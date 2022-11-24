Ne Ã§ok bekledin bu tacÄ± KraliÃ§e mezarÄ±nda ters dÃ¶ndÃ¼

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KRALÄ°Ã‡E Ã–LDÃœ, O YÄ°NE GÃœNDEMÄ°N Ä°LK SIRASINA YERLEÅžTÄ°

Onu hiÃ§bir koÅŸulda sevmeyen milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼nde BÃ¼yÃ¼k Britanya'nÄ±n yeni konsort kraliÃ§esi Camilla'nÄ±n durumu bu. BÃ¶ylesine bir nefreti Ã¼zerine Ã§ekip sonra da bÃ¼tÃ¼n bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri deÄŸiÅŸtirmek Ã§ok da kolay bir durum olmasa gerek. Bu durum, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra, Charles kral olarak tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda daha fazla dile getirilir oldu. Hatta yaÅŸasaydÄ± "konsort kraliÃ§e" unvanÄ± alacak olan Diana, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden tam 25 yÄ±l sonra sosyal medyada dÃ¼nyada en Ã§ok konuÅŸulanlar arasÄ±na girdi.

'SABIR ABÄ°DESÄ° VE BÃœYÃœK AÅžIK'

Fakat madalyonun bir de Ã¶teki yÃ¼zÃ¼ var. Her ne kadar Ã§ok sevilmiyor olsa da hatta kendisi baÅŸÄ±ndan beri bu durumun farkÄ±nda olsa da Camilla'nÄ±n durumuna sevinenler de var. Onun yÄ±llar boyunca kendisini hiÃ§ istemeyen bir aileye girmeyi baÅŸarmasÄ±, dÃ¼nyanÄ±n bir kÄ±smÄ±na Ã¶yle ya da bÃ¶yle kendini kabul ettirmesi bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± bu gruba gÃ¶re. Yine sayÄ±larÄ± az olsa da Camilla, Charles'a karÅŸÄ± beslediÄŸi aÅŸkÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklara gÃ¶ÄŸÃ¼s gererek koruyan, sahip Ã§Ä±kan bir "sabÄ±r abidesi" olarak da gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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KOCASININ YANINDA YER ALDI

Ä°ÅŸte bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ savunanlar, Kral 3. Charles'Ä±n ilk uluslararasÄ± resmi davetinde onunla birlikte ev sahipliÄŸi yapan Konsort KraliÃ§e Camilla'ya sosyal medya Ã¼zerinden selam gÃ¶nderip sevgilerini sundu. Kral 3. Charles, karÄ±sÄ± Camilla ile birlikte GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Cyril Ramaphosa'yÄ± Buckingham SarayÄ±'nda resmi bir yemekte aÄŸÄ±rladÄ±. ArtÄ±k KraliÃ§e 2. Elizabeth de eÅŸi Prens Philip de hayatta olmadÄ±ÄŸÄ±ndan onlarÄ±n yerini Charles ile Camilla aldÄ±.

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KAYINVALÄ°DENÄ°N TACI DAHA GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°YDÄ°

O gecenin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de hem yeni Konsort KraliÃ§e Camilla'nÄ±n hem de yeni Galler Prensesi Catherine'in taÃ§larÄ±nÄ± takarak katÄ±lacak olmasÄ±ydÄ±. Kate Middleton, yine her zamanki gibi Diana'nÄ±n da Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± Cambridge Lover's Knot Tiara'yÄ± takmÄ±ÅŸtÄ±. Camilla ise ondan daha gÃ¶steriÅŸli bir taÃ§la boy gÃ¶sterdi yemekte. Zaten hiyerarÅŸik olarak Kate'ten daha Ã¼st konumda olduÄŸu iÃ§in de olmasÄ± gereken buydu. KraliÃ§e Elizabeth'e ait olan o safir taÅŸlarla sÃ¼slÃ¼ taÃ§ da Camilla'nÄ±n hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok heyecanlandÄ±rdÄ±.

KRALÄ°Ã‡E'YE DÃœÄžÃœN HEDÄ°YESÄ°

Mavi bir elbise giyen Camilla, bir zamanlar KraliÃ§e 2. Elizabeth'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen bu gÃ¶steriÅŸli taÃ§ ile gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±. AslÄ±nda bu taÃ§ bir Ã§ift kÃ¼pe, bir yÃ¼zÃ¼k ve bilezikle tamamlanan setin bir parÃ§asÄ±. Hemen yeri gelmiÅŸken bu setin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 1947 yÄ±lÄ±nda, KraliÃ§e 2. Elizabeth, Prens Philip ile evlenirken ona babasÄ±, yani dÃ¶nemin kralÄ± 6. George tarafÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verilmiÅŸti. Bu setin, 1850 yÄ±lÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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'SONUNDA! BÄ°Z DE BU TACI BEKLÄ°YORDUK'

Camilla'nÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± bu gÃ¶steriÅŸli set, sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± hayranlarÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir heyecana boÄŸdu. Bu Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± "Sonunda" Biz Ã§ok uzun zamandÄ±r bu tacÄ± bekliyorduk" diye yazdÄ±.Â Bir baÅŸkasÄ± ""Camilla'nÄ±n tacÄ±nÄ± beÄŸendim. Ã‡ok gÃ¼zel! Ã‡ok iyi bir tercih" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± Konsort KraliÃ§e Camilla'nÄ±n gece iÃ§in seÃ§tiÄŸi elbiseye Ã¼Ã§ tane kalp emojisi koyarak beÄŸenisini ifade etti. BaÅŸka biri de Camilla'yÄ± "safir kraliÃ§esi" olarak nitelendirdi.

HÄ°Ã‡ HOÅžLANMAYANLAR DA GÃ–RÃœÅžLERÄ°NÄ° Ä°FADE ETTÄ°

Her ne kadar bazÄ± kiÅŸiler Camilla'nÄ±n, KraliÃ§e 2. Elizabeth'e ait bu tacÄ± takmak iÃ§in Ã§ok uzun yÄ±llar beklediÄŸini ve sonunda amacÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunsa da bundan memnun olmayanlar da vardÄ±. Bunlardan biri durumu "KraliÃ§e 2. Elizabeth, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle babasÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olan bu tacÄ± Camilla'da gÃ¶rÃ¼nce mezarÄ±nda ters dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼r" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Ve bu setin, Elizabeth'in mÃ¼cevheri olduÄŸunu Camilla'nÄ±n onu kullanmaya deÄŸer olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yazdÄ±.

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'KRALÄ°ÇE'DEN Ä°ZÄ°N ALMIÅžTIR': Bu tarz düÅŸünenlerden biri Camilla'nÄ±n bu tacÄ± kendisi için, Kraliçe ölüm döÅŸeÄŸindeyken seçmiÅŸ olabileceÄŸini yazacak kadar ileri götürdü eleÅŸtirisini. Buna yanÄ±t veren bir baÅŸkasÄ± da "Camilla, bu tacÄ± kullanmak için saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda Kraliçe'den izin almÄ±ÅŸtÄ±r" diye yanÄ±t verdi.

MÄ°LYONLARCA KÄ°ÅžÄ° AÃ‡LIKLA BOÄžUÅžURKEN BU GÃ–STERÄ°Åž NÄ°YE?

Bu arada Ä°ngiliz kraliyet ailesini, milyonlara kiÅŸi aÃ§lÄ±kla ve yaÅŸamÄ±n zorluklarÄ±yla mÃ¼cadele ederken bÃ¶yle gÃ¶steriÅŸli kÄ±yafetler ve milyonluk takÄ±lar iÃ§inde keyif sÃ¼rmekle eleÅŸtirenler de oldu.

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GERDANLIK VE KÃœPELER BABASININ HEDÄ°YESÄ°

Madem bu kadar anlattÄ±k, KraliÃ§e 2. Elizabeth'e ait olan ama Ã¶nceki gece Camilla'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± bu sete biraz yakÄ±ndan bakalÄ±m. Setin gerdanlÄ±ÄŸÄ± ve bir Ã§ift kÃ¼pesi KraliÃ§e'nin babasÄ± Kral 6. George'dan bir dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi. DÃ¶nemin kralÄ±, kÄ±zÄ± Elizabeth prens Phlip ile evlenirken ona bu deÄŸerli safir gerdanlÄ±k ve kÃ¼peyi hediye etti. TakÄ±larÄ±n Victorian dÃ¶neme uzanan bir geÃ§miÅŸi var. Bu arada... Bu takÄ±lar daha Ã¶nce BelÃ§ikalÄ± bir prensese aitti.

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KRALÄ°Ã‡E, YERÄ° PARÃ‡ALAR EKLEDÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth, 1960'larda gerdanlÄ±ÄŸÄ± bir taÃ§ haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼. GerdanlÄ±ÄŸÄ± biraz deÄŸiÅŸtirdi ve setin tamamlanmasÄ± iÃ§in benzer safir ve pÄ±rlantalardan oluÅŸan bir de bilezik ekledi. KraliÃ§e 2. Elizabeth, gerdanlÄ±ÄŸÄ± ucuna yine safir bir taÅŸ ekleyerek de kullanÄ±yordu zaman zaman.

CAMILLA'NIN SIRRI NE? Â

Camilla, Charles ile tanÄ±ÅŸÄ±p iniÅŸli- Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± ama hiÃ§ bitmeyen iliÅŸkisi baÅŸladÄ±ktan tam 35 yÄ±l sonra Ä°ngiliz kraliyet ailesi tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rdÃ¼. SabrÄ±nÄ±n sonucunu Charles ile evlenerek aldÄ±. Sonunda KraliÃ§e Ã¶lmeden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisinden sonra yerine Charles'Ä±n tahta geÃ§eceÄŸini, Camilla'nÄ±n da konsort kraliÃ§e olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Her ne kadar baÅŸlarda Camilla'yÄ± hiÃ§ istemese de hatta oÄŸlundan ayÄ±rmak iÃ§in baÅŸkasÄ±yla evlenmeye teÅŸvik etse de sonunda 2. Elizabeth de onu kabul etmek zorunda kaldÄ±. Peki neydi Diana gibi genÃ§ ve gÃ¼zel bir kadÄ±nÄ± bile etkisiz hale getirip Charles'Ä±n kalbini kazanan, biraz daha ileriye gidip sÃ¶ylersek "gÃ¶zlerini kÃ¶r eden" Camilla'nÄ±n sÄ±rrÄ±? Belki fiziksel Ã¶zellikleriyle deÄŸilse de sahip olduÄŸu konum gereÄŸi onlarca kadÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Charles'Ä±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n kendisinden baÅŸka kimseyi gÃ¶rmemesini nasÄ±l saÄŸladÄ±? Hem de yÄ±llarca!

CAMILLA HÄ°Ç ROL ÇALMADI: Oysa bu açÄ±dan Camilla, Diana'dan daha farklÄ±. Öncelikle "ikinci kadÄ±n" olmasÄ±ndan kaynaklanan nedende halkÄ±n çok sevdiÄŸi biri deÄŸildi. Üstelik ön plana çÄ±kmak, Charles'Ä± gölgede bÄ±rakmak gibi bir kaygÄ±sÄ± yoktu. O da Charles'Ä±n gözünde onu vazgeçilmez kÄ±lan özelliklerden biri.

Ã–zellikle de Charles'Ä±n tahta Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra herkesin sorduÄŸu bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± kraliyet ailesini yÄ±llardÄ±r takip eden, onlarÄ±n iÃ§ yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§ok iyi bilen uzmanlar da masaya yatÄ±rdÄ±. Bir gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re Charles'Ä±n Diana gibi genÃ§ ve gÃ¼zel bir kadÄ±nÄ± bile bÄ±rakÄ±p Camilla'ya yÃ¶nelmesinin ve onu hiÃ§ bÄ±rakmamasÄ±nÄ±n birden Ã§ok nedeni var. Bunlardan en Ã¶nemlisi Camilla'nÄ±n hep kocasÄ±nÄ±n bir adÄ±m gerisinde durmasÄ±. Yani, Charles'tan rol Ã§almamasÄ±. Diana ise daha aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemden beri Ã¶zellikle de birlikte gittikleri her yerde kocasÄ±ndan "rol Ã§alÄ±yordu." BakÄ±ÅŸlarÄ± ve halkÄ±n sevgisini hep kendi Ã¼zerinde topluyordu. Bu durum da karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde, geri planda kalmaktan hoÅŸlanmayan Charles'Ä± rahatsÄ±z ediyordu.

Bir baÅŸka neden de Camilla'nÄ±n sabrÄ±. BasÄ±nÄ±n Ã¼zerine gitmesi, daha da Ã¶nemlisi, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin; KraliÃ§e'nin kendisini yÄ±llarca gÃ¶rmezden gelmesine bile sert karÅŸÄ±lÄ±k vermedi. Nihayet KraliÃ§e'den kabul gÃ¶rdÃ¼kten sonra eÅŸi Prens Philip'in de kalbini kazanmak iÃ§in sabÄ±rla bekledi ve Ã§aba harcadÄ±. Zaten bir noktada Philip, Camilla ile ortak tutkularÄ± olduÄŸunu fark etti ve aralarÄ± Ä±sÄ±ndÄ±. Bu arada bu ortak tutkularÄ±n bahÃ§ecilik ve okumak olduÄŸunu da not edelim.

CAMILLA'YA GÖRE MUTLU EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°N SIRRI: Bütün bunlarÄ±n ötesinde Camilla'yÄ± Charles'Ä±n gözünde vazgeçilmez kÄ±lan baÅŸka bir özellik var. Nadiren verdiÄŸi röportajlarda söylediklerinin satÄ±r aralarÄ±ndan çÄ±kan sonuca göre Camilla, Charles'a aradÄ±ÄŸÄ± huzurlu ortamÄ± saÄŸlÄ±yor. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Camilla, 75'inci yaÅŸÄ± nedeniyle Ä°ngiliz Vogue dergisine bir röportaj verdi. O sÄ±rada ev yaÅŸantÄ±larÄ±yla ilgili bazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar anlattÄ±. Hatta mutlu evliliÄŸin sÄ±rrÄ±nÄ± bile açÄ±kladÄ±: Çiftlerin birbirine zaman ayÄ±rmasÄ±! Yani kendi anlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ± bu Camilla'nÄ±n.

