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GÃ–ZLERÄ°NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE BAKA BAKA

DÃ¼n Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n baÅŸkenti Belfast'a eÅŸi Prens William ile birlikte yaptÄ±klarÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda, kent halkÄ±ndan bir kadÄ±n elini sÄ±kÄ±p gÃ¶zlerinin iÃ§ine baka baka yeni Galler Prensesi Kate'i protesto etti.

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KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kral olan Charles'Ä±n en Ã¶nemli unvanlarÄ±ndan birini devralarak, Galler Prensi ve Galler Prensesi olan William ile Kate, dÃ¼n Belfast'a bir ziyarette bulundu. Ã‡eÅŸitli hayÄ±r kurumlarÄ±na da uÄŸrayan Kate ve Wiliam, her zamanki gibi kendilerini gÃ¶rmek Ã¼zere toplanan halkla da kÄ±sa sohbetler yaptÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan birinde yeni resmi adÄ±yla Galler Prensesi Catherine, BelfastlÄ± bir kadÄ±ndan hiÃ§ beklemediÄŸi sÃ¶zler iÅŸitti.

O anlarÄ± gösteren bir video dün sosyal medyada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. YeÅŸil montlu kadÄ±nÄ±n sözleri de birçok kullanÄ±cÄ±dan tepki aldÄ±. Bir kullanÄ±cÄ± "Bu saygÄ±sÄ±z hanÄ±m, hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± birini bekleyerek vaktini harcamak yerine evinde otursaydÄ± daha iyi olurdu" diyerek düÅŸüncesini belirtti. Bir baÅŸkasÄ± da "DiÄŸer herkes Kate ile William'Ä± kollarÄ±nÄ± açarak karÅŸÄ±ladÄ±" diye yazdÄ±.

Kate genellikle kadÄ±nlar ve Ã§ocuklarla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu buluÅŸma sÄ±rasÄ±nda, Ã¶n saflarda bulunan yeÅŸil montlu bir kadÄ±nla tokalaÅŸtÄ±. Bir yandan Kate'in elini uzun uzun sÄ±kan bir yandan da cep telefonuyla o anlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen kadÄ±n hiÃ§ beklenmedik sÃ¶zler sarf etti. Kendisine gÃ¼lÃ¼mseyen Kate'e "Sizinle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ma memnunum. Ama Ä°ngiltere'de, kendi Ã¼lkenizde olsanÄ±z daha iyiydi. Ä°rlanda, Ä°rlandalÄ±lara aittir" dedi. Galler Prensesi Kate yine de gÃ¼lÃ¼msemesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. KadÄ±na hiÃ§bir tepki vermeden kendisiyle tokalaÅŸmak isteyen baÅŸka birine elini uzattÄ±.

FARKLI BÄ°R UNVANLARI DAHA VAR

Bu arada ÅŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m, Kate ve William, taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± birÃ§ok unvanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kuzey Ä°rlanda'da Baron ve Barones Carrickfergus unvanÄ±na sahip. Bu unvan onlara, evlendikleri 2011 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan verilmiÅŸti.

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Ä°KÄ° FARKLI GÃ–RÃœÅž

Kate'e yÃ¶nelik bu tepkinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yer olan Kuzey Ä°rlanda ile Ä°ngiltere arasÄ±nda uzun yÄ±llar boyunca ciddi sorunlar yaÅŸandÄ±. The Troubles olarak adlandÄ±rÄ±lan ve Ã¼lkemizde Kuzey Ä°rlanda Sorunu olarak tanÄ±mlanan bu dÃ¶nem 1960'larda baÅŸladÄ± ve 1998 Belfast anlaÅŸmasÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Ama sonrasÄ±nda da tam olarak bittiÄŸi sÃ¶ylenemez. En temel sorunlar, Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n anayasal durumu ve iki ana topluluk arasÄ±ndaki iliÅŸkilerdi. Ã‡oÄŸunlukla Protestan cemaatine mensup olan birlikÃ§iler ve sadakatÃ§iler, genelde Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n bir parÃ§asÄ± olarak kalmasÄ±nÄ± istiyorlardÄ±.

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Ã‡EKÄ°ÅžME TAM OLARAK BÄ°TMEDÄ°

Ã–te yandan Ã§oÄŸunlukla Katolik cemaatine mensup olan Ä°rlandalÄ± milliyetÃ§iler ve cumhuriyetÃ§iler, BirleÅŸik KrallÄ±k'tan ayrÄ±lÄ±p birleÅŸik bir Ä°rlanda'ya katÄ±lmak istiyorlardÄ±. Ä°lk gruptakiler genelde kendilerini BritanyalÄ± olarak gÃ¶rmekteyken ikinci gruptakiler genelde kendilerini Ä°rlandalÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor.Ä°rlanda Cumhuriyet Ordusu ya da kÄ±saca IRA (Irish Republican Army) Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n BirleÅŸik KrallÄ±k'tan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan bir yapÄ±ydÄ± ve, 1969 yÄ±lÄ±nda kuruldu.Ä°lk baÅŸlarda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ancak silahlÄ± mÃ¼cadele ile mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu savunan organizasyon, 2005 yÄ±lÄ±nda mÃ¼cadelelerini sadece politik alanda sÃ¼rdÃ¼receklerini aÃ§Ä±klayarak ÅŸiddet eylemlerine son verdi. Fakat IRA'dan ayrÄ±lan R-IRA, 9 Mart 2009 tarihinde, 2 Ä°ngiliz askerini vurarak, "mÃ¼cadeleye devam" edeceÄŸini bildirdi.

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KARAYÄ°PLER GEZÄ°SÄ°NDE ARDI ARDINA PROTESTOLAR

Prens William ile eÅŸi Kate Middleton geÃ§en yaz Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Karayipler turunda da yoÄŸun tepkilerle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen bu turun ilk duraÄŸÄ± olan Belize'de yapacaklarÄ± ziyaretlerin programÄ± bile bu yÃ¼zden deÄŸiÅŸtirildi. Belize'deki bir kÃ¶yde bulunan kakao Ã§iftliÄŸine yapacaklarÄ± ziyaret, beklenmedik bir protesto sonucu iptal edildi. Ã‡iftin ziyaret edeceÄŸi Indiana Creek adlÄ± kÃ¶yÃ¼n sakinleri onlarÄ± istemediklerini, o gÃ¶steride ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± "Prens William arazimizi terk et" yazÄ±lÄ± pankartlarla ifade etti. Buna raÄŸmen William ile Kate, bir Orta Amerika Ã¼lkesi olan Belize'ye hareket etti. Protesto edildikleri kÃ¶y yerine Hopkins kasabasÄ±nda bulunan baÅŸka bir kÃ¶yde bir kakao tarlasÄ±nÄ± ziyaret ettiler. Fakat yine de resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanan Ã§iftin, uÃ§aktan indikten sonraki tedirginliÄŸi dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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Fakat Ã§ifte daha doÄŸrusu mensup olduklarÄ± aileye yÃ¶nelik tepki bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Gezinin bir baÅŸka duraÄŸÄ± olan Jamaica'da tepkiler daha yoÄŸundu. William ile Kate'in Ã¼lkeye geliÅŸinden Ã¶nce kalabalÄ±k bir grup ellerinde pankartlarla seslerini yÃ¼kseltti. Halk, yÄ±llara Ä°ngiltere tarafÄ±ndan sÃ¶mÃ¼rÃ¼ldÃ¼klerini belirtip kendilerinden en azÄ±ndan bir Ã¶zÃ¼r dilenmesini istedi. Bu tam olarak gerÃ§eklemese de Prens William, Ä°ngiltere'nin kÃ¶le ticareti konusundaki katÄ±lÄ±mÄ±ndan dolayÄ±" derin bir acÄ± duyduÄŸunu ifade etti.

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'KÃ–LELÄ°K SUÃ‡U TARÄ°HÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°R KARA LEKESÄ°'

Prens konuÅŸmasÄ±nda "kÃ¶leliÄŸin iÄŸrenÃ§ olduÄŸunu ve asla yaÅŸanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini" sÃ¶yledi. Prens William sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "BabamÄ±n geÃ§en yÄ±l Barbados'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ifade ettiÄŸi "kÃ¶lelik suÃ§unun, tarihimizin sonsuza kadar silinmeyecek bir kara lekesi olduÄŸu" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±lÄ±yorum. Bu konuda Ã¼zgÃ¼n olduÄŸumu sÃ¶ylemek istiyorum. "Prens William, her ne kadar yaÅŸanan acÄ±lar Ã§ok derinlere inse de Jamaika halkÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir cesaret ve kararlÄ±lÄ±kla kendine yeni bir gelecek Ã§izeceÄŸini umduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

HALKIN BÄ°R KESÄ°MÄ° DE TEPKÄ° GÖSTERDÄ°: Çiftin bu gezisi, Ä°ngiltere'de de bazÄ± gazeteciler ve kraliyet uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi. Kate ile William'Ä±n "fÄ±rtÄ±nanÄ±n içen" uçtuÄŸunu savunan bu kiÅŸiler, çitin istenmediklerini bile bile Karayipler'e gitmesinden rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± belirtti. HalkÄ±n bir kesimi de "bu gösteriÅŸli gezinin maliyeti bizim vergilerimizle karÅŸÄ±landÄ±" diyerek tepki gösterdi.

Â FOTOÄžRAFLAR: AVALON, SPLASH NEWS, AFP, AP

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