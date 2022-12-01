Sadakatsizliği sosyal medyadan ifşa etti: Şimdi herkes benimle alay edebilir

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SERİ HALDE EŞLERİNİ VE SEVGİLİLERİNİ ALDATMASIYLA ÜNLÜ

Bu sözler, bir de üstüne üstlük hamile olduğu sırada yani tam yeni bir hayata başlamak üzereyken kocası tarafından aldatılan bir kadına ait. Eğer o kadın,sıradan bir erkekle evli olsaydı bütün bu olup bitenleri yakın çevresinden başka kimse bilmeyecekti büyük olasılıkla. Ama söz konusu kadının, yani karnında bebeğiyle aldatılan kadının kocası, gösteri dünyasında "seri halde aldatan" bir erkek olarak bilinince, üstelik kadın öfkesine hakim olamayınca farklı bir durum ortaya çıktı. Genç kadın, kendisinden 24 yaş büyük eşinin, kendisi onun bebeğini karnında taşırken başka kadınlarla aldatmasını içine sindiremedi ve onun bütün yaptıklarını sosyal medya sayfasından ifşa etti.

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ESKİ EŞİ SANDRA BULLOCK VE ONU DA ALDATTI

Bugüne kadar yaptığı dört evlilik de başarısızlıkla sonuçlanan, şu anda ilk bebeklerine hamile olan beşinci karısını da aldatan bu kişi Jesse James. Aslında bir TV yüzü olmasına rağmen, bütün dünyanın dikkatini, Oscar ödüllü oyuncu Sandra Bullock ile yaptığı evlilik ve onu aldatmasıyla duyuran 53 yaşındaki Jesse James, 29 yaşındaki karısı Bonnie Rotten'ı da aldattı. Heyecanla ilk bebeğini bekleyen Rotten öylesine öfkelendi ki bebeğinin ultrason görüntüleriyle birlikte James'in kendisini o halde bile aldattığını sosyal medyadan duyurdu.

'O ADAM BİLE DEĞİL'

Eski bir yetişkin film yıldızı olan Bonnie Rotten, Jesse James'i "Gerçekten iğrenç bir insan" olarak tanımladı ve "Onun bana yaptığı her şey beni öylesine yaraladı ki" diye yazdı. Rotten'ın, kocası Jesse James'e yönelik suçlamaları bununla da bitmedi. James'in Instagram'da bütün eski sevgilileri de dahil birçok kadını takip ettiğini ileri süren Rotten "Instagram sayfasını görüyorum. Hayatına giren bütün kadınları ve beni aldattığı kadınları takip ediyor. Ben onun hamile karısıyım ve o bu şekilde davranmayı tercih ediyor." Sonra da genç kadın büyük harflerle "O adam bile değil" diye yazdı.

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'HERKES ONUN NASIL BİRİ OLDUĞUNU BİLSİN'

Jesse James'in son derece bencil bir kişiliği olduğunu ileri süren hayal kırıklığı içindeki genç kadın "Kendisinden başka kimseyi düşünmüyor. Gerçekten iğrenç bir insan" diye sürdürdü paylaşımını. Aslında bunları sosyal medyada tartışmak istemediğini belirten Rotten "Ama onun herhangi bir şey hissetmesinin tek yolu herkesin onun gerçekte nasıl biri olduğunu bilmesi" satırlarını yazdı.

O BENİ ALDATMAKLA MEŞGUL

Karnındaki bebeğin ultrason görüntüsünü paylaşan Bonnie Rotten, o görüntünün üzerine " Ben hamileyken o beni başka kadınlarla aldatmakla meşgul" notunu düştü.

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'ŞİMDİ HERKES BENİMLE ALAY EDEBİLİR'

Bonnie Rotten, aslında Jesse James ile evlenirken herkesin kendisini, onun sadakatsizliği konusunda uyardığını hatırlattı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Herkes bana gülüp alay edebilir ya da ne istiyorsa onu söyleyebilir. Hiçbir şey bana şu anda olduğumdan daha kötü hissettiremez. Hepinizin haklı olduğunu çok iyi bilmeliydim."

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMEDİ

Büyük olasılıkla genç kadını bu kadar sinirlendiren, Jesse James ile evliliklerinin henüz çok yeni olması. James ile Rotten, bu yılın haziran ayında Teksas'ta evlenmişti. Bu, genç kadının ikinci, Jesse James'in ise beşinci evliliği. Çift, sonra da ağustos ayında Florida Keys'te balayına çıkmıştı. Hatta o dönemde Jesse James, eşini ne kadar sevdiğini gözler önüne seren aşk dolu paylaşımlar bile yapmıştı sosyal medya sayfasında. O sırada genç kadın da kendi sosyal medya sayfasından kocasına olan aşkını ifade ediyordu. 25 Haziran'daki nikah töreninde çekilen bir fotoğrafı paylaşan Rotten, o günün tarihini atıp "Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum" diye yazmıştı. Fakat görünüşe göre Jesse James, önceki beş karısı gibi onu da aldattı. Yani huylu huyundan vazgeçmedi.

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O, FİLM ÇEKİMİNDEYKEN KOCASI BAŞKA KADINLARLA EĞLENİYORDU

Jesse James, bugüne kadar en çok bilinen evliliğini Sandra Bullock ile yaptı. 2005 yılında evlenen çift, 5 yıl sonra yollarını ayırdı. Bunun nedeni de James'in ünlü oyuncuyu aldatmasıydı. Hatta Bullock, 2010 yılında The Blind Side ile en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandıktan kısa bir süre sonra aldatıldığı duyuldu. Bu nedenle de Oscar'ın lanetine uğrayan yani heykelciği kucakladıktan sonra yuvası dağılan oyuncular arasına katıldı. Sonradan ortaya çıkan gerçeklere göre Bullock, kendisine Akademi Ödülü kazandıran The Blind Side adlı filmin çekimleriyle uğraşırken Jesse James onu aldatıyordu.

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SEKS BAĞIMLISI OLDUĞUNU VE TEDAVİ GÖRECEĞİNİ AÇIKLADI: Eşi tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra evi terk eden Bullock'ı yıkan başka bir ayrıntı daha vardı. Onunla birlikte bir aile kurmak için Louis adında bir bebek de evlat edinmişti ünlü oyuncu. Jesse James ise o süreçte bir seks bağımlısı olduğunu söyleyip tedavi olacağını açıkladı ve Bullock'tan özür diledi.





ONU DA ALDATTI

Jesse James, Bullock'ı, bütün bedenini saran dövmeleriyle tanınan model Kat Von D ile aldattı. Bu ortaya çıkınca da SANDRA BULLOCK Jasse James ile yollarını ayırdı. James 2011 yılında Kat Von D ile nişanlandı. Fakat onu da Kat Von D'nin iddiasına göre sayısız kadınla aldatınca çift yollarını ayırdı.

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METRESLERİNİ EŞİYLE YAŞADIĞI EVE BİLE GÖTÜRDÜ

James, ilk evliliğini 1991 ile 2002 arasında Karla James ile yaptı. Ondan, kendi adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. 2002 ile 2004 arasında evlendiği eski yetişkin film yıldızı Janine Lindemulder'den bir kız çoçuk sahibi oldu. Jesse James, 2013 yılında dansçı Alexis Dejoria ile evlendi. Ama bu evlilik 2020'de resmen sona erdi. James o dönemde eski karısını en az 20 kadınla aldattığını itiraf etti. Ayrıca karısı Alexis iş nedeniyle evden uzaktayken metreslerini onunla birlikte yaşadığı eve götürdüğünü de ekledi.