Kate ve William'a buz gibi duÅŸ! Bu kadarÄ±nÄ± beklemiyorlardÄ±!

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YÃœZÃœNDEKÄ° GÃœLÃœMSEME BÄ°LE SÄ°LÄ°NMEDÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bir sÃ¼re Ã¶nce bazÄ± Ã¶nemli sayÄ±lacak protestolarla da karÅŸÄ±laÅŸtÄ± Ã§ift. Son Ä°rlanda ziyaretlerinde Kate'i protesto eden bir kadÄ±n bir yandan onu elini sÄ±karken diÄŸer yandan da "Evinizde otursanÄ±z daha iyiydi" dedi. Ama Kate bu durumla, yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼msemeyi silmeden bÃ¼yÃ¼k bir profesyonellikle baÅŸa Ã§Ä±kmayÄ± bildi.

BÄ°R DEÄžÄ°L Ä°KÄ° SOÄžUK DUÅž

GeÃ§tiÄŸimiz yaz Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Karayipler turunun bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde de protestolardan nasibini aldÄ± Ã§ift. Hatta turun ilk duraÄŸÄ± olan Belize'de ziyaret edecekleri bir kakao Ã§iftliÄŸi, kÃ¶ylÃ¼lerin gÃ¼nler Ã¶nce baÅŸlayan protestolarÄ± nedeniyle programdan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p yerine bir yenisi konuldu. En Ã§ok protestoyla ise Jamaika'da karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. ProtestocularÄ±n "Ellerinizde atalarÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ± var" sÃ¶ylemleri unutulacak gibi deÄŸildi. Hatta bazÄ± kraliyet yorumcularÄ±, bunlarÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± bilerek Kate ile William'Ä±n bu tura Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Åžu ana kadar yeni konumlarÄ± yani Galler Prensi ve Prensesi unvanÄ±yla iÅŸlerini Ã§ok da kÃ¶tÃ¼ gÃ¶tÃ¼rmeyen Ã§ift, 2014'ten sonra ilk kez Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± ABD ziyaretinde ise bir deÄŸil iki kez soÄŸuk duÅŸla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

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BUZ GÄ°BÄ°: MÃœKEMMEL FIRTINANIN TAM ORTASINA UÃ‡TULAR

BunlarÄ±n ilki daha onlar Londra'dan Boston'a uÃ§arken Buckingham SarayÄ±'nda yaÅŸandÄ±. SarayÄ±n kÄ±demli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan, KraliÃ§e'nin nedimeledirden biri ve William'Ä±n vaftiz annesi Lady Susan Hussey, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir davette, bir yardÄ±m kuruluÅŸunun Afrika kÃ¶kenli yÃ¶neticisine Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapmakla suÃ§landÄ±. Ngozi Fulani adlÄ± yÃ¶neticiye Ä±srarla "Afrika'nÄ±n neresindensin?" diye soran Lady Hussey, bu konuda bilgi almak iÃ§in Ä±srarcÄ± oldu. SonuÃ§ta da Buckingham'daki gÃ¶revinden istifa etmek zorunda kaldÄ±. Fakat elbette o saatlerde uÃ§akta olan William ile Kate'in bu olaydan haberi oldu. Yani Boston'a indiklerinde, gÃ¼lÃ¼msemeleriyle saklamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir gerilim iÃ§indeydi Ã§ift. Kraliyet yorumcularÄ± da bu durumu "Kate ile William, mÃ¼kemmel fÄ±rtÄ±nanÄ±n tam ortasÄ±na uÃ§tular"diyerek deÄŸerlendirdi.

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PROTESTO ETMEK Ä°Ã‡Ä°N TOPLANANLAR OLDU

Daha onlarÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§ak Boston'da havalimanÄ±na inmeden Ã¶nce bir grup da Ã§ifti protesto etmek iÃ§in toplanmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat, Kate ile William gelmeden polis gÃ¶stericileri daÄŸÄ±ttÄ±. Ã‡evre konusunda duyarlÄ±lÄ±k geliÅŸtirmeyi amaÃ§layan Earthshot Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni iÃ§in Boston'a giden Kate ile William, ilk ÅŸoku bÃ¶yle atlattÄ±. Fakat olaylar bununla da bitmedi. Ã‡ift, Boston'da ilk ziyaretlerini yaptÄ±ktan sonra soluÄŸu basketbol maÃ§Ä±nda aldÄ±. Boston Celtics ile Miami Heat takÄ±mlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± izlemek iÃ§in salona giren Ã§ift, orada da yuhalandÄ±.

