yoktu. O da Charles'ın gözünde onu vazgeçilmez kılan özelliklerden biri.

Özellikle de Charles'ın tahta çıkmasından sonra herkesin sorduğu bu sorunun yanıtını kraliyet ailesini yıllardır takip eden, onların iç yüzünü çok iyi bilen uzmanlar da masaya yatırdı. Bir görüşe göre Charles'ın Diana gibi genç ve güzel bir kadını bile bırakıp Camilla'ya yönelmesinin ve onu hiç bırakmamasının birden çok nedeni var. Bunlardan en önemlisi Camilla'nın hep kocasının bir adım gerisinde durması. Yani, Charles'tan rol çalmaması. Diana ise daha aileye katıldığı ilk dönemden beri özellikle de birlikte gittikleri her yerde kocasından "rol çalıyordu." Bakışları ve halkın sevgisini hep kendi üzerinde topluyordu. Bu durum da karısının gölgesinde, geri planda kalmaktan hoşlanmayan Charles'ı rahatsız ediyordu.

Bir başka neden de Camilla'nın sabrı. Basının üzerine gitmesi, daha da önemlisi, İngiliz kraliyet ailesinin; Kraliçe'nin kendisini yıllarca görmezden gelmesine bile sert karşılık vermedi. Nihayet Kraliçe'den kabul gördükten sonra eşi Prens Philip'in de kalbini kazanmak için sabırla bekledi ve çaba harcadı. Zaten bir noktada Philip, Camilla ile ortak tutkuları olduğunu fark etti ve araları ısındı. Bu arada bu ortak tutkuların bahçecilik ve okumak olduğunu da not edelim.

CAMILLA'YA GÖRE MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI: Bütün bunların ötesinde Camilla'yı Charles'ın gözünde vazgeçilmez kılan başka bir özellik var. Nadiren verdiği röportajlarda söylediklerinin satır aralarından çıkan sonuca göre Camilla, Charles'a aradığı huzurlu ortamı sağlıyor. Bu yılın başlarında Camilla, 75'inci yaşı nedeniyle İngiliz Vogue dergisine bir röportaj verdi. O sırada ev yaşantılarıyla ilgili bazı ayrıntılar anlattı. Hatta mutlu evliliğin sırrını bile açıkladı: Çiftlerin birbirine zaman ayırması! Yani kendi anlattığı sırrı bu Camilla'nın.

Angela Levin'in kaleme aldığı ‘Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort adlı kitapta Philip'in hem Diana'ya hem de Camilla'ya bakışını gözler önüne seren çarpıcı bir bölüm yer alıyor. 1992 yılında Philip, gayet iyi geçindiği gelini Diana'ya yazdığı bazı mektuplarda Camilla hakkındaki fikirlerini açıkladı. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uğruna her şeyi riske attığı için Charles'ın bir aptal olduğunu" yazdı. Philip'in mektuplarında şu çarpıcı satırlar da yer alıyordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla için terk edebileceğini asla hayal bile etmedik. Aklı başında birinin seni Camilla için terk edeceğini hayal edemiyorum" yazan bir bölüm de vardı.

BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN FIRSAT YARATIYORUZ

Röportajı verdiği sırada henüz prens olan Charles ile kendisinin, çalışan aile üyeleri olarak iş ile özel hayatı dengede tutmakta zaman zaman zorlandıklarını anlattı Camilla. Fakat buna rağmen birlikte vakit geçirmek için fırsat yarattıklarını da sözlerine ekledi. Camilla'nın anlattığına göre bütün bu yoğun programlarına rağmen birlikte oturuyorlar ve günü değerlendiren bir sohbete dalıyorlar.

Camilla bu konuda "Her zaman kolay değil ama biz bir araya geldiğimiz zaman daima ortak bir nokta bulmaya çalışıyoruz. Her zaman birlikte oturuyoruz, bir fincan çay eşliğinde geçirdiğimiz günü konuşuyoruz" dedi. Bu arada çiftlerin birlikte kaliteli vakit geçirebilmeleri için bazı ipuçları da verdi o röportajda. Bazen aynı odanın farklı köşelerinde oturup okudukları kitaplara daldıklarını anlattı. Bunun son derece rahatlatıcı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşmak zorunda değilsiniz. Sadece oturun ve birlikte zaman geçirin."

KRAL OLARAK İLK KONUŞMASINDA ONDAN SÖZ ETTİ: Ama görünüşe göre sonunda kazanan Camilla oldu. 1970'li yıllarda tanıştığı, her ikisi de başkalarıyla evli olduğu halde bir türlü vazgeçmediği Charles ile 2005 yılında evlendi. Başlarda böyle olmasa da zaman içinde hem ailenin hem de halkın ona karşı bakışı değişti. Elbette hiçbir zaman Diana'nın yerini dolduramadı ama en azından Charles'ın halkın karşısında "benim konsort kraliçem" demesini sağlayacak kadar sevgisini kazandı.

Charles, kral olduktan sonra yaptığı ilk konuşmada da karısını atlamadı. Görevi sırasında Camilla'nın sevgi dolu yardımına güvendiğini söyledi. Sonra da "17 yıl önce yaptığımız evlilikten bu yana bulunduğu kamu hizmetlerinin bir takdiri olarak benim konsort kraliçem oldu" sözleriyle ona olan sevgisini resmi bir şekilde de ifade etmiş oldu.

Tam adıyla Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de Londra'da dünyaya geldi. İlk evliliğini 1973 ile 1995 arasında Andrew Parker Bowles ile yaptı. Bu evlilikten 44 yaşında Laura ve 47 yaşında Tom adında iki çocuk dünyaya getirdi. Camilla'nın Harry Lopes ile evli olan kızının üç tane çocuğu bulunuyor. Oğlu Tom ise Sara Parker Bowles ile evli. Çift, iki çocuk sahibi. Yani Camilla, ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından beş tane torun sahibi.

