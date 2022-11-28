Eve gitmem gerekiyordu, belime sarıldı: Hayatımın en tutkulu öpüşmesiydi... Kaçamak gecesini anlattı

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ÜLKESİNİN KRALI OLAMAYACAK BELKİ AMA ÇOKTAN 'SKANDALLAR KRALI' OLMUŞTU
Elbette bütün bu saydığımız özelliklerin çoğu 2018 yılında Meghan Markle'dan bu yana geçen zaman için kullanabileceğimiz nitelemeler. Oysa ondan önce Prens Harry "ailesinin haşarı çocuğu" olarak anılıyordu. Bazı iddialara göre çok başarılı bir öğrenci değildi ve devam ettiği Eton College'dan "aile torpiliyle" mezun olmuştu. Belki de gelecekte ağabeyi William gibi kral olmayacağı için katı kuralları pek kafaya takmayan, hızlı yaşayan, zaman zaman adı skandallara karışan bir "parti çocuğu" olarak biliniyordu Harry.
GEÇMİŞTEN YÜKSELEN SES
Son dönemde İngiliz kraliyet ailesini takip eden milyonlarca kişi, Prens Harry'nin kısa zaman sonra piyasaya çıkacak olan Spare adlı kitabında, hayatının hangi yönlerini nasıl anlatacağını merakla bekliyor. Özellikle de kendi ailesi, Oprah Winfrey röportajındaki gibi sert çıkışlar beklentisiyle farklı bir endişe içinde. Durum böyleyken Harry'nin "geçmişinden" bir ses yükseldi ve söyledikleri magazin basınının manşetlerinde geniş bir yer buldu.
'BAHSE GİRERİM HARRY KİTABINDA BENDEN SÖZ ETMEYECEK'
Bu "ses", Harry ile 2006 yılında bir barda tanışan ve yakınlaşan bir TV yıldızına ait."Bahse girerim ki Harry kitabında benden söz etmeyecektir" diyen bu kadın, Prens ile kısa süren bir yakınlaşma yaşadıklarını anlattı. Sonra da manşetlere çıkmasına neden olan şu sözleri söyledi: "O zamana kadar deneyimlediğim en tutkulu öpüşmeydi... "
'ESKİ AŞKLARI ARASINDA BENİ SAYMAYACAK BİLE'
Bu çarpıcı itirafı yapan kişi, kamera karşısına geçtiği The Real Housewives of DC adlı reality şov'la tanınan Catherine Ommanney. Şu anda 51 yaşında olan Ommanmey, İngiliz The Sun gazetesine konuştu ve şu sıralarda "dünyanın en göz önünde insanlarından biri" olan Harry ile yaşadığı kısa süreli flörtü anlattı. Aradan geçen bunca zaman içinde suskun kaldıktan sonra neden böyle bir açıklama yaptığını da " Çünkü, Harry'nin Spare adlı kitabında bu kısa ilişkinin yer alacağını sanmıyorum" diyerek ifade etti. Catherine Ommanney'e göre, Prens Harry'nin yakında piyasaya çıkacak olan ve İngiliz kraliyet ailesini daha şimdiden rahatsız eden kitabında, kendisinin adı bile geçmeyecek. Ommanney, Harry'nin kitapta eski sevgililerine dair bölümler yer aldığına inandığını ama kendisinden söz etmeyeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
O DÖNEMDE HARRY'NİN BİR DARGIN BİR BARIŞIK İLİŞKİSİ DEVAM EDİYORDU
ABD'de ekrana gelen The Real Housewives of DC adlı şovla tanınan İngiliz TV ünlüsü Catherine Ommanney, Harry ile 2016 yılında Chelsea'de gözde bir barda tanıştıklarını anlattı. Harry'nin o dönemde Chelsy Davy ile bir dargın bir barışık ilişkisinin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Ommanney'in anlattığına göre o gece barda Harry ile emlak sektöründeki bazı ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. Birbirleriyle şakalaşarak Harry'nin giydiği Avustralya tarzı şapka hakkında eğlenceli bir sohbete daldılar.
KÜVETE GİRİP POZ VERMİŞLER: Aralarındaki 13 yaş farkın kendileri için bir sorun olmadığını söyleyen Catherine Ommanney, görüştükleri dönemlerde yeni yetmeler gibi davrandıklarını ve "Harry ile hayatının en tutkulu öpüşmesini yaşadığını" ekledi. Ommanney, o gece banyoda diş fırçalarını mikrofon gibi tutarak şarkı söylediklerini, elbiseleriyle küvete girip bir fotoğraf için poz verdiklerini de hatırladı.
'HAYATIMIN EN TUTKULU ÖPÜŞMESİYDİ'
Bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra eve gitmek zorunda olduğunu anlatan Catherine Ommanney sonrasını şöyle anlattı: "O zaman beni belimden tutup havaya kaldırdı ve duvara dayadı. Bana hayatımın en inanılmaz, en tutkulu öpücüğünü verdi. Tek kelime edemedim."
'CESUR, KARİZMATİK, KOMİK VE SEVİMLİ BİR İNSAN'
Ommanney, Harry ile ilgili hissettiklerini şöyle anlattı: " Umarım şimdi mutludur ve aradığı özgürlüğü bulmuştur. Çünkü geçmişte umutsuzca aradığı şey buydu. Umarım Meghan ona iyi bakıyordur. Onun için başarı ve mutluluk diliyorum." Ommanney, Harry'nin çok cesur, karizmatik, inanılmayacak kadar komik, akıllı ve sevimli bir insan olduğunu da sözlerine ekledi. Bu yakınlaşmaya rağmen, Harry henüz 21 yaşında olduğu için onunla uzun soluklu bir ilişki yaşamanın aklındaki en son şey olduğunu belirtti Catherine Ommanney.
BU İLİŞKİ ÇOK KONUŞULDU
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, bir süredir eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla birlikte ABD'de California'da yaşıyor. Her ne kadar Amerikalı eşi Markle'a olan aşkı ona bakışlarından bile belli olsa da Harry'nin gönül defterinin sayfalarında adı yazılı olan biri var ki hala ne kamuoyu ne de basın onu unutmuş değil. O kişi de Prens Harry'nin, 2004 ile 2011 arasında inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Chelsy Davy. Catherine Ommanney'in Harry ile yaşadığı kısa ilişki süresinde de Harry ile Davy, bir dargın bir barışık bir ilişki sürdürüyordu. Chelsy Davy; Harry'nin bugüne kadar en çok hatırlanan hatta Meghan Markle ile evlendiği düğünde bile çok konuşulan eski ilişkisi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDALAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ
Prens Harry'nin, Meghan Markle ile düğünü öncesinde Chelsy Davy ile telefonda bir veda konuşması yaptığı da basına yansımıştı. O dönemdeki haberlere göre Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeden birkaç gün önce yedi yıl birlikte olduğu eski sevgilisi, ilk büyük aşkı Chelsy Davy'yi arayarak veda konuşması yaptı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde Prens ile yedi yıl boyunca bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı ilk büyük aşkı, eski sevgilisi Davy'nin telefonda vedasının da duygu dolu olduğu ileri sürüldü.
YÜZ İFADESİ ÇOK DİKKAT ÇEKMİŞTİ: Daily Express gazetesine konuşan bir kaynak "Bu onların son konuşmasıydı. Chelsy çok duygusaldı, gözyaşları içindeydi ve neredeyse düğüne gitmekten de vazgeçecekti" dedi. Chelsy Davy, Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikah törenine katıldı. Genç kadının, nikah sırasında duygusal açıdan zor anlar yaşadığı kameralara da yansımıştı. Chelsy Davy, törenin ardından düzenlenen öğle yemeğine de katıldı. Ancak, Vanity Fair dergisinin haberine göre Davy, akşamki eğlenceye gitmedi.
LÜKS BİR SEYAHAT ŞİRKETİ VAR:Prens Harry ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkın yanı sıra hızlı hayatıyla da dikkat çeken Chelsy Davy, bir mücevher markası ise lüks bir seyahat şirketinin de kurucusu.
O BAŞKA BİR HARRY İLE EVLENDİ
Prens Harry, evlenmeden önce çok konuşulan aşklarından birini de Cressida Bonas ile yaşamıştı. Hatta Harry'nin onunla da evleneceği çok konuşulmuştu. Fakat Bonas ile Harry yollarını ayırdılar. Cressida Bonas, 2020 yılında Harry Wentworth-Stanley ile evlendi.
KARANTİNA GELİNİ
Chelsy Davy ile Harry Wentworth-Stanley, Covid 19 karantinasının ilk dönemlerinde evlendiler. O dönemde genç kadın o büyük gününde giydiği kıyafetle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Bonas, James Arthur'ın Naked adlı şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiğinde üzerinde olan beyaz elbiseyle sevgilisine "evet" dedi. Bunu da o dönemde şu sözlerle anlattı Cressida Bonas: " " Eve gittim ve dolabımın arka tarafında o tozlu elbiseyi buldum. Ütüledikten sonra yeni gibi görünüyordu."
TÖRENE 30 KİŞİ KATILDI
Bonas ile Harry Wentworth-Stanley, sadece 30 kişinin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi. Kilisede yapılacak nikaha 40 dakika geç giden Cressida Bonas'ın düğününde yüksek sesle konuşmak da yasaktı, nefesli çalgılar da.Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında evlenen Bonas, tecrübelerini The Spectator için kaleme aldığı "Gelinin Not Defteri" başlıklı bir yazıda anlattı. Bu arada Bonas ile eşinin Leo adını verdikleri bir erkek bebekleri olduğunu hatırlatalım.
FOTOĞRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS, INSTAGRAM