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BAZI TARAFTARLAR YUHALADI: 'DAHA FAZLA AMERÄ°KA'

MaÃ§Ä±n baÅŸlamasÄ±na 15 dakika kala salona giren Kate ile William, yerlerine oturdular. Onlara Boston Belediye BaÅŸkanÄ± Michelle Wu ile Massachusetts Valisi Maura Healey de eÅŸlik etti. Ä°ÅŸte o sÄ±rada yani salona girdiklerinde de Boston Celtics seyircileri Kate ile William'Ä± yuhaladÄ±. Bu olay da anlatÄ±lanlara gÃ¶re ÅŸÃ¶yle gerÃ§ekleÅŸti:Kate ile William'Ä±n yÃ¼zleri salonda bulunan dev ekrana yansÄ±tÄ±ldÄ±. Bunun Ã¼zerine taraftarlar "Daha Ã§ok ABD" diye baÄŸÄ±rdÄ± ve Ã§ifti yuhaladÄ±. O sÄ±rada Ã§ifti korumakla gÃ¶revli olan polisler de dev ekrandaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ kapatmak iÃ§in kameranÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

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'TAM OLARAK NERELÄ°SÄ°N?'SORUSU SKANDALA DÃ–NÃœÅžTÃœÂ

Ã‡iftin gezisi Ã¶ncesi meydana gelen en can sÄ±kÄ±cÄ± geliÅŸme Buckingham SarayÄ±'ndaki bir etkinlikte yaÅŸandÄ±. KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet konusunda dÃ¼zenlenen etkinlik Konsort KraliÃ§e Camlilla'nÄ±n ev sahipliÄŸinde yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da uzun sÃ¼re KraliÃ§e'nin nedimeliÄŸini yapan Lady Susan Hussey ile cinsiyete dayalÄ± ÅŸiddet konusundaki etkinlikleriyle tanÄ±nan Sistah Space adlÄ± yardÄ±m kuruluÅŸunun yÃ¶neticisi Ngozi FulanÄ± arasÄ±nda ilginÃ§ bir konuÅŸma geÃ§ti. Ä°ddialara gÃ¶re Lady Hussey, Fulani'ye Ä±srarla Afrika'nÄ±n neresinden olduÄŸunu sordu. Fulani de Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya geldiÄŸini sÃ¶ylemesine raÄŸmen Lady Hussey sorusunu tekrar tekrar sordu. Bu 10 dakikalÄ±k konuÅŸmasÄ±ndan sonra Fulani, kendini aÅŸaÄŸÄ±lanmÄ±ÅŸ hissettiÄŸini ve karmaÅŸÄ±k duygular iÃ§ine girdiÄŸini sÃ¶yledi. Olay duyulduÄŸunda ise bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±. YÄ±llardÄ±r Buckingham'da Ã§alÄ±ÅŸan Lady Hussey, gÃ¶revinden istifa etti. Prens William'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ de Prens'in bu olay yÃ¼zÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Ä°LK IRKÇILIK SUÇLAMASI DEÄžÄ°L: Ä°ngiliz kraliyet ailesi daha önce de Ä±rkçÄ±lÄ±k suçlamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti. Üstelik bunu ileri sürenler Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle idi. Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Markle, bebeÄŸi Archie'ye hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda çocuÄŸun ten rengi konusunda ailede spekülasyonlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸtü. Hatta bir ara bu konuda meraklÄ± olan kiÅŸinin Charles olduÄŸu iddiasÄ± da yayÄ±ldÄ±. O röportajÄ±n ardÄ±ndan Prens William, bir ziyarette kendisine yöneltilen soruya "Bizim ailemiz Ä±rkçÄ± deÄŸildir" diye yanÄ±t vermiÅŸti. Buckingham SarayÄ±'ndaki resepsiyonda Lady Hussey'in Fulani'ye yönelttiÄŸi soru üzerine Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili söylemler yeniden gündeme geldi. Kate ile William da tam bu olayÄ±n duyulmasÄ±ndan sonra Boston'a ayak bastÄ±. Önce onlarÄ± protesto etmek için bekleyen grubu polis daÄŸÄ±ttÄ±. Sonra da çift basketbol maçÄ±nda bir grup taraftarca yuhalandÄ±.





KÃ–YLÃœYER 'Ä°STEMÄ°YORUZ' DEYÄ°NCE PROGRAM DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°

Kate ile William'Ä±n ABD ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸadÄ±klarÄ± geÃ§en yaz Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Karayipler gezisi sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã§ok da bÃ¼yÃ¼k bir olay sayÄ±lmasa gerek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gezinin hemen her ayaÄŸÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla gergin geÃ§miÅŸti. Kate ve William'Ä±n Karayipler gezisi bu baÄŸlamda epey bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸokla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡iftin Belize'de ziyaret edeceÄŸi kakao tarlasÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Indian Creek adlÄ± kÃ¶yÃ¼n halkÄ± onlarÄ± istemediklerini belirterek bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan William ile Kate'in programÄ± deÄŸiÅŸtirildi ve Indian Creek yerine baÅŸka bir kÃ¶yde bulunan kakao tarlasÄ±nÄ± ziyaret ettiler.

EN BÃœYÃœK PROTESTOLAR JAMAÄ°KA'DA

Kate Middleton ile Prens William, Britanya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait VoyageruÃ§aÄŸÄ±yla Belize'den ayrÄ±lÄ±p turun ikinci duraÄŸÄ± olan Jamaika'nÄ±n baÅŸkenti Kingston'daki Norman Manley UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na indi. Klasik bir takÄ±m elbise giyen Prens William ile Jamaika bayraÄŸÄ±nÄ± temsilen uzun sarÄ± bir elbise giyen Kate Middleton kendilerini karÅŸÄ±layanlara gÃ¼lÃ¼mseyerek uÃ§aktan indi. Jamaika Ordusu'ndan bir birliÄŸin yanÄ± sÄ±ra DÄ±ÅŸ Ä°ÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Kamina Johnson Smith ile eski gÃ¼zellik kraliÃ§esi ve politikacÄ± Lisa Hanna Ã§ifti resmi bir tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±. William ile Kate, tÃ¶renin ardÄ±ndan Jamaika Genel Valisi Patrick Alley ile buluÅŸmak Ã¼zere Britanya YÃ¼ksek KomiserliÄŸi binasÄ±na geÃ§tiler. Ã‡iftin ulaÅŸmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de aynÄ± yerde, insan haklarÄ± savunucusu Opal Adisa'nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenlenmiÅŸti. Bu gÃ¶steride, Britanya monarÅŸisi kÃ¶lelik ve insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle tazminat Ã¶demeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Britanya monarÅŸisinden baÄŸÄ±msÄ±z olmak istediklerini ifade eden protestocular, Britanya kraliyet ailesinin "atalarÄ±nÄ±n kan, ter ve gÃ¶zyaÅŸlarÄ±ndan yarar saÄŸladÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¶zÃ¼r dilemesi gerektiÄŸini" savundu.

SON DURAK DA ZORLU OLDU

Kate ile William, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle dÃ¼zenlenen Karayipler gezisinin son duraÄŸÄ± olan Bahamalar'da da benzer geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±. Yine ilk anda Kate Middleton'Ä±n Ã¼lke bayraÄŸÄ±nÄ±n tonunda kÄ±yafeti, genel ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekti. Ama Ã¼lkede herkes onlarÄ± konukseverlikle karÅŸÄ±lamadÄ±. Ä°ngiltere'de bile bazÄ± Ã§evreler tarafÄ±ndan "ne gerek vardÄ±" ya da "yanlÄ±ÅŸ zamanlama" diye eleÅŸtirilen gezinin Bahamalar duraÄŸÄ± da Ã§ift iÃ§in epey sert baÅŸladÄ±. TÄ±pkÄ± Belize ve Jamaika'da olduÄŸu gibi Bahamalar'da da geÃ§miÅŸe yÃ¶nelik yapÄ±lan kÃ¶lelik suÃ§lamalarÄ± yine gÃ¼ndemdeydi. DiÄŸer Karayip halklarÄ± gibi Bahamalar da bir kÄ±sÄ±m, artÄ±k KraliÃ§e'yi devletin baÅŸÄ± olarak istemediklerini, tarih boyu yapÄ±lan kÃ¶le ticareti iÃ§in tazminat Ã¶denmesi gerektiÄŸini gÃ¼ndeme getirdi.

ÇÄ°ÇEKLERLE KARÅžILADILAR AMA...:William ile Kate, Jamaika'nÄ±n ardÄ±ndan Nassau'daki Lynden Pindling HavalimanÄ±'nda kendilerini taÅŸÄ±yan uçaktan indi. Çift gayet sÄ±cak bir ÅŸekilde karÅŸÄ±landÄ±. Hatta sekiz yaÅŸÄ±ndaki BahamalÄ± Aniah Moss onlara bir buket çiçek de verdi. Daha sonra da ülkenin baÅŸbakanÄ± Philip Davis ile buluÅŸup samimi bir görüÅŸme gerçekleÅŸirdiler. Ama daha onlar gelmeden önce bambaÅŸka geliÅŸmeler olmuÅŸtu. Ülkedeki özgürlükçü hareketin öncüsü olarak bilinen Ulusal Tazminat Komitesi bir açÄ±k mektup yayÄ±nladÄ± ve tÄ±pkÄ± diÄŸer iki ülkede olduÄŸu gibi, Britanya'nÄ±n geçmiÅŸteki kölelik faaliyetleri nedeniyle tazminat ödemesi gerektiÄŸini savundu. Söz konusu mektupta ÅŸu satÄ±rlar yer aldÄ±: "Onlar... Kraliyet ailesi ve hükümetleri, ekonomilerinin, atalarÄ±mÄ±zÄ±n sÄ±rtÄ± üzerine inÅŸa edildiÄŸini kabul etmeli. Sonra da bunu bize ödemek zorundalar. Biz, tüm kurbanlarÄ±n çocuklarÄ±, bunu atalarÄ±mÄ±za borçluyuz. Hesap sormak, ÅŸifa ve adalet talep etmek atalarÄ±mÄ±za olan borcumuz. Dük ve DüÅŸes, ÅŸu anda bu tür bir açÄ±klama yapmaya zorlanamazlar. Bu sefer Kraliçe ya da hükümetleri adÄ±na konuÅŸamÄ±yor olabilirler. Ama, miraslarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± da görmezden gelemezler."

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FOTOÄžRAFLAR:SPLASH NEWS