Kırmızı halıda Tom Cruise ile el ele yürümüştü:Bu kez 'gerçekten' Hollywood'da

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KENDİ EVİNDE DEĞİL, MEGHAN'IN MEMLEKETİNDE

Üstelik bu kez, İngiltere'de aynı ortamda yaşadıkları dönemde olduğu gibi eltisi Meghan Markle ile bir kez daha kıyaslanacak. Çünkü Kate Middleton, hayranlarının büyük bir merakla beklediği o görüntüleri İngiltere'de yani, kendi evinde değil, ABD'de yani Meghan Markle'ın memleketinde sergileyecek. Bunun nedenine gelelim...

YENİ PRENS VE PRENSES ABD'YE GİDİYOR

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Catherine, ya da daha çok kullanılan adıyla Kate Middleton, ABD'ye gidiyor. Çiftin, 2014 yılından bu yana ülkeye yapacağı ilk gezi, 30 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Ülkeye gidiş amaçları ise çevre konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen Eartshot Ödülleri. Bu yıl tören ABD'de Boston, Massachusetts'te yapılacak. Bu gezinin en heyecanlı yanı ise özellikle Kate Middleton'ın hayranları tarafından merakla bekleniyor. Çünkü büyük olasılıkla tıpkı katıldığı film galalarında olduğu gibi yine bir "kırmızı halı" kıyafetiyle arz-ı endam edecek yeni prenses. Biz de bir yandan Kate Middleton'ın en gösterişli kıyafetlerini hatırlayalım bir yandan da ABD gezisiyle ilgili bir ön değerlendirme yapalım.

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ARDI ARDINA ZİYARETLER VE ETKİNLİKLER

Bu ziyaret sırasında Kate ile William, çevre aktivistlerinin yanı sıra politikacılarla, müzik ve sinema dünyasının ünlüleriyle bir araya gelecek. Gösterişli olması için büyük bir iddiayla hazırlanan tören sırasında, çevre konusundaki faaliyetleri nedeniyle Eartshot Ödülü'ne değer görülen beş kişiye plaketleri verilecek.

SOLO ZİYARETLER DE VAR

William ile Kate, ABD'de Boston Belediye Başkarı Michelle Wu'nun yanı sıra John F Kennedy Başkanlık Kütüphanesi'ni de ziyaret edecek. Sommerville'deki çevre dostu teknoloji merkezi de Kate ile William'ın programında bulunan yerlerden biri. Çift, bölgede ihtiyaç içindeki yerel halka yardım eli uzatan kişi ve kurumlarda da tanışacak.

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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kate Middleton ile Prens William, birçok etkinliğe birlikte katılacaklar. Fakat yalnız başlarına yapacakları ziyaretler de var. Bunlardan birinde Kate Middleton, Harvard Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve erken çocukluk dönemine yoğunlaşan çalışmalar yapan bir merkezde yetkililerle buluşacak. Bu konudaki çalışmalarıyla bilinen Middleton, aynı amaçla bir Danimarka ziyareti de gerçekleştirmişti.

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GALA GECESİNE YILDIZ YAĞMURU

Kate ile William'ın ABD ziyaretinin en renkli kısmı ise Earthsnot Ödülleri'nin gala gecesi olacak. Middleton hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği o gala gecesi ise Hollywood'un ödül törenlerini aratmayacak. Çünkü galada Oscar ödüllü Rami Malek, ünlü şarkıcılar Bille Eilish, Ellie Goulding ve Annie Lennox da konuk. Gecenin sunuculuğunu ise Catherine O'Hara ile Daniel Dae Kim üstleniyor.

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HER İKİSİ DE KOMİTEDE

Prens William'ın daha önce ortak çalışmalar yürüttüğü tarihçi ve yayıncı Sir David Attenborough ve oyuncu Cate Blanchett geceye sesleriyle renk katacak. Bu arada her ikisinin de ödüle değer görülenleri belirleyen komitede yer aldığını hatırlatalım.

TEK KONU ÖDÜL TÖRENİ DEĞİL: Eartshot Ödülleri ile ilgili durum böyle. Ama sadece bu kadar değil. Çünkü Kate Middleton, kendisi çok fazla umursuyor mu bilenmez ama en büyük rakibi Meghan Markle ile bir kez daha kıyaslanacak bu dört günlük gezi sırasında. Hatta bu durum sosyal medyada birkaç gündür çok konuşulan konulardan biri. Bu konuda yapılan anket sonuçları da son günlerde medyaya yansımış durumda.

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'DÜŞMAN KARDEŞLER' YİNE GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Her ne kadar Londra'dan ayrılsalar ve artık eskisi kadar göz önünde olmasalar da Prens Harry ile Meghan Markle, gündemin ilk sıralarında yerlerini koruyor. Çiftin aralarının soğuk olduğu Prens William ile Kate Middleton'ın onların yaşadığı ABD'ye gidecek olması bu 'düşman kardeşleri" ve eşlerini bir kez daha gündemin ilk sıralarına taşıdı.

ANKET SONUÇLARI NE SÖYLÜYOR?

Kısa bir süre önce sonucu açıklanan bir ankete göre Kate ile William, Atlantik Okyanusu'nun her iki yakasında yani ABD ve İngiltere'de, sık sık sert çıkışlar yapan Harry ile Meghan'dan daha popüler. YouGov'un yaptığı ankete göre William'ın ABD'deki popülerliği yüzde 64 oranında. Bu rakam İngiltere için yüzde 81'e çıkıyor. Eşi Kate'in ABD popülerliği yüzde 58, İngiltere'deki popülerlik oranı ise yüzde 75 civarında.

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HARRY VE MEGHAN ABD'DE DAHA POPÜLER

Buna karşılık Meghan Markle ile Prens Harry, ABD'de İngiltere'de olduğundan çok daha popüler. Prens Harry için bu oran ABD'de yüzde 52, İngiltere'de yüzde 39. Meghan Markle'a gelirsek... Onun ABD popülerliği yüzde 28 oranında, bu rakam İngiltere için yüzde 43.

DİKKATLERİ DAĞILMASIN DİYE KARDEŞ ZİYARETİ YOK: Kate ve William'ın ABD ziyareti ilk duyulduğunda çiftin Harry ile Meghan'ı ziyaret edip etmeyeceği merak konusuydu. Bu konuda yapılan resmi açıklamaya göre Kate ile William, 'dikkatlerinin dağılmaması için' böyle bir ziyareti programa almadı. Yani Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde bir araya gelen ama soğuk görüntüler sergileyen iki kardeş bir araya gelmeyecek.





MEGHAN KARŞI HAMLE YAPACAK MI?

Prens William ile eşi Kate Middleton'ın ABD ziyareti iki çift arasındaki gerilimi ve özellikle de eşleri arasındaki rekabeti bir kez daha gündeme getirdi. Halktan gelip kraliyet ailesine katılan her iki kadını da yakından takip eden hayranları bundan sonra neler olacağını merak ediyor. Çünkü onların savunduğu görüşe göre Kate Middleton ne zaman bir etkinlikte öne geçse, Meghan Markle'dan bir hamle geliyor. Kate'in özellikle de Eartshot töreninde bir yıldız gibi görüneceğini düşünen hayranlarına göre dikkat çekmeyi seven Meghan Markle da bir hamleyle buna karşılık verip spot ışıklarını üzerine çevirmeye çalışacak.

ARAYA OKYANUS DA GİRSE DURUM DEĞİŞMİYOR

Harry ile Meghan, kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden ayrılma kararı verdi. Önce Kanada'ya sonra ABD'ye taşındılar. İki çocukları, Archie ve Lilibet ile birlikte hayatlarını orada sürdürüyorlar. Fakat 2020'de aileden ayrılırken yaptıkları açıklamaya pek uydukları söylenemez. O dönemde özellikle Harry, basının aşırı ilgisinden ve karısına yönelik sert yorumlardan uzaklaşmak için böyle bir karar aldıklarını söylemişti. Ama görünen bu değil. Çift, İngiliz kraliyet ailesine yönelik "sivri dilli" eleştirilerini sürdürüyor. Katıldıkları etkinliklerle de gündemde kalmaya devam ediyor. Yani geçtiğimiz günlerde bu konudaki bir yorum Harry ile Meghan'ın durumuna gayet uygun: "Aileden ayrılmalarına rağmen, düğün hediyesi olarak Kraliçe tarafından verilen Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını koruyan çift, ABD'de kendilerine ait yeni bir kraliyet ailesi kurdular."

İKİ ELTİ ARASINDA SAVAŞ BAŞLADI: Meghan Markle aileye katıldığında adının en çok birlikte anıldığı kişi eltisi Kate Middleton'dı. Durum öyle tuhaf bir hal aldı ki iki düşesin hayranları sosyal medya sayfalarının altındaki paylaşımlarda, Meghan ve Kate'in taraftarları hakaret içeren yorumlar yapmaya başladı. Bunları denetlemekle başa çıkamayan aile bu tür yorum yapanlar hakkında hukuksal yollara başvurulacağını açıklamak zorunda kaldı. Bu da kimseyi durduramayınca iki ailenin sosyal medya sayfaları ayrıldı. En sonunda yolları ve yaşadıkları ülkeler de ayrıldı zaten.





İSTEDİĞİ BAŞROLÜ ALAMAYACAKTI

Başlarda Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra iki elti arasındaki rekabetin biteceği sanılıyordu. Fakat o durum da öyle olmadı. Kate ile Markle arasında hala bir rekabet var. Kraliçe'nin ölümü, Kate'in Galler Prensesi olmasından sonra daha farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Tüm bunlar Tina Brown'ın yorumuna benzerdi üstelik. Buna göre Meghan ne yaparsa yapsın, aile içi hiyerarşi nedeniyle Kate'in gerisinde kalmak zorundaydı. Yani başrolü Kate'in elinden alamayacaktı. Zaten bu durumun böyle olacağını da görmüştü. Bu yüzden aileden uzakta durup rol çalmayı tercih etti.