Angela Levin'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort adlÄ± kitapta Philip'in hem Diana'ya hem de Camilla'ya bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Ã§arpÄ±cÄ± bir bÃ¶lÃ¼m yer alÄ±yor. 1992 yÄ±lÄ±nda Philip, gayet iyi geÃ§indiÄŸi gelini Diana'ya yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± mektuplarda Camilla hakkÄ±ndaki fikirlerini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu mektuplardan birinde Prens Philip "Camilla uÄŸruna her ÅŸeyi riske attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Charles'Ä±n bir aptal olduÄŸunu" yazdÄ±. Philip'in mektuplarÄ±nda ÅŸu Ã§arpÄ±cÄ± satÄ±rlar da yer alÄ±yordu: "Elizabeth ve ben, onun, seni Camilla iÃ§in terk edebileceÄŸini asla hayal bile etmedik. AklÄ± baÅŸÄ±nda birinin seni Camilla iÃ§in terk edeceÄŸini hayal edemiyorum" yazan bir bÃ¶lÃ¼m de vardÄ±.

BÄ°RLÄ°KTE VAKÄ°T GEÃ‡Ä°RMEK Ä°Ã‡Ä°N FIRSAT YARATIYORUZ

RÃ¶portajÄ± verdiÄŸi sÄ±rada henÃ¼z prens olan Charles ile kendisinin, Ã§alÄ±ÅŸan aile Ã¼yeleri olarak iÅŸ ile Ã¶zel hayatÄ± dengede tutmakta zaman zaman zorlandÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ± Camilla. Fakat buna raÄŸmen birlikte vakit geÃ§irmek iÃ§in fÄ±rsat yarattÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Camilla'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu yoÄŸun programlarÄ±na raÄŸmen birlikte oturuyorlar ve gÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendiren bir sohbete dalÄ±yorlar.

Camilla bu konuda "Her zaman kolay deÄŸil ama biz bir araya geldiÄŸimiz zaman daima ortak bir nokta bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Her zaman birlikte oturuyoruz, bir fincan Ã§ay eÅŸliÄŸinde geÃ§irdiÄŸimiz gÃ¼nÃ¼ konuÅŸuyoruz" dedi. Bu arada Ã§iftlerin birlikte kaliteli vakit geÃ§irebilmeleri iÃ§in bazÄ± ipuÃ§larÄ± da verdi o rÃ¶portajda. Bazen aynÄ± odanÄ±n farklÄ± kÃ¶ÅŸelerinde oturup okuduklarÄ± kitaplara daldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bunun son derece rahatlatÄ±cÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "KonuÅŸmak zorunda deÄŸilsiniz. Sadece oturun ve birlikte zaman geÃ§irin."

KRAL OLARAK Ä°LK KONUÅžMASINDA ONDAN SÖZ ETTÄ°: Ama görünüÅŸe göre sonunda kazanan Camilla oldu. 1970'li yÄ±llarda tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, her ikisi de baÅŸkalarÄ±yla evli olduÄŸu halde bir türlü vazgeçmediÄŸi Charles ile 2005 yÄ±lÄ±nda evlendi. BaÅŸlarda böyle olmasa da zaman içinde hem ailenin hem de halkÄ±n ona karÅŸÄ± bakÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti. Elbette hiçbir zaman Diana'nÄ±n yerini dolduramadÄ± ama en azÄ±ndan Charles'Ä±n halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda "benim konsort kraliçem" demesini saÄŸlayacak kadar sevgisini kazandÄ±.

Charles, kral olduktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ilk konuÅŸmada da karÄ±sÄ±nÄ± atlamadÄ±. GÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Camilla'nÄ±n sevgi dolu yardÄ±mÄ±na gÃ¼vendiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da "17 yÄ±l Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z evlilikten bu yana bulunduÄŸu kamu hizmetlerinin bir takdiri olarak benim konsort kraliÃ§em oldu" sÃ¶zleriyle ona olan sevgisini resmi bir ÅŸekilde de ifade etmiÅŸ oldu.

Tam adÄ±yla Camilla Rosemary Shand, 17 Temmuz 1947'de Londra'da dÃ¼nyaya geldi. Ä°lk evliliÄŸini 1973 ile 1995 arasÄ±nda Andrew Parker Bowles ile yaptÄ±. Bu evlilikten 44 yaÅŸÄ±nda Laura ve 47 yaÅŸÄ±nda Tom adÄ±nda iki Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi. Camilla'nÄ±n Harry Lopes ile evli olan kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. OÄŸlu Tom ise Sara Parker Bowles ile evli. Ã‡ift, iki Ã§ocuk sahibi. Yani Camilla, ilk evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±ndan beÅŸ tane torun sahibi.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS