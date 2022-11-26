Şok iddia: Kraliçe 2. Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu: Son dört gününü böyle geçirdi

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ÖLÜMÜNÜ KABULLENMEK KOLAY OLMADI

Her insanın kaçınılmaz sonuna ulaştığında 96 yaşındaydı. Ölüm haberi resmen açıklandığında bile dünya üzerindeki milyonlarca kişi duyduklarına inanamadı. Ama tam 70 yıl boyunca saltanatını sürdüren Kraliçe 2. Elizabeth artık bu dünyaya veda etmişti. Yani gerçek buydu.

CENAZE TÖRENİ DE SALTANATI KADAR GÖRKEMLİYDİ

Şoke eden bu ölüm haberin ardından günlerce süren cenaze töreni geldi. O da tıpkı saltanatı kadar görkemliydi. En sonunda Kraliçe 2. Elizabeth, babası ve kocasının yanında ebedi "istirahatgahına" yatırıldı. Onun ölümüyle birlikte büyük oğlu Charles, 3. Charles olarak tahta geçti. Torunu William ve karısı Kate tahta bir adım daha yaklaşıp Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını aldı. İddialara göre aileyi, Kral 3. Charles'ın saltanatında başka bazı yenilikler bekliyor. Bunlar zaman içinde ortaya çıkacak elbette. Ama bütün bunların yanı sıra değişmeyen bir gerçek var. Kraliçe 2. Elizabeth, artık hayata veda etse de unutulmadı. Başka bir deyişle tıpkı yaşadığı dönemde olduğu gibi gündemin ilk sıralarında.

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Ölümünün ardından Kraliçe 2. Elizabeth hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia, Kraliçe'nin kocası Prens Philip hakkında kaleme aldığı biyografiyle de tanınan ve samimi bir ilişki içinde olduğu Gyles Brandreth'in, yakında piyasaya çıkacak olanElizabeth: An Intimate Portrait (Elizabeth: Samimi Bir Portre) adlı biyografisinde gündeme geldi. Kitapta yer alan iddiaya göre Kraliçe, en çok görülen semptomu kemik ağrısı olan bir tür kemik iliği kanseriyle mücadele ediyordu hayatının son yıllarında. Bu yüzden de kimi zaman sağlık sorunları gerekçe gösterilerek bazı programları iptal ediliyordu.

'SÜREKLİ YORGUN OLMASINI, KİLO KAYBINI AÇIKLIYOR'

Her ne kadar ölümünün ardından yapılan resmi açıklamada Kraliçe 2. Elizabeth'in ileri yaşına bağlı doğal nedenlerle hayata veda ettiği vurgulanmış olsa da Gyles Brandreth kitabında bu farklı iddiada bulundu. Brandreth, Kraliçe'nin myeloma yani bir tür kemik iliği kanseriyle mücadele ettiğini ileri sürdü. Bunu Buckingham kaynaklarından duyduğunu belirten Brandreth, "Bu da Kraliçe'nin sürekli yorgun olmasını, kilo kaybını ve hareketlilik ile ilgili sorunlarını açıklıyor" iddiasında bulundu.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN İLAÇLAR: Brandreth'e göre bu hastalık, daha çok ileri yaştaki insanları etkiliyor. Onun kitapta ileri sürdüğüne göre bu hastalığın şu anda bilinen bir tedavisi de yok. Fakat bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendiren ilaçlar yardımıyla hastanın hayatta kalma süresi iki ya da üç yıl uzatılabiliyor.

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'ÇALIŞMAK, EŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ACISINA DAYANMASINI SAĞLADI'

Kitapta yer alan satırlara göre Kraliçe 2. Elizabeth, yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen sabrını ve çalışma azmini korudu. Hatta nedimesine 'çalışmanın, kendisine, Prens Philip'in ölümüne dayanma gücü verdiğini söyledi. Yakın çevresinin anlattığına göre 2. Elizabeth, hastalığın zorluklarıyla mücadele ederken, yine Prens Philip'in asla izin vermeyeceği bir ayrıntıya dikkat etti: Bütün bu yaşadıkları yüzünden kendine acımadı.

MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN TV İZLEDİ

Brandreth'in Elizabeth: An Intimate Portrait adlı kitabına göre Kraliçe 2. Elizabeth, yakında hayata veda edeceğini, fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Ama bu gerçeği büyük bir incelikle kabullendi. Görevlerini yerine getirebilmek için kendini zorladı. Sonunda da geçen sonbaharda doktorları ona dinlenmesi gerektiğini söyledi ve önceden planlanmış birçok programı iptal edildi. Yazarın kitabında ileri sürdüğüne göre Kraliçe, bu zorunlu dinlenme ve tedavi döneminde moralini yüksek tutmak için televizyon izledi.

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96 YILLIK HAYATININ SON DÖRT GÜNÜ

Gyles Brandreth'in kitabını rehber olarak alıp Kraliçe'nin, bu dünyadaki son günlerine biraz daha yakından bakalım. 3 Eylül Cumartesi ve 4 Eylül Pazar, Kraliçe Elizabeth'in bu dünyadaki son hafta sonuydu. O günlerde Balmoral'da Kraliçe'nin yanında olanlardan biri Dr Ian Greenshields idi.Greenshields, cumartesi akşam yemeğini Kraliçe ile birlikte yedi. Sonra da pazar günü öğle yemeğinde onunla birlikteydi. Gözlemlerine göre Kraliçe iyi görünüyordu. Sohbetleri sırasında çocukluğundan, çok sevdiği atlarından, kilise ile ilgili işlerden ve Ukrayna'da olanlardan ne kadar etkilendiğinden söz etti.

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YARIŞ ATI EĞİTMENİYLE BULUŞTU

Kitapta anlatıldığına göre, Kraliçe, 6 Eylül'de, en sevdiği yarış atı eğitmenlerinden biri olan Clive Cox ile buluştu. Cox, saat 10:00'da Kraliçe'den bir telefon aldığını ve öğleden sonra saat 14:00'te (ikide) onunla görüşmek istediğini söyledi. İkili buluştuklarında Kraliçe'nin iki yaşındaki yarış atı Love Affairs hakkında konuştular. Cox'un anlattığına göre o sohbette Kraliçe, ahırın ne durumda olduğu hakkında sorular da sordu.

SON ANA KADAR ÇALIŞTI

6 Eylül, her ne kadar Kraliçe'nin bu hayattaki son günlerinden biri olsa da yine de her zamanki gibi yoğundu. Önce istifa eden eski başbakan Boris Johnson ile buluştu, sonra da onun yerine gelen Liz Truss'ı kabul etti. Kraliçe'nin o son resmi görevindeki kırılgan görünümü, kilo kaybı ve özellikle ellerinin üzerindeki morluklar gözlerden kaçmamış; uzun süre konuşulmuştu.

AYAKTAYDI AMA ÇOK KIRILGANDI

Zaten ertesi gün yani 7 Eylül'de sadece İngiltere'nin değil dünyanın bütün gazetelerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in Liz Truss'ı kabul ettiği o gün çekilen fotoğrafları yer alıyordu. 2. Elizabeth, yine her zamanki gibiydi ilk bakışta. Özenle giyinmişti, saçı taranmıştı, bir elinde bastonu diğer elinde ünlü çantası vardı. Gülümsüyordu ama öylesine kırılgandı ki!

SONA DOĞRU: Kraliçe'nin son resmi görevini yerine getirdiği 6 Eylül gününe dönelim. Ailenin diğer üyeleri için sıradan bir gündü. Charles, Lanarkshire'daydı. Aynı gece başka bir programa katıldı. En küçük oğlu Edward ile karısı Sophie Lancashire'da başka bir programa katılmıştı. Tek kızı Anne de bir ziyaretteydi. Gyles Brandreth'in kitabında anlattığına göre 8 Eylül'de yani Kraliçe'nin ölümünden bir gün önce öğlene kadar Kraliçe'nin sağlığıyla ilgili söylentiler giderek arttı. Aynı gün öğlen saatlerinde Buckingham Sarayı tarafından bir açıklama yapıldı. Buna göre doktorları 2. Elizabeth'in sağlığından endişeliydi. Tıbbi denetim altında kalmasına karar verilmişti. Bu arada bütün aile üyeleri durum hakkında bilgilendirildi.

SON NEFESİNİ VERMİŞTİ: William'ın amcaları ve yengesiyle Balmoral'a 45 dakika uzaklıktaki Aberdeen Havaalanı'na ulaştığı sırada ise Kraliçe son nefesini vermişti. Ölüm haberi resmen duyurulduğunda Harry ise hala yoldaydı.

Aynı gün akşam üzeri Kraliçe'nin helikopteri saat 18: 48'dte Windsor Şatosu'ndan havalandı. Görevi, Charles'ı, geceyi geçireceği Dumfries'ten alıp Kraliçe'nin yanına getirmekti. O arada Prenses Anne zaten annesinin yanındaydı. Son nefesini verene kadar da hiç ayrılmadı. Charles Balmoral'a ulaştığı sıralarda diğer oğulları Andrew, Edward, karısın Sophie, torunu William Balmoral'a doğru yola çıkmıştı. Kraliçe'in yanına ilk ulaşanlar, Andrew, Edward, Sophie ve William oldu. O sıralarda Harry'nin ise karısı Meghan'ı Balmoral'a götürmemek için çaba harcadığı iddiaları konuşulmuştu. William'ın karısı Kate ise kocasıyla birlikte Balmoral'a gitmedi.

HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kraliçe'nin son günlerinde onunla vakit geçiren Dr. Greenshields' göre Kraliçe için inancı her şeydi. Greenshields'e hiçbir şeyden pişman olmadığını söyledi.





SERTİFİKAYA GÖRE ÖLÜM NEDENİ YAŞLILIK

Resmi raporda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu açıklandı. İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

'ALACAKARANLIK UYKUSU' İLE DOĞUM YAPMIŞ

Bu arada kitapta Kraliçe'nin dört çocuğunu nasıl dünyaya getirdiğine dair çarpıcı satırlar da yer alıyor. Buna göre Kraliçe, çocuklarını "alacakaranlık uykusu" denilen bir yöntemle dünyaya getirdi. O dönemde Dammerschlaf yöntemi olarak adlandırılan bu yöhtem 20'inci yüzyılın başlarında Almanya'da çok yaygındı. Buna göre doğum yapmak üzere olan kadına aralarında morfin ve skolopaminin de bulunduğu yatıştırıcılar veriliyordu. Anne adayı bir tür hafıza kaybı yaşıyordu ama doğum sırasında acı hissetmiyordu. Bebek de anne karnından doktorun kullandığı bir forseps aracılığıyla alınıyordu.

YAN ETKİLERİNİ YAŞADI: Kraliçe 2. Elizabeth, büyük çocukları Charles, Anne ve Andrew'yu bu yöntemle dünyaya getirdi. En küçük oğlu Edward'ın doğumu böyla olmadı. Kraliçe, Andrew'yu bu yöntemle dünyaya getirdikten sonra bu yüzden yan etkiler yaşadı. En küçük çocuğunu da farklı bir yöntemde doğurmaya karar verdi.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS